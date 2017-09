Meral Karadağ: Sağlık Programcısının Sağlık Alanında Donanımlı Olması Şart

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunuyum ardından basın işletmeciliği ve ekonomisi bölümünde yüksek lisans yaptım.. Çocukluk hayalim doktor olmaktı bu da ilginç bir tesadüf doktor olamadım ama her gün doktorları ağırladığım bir sağlık programı yapıyorum 9 yıldır. Mesleğe spiker olarak TGRT de başladım ardından muhabirlik, editörlük, haber müdürlüğü, köşe yazarlığı, yapımcılık vs geldi yıllar sonra ise sağlık alanında branşlaşmaya karar verdim 3000 bölüm sağlık programı yaptım sanırım bir rekor!

Neden Medya?

Medya çünkü iletişim fakültesi mezunuyum.. Bizim dönemimizde iletişim fakültesi sayısı çok azdı ve özel kanalların yeni açıldığı yıllarda iletişim fakülteleri mesleki alanda donanımlı öğrenciler yetiştiriyordu iş bulmakta da hiç zorlanmadım henüz fakülte bitmeden TGRT’nin açtığı bir sınavla 4 aylık eğitimin ardından spikerliğe başladım 20 yaşındaydım ilk yayınımı bugün gibi hatırlıyorum şimdi düşünüyorum da küçük bir kız çocuğuymuşum nasıl cesaret ettim boyumdan büyük o işlere aslında bildiğin cahil cesaretiymiş.. 20 yaşındayken Deniz Baykal, Bülent Ecevit gibi siyasi isimlerle O dönem Bosna meselesi gündemde ve bu konuyu konuşuyorum bu da ilk programım, bantları izlediğimde hala şaşırıyorum..

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Çok titizim iş konusunda, çok sabırsızım her şey mükemmel olmalı ve her şeyi kontrol altında tutuyorum.. Programın A dan Z ye her şeyini kendim yapıyorum.. Hataya tahammülüm yok biraz da fevriyim ekip benden çok hazzetmez ))

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sosyal medya canavarıyım habercilik günlerinden sanırım haber refleksim çok yüksek son dakikaları hala takip ediyorum arkadaşlarım bana son dakika Meral diyorlar bu nedenle

Ayrıca instagram’ı ve Twitter’ı aktif kullanırım. Fotoğraf tutkum var ve seyahat instagram profilim gezi programı tadında

24 Tv’deki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Dokuz senedir 24’teyim ailem gibi hatta işyeri değil artık bildiğiniz evim.. Yöneticimiz Murat Çiçek iyi bir gazeteci çekirdekten yetiştiği için ortak dil bulabiliyoruz.. Ekiple benim dırdırım dışında bir sorun yok Haftada iki gün yapıyorum programı.. Sağlık gündemini sıkı takip ederim.. Tıp Alanındaki gelişmeleri ve kongreleri bilimsel yayınları da öyle

Sağlık programları oldukça yaygınlaştı sağlık programlarıyla ilgili neler söylersiniz ?

Her doktor çıkan program sağlık programı değil.. Tıp etiğine uygun sağlam bir iki program var tevazulu olmayacağım en iyilerinden biri Sağlık Merkezi.. Kadın kuşaklarına Show programlarına da artık doktor konuklar çıkıyor malum o programlara çıkan hekimleri de anlamış değilim

İyi sağlık programının özellikleri nelerdir ?

Programa katılan uzmanların belirli bir kalibrede olması gerekiyor ayrıca programı hazırlayan ve sunan kişi yada kişilerin de sağlık alanında donanımlı olması şart.. Doğru soru ile konuğu yönlendirmek programın temposunu yüksek tutmak halkı ilgilendiren sağlık sorunlarını gündeme getirmek yenilikleri takip etmek kaynak karıştırmak tıp literatürüne hakim olmak hepsi çok önemli

İyi sunucuyu siz nasıl tarif edersiniz ?

İyi sunucu önce nasıl görünüyorum kaygısından ziyade karşısındaki konuğu iyi dinlemeli konusuna hakim olmalı, doğal olmalı.. Doğallık izleyiciye inanın geçiyor.. Beni yayında izleyenler de konuklarımda sanki evinize gelmiş gibi hissettiriyorsunuz dediklerinde mutlu oluyorum.. Tabi uzun yıllar sahada olmanın ve spikerlik deneyimimin etkisi de çok fazla.. Her tür yayın ve haber sunmak ciddi bir avantaj oldu benim açımdan

Medya dünyası rekabetin yoğun olduğu bir alan siz nasıl değerlendiriyorsunuz ?

Sağlık Basını bu konuda çok daha kenetlenmiş durumda.. Genel anlamda soruyorsanız iyi bir sunucuyum tevazu göstermem bu konuda.. Medya dünyasının en uzun soluklu yayınlarından birini üstelik aynı kanalda yapmak sanırım bunun ispatı.

Spikerlik- sunuculuk rol model işlerden biri haline geldi bunu nasıl değerlendirirsiniz ?

