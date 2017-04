Menajer Timur Acımış: Amacım insana hizmet

Röportaj: Murat Günhan

Sevgili Timur öncelikle bu kıymetli vaktini bana ayırdığın için çok teşekkür ederim. Öncelikle kısaca seni biraz tanıyabilir miyiz?

6 Mayıs 1973 yılında Adana’da doğdum. 6 kişilik bir ailenin en son çocuğu benim. Mert adında 13 yaşında bir oğlum, Rima adında 7 yaşında kızım var. Kurumsal hayata çok erken yaşlarında başladım. İlk kurumsal deneyimim Ünilever'in kozmetik ve temizlik ürünleri departmanlarında 5 yıl daha sonra da Pifizer ve Sanofi Aventis ilaç şirketinde yaklaşık 19 yıl boyunca devam ettim. Sonra bazı sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Levent Şahin'i sahnede seyrettim inanılmaz bir sahne aurası vardı ve beni çok etkiledi içimde var olan organizasyon ve menajerlik isteğimi arttırdı. İlk Levent bey teklif etti ve bende bu durumu değerlendirmeye karar verdim. Çok ciddi bir radikal karar ile Amatör bir ruhla bu iş için hummalı araştırmalar ve takipler yaptım. Ben işime hep amatör bir ruh ile başlayıp öyle devam etmeyi ve hep amatör olmayı tercih edenlerdenim. Her gelen Yen'i bir gün için bu böyledir. İstediğimiz kadar planlı proğramlı yaşayalım günümüzün ne getireceği bilinmez. Ve karşımıza çıkacak her Yen'i güne hazırlıklı olup heyecan ile karşılamak gerektiğini düşünüyorum.

Bu iş ile uğraşırken İstanbul'da her an ne ile karşılaşılacağı bilinmez. Çok değerli bir modacı Muammer KETENCİ ve Ferit Akgül 'ün yönlendirdiği bir ajans ile tanıştırmak istedi Cem Ajansın sahibi Cem GÜLAÇ ile randevulaştık ziyarete gittik. Konu tabii ki Levent ŞAHİN konu direk bana döndü ve dizi filmlerde yer almak istermisiniz dedi ve çok şaşırdım. Olabilir dedim uygun olduğu sürece derken çok kısa zaman sonra FoX TV de yayınlanan No 309 da ilk oyunculuk denememdi. Hemen akabinde Tv8 Üç Adam dan teklif geldi ve deneme çekimlerinde dikkat çektim. Yaklaşık 5 bölüm oynadım skeçlerinde. 3 Adamın skeçlerinde hep kendi ismimi kullanmamı istediler. İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç çok eğlenceliler ve keyif alarak oynadım 3 Adam da, tekrar gelse büyük keyifle devam etmek isterim. Çok farklı ve ilk TV deneyimi oldu benim için bu durum.

Kaç yıldır İstanbul’da yaşıyorsun?

Daha önce çalıştığım kurumsal firmaların hepsinin merkezi İstanbul olduğundan çok sık olarak geldiğimiz ve kaldığımız bir şehir. Ben de yaklaşık 1 yıldır İstanbul'da yaşıyorum.

İstanbul’da yaşamanın nedenlerinden biri mi menajerlik yapman?

Tabii ki çünkü sanatın Ve sanatçıların takip edildiği ve kolay iletişim kurulacağı tek şehir burası..

Menajerlik nedir? Bilmeyen okuyucularımıza açıklayabilir misin?

Menajerlik sanatçıların yaratıcı süreçteki ihtiyaçlarını görebilmek, sanatçı için iyi olanı öngörebilmek için gözlem yeteneği ve empati sahibi olmak önemli. Bu sanatçının dışında yapacağı projelerde, sosyal sorumluluk girişimlerinde, proğram öncesinde, proğram sonrasında kısacası sanatçının her yönüyle ön düşüncesi olmalıdır.

Menajer canlı performanslarda dair prodüksiyon bilgisine sahip olmalı, müzisyenlerin menajeri müzik prodüksiyonu ve sahne tasarımı da bilgi sahibi olmalı.

Menajer konser organizasyona dahil olan tüm kişi ve kurumların kontrolünü sağlar. Sanatçının ve seyircinin kontrolünü sağlar. Sanatçının ve seyircinin konser beklentilerini karşılamak menajerin görevidir.

Albüm kaydı süresince menajer yapım firması ile sanatçının ilişkisini koordine eder. Prodüktör, aranjör ihtiyaçları varsa bu ihtiyaçları karşılar.

Sanatçı sözleşme yaparken mutlaka profesyonellerden destek almalı. Her iş için yapılan sözleşme kanunun ilgili maddelerine uygun olmalı.

Sanatçı menajerleri işlerini yetenek yönetimi ve marka yönetimi olarak ikiye ayırırsa daha doğru sonuçlara ulaşılabilir. Tanıtımda en iyi nokta sanatçının piyasadaki pozisyonunun doğru belirlemek.

Marka Yönetimi Sunmak

Sosyal Sorumluluk

Etkinlik Pozisyonu Doğru Belirlemek

Sosyal Medya ve Yapım Programları

Sanatçılar yaratıcı süreç içerisinde farklı davranışlar gösterebilir. Bu bazan menajerlerin işini zorlaştıran bir durum haline dönüşebilir. Önemli olan çalıştığın sanatçını iyi tanımak ve onun bu durumunu yönetebilmek.

Neden bu mesleği seçtin?

Daha önce çalıştığım kurumsal firmaların küçük organizasyon sorumluluklarını üstlendiğimiz dönemlerde fark ettim ki bu gibi organizasyonları yönetmek bana büyük keyif vermekte ve bu yönümü geliştirmek adına daha iyi nasıl yaparım diye kendimi sorguladım ve radikal bir kararla bu iş üzerine odaklandım.

Bu mesleğin bir okulu yok. Ne yapmak gerekiyor menajer olmak için?

Haklısınız fakat bence ciddi bir alt yapınız, iletişimi sevmeniz, yönetmeyi sevmeniz ve en önemlisi sabırlı olmanız iş takibi çok önmeli sayamadığımız daha bir çok durum. Daha da önemlisi bu mesleği benimsemek ve her işte olduğu gibi sahiplenmek sevmek gerekiyor.

Hangi mesleklerin menajeri olunur?

Sanatla uğraşan herkesin bir menajeri var. Futbolcuların var. Bence menajer adı ile değil de birçok iş dallarında adı menajer olmayıp iş takibi ve yönetimi yapan herkes menajer gibi geliyor.

Çalıştığın sanatçıları sen mi seçiyorsun? Onlar mı seni buluyor?

Aslında tabii ki bu karşılıklı bir durum. Onlar da bulsa ben de seçmiş olsam hiç fark etmez bu bir ekip işi ve her iki tarafında ortak payları olacak ki menajerlik olsun. Bu durumda ego devreye girer. Egonun olduğu yerde Timur'u bulamazsınız. Bu yüzden kimse seçilmez birlikte çalışırız.

Kaç kişi ile çalışıyorsun?

Albüm çalışmalarında Medya Merkezinden Öyküm Sezen Yerel radyo ve basın danışmanlığı olarak hizmet alıyoruz. Basın danışmanlığımız çok değerli arkadaşımız dostumuz Sayın Selçuk Aka yapmaktadır. Organizasyon ile ilgili işler geldiğinde dışarıdan destek alıp ilerliyorum. Her şehirde ve bölgede mutlaka bu durumlar ile ilgilenen oluyor. Kısacası hizmet satın alıyoruz.

Çalıştığın kişi sayısını sen mi belirliyorsun?

Öncelikle planımızda olan işler doğrultusunda albüm veya klip gibi hangi destekleri almamız gerekiyor ise ona göre iş planı yapıyoruz. Dışardan destek alıyoruz. Durum organizasyon olursa benim üzerimden ilerleyecek ise evet mutlaka ben seçiyorum. Fakat bazı durumlarda mekanlar da bu duruma dahil olduklarında ortak kararlara da saygı duyup işimi layıkı ile temsil etmeye çalışıyorum.

Yorucu bir iş değil mi?

Kesinlikle evet. Ama bir işi çok istiyorsanız kesinlikle hiç bir zorluğu ve yorgunluğu görmüyor ve mücadeleniz git gide artıyor. Tabii ki aynı şekilde yorgunluğunuz da. Fakat sonuç takdir ve beğeni gördüğünde yorgunluk unutuluyor. Bu durumu ben çocuğum gibi görüyorum, büyük zahmetlerle büyütüyor ve sonuçta bir ebeveyn olarak büyük keyif duyuyorsunuz. Yaşadığınız bütün zorluklara karşı bir babam dediğinde unutuyorsunuz. Bende bir baba olarak çok keyif ve mutluluk duyuyorum.

Seçmiş olduğun sanatçıların bir kriterleri var mı?

Seçmiş olduğum değil birlikte bu yolda yol arkadaşı olabilecek kendine güvenen ve mücadeleci sesine ve sahnesine güvenen arkadaşlarla yola çıktım. Bu ilerleyen dönemde daha farklı kişileri de aramızda görmek istiyorum.

Çalışma şeklini biraz anlatır mısın?

Öncelikle güven çok önemli benim için, ilk etapta kişiyi tanımaya çalışıyorum ve sanatçının da beni tanıması için 3 veya daha fazla görüşmeler yapıyorum. Beklentilerini öğrenmeye çalışıyorum. Gitmek istediği yol haritası üzerinde konuşuyorum, ekip olarak birbirimize neler katabileceğimizi konuşuyorum. Ayrıca benim için olmazsa olmazım insan olmaya çalışıyorum. Her insanın birbirine ihtiyacı olabileceğini ve ilke olarak dikkate alarak yol alıyorum.

Bir günün nasıl geçiyor?

Haftalık randevularla ilerliyorum. Fakat İstanbul'da bu konuda çok zorlanıyorum. Ben kesinlikle sağlık ve doğal afetler olmadığı sürece asla randevularıma gitmemezlik etmiyorum. Karşımdan da bu nezaketi bekliyorum. Fakat çoğu zaman bunu bulamıyorum. Empati önemli ilk başta dediğim gibi.

İstanbul içi ve İstanbul dışında da çalışıyorsun. Asistanların var mı? Yalnız mı yapıyorsun tüm işini?

Maalesef şuan işlerimi tek başıma yönetiyorum. Fakat çalışacağımız bölgede mutlaka o organizasyon ile ilgilenen kişi veya mekandan destek alarak veya dışardan hizmet alarak ilerliyoruz.

Bu mesleğin avantajlar ve dezavantajlarından bahseder misin?

Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Ben daha önce eğlence mekanlarına veya konserlere eğlenmek için giderken artık görev amaçlı gidiyorum. Bu durum benim açımdan tersine döndü ve alışkanlıklarımdan dolayı rahat eğlenmiyorum.

İş anlamında bakarsak ben işimde profesyonel ilerlemek istiyorum, bu konuda mekan sahipleri veya organizatörler sürekli tolerans ve pazarlık konusunda iletişimi sürdürmekte bu da beni çok yıpratmakta, İnanın sahneyi sunum aşamasına getirene kadar sahne arkası çalışmaları bilseler bizleri daha iyi anlayacaklar. Büyük emekler var sahne arkasında sanat icra etmek kolay değil.

Yeni piyasaya çıkan sanatçı arkadaşların çektiği zorluklardan dolayı da çok sıkıntı yaşıyorum. Özellikle sahne konusunda mekan sahiplerinin masa sorması mesela, kardeşim bu sanatçı sahne alacak ki müşteri edinecek. Sen sahne vermez isen eğer nasıl masa edinecek ve müşterisi olacak.

Çalıştığın tüm sanatçılar adına konuşma yapmak, söz vermek ağır bir sorumluluk. Bundan biraz bahsedermisin?

