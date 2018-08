Melis Köksal'a Bizden Tam Destek

Güçlü sesi ve sıra dışı tekniği ile operadan pop müziğe geçiş yapan genç sanatçı Melis Köksal, DMC etiketiyle yayınlanan “Tam Destek” şarkısı ile müzikseverlere “merhaba” dedi.Sözü ve müziği usta popçu Serdar Ortaç’a ait olan şarkı büyük ilgi gördü. Bizler de kendisi ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle...

“Tam Destek” şarkısı ile müzik dünyasına girişinin heyecanını yaşayan Melis Köksal “ Hayallerimin hayat buluşuna ithafen kalplerimizde çiçekler açtıracak, bir şarkı oldu. Şimdi bu enerjiyi yaz boyu hep birlikte dans edip tam destek diyerek çoğaltacağız“ dedi.

Merhaba Melis nasılsın?

Harikayım Elif’ciğim. Güzel zamanlardayız.

Sözü ve müziği Serdar Ortaç'a ait olan 'Tam Destek' şarkınla karşımızdasın. Şarkın 'Tam Destek' hakkında bilgi verir misin?

Sözü ve müziği Sevgili Serdar Ortaç’a,aranjmanı değerli arkadaşım Tarık İster’e, Miks Masteringi Gökhan Erken’e, klibimiz değerli yönetmenim Alişan Günay Yıldırım’a kapak fotoğrafımız ise Fatih Çilingir’e ait olan şarkımız DMC etiketi taşıyor.

Serdar Bey'den nasıl aldın şarkıyı? Var mı bir hikâyesi?

Bir akşam Tarık aradı beni. Melis, “Yüzyılın aşkı düetinde Serdar abi senin sesine hayran kalmıştı. Şimdi kendi şarkılarının pilotlarını da sana söyletmek istiyor. Ortaç müziğe gelir misin” dedi. Ben geç hazırlanmamla ünlüyümdür Elif bilen bilir :) dakikalar sonra Ortaç müziğin kapısındaydım. 4. Şarkıya geçmiştik ki ruhum yükseldi resmen, şarkıyla ilgili hayaller canlanmaya başladı gözümde. Her yerde çaldığı, 3 büyük spor kulübünün marş olarak istediği, hatta milli takım taraftarına marş olacak bir şarkıydı söylediğim. Stüdyodan çıktığımız andan itibaren başlarının etlerini yedim tabi :) Aslında Tarık ile sözü müziği bana ait olan şarkılarımdan birine başlamıştık ki Serdar Ortaç; “size inanıyorum ve şarkıyı Melis’e veriyorum” dediği akşam, tüm planı seve seve değiştirdik.

Şarkıya güzel de klip çekildi. Nasıl geçti klip çekimleri?

İlk klibim bu benim. Böyle bir heyecan yok. Gece uyudum mu? Uyumadım mı? onu bile anlamamıştım ama Sevgili Alişan enerjimi kameraya çok doğru aktarmamı sağladı sağ olsun. Ümraniye platolarında tam 6 farklı planda 6styling ile çektik ve tam da hayal ettiğimiz gibi eğlenceli, izleyicisini tekrar tekrar izleten şarkının enerjisini yansıtan farklı bir klip oldu.

Bu senin ilk şarkın. Zor oldu mu şarkı seçmek?

Kenan Doğulu ile yaptığımız bir sohbette sormuştum, “çıkış şarkısı ya da sonrasındakileri nasıl seçiyorsunuz aylar gidiyordur sanırım” diye. O da “bazen aylar sürer, bazen bir dakikada hissedersin çünkü duyduğun an ruhun yükselir” demişti. Ben ‘Tam Destek’i duyduğumda tam da o anı yaşıyordum işte:)

"Sana Tam Destek"

Peki, hayatımızda kimlere tam destek veririz?

Kalbine, karakteri, zekâsı ve yetenekleri ile yapabileceklerine yani ‘ışığına’ inandıklarımıza...

Sinan Akçıl'ın, feat. Serdar Ortaç ‘Yüzyılın Aşkı’ şarkısında senin de emeğin var. Nasıl oldu peki bu projeye nasıl dâhil oldun?

Ortak bir tanıdık vasıtasıyla beni dinlemiş ve çok beğenmiş sevgili Sinan Akçıl. Bir gün sonra Ozan Doğulu’nun stüdyosundaydık ve ‘Yüzyılın Aşkı’nı söylüyordum. O albüm hayatıma sevgili Serdar Ortaç’ı ve kıymetli aranjörüm Tarık’ı kattığı için benim için farklı bir yerde…

Aslında biz seni 2013 yılında yayınlanan ‘O Ses Türkiye’ yarışmasıyla tanıdık. Nasıl başlamıştı ‘O Ses Türkiye’ maceran?