Günümüzde okuma yazma bilen herkes spiker sunucu oluyor. Bizim ses tonumuza artikülasyonumuza bakılıyordu.. Şimdi ekrandakilere bakıyorum çoğu ne diksiyon eğitimi almış ne de harfleri doğru basıyorlar.. Sanırım görsellik ön planda artık.. Ben gazeteci olarak gördüm hep kendimi diğerleri bu işin sadece sosuydu.. Sos karın doyurmaz yemeğin ana malzemesi önemli o sebeple önce sahadan muhabir olarak yetişmek lazım ardından mutlaka editör yal deneyim gerekiyor ekran dediğim gibi işin kreması..

Sizce sunucu olabilmek için iletişim mezunu olmak şart mıdır ?

Bence şart bize fakültede haber yazma röportaj teknikleri fotoğraf çekme dersleri veriliyor ki şimdi imkanları çok daha fazla iletişim fakültelerinin.. Gazetecilik bir meslek ve rastgele yapılacak bir iş değil meslek sevdayla yapılınca başarı kaçınılmaz 23 yıldır sektördeyim Marmara İletişimli olmak hep avantajım oldu..

Yeni Medyanın ( Sosyal medya ve internet ) Geleneksel Medyayı ( radyo – tv – gazete ) Yok edeceği söyleniyor bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Etti bile enformasyon açısından çok süratli lakin dezenformasyonun önüne henüz geçmek mümkün değil.. Yasal anlamda da çok fazla boşluk var..

Sağlık programlarıyla ilgili yozlaştıkları ve reklamlarla ilgili eleştiriler söz konusu bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sağlık programlarına ilişkin eleştirilere katılmıyorum reklama gelince hemen tüm programlar sponsor desteğiyle yapılıyor sağlık programlarının da devam etmesi için bu sponsor desteğine ihtiyaç var sonuçta televizyonlar ticari kurumlar ve reklam geliriyle ayakta duruyorlar.. Titizlik gösterilmesi gereken içerik olmalı

Sağlık medyasıyla ilgili önümüzdeki günlerde farklı çalışmalarınız olacak mı?

Aslında bir kitap projesi üzerinde çalışıyorum erkeklerin dünyasını ilgilendiren bir kitap sürpriz olsun..

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben tam bir gezentiyim en büyük hobim seyahat etmek ve fotoğraf çekmek.. Geçmişte dağcılık yapıyordum yaş kemale çoktan erdi artık pek imkanım olmuyor..

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Piyanist en sevdiğim film.. Kitapta tercihim daha çok roman Ahmet Ümit, Elif Şafak, Orhan Pamuk sevdiğim yazarlar.. Şiir tutkunuyum lakin Mevlana Mesneviyi severek okurum zaman zaman.

Bu arada Özdemir Asaf, Can Yücel, Ece Ayhan sevdiğim şairler.. Şiiri de çok iyi seslendiririm geçmişte radyoda bir şiir programı yapmışlığım var uzun saatler süren bir gece programıydı .

Şiiri seven insanların kalplerinden ruhlarından öperim zarar gelmez şiirperestlerden onlar aşka bin ömür veren şahane yüreklerdir zira.

Bu yıl çeşitli ödüller kazandınız alanınızla ilgili. Dijital dünyanın enleri ödül törenimizde de ödül aldınız ödüllerle ilgili neler söylersiniz?

Dijital DÜNYANIN EN’leri titizlikle hazırlanmış bir organizasyon bu yıl sağlık alanında beni ödüle layık gördüler çok mutlu oldum oylamayla yapılan bir organizasyon bu sebeple önemsiyorum.

Aldığım diğer ödülse TGC ve Gıda Güvenliği derneğince ortak bir organizasyondu o da beni çok mutlu etti.

Haber spikerliği düşünüyor musunuz?

Haber spikerliğini ben yıllar önce yaptım o sayfayı kapattım o dönemde de onlarca ödül aldım.. Ben sanırım metne bağlı olmayı sevmiyorum çok gülen bir kadınım gülen yüzle maalesef gündemi aktaramazsınız eğer dünya ve Türkiye bir gün yine güllük gülistanlık olursa yeniden haber sunarım ‘mutlu haberler’ bu da çok mümkün görünmüyor.. Haber değil ama kafası çalışan okuyan hayatın içinde olan kadınlar için bir kadın kuşağı yapmak isterim.. Tabi bu işler için teklif gelmesi gerekiyor henüz teklif almadım belki televizyon yöneticileri birkaç ismin etrafında dönmekten vazgeçerse bu hayalim gerçekleşir.

KırmızıTürk- spiker dünyası hakkında neler söylersiniz?

Güzel düşünülmüş bir mecra ekrandaki yüzler hakkında kanaat oluşması için ideal.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Gelecek hayalim dünyayı adım adım gezmek, 70 yaşında sırt çantamla dünyayı gezmeye devam etmek istiyorum fotoğraf çekmeye de ben seyyah ruhlu bir kadınım dilimde en şen şarkılar yüzümde içten kocaman bir gülümsemeyle bilmediğim hayatları keşfedip özellikle çocukların fotoğraflarını çekmek istiyorum.. Çok teşekkürler.

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA