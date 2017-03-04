Meriç Akalın 

Röportaj: Murat Günhan

Sevgili Meriç Öncelikle çok teşekkür ederim bu röportajı gerçekleştirdiğin için. Mankenliğe kaç yaşında başladın?

Çocukluğumdan beri manken olmak isterdim. Çevrem “Sen manken ol” derdi. Fakat genc kızlığımın bir kısmı, babamın işi dolayısıyla Hindistan ve Almanya’da geçti ve mankenlik ertelendi. Yurt dışından döndükten sonra Vakko’da başladım bir kaç ay. Özel müşterilere kolleksiyon mankenliği yaptım. Vakko’nun müdürü, “Kızım sen git bir ajansa kayıt ol çok iyisin” dedi. Neşe Erberk o sıra kurs açmıştı. Ona devam ettim. 20 kişiden 3 kişi aldı Neşe ajansına biri de bendim.

Kaç yıl mankenlik mesleğini yaptın?

20 yaşında başladım. 7 yıl profesyonel olarak çalıştım. Fakat evlendim, anne oldum. Sonra zaman içinde bir kursta yürüyüş ve zerafet dersleri verdim.

Türkiye ve yurtdışında almış olduğun ödüller var mı?

1993 yılında Amerika’ya gezmeye gitmiştim aileme. O zaman cep telefonu yok. Neşe Erberk beni orada buldu acele çağırdı. “Miss Globe yarışması var hemen gel” dedi. Apar topar geldim ve geldiğim gün yarışmaya girdim. Üçüncü oldum ve Türkiye’yi Malezya’da temsil ettim ve beşinci oldum. Sonraki yıllarda Moskova ve Çin’de Türkiye’yi temsil ettim. Çin’de ilk 10’a girdim. Hatta yarışmanın organizatörü ordan ailemi aramış ve tebrik etmiş. “Ne kadar kültürlü ve hanımefendi bir kız yetiştirmişsiniz” demiş. Tabii ailem de gurur duydu.

Fotomodellik ve mankenliği birlikte mi yaptın?

Evet modellik ve mankenliği bir arada yürüttüm. Fakat podyum benim için çok farklı. Orada yaşıyorsun, kendini ve kıyafeti daha güzel ifade ediyorsun. Podyumda yürümeyi daha çok seviyorum.

Her uzun boylu manken olabilir mi?

Her uzun boylu manken olamaz. Aura lazım dik duruş düzgün yürüyüş ve vücut yürüyüş ve vücut proporsiyonu şart. En önemlisi de müzik kulağı olması lazım. Bir de podyumda suratsız yürümek bana göre çok itici hafif bir gülümseme poztif enerji yayıyor. “Kıyafet çok güzel, içinde çok rahat ve mutluyum” diye yürüyeceksin.

Yeni manken olmak isteyen arkadaşlara neler önerebilirsin?

Öncelikle iyi, güvenilir bir ajans. Kesinlikle genel kültür ve islerini ciddiye alsınlar. Disiplin, kişisel bakım da çok önemli.

Herhangi bir Sinema tiyatro veya tv projesinde görev aldın mı?

Aslında sanatçı bir aileden geliyorum. Babaannem Türkiye’nin ilk sopranolarından. Dedem Ankara Devlet Tiyatrosu kocası aktör, yönetmen. Sahneye çok yakınım yani ama dizi sinema olmadı. Birkaç teklif geldi ama kızım küçüktü. 94-95 yıllarıydı sanırım Atv’de Meltem Cumbul’la bir yarışma programı yaptık.

Her defileye çıkar mısın? Çıkar mıydın?

Transparan giymedim. İç çamışırı defilesine çıkmadım. Ama mayo defilesine çok çıktım. Kaliteye önem veririm işimde ve özel hayatımda da. Senin defilelerinden çok keyif alıyorum. Pozitif enerji alıyorum ve tasarımların harika.

Türkiye’de podyumda yürümesini beğendiğin manken arkadaşın kim?

Deniz Pulaş, Ebru Ürün, Ceylan Saner, Çağla Çıkel. Onalr her zaman bir numara. Yeni mankenleri pek tanımıyorum zaten eskisi gibi defile de yapılmıyor artık.

Senin mankenlik yaptığın dönemle şimdiki dönemi mukayese edersen neler söylersin?

Bir kere önüne gelen mankenim diyor. Çok üzülüyorum bu işin bir saygınlığı ve disiplini var. Sansanyonel olmakla iyi manken olunmuyor. Gece uyuman lazımki dinç olasın. Bizim dönem çok güzeldi. 90’lar, en güzel defifleler. Hem çok eğlenirdik, birbirimizi kollardık. Şimdi herkes birbirininin kuyusunu kazıyor.