Önce ben bu mesleği seçerken kendime bir söz verdim. Bu menajerlik işini layıkı ile yapmaya ve başarmaya bu durumu benimle çalışmak isteyen tüm sanatçı arkadaşlarım ile paylaşmam ve onlara heyecanımı hissettirmem yeterli bana İnan ile yolumuza devam ediyorum. Çünkü söz emek ister her birimiz emek harcamalıyız sonra yazmalıyız ki sorumluluklarımızı üstlendiğimiz sürece sözümüzü yerine getirmiş oluruz. Şimdiye kadar yaptığım diğer işlerde ve özel hayatım boyunca hep kendimi makiniste benzetmişimdir. Benim yanımda olanlar kancasını takar ve birlikte yol alırız. İstemeyen olursa çeker kancayı kopar gider. Bu hep öyle oldu bundan sonrada öyle olacak,

Çalıştığın sanatçıların çıkacakları sahne veya şehir dışı konserlerine sen mi karar veriyorsun?

Öncelikle durum kontrolü yaparım. Sonra istenilen sanatçı ile alacağı sahne konusunda istişare eder. Öyle karar veririz.

Hayalinde en çok çalışmak istediğin sanatçı kim? Neden?

Hayalim öncelikle şuan çalıştığım ve bu zor zamanlarda birlikte zahmetli yolda biryerlerde olmasını istediğim sanatçı arkadaşlarım. Önemli olan zoru başarmak ve noname olarak değerlendirilen fakat hodri meydan diyebileceğim kadar güvendiğim yol arkadaşlarım olan sanatçıları emekleri ve muhteşem canlı performansları ile şuan çalıştıklarım ve çalışmak isteyenler var.

Sözleşmeli mi çalışıyorsun?

İlk olarak yaklaşık 3/6 ay kadar hayır. Her iki tarafta okey dediği zaman birbirimizi iyice tanıdıktan sonra kesinlikle olması gereken bir durum.

Bir sanatçı ile sözleşme yapmak için nelere dikkat ediyorsun?

Öncelikle kendine güveni olan, çıkacak tüm zorluklara rağmen yılmadan yola devam edebilecek olması ilk şartım. kuralları karşılıklı olarak belirlendiği ve her sanatçı için ayrı ayrı sözleşmeler oluşturulduğu için bireysel değerlendiriliyor. Çünkü kimi sadece organizasyon olarak değerlendirir bazıları ise tüm iletişim konusunda yetkin kılar.

Herkes menajer olabilir mi?

Organizasyon konusunda işi sevebilen, hızlı karar vermekten çekinmeyen, sabırlı, kişi yönetimini ve iletişimi kuvvetli, diksiyonu ve iştakibini seven vb. gibi herkes yapabilir.

Şu an bildiğim Levent Şahin ile çalışıyorsun? Biraz Levent'ten bahseder misin?

Benim bu işe sıcak bakmamda etkin olan kişidir. Levent Şahin şimdiye kadar seyrettiğim sahne aurası farklı olan ve söylediği şarkıları seyircisine inanılmaz aktaran, söylediği her şarkıyı düzgün bir diksiyon ile sunan, tam bir sahne adamı. Levent Şahin gerçekten bu dünyaya şarkı söylemek için gelmiş. Hak ettiği yere gelmesi için de elimden gelen herşeyi yapmak istiyorum. İlk single çalışması Aysel Gürel, Sezen Aksu ve Onno Tunç eseri olan Bırak Beni ile çıkış yaptık. Single da ayrıca Levent Şahin’in kendi besteleri ve önemli olan bir şey daha kendi bestesinin Arapça versiyonunun olması.

