Mert Aydın Hepimizi Uyandırıyor

Başarılı aranjör Mert Aydın, yaptığı projelerle herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Yakın zamanda sevilen popçu Doğuş ile birlikte ‘Uyan’ şarkısına feat çıkaracak olan Mert Aydın, ilerleyen süreçteki projeleriyle de adından sıkça söz ettirecek.

Adını dünyaya duyurmuş Burak Yeter ile birlikte DJ’lik okulunu yürüten ve birçok başarılı isimlere DJ’lik anlamında profesyonellik katan Mert Aydın ile bir araya geldik. Kendisi hakkında bilmediğiniz tüm detaylar şimdi sizlerle…

Mert’ciğim merhaba. Görüşmeyeli nasılsın?

İyiyim çok teşekkür ederim Elif. Her şey yolunda. Sen nasılsın?

Sevgili Doğuş’un çok sevdiğimiz şarkılarından biri olan ‘Uyan’ şarkısına ‘Mert Aydın feat Doğuş’ olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyorsunuz. Şarkı ne zaman bizlerle buluşacak?

Şarkı bu yaz çıkmış olacak. Çok az bir zaman kaldı. Yaklaşık bir ayımızı alan bir çalışma oldu. Biz aslında Doğuş’un ‘Gamsız’ şarkısı ile çıkacaktık fakat Doğuş’un yapımcısı Doğuş şarkılarından oluşan bir best of albümü düşündüklerini söyledi. Bu albüm öncesi de sevenlerimizi uyandırmak adına ‘Uyan’ şarkısı ile bir single yapalım istedik. İnanıyorum ki dinleyen herkes çok beğenecek.

Klibini çektiniz mi şarkının?

Evet klip çekimlerimiz bitti. Yaz şarkısı olarak kullanacağımız bir proje olduğu için Doğuş’un şu an bir film projesi var bu filmde yer alan oyuncularla birlikte klibimizi çektik. Klip Antalya’da çekildi. Çok güzel, eğlenceli bir klip oldu.

‘Best Of Doğuş’ albümünden söz etmişken nasıl bir albüm çıkacak bir ileriki süreçte?

Doğuş’un zamanında başta Gökhan Tepe’ye, İlyas Yalçıntaş’a, İbrahim Tatlıses’e ve daha birçok sevdiğimiz isimlere verdiği şarkılarıyla; 90’lardan bu güne kadar olan ve çok sevilen şarkılarının yer aldığı yaklaşık 20 şarkılık bir albüm ile geliyoruz. Şarkıları hepimizin çok yakından tanıdığı, sevilen sanatçılar seslendirecek. Doğuş’ta ‘Gamsız’ şarkısını kendi seslendirecek. Belki bir karar değişikliği ile bir şarkısını daha seslendirebilir ya da bir düet de yapabilir.

Bu arada senin devam eden projelerinde neler var?

Aslı Hünel ile sözü müziği Doğuş’a ait bir şarkı yapıyoruz. Hemen bayram sonrası çıkmış olacak şarkı. Ardından Aslı Hanım Sinan Akçıl’dan yine bir şarkı aldı onu da bitirdik diyebilirim. Çok süre geçmeden bu şarkıyı da çıkaracaktır. Bir yandan benim devam eden iki cover şarkım var. Birisi herkesin severek dinlediği Göksel’in ‘Depresyondayım’ şarkısı. Diğeri ise kendisini rahmetle anıyorum sevgili Kayahan’ın ‘Kara Saplantım’ şarkısı. Telif problemi yaşadık ama ben yine de dinleyicilerle buluşturacağım.

‘Kara Saplantım’ demişken telif problemini biraz anlatır mısın, ne oldu?