Dünya modacılarından kimin defilesinde yürümek isterdin?

Elli saab. Valentino. Karl Lagerfield. Sanırım ben Haute couture’cüyüm

Manken olmasaydın hangi mesleği seçerdin?

Kesinlikle mimar ve iç mimar. Zaten iki yıllık özel bir okulda iç mimari eğitimi aldım.

Kaç yıllık evlisin?

14 yıl oldu. “Maşallah” de. Bu zamanda iyi evlilik yürütebilen çok az maalesef. Önceden dört yıl süren bir evliliğim oldu. Kızım ilk eşimden.

Kaç çocuğun var?

Bir kızım var 18 yaşında. Amerika’da okuyor. İki yıldır orada. İyi tahsil lapması için elimizden geleni yapıyoruz.

Eşin bu işi yapmana nasıl tepki veriyor?

Aslında yoğun mankenlik yaptığım döneme denk gelmedi eşim. Şimdi kıramayacağım dostlarımın yardım defilelerine çıkıyorum. Sanırım gurur duyuyordur “manken” gibi eşi olduğu için. Şaka bir yana arada bir çıktığım için bir sorun olmuyor. Zaten medeni bir insan ve benim sınırlarım olduğumu biliyor.

Kızının geleceği için planlar yapıyor musun?

Dediğim gibi en iyi eğitimi alması için uğraşıyorum. Bunun yanında sosyal, merhametli, iyi ve çok aklı başında bir çocuk. Amerika’dan dönmek istemeyebilir. Bu konuda zorlama yapamam nerede mutlu ve başarılı olacaksa orada olmasını isterim.

Kızınla herhangi bir kuşak çatışması yaşıyor musun?

Ergenlik döneminde çatışma yaşadık. Fakat sabır ve zaman gerekli. 27 yaşında anne oldum ve erken denilebilecek bir yaş. Şimdi benim en iyi arkadaşım kızım oldu beraber çok eğleniyoruz. Kuşak farkı var tabiiki.

Aile kavramı senin için ne ifade ediyor?

Aile temeldir. Benim için çok önemlidir. En temel eğitim ailede alınır. Görgü, merhamet, doğruluk, sevgi, bağlılık. Ben çok sevgi dolu bir ailede büyüdüğüm için çok şanslıyım. Ayna hassasiyeti kendi aileme de taşıyorum. Kendi anne-babamın bize verdiklerinin yarısını verebilirsem ne mutlu bana.

Gelecekle ilgili planların var mı?

Hzurum ve sağlığım yerinde olsun. Sevdiklerim iyi olsun yeter. Senenin yarısını Bodrum’da geçirebilirim çünkü İstanbul beni bouyor zaman zaman. Beli orada küçük bir restoran işine girerim belli olmaz.

Hayallerinin peşinde koşar mısın?

Kesinlikle. Hayal etmek başarmaktı benim için. Çocukluğumdan beri bilmeden hayallar kurardım. Zaman içinde gerçik oldular. Pozitif düşünceye inanırım. Hep güzel hayaller kurarım, farkındalığım var artık. Ve “Hayal Kurun” derim çok işe yarıyor.

Bir günün nasıl geçiyor?

Sabah mutlaka yürüyüş yapıyorum. Ve haftada 2 gün pilates. Evin alışverişi, yemek, ailemle ve arkadaşlarımla keyifli zaman geçirmeyi severim. Bunun yanında yalnız kalmayı da seviyorum. Kahve kitap keyfi yapmaya bayılırım. Çok kitap okuyorum.

Güzellik sence nedir?

Güzellik. Temizlik, bakım ve kesinlikle güzel huydur. Gülen gözler olmadan güzel olunmaz.

Ev işleri ile aran nasıl?

Evimle çok ilgiliyim. Temiz ve düzenliyimdir. Ama kendimi harap etmem. Çok programlı ve pratiğim. Zaman zaman dolap ve çekmeceleri boşaltıp tekrar düzenlerim. Böylece ihtiyaç sahiplerine bir çok şey ayırmış oluyorum. Evde fazla eşya ve karışıklıktan hoşlanmam. Mutfak dolabımı açsan tek tek bardaklar göremezsin hepsi takımdır. Sanırım takıntım var, gereksiz eşya tutmam evde. Mutfak ilgi alanım, yemek pişirmek zevk benim için. Mütevazi olamam çok güzel yemek yaparım ve misafir ağırlamaya bayılırım. Türk yemeklerinin hepsini yaparım ama ilgi alanım dünya mutfakları sushi, uzakdoğu mutfağı hepsini yaparım. Hindistan’da yaşadığımız dönemde hint yemekleri de öğrendim.

