Mesleki ihtiras iyidir fakat muhteris olmamak gerek...

Defne Yalnız, Tiyatro ve sinema oyuncusu. Uzun yıllar önce Televizyon ekranlarında yayınlanan ülkenin ilk sitcom’u olarak kabul edilen Kaynanalar dizisinde Kayserili Tüccar Nuri Kantar’ın, cana yakın, hümanist, sevimli, hanımına sadık, kıvrak zekalı, Anadolu kızı hizmetçisi Döndü karakteri ile tanındı ve çok sevildi… Ardından Pamuk kalpli Pamuk Hemşire oldu… Baskül ailesi dizisinde ise apartmanın kapıcısını, yöneticisini, kocasını, ev ahalisini, muma çeviren, Gürbüz! diye seslenince yeri göğü titreten, üç kız annesi Nezaket Hanım oldu izleyici için…

Defne Yalnız mükemmeliyetçi, realist, kimi zaman tatlı-sert, bir parça zor, dominant, derinlemesine analiz edebilen için rengarenk bir ruh…

Çok farkında olmasa da kendine özel,şahsına münhasır. Mütevazı ve çok dobra…

Bu röportaj aracılığı ile ben, önce kıymetli bir sanatçı, sonra çok gerçek bir kadın tanıdım…

O, hayatı demlemiş, iyiyi, kötüyü, mesleki kıskançlığı, kadın erkek ilişkilerini, insanı, çözmüş, hiçbir zaman muhteris olmamış en önemlisi başarı, saygınlık ve şöhretini 63 yıldır tırnaklarıyla kazımış çok önemli bir kadın sanatçımız…

Sanatçı Defne Yalnız ile Büyükçekmece Kültür Merkezinde Hayat, tiyatro, aşk ve kadın üzerine söyleştik… Keyifli okumalar dilerim…

Röportaj: Canan Öner Erol

“60 YAŞIN ÜZERİNDEKİ KADINLAR

SENİN ÜLKENDE ÖYLE GÖRÜNMÜYOR…”

Bir ebedi gençlik takıntısı var.Kadın oyuncunun estetik ve botoks yaptırması şart diye bir algı oluştu. Filmler 60 yaşın üzerinde, ebedi genç,dimdik duran, salon kadını anneleri ile doldu. Oyuncu için dezavantaj değil mi bunca estetik, botoks?

Olmaz işte… 60 yaşın üzerinde ki kadınlar senin ülkende öyle görünmüyor. Öyle botokslu donuk bakmıyor…Geçtiğimiz günlerde çok genç bir oyuncu kızımız bile göz altı torbalarını aldırdı. Bazılarının ihtiyacı var kabul ediyorum ama belki belli bir ölçüde yaptırılır. Öyle bir hal aldı ki ihtiyacı olmasa da yaptırıyor.

Ben çoğunlukla kadın röportajları yapıyor ve konuğuma hep şu soruyu soruyorum. Ben size de aşkı sormak istiyorum. Defne Yalnız için aşk?

“AŞK HİÇBİRŞEYDEN BESLENMEZ…

AŞKIN TEMELİ CİNSELLİKTİR…”

Ben aşkı insanoğlunun sadece cinsel heyecanlarına bağlı olarak yükselen adrenalinin dışa vurumu olarak algılarım. Sevgidir önemli olan… Sevgiye bağlı saygıdır… Aşk geçer… Çok aşık olduğunuz insanla yatağa girdikten sonra beşinci günden sonra birbirinizden bıkarsınız. Erkekte beşinci gün…

Kadında iki ay filan uzar belki…’ “Biz kadınlar daha sabırlıyızdır.’’ Doğrusu sonra aşk, maşk kalmaz.Kesinlikle aşkın temeli cinselliktir…

Aşk kavuşamamaktan mı beslenir o halde?