Biz Burak Yeter ile ‘Kara Saplantım’ şarkısına bir cover yapmak istedik. Hem çok iyi bilinen hem de ulutulmuş bir şarkıydı. ‘Kayahan’ın En İyiler’ albümünde de yer almamış bir şarkıydı. Biz şarkıyı yapmaya karar verdik sonrasında da şarkı girecekse 'Kayahan’ın En İyileri Albümü 2’de olsun denildi. Biz de buna sıcak bakmadık, kendi projemiz olsun istedik. Biz şarkıyı youtube ve sosyal kanallarımızda yayına vermek istiyoruz. Dinleyicilerimizle buluşturacağız.

Bu yaz takviminde nerelerdesin Mert?

Bu yaz çok yoğun olacak Elif. Ayın 11’inde Kıbrıs’la başlıyoruz. 19’u Almanya, 20’si 21’i Finlandiya konserlerimiz var. Sonra döneceğiz. Bodrum, Çeşme ve yaz boyunca haftada bir gün Bodrum- Çeşme ve Alanya olmak üzere üç günlük Türkiye programlarımız var. Yalnız bu süreçte Avrupa’da da olacağız. Hollanda, İsviçre ve Almanya şeklinde devam edecek olan sahnelerimiz var.

Bu kadar yoğun tempoya nasıl dayanacaksın?

Açıkçası çok keyifli. Biz yıllardır bu temponun içindeyiz. Sadece Mert Aydın olarak tek başıma çok az lanse ediyordum kendimi, - ki çok iyi sosyal medya kullanıcısı değildim. Artık özellikle sosyal medyayı daha iyi kullanmanın zamanı geldi diye düşünüyorum.

Bir stüdyo okulunuz var. Buradaki eğitim hakkında bilgi verir misin?

9 yıl önce Connection Dj Academy’i Burak Yeter kurdu. Sonrasında ciddi bir ekip oluşturup Türkiye’de herkesin yakından tanıdığı, bu işe emek veren insanlara bizler eğitimler verdik ve hala eğitimler vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 3700 öğrenci mezun ettik. Sertifika veren bir eğitim kurumuyuz. Bu öğrencilerin 2700’ü sertifikalarını aldı, hala da mezun etmeye devam ediyoruz. Üç ülkede DJ okulumuz var. İstanbul Ortaköy (şu an birlikte bulunduğumuz) ana yerimiz. Hollanda Amsterdam’da ve Kaliforniya Los Angeles’ta. Eylül ayında da Londra da bir okul açıyoruz.

Bizim tanıdığımız isimlerden kimler var bu okulda?

Doğukan Manço, Rüzgar Erkoçlar, Erdem Kınay, youtuber Orkun Işıtmak ve fenomenler var. Birçok sanatçıya da eğitim verdik. Hatta buraya aranje yaptırmak için gelip DJ eğitimini alıp kendi aranjesini kendi yapan sanatçılar da oldu.

“PİLOTTAN DJ OLDU”

“Öğrencilerimiz 8 yaşında bir çocukta olabiliyor, 80 yaşındaki bir büyüğümüzde” diyen başarılı aranjör, “Öğrencilerimiz içinde 48 yaşında bir pilot vardı. DJ’lik en büyük hobilerinden biriymiş ve eğitim aldı. O kadar güzel başarılı işler yaptı ki geçtiğimiz aylarda düzenlediğimiz, Big Boyz Festivali’nde yer aldı.” Diye konuştu.

Burak Yeter ile birlikte başlattığınız DJ’lik dayanışması ile ilgili neler söylersin?

Burak; yenilikçi ve herkese açık bir insan, hiç kimseye kapısını kapalı tutmaz. Bizde Burak ile birlikte proje devam ederken birçok DJ’leree eğitim vermemizin yanı sıra herkesi ekibimize dâhil etmek istedik. Çünkü el elden üstündür. Birine bir şey öğretirsin ve o da bizim göremediğimiz bir şeyi onun üzerine katabilir. Bizimle olan herkese kapımız açık. Ama tabii ki bu Türkiye’de dostane çerçeveler çok sağlıklı yürümüyor. Yine de bizim bunun en iyisi olduğumuzu söyleyebilirim.