Dünyada nerelere gitmek isterdin?

Babamın işi ve kendi mesleğimden dolayı dünyanin bir çok yerini gördüm. Zaten bizim ailede seyahat olmazsa olmazdır bayılırız. Anneannem, annem hepimiz beraber seyahat ederiz Ama Brezilya’yı görmedim ve ordaki renkli hayatı merak ediyorum. Bi de Güney Afrika.

İnatçı bir kişiliğin mi var?

Evet inatçıyımdır. Kafama koyduğumu yaparım. Fakat çevremdekileri hiç üzmeden kapris yapmadan. Herkesten fikir alır, sonunda kendi bildiğimi yaparım.

Arkadaş seçimlerinde nelere dikkat ediyorsun?

Arkadaşlık ve dostluğa önem veriyorum. Fakat zaman içinde biraz elemeler yaptım. Benim için önemli olan, samimiyet, aynı frekansta olabilmek.

Güzellik için herhangi bir ürün veya ürünler kullanıyor musun?

Tabiiki bakıyorum kendime. Ama çok pahalı kremlere inanmıyorum. Temizlik şart cilt yatarken temiz olmalı. Saçım üstüm başım mis gibi olmalı. Gündüz ve gece kremlerim ayrıdır. Göz kremi kullanırım. Zaman zaman yağlarla cildime kürler yaparım. İçtiğim Türk kahvesinin telvesiyle peeling yaparım muhteşem oluyor. Olmazsa olmazım, bol su içmek su herşeyi onarıyor. Bi de ojesiz gezmem. Bu aileden geliyor. Annemi saç boyasının dibi çıkmış şekilde ve ojesiz görmedim. Babaannem 92 yaşında öldü ve son güne kadar ruj sürdü. Çünkü operacı disiplini vardı. Anneannem 90 yaşında ve hep bakımlıdır. Pembe ojeleri vardır hep.

Estetik operasyonlar için ne düşünüyorsun?

İnsanın beğenmediği ve deforma olmuş bi yeri varsa yaptırması güzel ama abartıdan hoşlanmıyorum. Elmacık kemiği ve dudak dolguları bana çok komik geliyor. Doğal güzellikten yanayım. Çok frapan kadın sevmem. Erkek gibi de olmamalı. Bakımlı ama sade ve şık olmalı.

Aşk mı? Mantık mı?

Bence yarı yarıya. Mantığımın uymadığı birine aşık olamam. Terazi burcuyum ve denge önemli benim için. İlk gençlik yıllarında duygular daha önemliydi, büyüdükçe ve tecrübe kazandıkça iyiyi kötüyü daha iyiyi ayırt ediyorsun ve mantık da devreye giriyor. Aşk çok önemli benim için ama mantık çerçevesinde. Kıymet görmediğim bi yerde aşk uğruna kalamam. Sevgi saygı aşk bir bütün. Biri eksik olunca denge bozulur. Evlilik aşkı öldürüyor derler, koca bir yalan. Aşkı evlilik değil, kişiler öldürür ya da büyütür. 14 yıllık evliliğimde aşk bitmedi. Tam tersi büyüdü. Sadakat, saygı, sevgi. Dolayısıyla mantıklı bir aşk.

Kızının manken olmasını ister miydin?

Kızımın manken olmak gibi bir arzusu yok. Ama isterdim. Düzgün ve disiplinli yapıldığında bir genç kız için çok hoş bir meslek. Tabiiki başka bir mesleği de olması lazım. Eğitim şart. İnanır mısın Lara küçükken ona yürüyüş dersleri verirdim. Manken olsun diye değil, genç kız olduğu zaman güzel dursun ve yürüsün diye. Çok faydasını gördü. Şimdi baston yutmuş gibi dimdik yürüyor. Ağaç yaşken eğilir.

Olmazsa olmaz kuralların var mıdır?

Olmazsa olmazım yürüyüşlerim ve spor. Babam eski bir milli basketbolcuydu. Ben de Hacettepe Üniveristesi Spor Kulubü’nde lisanlı yüzücüydüm dolayısıyla spor küçücükken işledi kanıma. Ve bu sayede sağlam düşünüp disiplini öğrendim. Evim Anadolu yakasında ve çok güzel bir sahilimiz var yürüyüş olmazsa olmazım. Zaten her yere yürürüm saatlerce. Tabiiki diğer olmazsa olmazım ailem, arkadaşlarım, kahvem. Bir de küpe takmazsam çıplak hissederim kendimi.