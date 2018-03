MİCHAEL HALPHİE 20 YILI AŞKIN ZAMANDIR BİZİM MİCHAEL...

Sevgili okuyucularımız Türkiye’de, İngiltere’de ve İsrail’de sanat hayatı, besteleri, oyunculuğu ve talkshow’u ile tanınan sanatçı Michael Halphie ile sanatına dair yaptığım röportaj söyleşini sizinle paylaşmak istiyorum...

Röportaj: Zambak Karabay

Öncelikle size merhaba diyerek sorularımı yöneltmek istiyorum. Bay Michael...Nasılsınız? Türkiye’de, İngiltere’de ve İsrail’de tanınan bir sanatçı olarak Türkiye’de sizi tanımayan okuyucularımıza kendinizi nasıl tanıtırsınız?

Zambak hanım öncelikle size bana kendimi anlatma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu günüme şükür diyorum.

Michael Halphie 1960 yıllarda ailesi ile birlikte Türkiye’den İsrail’e göç ettik. 1974’te İngiltere’de Londra’da yaşamaya başladım.

1979 yılında rastlantı sonucunda karşılaştığım İngiltere’nin en büyük Casting Ajansının (Mary Selway Casting) sahibi ve Dört Oskarlı Film Giyim Tasarımcısı Milena Canonero, beni bu mesleğe getirdi.

Avrupa’da en Popüler TV Dizileri ve Uluslararası 20 Filmde & 51 Reklamda rol aldım. Ayrıca aynı yıllarda “Café Royal” Londra’da sahne aldım.

1989’da Türkiye’ye tekrar geldim. Melih Kibar ile Birlikte Müzik alanında çalışmalar ve ayrıca çeşitli organizasyonlarda sunuculuk yaptım.

Klassis Hoteli açılış etkinliklerini başarıyla sundum.

1990 yılında İngiltere’de “Knorr” çorbalarının Şefi seçildim ve 4 yıl süren Kampanyada Ürünün yüzü oldum. “American Express” Ford”, ve “IBM” gibi 50 uslararası Markanın reklam filminde de başrol oynadım.

Dünya’da ender Türk simalarının yer alabildiği Hollywood’daki bazı filmlerde rol aldım.

Roger Moore’un başrolünü oynadığı James Bond – “Octopussy” filminden sonra, Michael Douglas ile birlikte “Jewel of the Nile” filminin başrol oyuncunun “Jewel’ın sesini, İngilizceyi Arapça şivesiyle seslendirdim.

Charlie Sheen’in oynadığı “Navy Seals” filminde rol aldım.

1997’de Türkiye’de ATV Televizyonunda “Bizim Michael” adlı bir Show Programı yaptım. O dönemde Asena, Aydın ve Esra Ceyhanla başlangıç yapmıştım.

Ayrıca tamamı İstanbul’da çekilen “TheNet 2.00” filmindede rol aldım.

2004 – 2005 yılında “Elmavision” Kanalında, Astrolog Hülya Koçak’la birlikte “Hülya & Bizim Michael” adında 16 bölümlük bir Program yaptım.

2004 – 2005 yılında Maksim Gazinosuna çıkan son “Showman” olarak tarihe geçtim.

2005 yılında Ezel Akay Yönettiği “Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü?” filmde rol aldım.

2007’de Amerikan & Alman Televizyon Dizilerinde “The Treasures of Ugarit’te & Mordkommission Istanbul da oynadım.

Son zamanlarda, Michael Turkcell ve Türk Telekom için yapılan 2 önemli reklam filminde rol aldım ve çok popüler Kadir İnanır / Profilo reklamdaki şarkının İspanyolca sözlerini yazıp şarkıyıda başarıyla okudum.

2008’de Star TV’nin rekor kıran Sinan Çetin’in sunduğu “Fenomen” programında, yakın arkadaşı Sayın Uri Geller’in Asistanlığını ve Danışmanlığını başarıyla tamamladım.

2010’da bir Alman filminde (Türkiye Prodüktörü, Ali Akdeniz) “Mordkommission Istanbul” Mr.Kasap’ı oynadım.

2012’de İsrail’de “U Coral Beach Club Hotel Reklam Kampanyasında bir Türk Hotel Müdürünü canladırdım. En son Türkiye Televizyon kanallarında konuk olmaya başladım. Son olarak da tvem ‘de Elifnağme programına konuk oldum.

Oyunculuk, Reklam Yıldızlığı, Showman, Stand up, Müzisyen, Bestekar ve Senaryo Yazarlığı yapmaktayım. Türkiyenin Alternatifsiz ve Rakipsiz Televizyon Yıldızı olma yolunda çaba gayretlerim oldu...

Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve İbranice konuşabilmekte ve ayrıca tüm bu lisanlarda şarkı söyleyebilmekteyim.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşıyım…

Sanat hayatınız ne zaman başladı ve sizi sahne hayatına yönlendiren neden neydi? Açıklayabilir misiniz?

Türkiye’den (İstanbul) 9 yaşındayken ailem ile Tel-Avive göçtük. O yıllarda televizyon yoktu. Ailece toplandığımızda yemekten sonra büyüklerim yeteneklerini sergilerdi. Rahmetli babam (Musa) muhteşem bir sese sahipti. Bizlere harika sesi ile Türk Sanat müziğinden bilinen şarkılarını söyleyerek anı neşeyle yaşamamızı sağlardı. Diğer büyüklerimde fıkralar ve hikayeler anlatırdı. Ben de küçük Michael olarak ısrar ederek en son sahneyi alırdım. Usta sanatçı Zeki Müren taklidiyle ortamdaki büyüklerimi neşelendirirdim. Hatta sahne aralarında kostüm değişimi yapılır ya ben de şort değişimi yapardım. Ne komik değil mi? Evet, ama çocuğum. Kasımpaşa’da otururken o yıllarda mütevazi bir hayat tarzımız ile çok mutlu ve neşeli yaşardık. Çocukluğumun İstanbul’un da kapılar kilitlenmezdi. Ama şimdi anlamadım neden ilişkiler bu kadar dejenere oldu? Maalesef dünyada insanlık anlayışı çok değişti. Artık kapılar kilitli ve hatta alarmlı. Tüm dünyada toplumsal dejenerasyon yaşanıyor. Bence sebep dünya nüfusunun patlamasının yaşattığı evrensel ve ekonomik değişimlerdir. Evet; konuyu dağıtmayacağım komşular birbirlerine gider gelirdi. Bende oluşan bu ortamlarda kendimi keşf ettirme çabası gösterirdim.

İstanbul’dan sonra İsrail’e göçtüğümüzde orası küçük ve yetersiz bir yerdi. Çünkü; dil ve kültür farklılığından ötürü alışmam zor oldu. Aradan geçen zaman içerisinde dil sorunumu çözdüm ve iletişimlerim güçlendi ve bulunduğum şehre (Tel-Aviv)’e alışarak sanat hayatıma yön verdim.

Bay Michael ilk sahne deneyiminize dair unutamadığınız bir anınız var mı? Bizimle paylaşır mısınız?

Olmaz mı? Tabii ki var. Anlatayım. İsrail’de lise öğrencisiyim ve dramada rol alacak bir yetenekler aranıyor. Yönetmen özel okulumuzun yetenekli olan öğrencileri araştırıyordu. A Grubu ve B Grubu diye öğrencileri başarılı ve başarısız diye kategorilere ayırmıştı. Evet; B Grubu başarısız olanların yer aldığı kategoriydi ve bende orada yer alıyordum. Ama randevularıma sadık olan bir öğrenci olarak yanlışlıkla A Grubundaki başarılı öğrencilerin saatinde okulda olduğum için A grubuna dahil oldum. Bu arada yönetmen bana baktı ve adımı sordu. Ben de “Michael” dedim. İkinci sorusu şöyleydi “İngilizce aksanı ile konuşabilir misin?” İnanamayacaksınız ama hemen bana drama da oynamam için rol teklif etti. Ve bu sayede o tanınan lisenin bilinen yüzü ve kişiliği oldum. Böylece ilk sahne deneyimim başlamış oldu.

Bir gün oynadığımız drama oyununa bir arkadaşımın dayısı geldi. Bu kişi Tel-Aviv’in en ünlü Çocuk Tiyatrosunun sahibiydi. Beni izledi ve çok beğendi. Oyunculuk hayatıma başlamamı sağladı. Lise hayatımı devam ettirirken hem eğitimimi tamamladım hem de maddi bir kazanç sağlayarak para bile biriktirdim. Sahne hayatıma başlamama neden olan güzel anılar...

Siz yönlü bir sanatçısınız mesleğinize dair eğitiminiz var mı?

Sahne hayatıma nasıl başladığımı bir önceki soruda belirttim. O gün bugün öğrendiğim İspanyolca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Türkçe, İbranice ve az da olsa Arapça dilleri bana sahne hayatımda çok kapılar açtı. Hani eğitim şart diyoruz ya; evet, şart ama yetenek ve yeteneği nasıl geliştirdiğiniz de çok önemli. Ben de yeteneğimi dil öğrenerek sahne hayatımı geliştirdim. Yukarıda belirttiğim biriktirdiğim para biraz büyüdü ve o paralar ile Londra’ya giderek şansımı denedim. Eğitim için iki haftalık diye gittiğim Londra’da 28 yıl kalarak hayatımın başarılı yıllarını yaşadım. Şu bir gerçek ki; Londra’daki sanat hayatıma en büyük katkısı olan geldiğimin ikinci haftası tanışarak ve 23 gün sonra evlenerek 20 yıl süren çok mutlu ve hareketli yaşantımız olan rahmetli eşim Lois’e borçluyum...

Kaç yıldır Türkiye’de yaşıyorsunuz?

15 yılı aşkın zamandır İstanbul’da yaşıyorum. Londra’da yaşadığım uzun yıllardan sonra İstanbul beni çağırdı. Geldim ama Londra’daki sanat yaşamıma dair anlayış ve kültürü maalesef burada bulamadım. Halen İstanbul’da yaşıyorum ve sene de iki kere Tel-Aviv’e gidiyorum.