Burak Yeter'i çok andık, kendisinden çok çok kısa bahsedelim istiyorum. Neler yapıyor bu aralar?

Biliyorsun Elif Burak’ın 82 ülkede birinci olan bir şarkısı var. Burak Yeter bizim milli gururumuz aslında. Türkiye’de bir DJ (sanatçı) dünyada ilk defa bu kadar çok sahne aldı. Tarkan tabii ki hepimiz için büyük gururdur fakat Tarkan’ın bile gitmediği ülkeler var ve buralarda Burak Yeter tanınıyor. Festivallerine kaç kişi katılıyor dersen; 50 bin 60 bin kişi. Buralarda kendisinin Türk bayrağını açması bizi çok mutlu ediyor. Biliyorsnuz ki ‘Tuesday’den sonra ‘Crash’ çıktı. Şimdi bu yaz ise sürpriz bir şarkı bizimle olacak. Şarkı bitti. Burak Avrupa’daki yapım şirketleriyle çalıştığı için iyi bir çıkışı olacak. Çok iyi bir planlama yapıldı ve kapsamlı bir ekip çalışması var. Bu şarkının da çok ciddi başarı sağlayacağına eminim.

“DÜNYA FESTİVALİNDE OLACAĞIZ”

Dünyanın en büyük festivali olan Belçika’da düzenlenen hiçbir zaman hiçbir Türk ünlünün sahne alamadığı ‘Tomorrowland Festivali’nde bu temmuz ayında BURAK YETER’in sahne alacağını müjdeleyen Mert Aydın, “Muhteşem festival için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Yakın zamanda Türkiye’de bir örneği olmayan çok kapsamı bir festival gerçekleştirdiniz. Gerçekten kutluyorum sizi. Nasıl geçmişti?

5- 6 Mayıs’ta İstanbul Göktürk Kemer Country Club’de gerçekleşen ‘Big Boyz Festivali’ydi. 5 bin 500 katılımcının yer aldığı, müzik direktörlüğünü bizim yaptığımız etkinlikti. Burak Yeter, ben, Teoman, Fatma Turgut, Deeperise, Rüzgâr Erkoçlar başta olmak üzere ve bu isimler dışında bizim okulumuzda son 6 ay içerisinde sertifika almış başarılı DJ’ler de yer aldı. Binicilik, motor yarışları, müzik başta olmak üzere tamamen eğlence ve hobiye yönelik kapsamlı bir eğlence yapıldı.

Seni tanıyalım istiyorum Mert, müzikle hayatın nasıl kesişti?

Herkesin klasik hikayesi gibi küçükken dayım bana bir org almış. Ben orgla kendi kendime dinlediğim şarkıları çalmaya ve yeni melodiler yaratmaya başlamışım. Ardından 8 yaşında gitar ile tanıştım ve gitar benim hayatımın tamamını kapladı. Babam asker, annem ev hanımı ve müzikle yakınlığı olmayan ebeveynler olduğu için kendi kendime gitar çalmayı öğrendim. 14 yaşında profesyonel eğitimlerime başladım. Öncelikle klasik müzik üzerine yoğunlaştım, konserlerde yer aldım. Bütün güzel sanatlar lisesi sınavlarına girmişimdir ama ailem sıcak bakmamıştı. 18 yaşıma geldiğimde bu müzik sevgime engel olamayacaklarını anladılar ve benim hayatımı müzikle çizmeme izin verdiler. 2012 yılında ilk resmi işim DMC müzikten sevgili Şehrazat’ın yazdığı ve Ajda Pekkan’ın seslendirdiği ‘Yaz Yaz’oldu. Gizem Türkmen ile yeniden yaptığımız cover çalışmaydı. Bu işle beraber müzik piyasasında tanışmış oldum. Linet, Burcu Güneş, Demet Akalın, Doğuş başta olmak üzere birçok sanatçı ile de profesyonel işlerimi yaptım, hala da devam ediyorum.

“BENİM GÖZ BEBEĞİM: YAZ YAZ”

Seni Mert Aydın yapan ilk şarkı ‘Yaz Yaz’ mı?

