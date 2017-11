Merve ile "Çorba" ettik 

2015 yılında sözü müziği kendisine ait “Büyüledin” isimli şarkısıyla Volga Tamöz’ün NO: 2 albümünde yer alan Merve Küçükaytekin DMC etiketiyle Türk pop müzik çevrelerini kısa sürede etkisi altına alacağı ilk albüm çalışması “Anlatacaklarım Var”ı müzik severler ile buluşturdu.

Merve Küçükaytekin’in 7 şarkıdan oluşan albümünde yer alan 6 şarkının sözü ve müziği kendisine , “Neye Yarar” isimli şarkının sözü ve müziği ise Ravi İncigöz’e ait. Albümün ilk video klip çalışması İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde “Çorba” isimli şarkıya çekildi. Bizlerde kısa sürede güzel başarılar yakalayan Merve Küçükaytekin ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle...

Merhaba Merve Hanım nasılsınız?

Çok teşekkür ederim Elif'ciğim. Albüm çalışmam ile uğraşıyorum. Her şey çok güzel gidiyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Çorba' adlı yepyeni bir şarkı ile karşımıza çıktınız. Şarkınız hakkında neler söylemek istersiniz?

Bir gün “çorba oldu her şey yaaa” dedim Elif. İç sesim kendi kendine söylendi; “la la la la la layyyy”. O an bu şarkıyı yaptım. Eğlenceli, kıpır kıpır, şımarık kız halleriyle yazdım.

Şarkının ismi “Çorba”, sözleri ise karmaşık bir ilişkiyi anlatıyor. Var mı bir hikayesi?

Şarkının hikayesini şöyle anlatabilirim. Sende bilirsin ki Elif bir ilişkinin daha başında çok sevip aşık olduğunuzu hissettiğiniz birisine haliyle duyguların yoğun olur. Böyle olunca da birbirinizi daha iyi tanımıyorsunuz. Anlamayınca iletişim bozuklukları saçmalıklar oluyor. Eline yüzüne bulaştırıyorsun sonra gurur küsmeler her şey “çorba” oluyor. Birbirine karışıyor, aşk ziyan oluyor. Oysaki sakin olunsa, tanımaya anlamaya çalışılsa, madem aşık olmuşuz sevmişiz sorun olmayacak. Anlaşamazsak ayrılırız zaten. İşte bazen anlamadan yaşayamadan her şeyi böyle “çorba” ediyoruz. Böyle genel bir hikaye…

Şarkıda ve klipte en baştan beri kimlerin emeği var?

Şarkının sözü müziği bana ait. Düzenlemesini Okan Akı yaptı. Klip Yönetmenimizde İmre Haydaroğlu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Klip çekiminde neler yaşadınız, klip nerede çekildi?

Klip Polonezköy’de nisan ayında çekildi. Ekipte herkes montlarla bile donarken biz sanat aşkıyla tarzanlar ve jane hiç üşümedik (dansçı arkadaşlarım ve ben) :)). Ağustos’ta yayınlandı klip. Bu işlerde aksamaların olabiliyor olduğunu bilseydik, klibi yazın çeker üşümezdik:)) Şaka bir yana, işimi çok sevdiğim için şartlar hiç fark etmez. Çok eğlendik, komik güzel bir klip oldu.

Hayatınızda çorba ettiğiniz şeyler oldu mu? Bunlar neler mesela?

Genelde hepimizde olduğu gibi bende de aşkta ya da günlük hayatta “çorba” ettiğim şeyler oluyor tabi:)

“Kolay yemek yaparım”

En iyi yaptığın yemek nedir?

Çorba ve pilav :))

Okadar çorba etmek deyince en sevdiğiniz çorba nedir? Merak ettim.

Mercimek Çorbası :)

Klipte birçok farklı dekor var ama çiçekli kostümün ve tacın için Katty Perry 'Roar' klibinden ilham alınmış duyumları alıyoruz. Ne söylersiniz?

Yok, kimseden ilham almadım. Benim ilk klibimde de saçımda kocaman çiçekler var onu da ben istemiştim. Saçıma çiçek aksesuar takmayı seviyorum. Bu klipte de komple saç, kostüm çiçekli olsun istedim.