İkinci sanatçım Hakan Kahraman çok yetenekli besteci ve yorumcu ayrıca bir Göz Doktoru, çok değerli dostum arkadaşım Sayın Harun Kolçak sayesinde tanıştık. Çeyrek Asır albümünde Harun bey ile düet yaptı. Harun beyi ziyaretlerimizde tanıştık. Birlikte çalışmak istediğini önce Harun bey teklif etti ve durumu değerlendirdik. Birlikte yürümeye karar verdik. Yepyeni bir single ile çok yakında tüm müzik marketlerde ve sosyal medya da olacak.

Üçüncü sanatçım İlker Özdemir ilk aradığında inanılmaz heyecanlandırdı beni, çok değerli Aysel Gürel'in manevi oğlu ayrıca 15 yıldır muhteşem yorumcu Zerrin Özer'in vokali. Yağmurlar adlı albüm ile ciddi bir çalışma ile dinleyicilerine sunulmuştur. Albüm dolu dolu söz ve müziği kendine ait olan Yağmurlar ft. Zerrin Özer ile ilk klibi çekildi ve Kral TV de yayınlandı. Albümde Suavi den, Kubat dan, İlhan Şeşen den, bir diğer çalışması da Martı ft. Betül Demir ile tüm müzik marketlerde bulunmaktadır. İkinci çekilen Yandım Yandım klibinde bir çok ünlü tiyatro sanatçıları ve sevgili Kubat'ın da yer aldığı klip çok yakında Kral TV de ve tüm sosyal medyadan izleye bilirsiniz.

Yapacağın tüm organizasyonlarla sen mi ilgileniyorsun? Sanatçı seni yönlendiriyor mu?

Tüm organizasyondan muhakkak haberdar oluyorum ve takip etmek için ciddi bir şekilde takip ediyorum. Sanatçımın istekleri muhakkak oluyor. Durum değerlendirmesi yapılarak mekanının durumuna göre tabii ki birlikte kararlar alıyoruz.

Kaprisli olur diyorlar sanatçılar. Bu doğru mu?

Olması gerektiği kadar diyelim. Aslında kapris değil farklı bir psikoloji o çünkü duygu sunumu yapmaya hazırlanıyorlar. Duygularını müzik ile birleştiriyor ve söylüyorlar. Esrarengiz olmak halktan bir nebze ayrı durmak bu gibi şeyler den dolayı bence kapris olarak adlandırıldığını düşünüyorum. Sınırı bilmek ve korumak lazım diyelim.

Sanatçının tüm işleri ile sen mi ilgileniyorsun? Reklam Afiş vb...

Klişe olacak ama normalde herşey onayımızdan geçtiğimizi düşünürsek. Bazı istisnaların dışında evet demem gerekiyor. Bizler yaptırıyoruz tasarım dahi olsa onay verip sosyal medya da o şekilde çıkıyor.

Bir konser için gelen tekliflerden neler senin için olmazsa olmaz?

Sahne ve Işık'lar olmazsa olmazımız. Sınırsız bir durum bu imkanlar dahilinde mümkün olduğu sürece en iyisi ve daha iyisi. Çünkü işimiz sadece insanları memnun etmek müzik ile buluşturmak.

Hedeflerin neler?

Uzak olmadığını düşünüyorum. Konserden konsere gitmek, önce Türkiye'de sonra diğer ülkelerde müzik sunmak. En iyi organizasyonu üstlenmek.

Hayallerinin peşinden koşar mısın?

Evet kesinlikle öyle şimdiye kadar yaptığım her işte mutlaka o uç noktada oldum. Bu işimde de mutlaka bunu elde etmek için uğraşıyorum ve uğraşacağım. Yanımda olan arkadaşlarımla birlikte uzak olmadığını da düşünüyorum.

Bu mesleği seçmeseydin ne yapmak?

Şimdiye kadar hep istediğim işi yaptım. Hepsinde de insanın ihtiyacı olan işler yaptım. Kozmetik, deterjan, gıda oldu. Bu işimde de bence ruhumuzun en çok ihtiyacı olan ve sürekli beslenmesi gereken müzik oldu. Amacım insana hizmet ve bu da hep yapmak istediğim bir iş. Şu anda menajerlik olarak aynı işi yapıyorum. İnsana hizmet.