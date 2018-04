Mikrofon sende NİLAY TOPRAK

Evet, sevgili okurlarım, Dilek EJDER İle “Bu Senin Sayfan” Söyleşimizde bu hafta Nilay Toprak’ın sayfasını aralayacağız.

Nilay Toprak kim midir? O bir sosyal medya fenomeni.

Evet, çok zor şeyleri başaranlara mikrofon uzatıyorum ben. Kolay olmayan, ama birçoğuna göre kolay görünen ne varsa, perde arkasındaki güçlükleri sahneliyorum ben.

Dediğim gibi; kolay görünen ama çok zor olan! Bütün mesele bu!

Evet, Nilay Toprak, o bir sanatçı. Bakmayın birçoğunuzun onu kısa kısa skeçlerle sosyal medya fenomeni olarak tanıdığımıza. O tüm ekibi kendi hünerinde, tüm set’i kendi heybesinde olan bir sanatçı. Zor olanda buya. “Neyse” diyerek hiç sorulmayanları soracağız kendisine. Hiç bilinmeyen taraflarını, ya da anlatmak istediği ne varsa saklısında, dinleyeceğiz onu. Hadi bakalım.

Röportaj: Dilek EJDER

Sevgili Nilay Hanım, evvela biraz kendinizden bahseder misiniz? Kimdir Nilay Toprak? Nasıl başladınız vine serüvenine? Sizi bu hırslı yola teşvik eden, başarı öyküleriyle hırslandıran örnek aldığınız biri, ya da birileri var(mı?) mıydı?



Siirt Kurtalanlıyım. 6 kardeşiz. Ben 4 numarayım… Bizimkiler Erkek çocuğu tutturmak için çok cocuk yapmışlar… En son kız benim. Benden sonra da neyse ki 2 tane erkek çocuk yakalamışlar. Anadolu kız meslek lisesi mezunuyum. Resim bölümünü bitirdim. Edirne Trakya üniversite serigrafi bölümü terkim. Yarım bıraktım 6 yıl karate 4 yıl teakwondo yaptım. 2 yıl aerobik eğitmenliği yaptım. Karate de 1 Dan’ım ve 3 yıl siyah kuşak olarak acemilere eğitim verdim.3 yıl Türk halk müzik’i yorumcusu Deniz Toprak’a back vokal yaptım. O sıralar oyunculuk eğitimi alıyordum Başkant İletişim Bilimleri Akademisi’nden ve o dönem, öylesine gırgır olsun diye çekmiş olduğum (sevgilisiyle ayrı, annesi ile apayrı konuşan kız) isimli videom ile kazayla fenomen oldum. Facebook’a yüklediğim video 24 saat içinde 5 milyon kişi tarafından paylaşıldığını gördüm. Sonraki günler bir baktım ki artık yolda yürüyemeyecek kadar tanılıyorum. Daha sonraki çekmiş olduğum videolarda aynı etkileşimi alınca ve güzel tepkiler görünce sıkılaştırdım. 3 videomdan sonra Kanal 7 den muhabirlik teklifi aldım. Daha sonra Beyaz Öztürk tarafından keşfedildim. Kendisine 6 ay kadar fikir alması adına skeçler kurguladım. Sonra Sinan Çetin’inin Propaganda 2 sinema filmi projesinde Nazike karakteri ile rol aldım. Daha sonra bir sürü teklifleri değerlendirmelere başladım ve hala da çeşitli projelerde yer almalara devam etmekteyim.

Ama en büyük hayalim ses sanatçısı olmaktı. Kaderimde oyunculuk varmış demek ki.

Sevgili Nilay, İlk çekiminizi tek başınıza mı gerçekleştirdiniz, yoksa tam aksine, arkanızda bi dolu ekibiniz, var mıydı?

Evde öylesine çekmiş olduğumuz bir video idi.

Sevgili Nilay Hanım, hayata nasıl baktığınız değil de, nereden baktığınız çok önemlidir ya… Aileniz ilk başlarda nasıl bakıyorlardı, ne gibi tepkiler alıyordunuz ve düne kıyasla bugün nereden bakıyorlar? Bu konuda ailenizden destek mi gördünüz, yoksa tam aksine köstek mi?