Müzik çalışmalarınız nasıl gidiyor?

Şu an yıllardır rüyalarımda yaşattığım projeyi hayatın içinde vücut buldurmak istiyorum. Nedir projem anlatayım. Amacım; İngilizce ve sözleri bana ait olan “İstanbul İstanbul” şarkıma sponsor bulup dünyaya yaymak. Çünkü; İngilizce olarak dünyada vaar olan İstanbul’u anlatan tek şarkı olacak. İnşallah Turizm ve Kültür Bakanlığı bu konuda bana desteklerini esirgemezler. Bende bana verilecek destek ile dünya kentimizi gururla ve sevgiyle tanıtmış olacağım. İddia ediyorum bu tanıtımı yapabilecek kişi benim. İstanbul için yazdığım şarkının adını da söyleyeyim “Merhaba Dünya”...

Türkiye’de bir çok ulusal kanalda program yapmış bir sanatçı olarak yeni projeleriniz var mı?

Türkiye televizyonunda yapmak istediğim iki projem var. Birincisi halka hitap eden bir televizyon proğramı. İkincisi ise bana eşlik edecek bir bayan ile keyifli bir sabah proğramı yapmak. Proğramlarımda müzik, aileye dair, mizah, kültür – sanat, ve magazin konuları olacak. Yakın zamanda yaptığım Talk-Show Proğramı da yapmak istiyorum....

Hollywood’da oyunculuk yapmış bir sanatçı olarak size yeni teklifler var mı?

Tabii ki var. Maalesef Türkiye’de menajerlik anlayışı yurtdışında olduğu gibi olmadığı için kendimi daha iyi lanse edemiyorum. Türkiye’ye döndüğümde en büyük umudum uluslararası prodüksiyonların olması idi. Ne yazık ki teklifleri değerlendirmemi düşündürdü. Yine de sanat hayatımın devamını sağlayacak projelerin içinde olmayı umut ediyorum.

Türkiye’de şu an ki oyuncular ve diziler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Güzel bir soru. Uzun süredir çok fazla televizyon izlemeye vakit bulamıyorum. Türk dizilerini Tel-Aviv’de yaşayan ablama sorun...hahahahhh...İsrail’de Türk dizileri fazlası ile takip edilerek ve sevilerek izleniyor. Son senelerde komşuların sabah sohbet konuları Türk dizileri...

Hobileriniz, Fobileriniz, Giyim tarzınız, Özledikleriniz, Korkularınız ve Benzetildiğiniz Kişiler Nelerdir?

Hobilerim; her akşam belirli bir saatte sinema filmi izlemek. Denize nazır balkonumda sabahları kahve keyfi eşliğinde sohbet etmek. Fobilerim! Yok...Özlemim; Türkiye’de projelerimi gerçekleştirmek. Çünkü; Türkiye benim için çok önemli. Doğduğum ülke olduğu için burada dolu dolu yaşayarak ve dünyada ülkemi temsil etmek en büyük arzumdur. Türk basını seneler evvel “Gönüllü Elçimiz” diyerek beni onure etti. You-Tube’ye girer ve Michael Halphie yazarak beni daha iyi tanıma fırsatı bulabilirsiniz...

Sanat hayatınızda ve özel yaşantınızda yaşadığınız pişmanlıklarınız var mı?

Sanat ve özel yaşantıma dair pişmanlıklarım yok. Kader ne yazdıysa ona inanarak yola çıktığım gibi yaşama dair gayretlerimi sürdürüyorum. Yani; keşkelerim yok. Beni tanıyanlar bu özelliğimi bilirler.

Sanat dünyasında (oyuncu, sunucu, müzisyen v.s.) favorim dediğiniz ve örnek aldığınız bir sanatçı var mı?

Hayat boyu hayran olduğum her branşta sanatçılar var. İsim vermek! Ama en çok önem verdiğim konu işini profesyonel olarak yapanlardır.

Ses sanatçısı olarak “İstanbul İstanbul” adında eseriniz var. Siz 6 dil bilen bir sanatçı olarak uluslararası platforma nasıl duyurmak istiyorsunuz?

Şu an en büyük isteğim sponsor bularak şarkımı en iyi şartlarda yeni bir kayıt yaparak dünyaya yaymak ve İstanbul’un tanıtımını yapmak...umarım sponsor bulabilirim...

Türkiye’deki yabancı sanatçılara bakış açısı nedir? Gözlem ve yaşadıklarınız var mı?

Yerli müzik dünyamız çok zengin olduğu için yeni nesil dünya müziğine fazla vakit ayırmıyor diye izlenimlerim var.

Bay Michael sanatınıza dair eklemek istedikleriniz var mı?

En son şunu eklemek istiyorum; senelerimi verdiğim sanat hayatımdan anladığım bir şey varsa o da “Başarı, yetenek artı sponsor” dur...

Ayrıca; bana değerli zamanınızı ayırdığınız için size ve gazetenize çok teşekkür ediyorum...mutlu ve yüreğinizce her an dileğimle...