Başka bir klibe benzeten oldu mu?

Youtube yorumlarda yazmışlar. Evet, benzetenler olmuş. Olabilir yapılan çoğu şeye bir benzetme yapılmıyor mu zaten!

"ÖZCAN DENİZ İYİ Kİ MÜZİĞİ BIRAKTI"

Uzun yılar Özcan Deniz’in vokalistliğini yapan Merve Küçükaytekin, şunları söyledi. “ Albüm çıkarmaya karar vermemin tek sebebi Özcan Deniz’dir. Beni sürekli albüm çıkarmam konusunda teşvik etti. Özcan Deniz’in müziği bıraktığı gün albüm çıkarmaya karar verdim. Çünkü Özcan’dan sonra hiçbir sanatçının vokalistliğini yapmak beni tatmin etmeyecekti. İyi ki Özcan müziği bıraktı” diye konuştu.

Albümünüze 'Anlatacaklarım var' ismini verdiniz. Şarkılarla birilerine bir şeyler mi anlatmak istiyorsunuz?

Bu şarkıları kendim yazdığım için, bu hikayenin ismi şarkıda geçen herhangi bir söz veya şarkı isimlerinden olmasın dedim. Madem yaşananları anlatıyorum şarkılarımda o zaman albümün adı da farklı ve özel olsun 'Anlatacaklarım Var' olsun istedim.

Biraz içindeki şarkılara değinelim mi, ne tür şarkılar var albümde?

Albümümde, aşkı, aşkta yaşanan durumları anlattım. Çorba ettik elimize bulaştırdık, aşkımızı, yaşamayı beceremedik dedim. Peri olsaydım da seninle kavuşsaydım. Tüm sevenleri kavuşturma gücüm olsaydı dedim. Bazen severken vazgeçmek zorunda kalabilirsin dedim. Büyüledin beni yolunda kilitledin, kalbi sonunda dedim. Ben böyle kaderin dedim. Dibe vurdum, yasakladın aşkımızı, gülün olup da yeniden sana açayım dedim. Dedim de dedim :)) kızgınlıklarımı, sevinçlerimi, hüzünlerimi biriktirip bu şarkıları yazdım Elif.

Albümünüzde 'Büyüledin' ve 'Mutluluk Perisi' adlı iki şarkın daha var ve çok beğeniliyor. Ne söylersin?

Gerçekten bu iki şarkımı da o kadar güzel duygular hissederken yazdım ki, benim için ikisi de çok özel bebeklerim onlar benim. İkisine de klip çekmek istiyorum. Beğenilmesi sevilmesi, beni çok mutlu etti.

“Aşk her zaman güzel”

Kasım ayına girdik. Kasım’da “aşk” başka mıdır?

Bence kasım sonbaharda olduğu için sakin huzurlu olur. Aşk her mevsimde ayrı güzeldir. Kışın birbirinize daha sımsıkı sarılırsınız soğuk ya:))) İlkbahar da kelebekler uçuşur kalplerinizde, kıpır kıpır kıpırdanmalar başlar. Yazınsa coşar aşk. Tam mevsimlere göre ayırdım. Şaka bir yana, aşk her zaman her mevsimde güzeldir.

“Aşk şifadır”

Aşk kadını mısın?

Kesinlikle aşk kadınıyım. Aşk dünyanın en mutlu insanıymışsın hissi verir. Bütün organların dans eder, tazelenir. Mutluluktan uçarsın. Her şey çok güzel daha anlamlı gelir aşk şifadır.

Diğer şarkılarınıza da klip gelir mi, neden ilk olarak 'Çorba'ya klip çekmek istediniz?

Tabi ki diğer şarkılarıma da klipler çekilecek. Ben aslında ilk olarak “Mutluluk Perisi” şarkıma klip çekecektim bir anda karar değişikliğiyle “Çorba”ya çektik. :)))

Küçüklükten beri hayaliniz şarkıcı olmak mıydı?

Evet, 4 yaşımdan beri. Hep şarkı söylüyordum, “ben şarkıcı olacağım” diyordum ve öyle de oldu.