Sosyal medya diye bir furya var ve hala hepimiz durumun ciddiyetliğinin farkında değiliz. Ailem ilk etapta bilmedikleri bir sektör için hiç sıcak bakmadılar. O sıra ufak tefek köstek olmadıklarını söyleyemem. Geleceğim için endişe ediyorlardı. Boş işlerle uğraştığımı düşünüp eleştiriyorlardı. Gel gelelim Bugün İnstagram da 1M, Facebook hesabımda 700k takipçimin olmasına hala akıl sır erdiremiyorlar. Ancak sanata dair bir şeyler yaptığımın farkında oldukları için artık son derece bana güveniyor ve destek veriyorlar.

Sevgili Nilay, açıkçası tiyatro kökenli olduğunuz düşünüyorum. Değilseniz;

Eh yok artık, nasıl olur bu” diyorum ve nasıl tabandan tavana bir yetenektir bu desem?



Öncelikle çok teşekkür ederim. Artık bende Tiyatro kökenliyim. İlk videoamdan sonra 2 yıl sosyal sorumluluk adı altında “Sessiz Çığlıklar” isimli oyununda Berrin adlı karakterle 4 tane ödül aldık.

Sevgili Nilay, siz doğal olmanın zirveye taşıyacağını bilincindesiniz ancak bazen zor olanda doğal olabilmektir, hele ki şu yaşadığımız onca maskeliler arasında. Sahi siz bunu nasıl başarabiliyorsunuz?

Bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama tüm samimiyetimle söylüyorum ki insanların beni az da olsa sevmelerini görüyorsam tamamen doğallığımla alakalı olduğunu biliyorum. Çünkü her halimle karşılarında oldum. Makyajsız ve yataktan kalktığım hallerimle çok videolar çekiyorum. Güzel görüneceğim diye bir çaba sarf etmiyorum. Ama hepte öyle değil tabi. En fiyakalı olduğumu zannettiğim durumlarımı da onlarla paylaşıyorum. Ancak o fiyakalı bulduğum kıyafetlerimi hiç kasmadan tekrar tekrar giyiyorum ve kim ne der diye hiç takılmıyorum. Yeri geldiği zaman Parasızlığımı vurguluyorum. Kalabalık aileden geldiğim için ev hallerimizi anlatan skeçler kurguluyorum. İnsanların benim videolarımın altına yapmış olduğu; sen çok güzelsin, seni çok beğeniyorum, sana aşığım, sana bayılıyorum vs gibi yorumları açıkçası gözüm çok görmüyor. Daha çok; bu video aynı teyzem. Ya da; aynı beni çekmişsin. Ya da; bu bizim komşumuz ya aynısı yapmışsınız. Bu aynı benim kardeşim. Bunu ben tanıyorum ya var böyle bir arkadaşım vs vs gibi yorumlar beni çok mutlu ediyor ve yaptığım kurguda insanların kendilerini yakalamış olmalarının sevincini yaşıyorum.

Sevgili Nilay, sanat karelerinize baktığımızda açıkçası beni en çok cezbeden dublörlüğünüz oldu. Yabancı filmlere dublörlük yapmış gibisiniz? Birkaç seslendirmeyi aynı anda yapabilmek, üstelik nokta hatasız her sanat yiğidin harcı değil hani. Sizde daha neler var bilmediğimiz, ya da sizin bile keşfetmediğiniz yeteneklerinizin ötesinde daha fazlasını arıyor musunuz kendinizde? Mesela, merak ediyor musunuz, kendinizde daha neler varlarınızı? Sizdeki gün ışığına henüz çıkmamış kim bilir daha ne yeteneklerinize “Pinhanlarınız” diyebilir miyiz mesela?



