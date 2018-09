Milad’la ‘Son Gün’de Buluştuk

Ülkemizdeki meslek kariyerine bu sene başlayan Azerbaycanlı Milad, nisan ayında çıkardığı 'Son Gün' adlı şarkısını bizlerle buluşturdu. Profesyonel müzik kariyerine henüz 15 yaşında başlayan Milad, Azerbaycan'ın en ünlü aranjörleri arasında. Bizler de kendisi ile bir araya geldik şimdi sizlerle…

Merhaba Milad, nasılsın?

Çok iyiyim teşekkür ederim.

Muhteşem bir şarkı ile bizlerlesin. Hem sözü hem müziği gerçekten hakkı verilmiş bir şarkı diyebilirim. O zaman iyi ki çıkartmışsın mı demeliyiz. Şarkının sözü ve bestesi de sana ait. Hikâyesinden bahseder misin biraz?

Dediğiniz gibi iyi ki çıkarttık bu şarkıyı. Her şarkının hikâyesi bildiğiniz gibi uzun, ‘Son Gün’de derin ve güzel bir çalışma oldu. Şarkının içindeki sözleri yaşamadım ama yaşamış gibi hissediyorum. Çok sakin bir öğlen vaktinde hadi bir şarkı daha yapayım dedim ve 5 saat içinde bu duygusal eserin sözünü & müziğini ve aranjesini bitirdim. Şarkıyı yaparken ben çok keyif aldım, umarım herkes benim gibi keyif almıştır dinlemekten.

Kimlerin emeği var şarkıda?

Milad'ın, Milad'ın ve Milad'ın... Genelde şarkılarımın her şeyini kendim yapıyorum, ama tabi ki değerli sanatçı arkadaşlarımdan da bazen yardım isteyebiliyorum. Bu arada buradan diğer meslektaşlarıma seslenmek istiyorum. Müzikle ilgili her türlü ortak çalışmaya hazırım. Bana sosyal medya hesaplarımdan mesaj gönderebilirler.

Yeni yaptığın bir şarkı mı?

Yaklaşık bir buçuk sene oldu. Ayrıca şunu da belirtmek isterim; ‘Son Gün’ sayesinde çok güzel ve benim için değeri hiçbir şeyle biçilemez bir insan tanıdım. O bir kurtarıcı melek bence, 5 Nisan da kendisinin desteği ve yardımı ile DMC etiketiyle şarkımı piyasaya çıkarttım Son Gün’ü. İyi ki yapmışım, bana çok güzel dostluklar arkadaşlıklar kazandırdı. Hatta bütün hayatım boyunca unutamayacağım anılar ve izler bıraktı.

Elinde çok şarkı olduğunu biliyorum neden bu şarkıyla ilk çıkışını yaptın özel bir sebebi var mı?

Aslında benim kendi müzik tarzım R&B ve ROCK'a daha yakın. Ama ilk şarkıyı Türkçe pop tarzında olmasına karar verdim, özel bir nedeni yok yani, şarkılarımın hepsine ve yaptığım işe güveniyorum. Şarkılarımı piyasaya çıkarttıkça daha iyi anlaşılacağıma inanıyorum.

Çok güzel bir klip olmuş. Nasıl geçti klip çekimleri detay verir misin klip hakkında?

Klipimiz İstanbul Anadolu yakasında bulunan Haydarpaşa garının etrafında çekildi. Sabah saat 05'de çekimlere başladık ve akşam saat 20.00 'de bitirdik. Çok emek harcandı gerçekten çok yorulduk ama büyük keyif aldım.

Buradan KLİP yönetmenim Efe Cansoy’a ve kamera arkasında bulunan emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ara da işin en ilginç tarafı dört mevsimi bir günde yaşadık. Şarkı sözünde geçen her satırı gerçekten yaşadık, mesela istersen yağmur olurum dedi yağmur yağdı, rüzgâr olurum dedi rüzgâr esti, sonra o günün en heyecan dolu anı çekimler bittikten sonra eve dönerken oldu, vapurla dönmeye karar verdim ve o son günü vapurun içinde yaşayacaktım. Rüzgâr esmesi nedeniyle vapur sallanmaya başladı ve gerçekten ben dâhil vapur içinde bulunan herkes çok korktu son gün…

Şarkının remix'inin çıkarttın. Nasıl tepkiler?