Aşk hiçbir şeyden beslenmez.Cinsel uyum varsa aşk tetiklenir. Bir süre sonra zaten o da belli bir doyuma geldiği için biter.Ama sevgi paylaşmaktır…

Asgari müşterek de birleşmek ve aynı şeylerden zevk alabilmektir. Önem vermek, içinizin titremesidir. Bu aşk değil bu sevgi…

Karı kocalığı evlilikte hayat arkadaşlığına dönüştürdüğümüz zaman evlilik muhteşem bir şey olur.

‘’EVLİLİK AŞKI ÖLDÜRÜR

AMA SEVGİYİ DEĞİL!’’

Evlilik aşkı öldürür diyor bizim kuşak defne hanım. Son yıllarda boşanmalar da arttı hızla…

Aşkı öldürür... Sevgiyi koyabildiyse yerine aşk ölsün zaten…

Aşk başka şey sevgi bambaşka bir şey... Bakınız evlilikler başlar, düğünler çok güzel, ama düğünlerin güzel olması evliliğin de güzel olacağını göstermez.

Öyle olsa Prens Charles ile Diana ayrılmazdı. Evlilik başlar… İlk günler çok güzel sonra birbirlerine yetemedikleri için, paylaşacak bir şeyleri olmadığı için, bu gün kime gidelim? Yarın kimi bizim eve çağıralımlar başlar. Sıkılmaya başladığın zaman o evliliği bir gözden geçirmek lazım. Adam maç seyretmek ister,kadın dizi… Ayrı ayrı… Birbirlerinin isteklerine saygı yok! çözüm arama yok!

“İKİMİZDE BOŞANMIŞTIK BİR DENEYELİM DEDİK…

BİZ EVLİLİĞİ HAYAT ARKADAŞLIĞINA DÖNÜŞTÜREBİLMİŞTİK!’’

Siz, Mete Sezer ile evliydiniz.Çok vakur duruşlu, davudi sesli, izleyicinin de apayrı bir yerde konumlandırdığı son eşiniz ile 25 yıl evli kaldınız.

Büyük bir aşk mıydı?

Hayır değil. Mantık beraberliği. Film setinde tanıştık. Ben beş yıldır duldum .İkimizde evlenip boşanmıştık. Bir deneyelim dedik. Bir uyumsuzluk dönemi geçirmişizdir başlangıçta… Dediğim gibi; ’’Biz, evliliği hayat arkadaşlığına dönüştürebilmiştik.’’

Başka türlü uzun ömürlü olmazdı.

“ERKEKLER İDARESİ KOLAY MAHLUKLARDIR…

AMA KADININ BURADA AKILLI OLMASI ÖNEMLİDİR...”

Mete Sezer, zor bir adam mıydı?

Aslında bütün erkekler idaresi kolay mahluklardır. Zordu…

Önemli olmayan zorluklardı.

“İYİ Kİ METE İLE ÇAPKINLIĞINI BAHANE EDİP AYRILMAMIŞIM…

EVLİLİĞİN SAĞLAMSA GÖZDEN GEÇİRİYORSUN…”

Tabi zamanla düzene girdi… Absorbe ettim… Çapkındı Mete…

Evliliğimizde ki tek sıkıntımız bu oldu. Adam da haklıydı be kardeşim!

Kadınlar benim yanımda asılıyordu… İyi ki çapkınlığı bahane edip ayrılmamışım. Evliliğin sağlamsa gözden geçiriyorsun bu durumda.

Sağlam değil ise bir bahane oluyor. Son dönemlerinde ki birlikteliğimizde aferin Defne! dedim, kendi kendime. İyi ki işi başka boyutlara götürmemişim. Çünkü sonuçta bir karış toprak, iki metre kefen…

Çok büyük bir aşk mı hayır…Ama hayat arkadaşlığı…Son hastane döneminde Mete’nin,iyi ki atlatmışız ve iyi ki ben buradayım dedim…

“BİZİM SEYİRCİMİZ ENTERESANDIR…

SİZİ GÖRDÜĞÜNDE YİNE SİZİ SEVİYORUM DER

FAKAT HATALARINIZI AFFETMEZ…”

Siz saygı ile anılan çiftlerden olmuşsunuz …

Saygı çok önemli bir şeydir. Bizim seyircimiz çok enteresandır. Bir yerde sarhoş görüntülendiğinizde, evli bir adamla olduğunuzda, evinize haciz geldiğinde… Uyuşturucu kullandığınız filan ortaya çıkacak olursa şayet sizi gördüğünde yine sizi çok seviyorum der, ama bir şekilde sizi siler…

Sahiplenmiyor sanatçıyı hatalarıyla o halde. İnsani hataları affetmiyor mu?