Öncelikle çok teşekkür ederim. Bana göre bunun ucu bucağı yok. Her zaman yeni yeni karakterler kurgulayabilirim. Benim yapabileceğim ve bilmediğim sınırsız yetenekler var. Bizler mücevher değerinden inşa edilmişiz. Kedimi keşfettikçe mucizeler yaratabilir ve başarılı olabiliriz. İçimizdeki mesajları alabilmenin yollarına giriyorum. Bunun için bir eylem bir çaba gerekiyor. Kendisine yardım eden insana Allah’ta yardım eder. Ben böyle düşünüyorum ve ben ne düşünüyorsam, o benim gerçeklerim. Ben neye inanıyorsam, onlar benim.

Sevgili Nilay, sosyal medya fenomeni Nez Demir ve Yasemin Sakallıoğlu nu da ara ara yanınızda görüyoruz… Bir araya gelmek, üç ayrı tel üstünde buluşup farklı bir senfoni oluşturarak skeçler yapmak sizin fikriniz miydi? Bu fikre üç adam misillemesiyle bakacak olsak, üç fenomen bir arada olma yolu var mı? Bu yönde teklifler bekliyor(alıyor)musunuz? Açıkçası böyle bir proje olursa; Siz Güneydoğu, Yasemin Karadeniz şivesiyle Türkiye haritasının iki bölgesini hakkıyla resmedeceğinize inanıyorum. Nez ise Türk sinemasının nostalji müzikleriyle haritanın diğer alanlarını kaplıyor; hele o içten ağlamasıyla; “ “Ben hepinizim” diyor adeta. Diğer dört bölgeden de yörelerinin şiveleriyle en iyilerinden enlerle bir araya gelecek olsanız, “Yedi kadın, yedi bölge” muhteşem bir proje olacaktır inanın. Tabi bu benim şu anda kurguladım naçizane önerim, ya da düşüncem diyelim! Siz, bu konuda neler söyleyeceksiniz?



Ha bu arada iki arkadaşınızla bir araya gelerek, esasında sizinle aynı yolda yürüyenlere ve yürümek isteyenlere karşı kıskanç olmadığınızı göstererek ve haset olmadıkça yol alınabileceğinin de örneğini de verdiğiniz için, bu çizginizi bozmayacağınızı umut ederek, evvela size hakkınızı teslim etmek istiyorum. Hepimizin kendi alanlarında farklı tarzlarıyla güzel şeyler olur elbet. Hiç belli olmaz :)



Sevgili Nilay, Sosyal medya birçok insana göre farklı bir burjuva alanı ancak bana göre bu alanı çok iyi kullananlar ve amacını zirveye taşıyanlar var. Sizde sosyal medyayı iyi kullananlardan ve hedeflerinize iyi atış yapanlardansınız, ancak sosyal medya olmasaydı, ne gibi adımlarınız ve atılımlarınız olacaktı?



Sosyal medya olmasaydı tv sektörüne geçiş sağlardım. Sosyal medya daha zor ama bur da senarist de benim, yönetmen de benim, oyuncu da, kameraman da, ışıkçı da, yedek oyuncu da. Aklınıza gelebilecek her şey. Ben burada çok mutlu ve huzurluyum. İyi ki de sosyal medya varmış.



Sevgili Nilay, ses sanatçısı ablanız Deniz Toprak’ın sizin gibi oyunculuk yeteneği, ya da sizin onun gibi ses yeteneğiniz var mı?

Onun kendine has oyunculuk yetenekleri var ve inanılmaz başarılı. İyi ki de sadece şarkı söylüyor yoksa çoktan beni sollamıştı. Maşallah müzikte de yanında geçemiyoruz.

Şahsen her anlamda bir Deniz Toprak hayranıyımdır.

Sevgili Nilay, bu son soru sizin; burada ne söylemek isterseniz buyurun, soruda sizin, cevapta. Mikrofon sizde.



Ben benim sektörümde bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlara seslenmek istiyorum; sizin kimseye ihtiyacınız yok. Elinizdeki telefonla hayallerinize gerçekten ulaşabilirsiniz. https://www.instagram.com/nilaytoprak/?hl=tr

Evet, sevgili Nilay Toprak, verdiğiniz samimi, içten, sıcak, sımsıcak cevaplarınız için çok çok teşekkür ediyor, çıktığınız bu yolda başarılarınızın daim olmasını diliyoruz.