‘Son Gün’ bu sefer remix ile 07 Eylül de DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Ve şarkının mp3 formatı da bütün müzik sitelerinde bulunmaktadır. Yine güzel bir yönetmen dostum; Mehdi Marvdashti aracılığı ile çekimler yapıldı. Kendisine ve klipte bana eşlik eden İsveç’ten gelen sevgili Hazal Sayala, klip çekim mekanları için yardımcı olan ve desteklerini esirgemeyen değerli dostlarım ( btggarage ) Rıdvan Tepe ve ( redlounge ) Güven Taş‘a teşekkür ediyorum.

“SEVENLERİN EN SEVENİYİM”

Şarkıda da dediği için sormak istiyorum bazıları isterse neler yapabiliriz?

Ben çok duygusal bir adamım seven ne yapmaz Şarkımda da dediğim gibi isterse rüzgâr olurum eserim yüreğine, isterse yağmur olurum yağarım üzerine. Seven her insan fedakârdır. Ve ben sevenlerin en seveniyim ve en sevileni…

Daha bilmediğimiz çok güzel şarkıların var. Senin en beğendiğin şarkıların hangisi?

Daha öncede belirttiğim gibi bütün şarkılarımı beğeniyorum ve her birisi yılın en iyi şarkısı olacağına inanıyorum. Eğer bu şarkılarım piyasaya çıkarsa ki mutlaka çıkartacağım. Tanınmış çok güzel şarkılar gibi her dinleyicinin diline düşecek ve Türkiye’nin müzik tarihinde yer alacağına inanıyorum. Bu şarkılardan birisi çok sevdiğim bir slow parçam ‘Gitse de Kalsa da’ bir sene oldu babamı kaybettim, bu şarkıyı da kendisi için yazdım, bir gece onunla dertleştiğim anı şarkıya çevirdim. Diğer sevdiğim şarkılarımdan bir kaçı; ‘Aradım Aradım’, ‘Bayıldım Sana’, ‘Leylim Leylim’, ‘Beni Affet’, ‘Cold Night’, ‘Geyre Kardam’, ‘Bad Shans’, ‘Khoda’, ‘Hiss’, ‘Dige Bar Nemigarda’… Böyle devam ederse sayfalar yetmeyecek, bu kadar yeterli.

15 yaşından beri bu işin içinde olduğun çok belli. Nasıl başladı müzik yaşamın?

Yağmurlu bir gecede, bir müzik sesi geldi kulağıma alternatif Rock tarzında bir grubun ( ANETHEMA ) emotional winter şarkısıydı, beni çok derine itti ve uzak yerlere götürdü. Ve o yaşta bana çoğu gerçekleri anlattı. Yalnız büyüyen bir çocuktum müzik benim için küçük yaşta yalnızlıktan kaçmak için bir köprü oldu. 9 yaşında hiç eğitim almadan gitar çalmaya başladım. Hiç bilmeden çıkardığım o notaların sesleri bütün beynimi etkisi altına aldı. Ondan sonra her şeyi bir müzik aleti gibi görmeye başladım Düşünsenize Nota bilmeyen bir çocuk aniden profesyonel bir müzisyen gibi müziğin her tekniğine ve duygusuna hâkim. Bu Allahtan gelen bir hediyedir. Yıllarca besledim büyüttüm zaman geçti ve kendimde bir şey daha keşfettim 15 yaşına geldiğimde aranjör olmuşum. Ve 15 yaşındayken ilk aranjemi İran’ın ünlü sanatçısı Habıb için yaptım ve şükürler olsun hala devam ediyorum.

İlk çalışmanı İranlı ünlü şarkıcı Habib Mohhebian ile yapmışsın. Nasıl olmuştu tanışmanız?

“Bir gün yakın dostlarımdan biri beni aradı ve Milad yanıma gel, çok önemli bir işim var seninle” dedi. Oraya gittiğimde Habıb beyi gördüm ve çok sevindim. Kendisi hemen iş konusunda benimle konuştu ve ben senden çok enerji aldım dedi. Kendi gitarıyla benim için parçayı çalıp söyledi ve bende sesini telefonla kayıt aldım. Heyecanla stüdyoya döndüm ve sabaha kadar çalıştım ve nihayet çok süper bir rock şarkısı kendisi için aranje ettim. Şuan hayatta değil artık ama onun sesi ve İran’ın müziğinde bıraktığı izleri bütün insanların aklında ve yüreğinde yaşıyor.