Genel olarak tepkilerden memnun musunuz?

“Çorba” şarkısını çok eğlenceli komik buluyorlar. Zaten o düşünceyle yazdım. Komik olsun istedim. Bu yüzden amacına ulaştığı için memnunum. Diğer şarkılarımı da seviyorlar.

Şu sıralar neler yapıyorsunuz? Yeni planlar var mı önümüzde?

İkinci klip hazırlığına başlayacağız. bBunun heyecanı var şu an buna hazırlanacağım.

Müzik hayatınıza nasıl girdi, neler yaşadınız bu noktaya gelene kadar?

Müzik dediğim gibi küçüklükten beri hayatımda hep vardı. Konservatuvar okudum ve kendimi şarkı söyleyerek geliştirdim. Programlar yaptım, TRT Müzik’te çalıştım. Sonra “Volga Tamöz No:2” proje albümde yer aldım. Şimdide kendi albümümle sizlerin huzurlarınızdayım:)

Yaşayıp da unutamadığın bir anınız, hikayeniz var mı?

Aslında birçok anlarım hikayelerim var tabi ama şu an unutamadığım ve aklıma gelen Beyrut’ta sahnedeki sanatçıdan Assala'dan bir şarkı istemiştim, anlamamıştı yanıma gelerek mırıldanmamı istemişti. Sesimi beğendi demek ki Türk olduğumu da anlayınca İbrahim Tatlıses diye bağırdı bir coşkuyla beni sahneye götürdü. Şarkıya girince Arapça söylediği için melodiden anladım şarkıyı 'Hasret Kaldım'ı söyledi. Ben Türkçesini o da Arapçasını söylemişti çok keyifli bir düet olmuştu.

Eğer müzik hayatınızda olmasaydı. Kendinize nasıl bir yol çizerdiniz? Hangi mesleğe yönelirdiniz?

Bunu kendime de çok sordum Elif. “Ne yapardım müzik olmasaydı” bilmiyorum. Her meslek uzak geliyor. Onu yapamam, bunu yapamam sıkılırım, benlik değil diyorum. Ama insanların psikolojileri ruh halleri beni etkiliyor sıkılmadan dinliyorum. Fakat asla hayatıma taşıyıp, kendime dert edinip, sıkıntı vermem. Orda kalır konuştuklarımız, çözüm yolu bulmaya çalışırım, elimden geldiğince. Fikirler veririm bu yüzden ve tahminimce “psikoloji” okurdum.

İlerideki projelerinizde düet yapmak isterseniz bir araya geleceğiniz isim kim olur?

Yapacağım projeye şarkıya göre değişir. Bir bakıyorsunuz o anki durumlar, ortam proje oluşuyor ve birisiyle düet yapıyorsunuz. Benimde böyle bir durumum olursa o zaman düşünürüm şimdilik aklımda bir isim yok.

Kendinize hedef olarak belirlediğiniz bir nokta var mı? Ne zaman en iyisi oldum dersiniz?

Şarkılarımı herkes söylediğinde, bu bir şarkı değil tabi bir çok şarkım sevilip söylendiğinde güzel bir yere gelmiş olurum. O zaman halk sizi taşıyıp olmanız gerektiği yere konumlandırıyor.

En ütopik hayaliniz nedir?

Özel güçlerimin olması (iyiye kullanmak şartıyla) :))

İleride projelerinizi yurt dışına yöneltmeyi düşünür müsünüz?

Böyle bir imkanım olursa… Çok güzel bir hayal, bu çokta mutlu olurum.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Çok keyifli samimi bir röportajdı Elif teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler selamlar iyi okurlar dilerim.

Doğum Tarihi: 15.05.1985

Burcu: Boğa

En Sevdiği Huyu: Pozitif olmam

En Sevmediği Huyu: Korkaklığım

Uğurlu Sayısı: 5

Uğurlu Günü: Cuma

En Sevdiği Renk: Pembe

En Sevdiği Çizgi Film: Hollywood Yaramazları (Beverly Hills Teens)

En Sevdiği Söz: Kalbinin sesini dinle

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Zeynep Aydın