Evet Elif. Biz o şarkıyı ilk Ömür Gedik ile yapıyorduk. Ömür başarılı bir şarkıcı ama bu şarkının hakkını veremedi. İstediğimiz gibi çıkmadı şarkı ve içimize sinmeyince bizde “neden yeni isimlerle şarkıyı yapmıyoruz” dedik. Gizem de Ömür Gedik’in vokalistiydi. Gizem ile şarkıya çalışıp çıkardık. Bu şarkı beni insanlara duyuran ilk şarkı olmuş oldu.

Gündemdeki şarkılar ve müzik sektörü hakkında ne söylersin Mert?

Eskiden dünyayı geç takip ettiğimizi söylerdik. Ama artık yakaladık diyebilirim. Halkta bilinçlendi ve iyi müziği artık ayırt edebiliyoruz. Gerçekten de Elif ülkemizde çok iyi müzik adamları var. Ozan Çolakoğlu başta olmak üzere, Emrah Karaduman, Selim Çaldıran, Erdem Kınay gibi isimlerle muhteşem işler yapılıyor. Her şeyden önce bizi dünyaya kanıtlayan Burak Yeter gibi bir starımız var. Bir yandan da teknoloji o kadar gelişti ki herkes artık müzik yapabiliyor. Telefondan bile müzik yapabiliyor olma durumuna geldik. Genel anlamda güzel işler çıkıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanmayan biri olarak sosyal medya hakkında neler söylersin?

Sosyal medyayı zaman kaybı olarak görüyordum Elif. Çok iyi kullanıcı değilim ve sevdiklerim, yakınlarımla iletişimim için kullanıyordum. Ama artık her şey sosyal medya üzerinden gitmeye başladı. Sosyal medyayı daha çok önemsemeye basşladım.

“BENCE EN İYİLER”

Bu yazın ‘Top 5’i kimler olacak sence?

Burak Yeter Tuesday var bence. Bayram sonrası her şey değişebilir ama Ayşe Hatun Önal ‘Olay’ şarkısı hala dinlenir. Tuğba Yurt’un son şarkısı ‘Yine Sev Yine’ bence çok güzel iyi bir şarkı oldu. Edis’in ‘Buz Kırağı’ ve Aleyna Tilki’nin ‘Yalnız Çiçek’ şarkılarına top 5 diyebilirim.

Hayalinde nasıl bir yerde olmak var? Bunun için ne kadar bir süreye ihtiyacın var?

Benim için hayal yok, hedef var. Ben yaptığım işlerle çok mutluyum ve çok hızlı yol kat ettiğimi düşünüyorum. Tanışmak istediğim, çalışmak istediğim herkesle bir şekilde çalışıyorum zaten. Bu bir doygunluk değil, hiçbir şeyin sınırı yok ve kendimizi her geçen gün geliştirmeliyiz. Ama ben şundan yanayım; çalıştığım sanatçılarda bile onların soundunu değiştirirken kendi soundumu da değiştiriyorum aslında. Bu yüzden de hedeflerimi başarmış oluyorum.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin Mert?

Önce senden bahsedeyim, Elif. İki yıldır tanıyorum seni gerçekten enerjin olsun, yazıların olsun, bence birçok genç gazeteciden çok daha başarılısın. Gazetenizi ön plana çıkaran en önemli isim derim senin için. Ben keyifle takip ediyorum. Herkes takip etsin. Bu sohbetimiz de çok güzeldi. Umarım okuyucular da keyifle okur. Herkese de sevgilerimi gönderiyorum.

Doğum Tarihi: 27 Ekim

Burcu: Terazi

En sevdiği yönü: Sakinlik

En sevmediği yönü: Fevrilik

Uğurlu gün:

Uğurlu sayı: 3

En sevdiği renk: Kırmızı

En sevdiği söz: Seninle alakalı çok güzel düşüncelerim var

Söyleşi: Elif Günay