Birçok popüler yabancı şarkıcı ile bir araya gelmişsin kimlerdi bu isimler?

Aranje yaptığım çok isim ve gruplar var. Dünyanın en iyi rock gruplarından biri Rasmus! İran ve Azerbaycan’ın çok sanatçılarıyla aranjör söz yazarı ve besteci olarak çalışma yaptım. Devam ediyorum. Farklı kültürlerden ve piyasalardan isimlerle çalıştım ve bu işi daha da zorlaştırıyor. Aynı zamanda o ülkenin müzik tarzına ve kültürüne de bir arada hakim olman gerekiyor. Ben bunu başardım. İsimlerden bir kaçı Shohreh & Hengameh & Estrella ve başka kıymetli sanatçılardı.

Türkiye’den çalıştığın isim oldu mu? Ya da çalışmak isteyeceğin bir isim var mı?

Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan ,’Elbet Bır Gün’ şarkısının nakarat kısmını seslendiren değerli arkadaşım (decrat) Oğuzhan için ‘Serseriler’ isimli şarkısının aranjesini üstlendim ve büyük bir keyif aldım. Çalışmak istediğim o kadar isim var ki hepsi 'ile de çalışmak istiyorum. Gönlümde olan en baştaki kıymetli sanatçımız Minik Serçe (Sezen Aksu) var. Kendisi ile çok büyük ve güzel projeler yapabileceğimize inanıyorum. Ve kendisini yakından görmek çok istiyorum. Hatta sahne aldığım zamanlar da ilk şarkım ‘Bile Bile’ oluyor.

Uzun yıllardır aranjörlük yapıyorsun. Türkiye de başarılı bulduğun aranjör var mı? Ve ülkemizdeki şarkılara baktığında ne tür aranje eksiklikleri görüyorsun?

Bence ülkemiz için dünya üzerinde aranje açısından daha çok güzel işler yapılabilir. Onun için bazı genç ve yetenekli aranjör arkadaşlarımla plak şirketlerinin ve yapımcıların ilgilenmesini kesinlikle istiyorum. Başarılı ve profesyonel aranjörler var. Bu isimlerden bir kaç tanesi ( Ozan Çolakoğlu & Ozan Doğulu & Selim Çaldıran & Mustafa Ceceli & Emrah Karaduman ve Milad :-) Ama aranje konusunda tabi ki eksiklikler vardır, dünya kalitesi ile kıyasladığımız zaman birçok boşluk göre biliyoruz. Bunu da sadece yeni nesil aranjörler eli 'ile çözülebileceğine inanıyorum.

Azerbaycan'da çok tanınmış biri olduğunu biliyorum. Neden buraya gelmeyi tercih ettin?

Türkiye benim ikinci vatanım, benim için burada müzik yapmak çok keyifli ve heyecan dolu. Yeni dostlarla ve müzisyenlerle tanışmayı çok seviyorum. Bundan sonra da burada devam etmeye karar verdim.

Azerbaycanlısın ama çok güzel Türkçen var. Ailen Türkiye doğumlu mu?

Azerice ve Türkçede bildiğiniz gibi birbirine çok yakın. Ailem de hiç kimse Türkiye doğumlu değil. Ben çocukluğumdan beri müziğe meraklı olduğum gibi, dil öğrenmeye de merakım vardı. 5 dil konuşabiliyorum. Türkçe & Azerice & İngilizce & Farsça & Hintçe ve Yunanca söz yazıp besteleyip şarkı söyleme yeteneğine de sahibim :-)

Azerbaycan ile ülkemizin farklılıklarından bahsedecek olsan ne tür farklılıklar var?

Aslında her şey o kadar birbirine benziyor ki, arada büyük farklılıklar olmadığı için orası da aynı burası da aynı benim için, hiç yabancılık çekmedim.

“TÜRK LOKUMU EFSANE”

Ülkemizin en beğendiğin özelliği ne?