Hayır…Yüz yüze seviyorum der, ama hayır. Bu şöhretin uzun soluklu gitmesinin sebebi, benim olağanüstü oyunculuğum değil, “saygınlıktır...”

Mesleki olarak elinden geleni yapmış, seks filmlerinde oynanamamış…

Bunlar önemlidir… Seyirci belli etmez… Belki kendi bile farkında değildir ama üzerini çizer…

“ANNE OLMAYI DÜŞÜNDÜM…

OLDUĞUNDA BEN İSTEMEDİM…

BEN İSTEDİĞİMDE İSE OLMADI…”

Defne Hanım bildiğim kadarıyla çocuğunuz yok.

Anne olmayı istemiş miydiniz? Hiç düşündünüz mü Anne olmayı?

Düşünmez miyim. Düşündüm tabi. ‘’Olduğu zaman ben istemedim. Ben istediğim zaman da olmadı.’’ Böyle diyelim… İlk evliliğimde oldu ben istemedim. Çünkü; o evliliğe güvenim yoktu… En son bebeğim karnımda öldü. 6,5 aylıkken kaybettim… Sonra menopoza girdim… Bir buçuk yıl sonra ise tüp bebek çıktı… Yaşam biraz daha farklı olmuş olsaydı…

Yani ben biraz daha geç girsem…

Tüp bebek biraz daha erken gelmiş olsaydı…

Olabilirdi…

Dünya sonumu ?Asla değil…

Çocuğum olmadığına da çok memnunum…

Neden?

Çok başarısız yetiştirilmiş evlatlar, çok kötü ilişkiler çok gördüm… Kötüleri gördükçe iyi ki olmamış bile diyorum… Bir aileyi oluşturmak için çocuk mühim. Hele hele çocuk yapmamaya bilinçli karar vermiş çiftlere de saygı duyarım fakat benim ki öyle değil…

Kısmet Defne Hanım…

Kısmeti sizin gibi gülümseyerek söylüyorum. Kendimi yerlere atmıyorum. Kadın deyince doğurganlık!Doğa da böyle…

Peki …

Son sorum Defne Hanım yeniden bu mesleği yapar mıydınız? Keşke hiç bu mesleği yapmasaydım dediniz mi? Pişmanlıklarınız var mı?

Hayır.. Hayır… Belki keşke şu olurdu… Ama belki de olmazdı…

“Karakter oyuncusu olmak için kilolu olmamak gerekmez tabi…”

“MESLEK ZOR AMA EN ZORU KALICI OLMAK…”

Çok genç yaşlarımda, belli hastalıklar sonucu, kilo almaya başladım .

İşte o sırada Döndü rolü geldi,Döndü, ile kilo özdeşleşti…

Acaba kadın Defne olarak zamanında dikkat etseydim…

Dediğim zamanlar oldu…Kendimle de barışığım…Mide ameliyatı filan olmayı hiç düşünmedim.Meslek zor! En zoru ise kalıcı olmak… Belki onu başardığım için mutluyum…Genç, güzel, taze şöhreti herkes tanır. Ama önemli olan benim yaşımda ,benim kilomla,benim geçmişimle var olduğunu hissettirebilmektir…

Defne Hanımcım söylemeden geçemeyeceğim. Çok mutlu ettiniz beni, bu söyleşiyi kabul ederek… Çokkk teşekkür ederim… “Her saniyesi ve tüm kelimeler benim için çok özel ve önemliydi…’’

Rica ederim. Ben buraya röportaja geldiğim için İncilerim dökülmedi…Sen istedin, uğraştın, çabaladın ve şu an buradayız…