Türk lokumu, çünkü bilinen en eski tatlılardandır. Türkiye dünya üzerinde bulunan en popüler 6. Turizm destinasyonu olması gerek tarihi, gerek kültürel yönleriyle İstanbul turistler tarafında en çok ziyaret edilen şehir olması.

Ve tabi ki Türk Müziği…

En sevdiğin Türk yemekleri desem?

Gözleme & İzmir köftesi :-)Türk Pidesini ve İskender Kebabını da çok seviyorum.

Sahnelerin var mı? Nasıl gidiyor?

Türkiye de ilk konserimi geçtiğimiz aylarda önemli bir günde 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramında Bakırköy’de bulunan bir AVM’de verdim. Bu benim için çok anlamlı bir konserdi. Sahnelerden daha çok konserlere hazırlanıyorum. Araya projeler girdiği için çok fazla sahnelere zaman ayıramadım.

Önümüzdeki yaza konser ve Bahar Şenlikleri var. Detayları Instagram sayfamdan takip edip bilgi edinebilirler. İnstagram / miladmusicofficial

Ne tür şarkılara yer veriyorsun sahne ve konserlerinde?

Genelde Türkçe pop & Rock & R&B ve yabancı şarkılarla sahneye çıkıyorum.

Hayatında alabileceğin en radikal karar ne olur?

Müziği bırakmak olur herhalde

Bu sıralar dinlediğin ilk üç şarkı desem hangi şarkıları söylersin?

Sezen Aksu- Bile Bile

Tuğçe Kandemir ve Eli Türkoğlu- Bu Benim Öyküm ( bu arada İngilizce versiyonu da bende )

Serhat Durmuş - La Calin

Rap seviyor musun? Nasıl buluyorsun rap müzik tarzını?

Müziğin her tarzını seviyorum ben. Türk Rap Müziğinde Ceza ve Ezhel’in şarkılarını daha çok seviyorum. Bence Rap Müzik Tarzı bir itirazdır. Dünyanın kötülüklerine insanların yaptığı kötülüklere karşı bir kalkınıştır. Tabi ki de her müzik tarzı gibi onunda içinde aşk sözleri vardır. Aslında rap müzik Amerika da kötü koşullarda ve azınlık olarak yaşayan siyahilerin gündemden uzaklaşmak ve eğlenmek için oluşturduğu bir kültür ve yaşam tarzıdır. Bu kültür rap müziği grafiti sanatı break dansını ve DJliği içerir.

Sosyal medyada da çok seviliyorsun. İnsanın hayranlarının olması nasıl bir duygu?

İnsanlar sevmek ve sevilmekle yaşıyor, tabi ki benimde bu kadar sevenimin olması bana çok huzur veriyor ve müziğime daha güçlü devam etmem için sebep oluyor. Çok değişik ama huzur verici düşünsenize yaptığınız şarkılarda herkes içinden bir şey alıyor. Herkesin bir anısı var. Sırf bu yüzden seviliyorsunuz karşılıksız.

Yakın gelecekte ne tür projelerin olacak?

Çok yakın zamanlarda düetler ve hareketli şarkılarım olacak, bu arada aranjör olarak da ismimi çok duyacaksınız. Dünya üzerinde de büyük projelerim ve renkli kliplerim çıkacak. Müziğimin yüksek kalitesini dünyaya göstermek istiyorum.

Yeni bir şarkı ne zaman gelir?

Çok yakın bir zamanda ‘Son Bahar’ isimli şarkımı çıkartacağım ve özel bir hareketli şarkıda yakında sizlerle olacak :-)

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Değerli okuyucularımıza hayatlarının her anında huzur, mutluluk ve sağlık diliyorum. Onları çok seviyorum çünkü onlar olmazsa biz de yok sayılıyoruz.

Size ve bütün ekibinize bu fırsatı bana verdiğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Iş hayatınızda başarılar diliyorum. Sevgi ve Saygılarımla; MİLAD

Doğum tarihi:18 Şubat 1991

En sevdiği huyu: Sabırlı ve Sakin olmak

Sevmediği huyu: Uyuduğum zaman uyanamamak.

Uğurlu sayısı: 4

Uğurlu günü: Çarşamba

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği çizgi film: Kutlas

En sevdiği söz: Civcivim

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Umut Anıl Süslü