Ben Antalyalıyım. 2015 te İstanbul’a geldim. Antalya Devlet Operası’ndan İstanbul’a Yüksek Lisansımı yapmak ve Fazıl Say’ın kurmuş olduğu koroda şarkı söylemek içindi ama 2014 yılında mezuniyet senemde girdiğim ‘O Ses Türkiye’ yarışması teşvik edici olmuştu. Enbe Orkestrası’ndan teklif almış, Antalya’da olduğum için devam edemediğime üzülmüştüm. Fakat ‘O Ses Türkiye’ yarışması çıkınca İstanbul’a da gelmeye karar vermiştim.

Takımında olduğun Gökhan Bey'in sana katkısı oldu mu?

Gökhan ve Hakan’ı çok severim ama öyle çok da katkılık bir durum olmuyor orada. Çünkü yüzde yüze ses yarışması değil. Bu yüzden de birincilerini kimse hatırlamazken, finallerde ya da bir tık öncesinde elenenler başarıya ulaşabiliyor.

Emma Shappl'in ‘Spente Le Stelle’sini ne kadar güzel söylemiştin öyle. Şarkıyı bilmeyen çok kişi paylaştı, öyle değil mi?

Teşekkür ederim Elif’ciğim. Evet, hayatımın en kıymetli şarklılarından biri oldu Spente le Stelle ve tüm Türkiye’de beklediğimizin ötesinde tepkiler aldı. Çok fazla insan şarkıyı böylelikle tanıdı ve sevdi. Benim için de hep özel kalacak.

Aslında yarışmada opera çıkışları yaparak şarkılarını seslendirirken bu teklinde popüler müziğe yer verdin neden?

Ben operadan pop müziğe geçerken beni yetiştirenlerden kıymetli bölüm başkanımız bana ”Konservatuvara birinci girip, birinci bitirdin. Bunca emeğin, başarının üzerine bırakıp gitmek için mantıklı tek bir cümle söyle hakkımı helal etmem için” demişti. Bende kendisine,” Hocam, ben ömrümün sonuna kadar sahne üzerinde Gece kraliçesi, Gilda, Olympia olmak istemiyorum. Ben bana en uzak köydeki çocuğun kulağına ulaşıp ona hayal kurdurmak istiyorum ve bunu opera ile değil Melis olarak bu toprağın hikayeleri ile başarabilirim” dediğimde benimle kucaklaşmıştı.

Ülkemizde opera sever oranı hakkında ne dersin?

Operanın anavatanı İtalya’dır. Orada bir başka aşktır çünkü o toprağa ekilmiştir notalar tohum misali. Bu yüzden toprak meyvesini sonsuz verir. Benim ülkemde toprağa ekilen halk müziği ve sanat müziğidir. Bu yüzden evet kemik bir dinleyici kitlesi var ama on milyonlar değil…

Biraz seni tanıyalım istiyorum. Nasıl bir çocuktun?

Bana sorarsanız müzikle, sporla, okulla çok yönlüydüm. Aileme sorarsanız çok yorucuydum. Annem bu konuda şunu söylemişti; “Sana yetişmek için öyle yorulmuştuk ki Melih (erkek kardeşim) senden sonra bize tatil gibiydi :)”

Müziği hayatına almaya nasıl kara verdin?

Doğduğumdan beri evin içi müzik doluydu. Sanata ve sanatçıya kıymet veren bir aileden gelmek paha biçilemez, çocukken izlediğim ilk opera Mozart’ın ‘Sihirli Flütü’ydü. Gece Kraliçesine, Paminaya Papagena’ya resmen aşık olmuş ve o an karar vermiştim “bir gün bende söyleyeceğim” diye. Sözümü tutabildiğim için aileme minnet doluyum. Çünkü mezuniyet eserim; Ssöz verdiğim gibi Mozart’ın Sihirli Flütü’ydü:)

Müzik için konservatuar mutlaka gerekli mi? Eğitimle yapılan müzik hakkında ne söylersin?

Eğitim şart! Altı dolu bir müzik için, vizyon için, sağlıklı söylemek, kaliteli üretmek için özellikle batı müziği eğitimi veren konservatuvarlar çok önemli diye düşünüyorum.

“Tanrı’nın Starlara Madalyası Var”

Star ışığından belli olur derler sence bir star nasıl ışık saçar?

Starlara Tanrı tarafından verilen yetenek ve farklı bir zeka ile kuşatılmış bir madalyon verildiğine inanıyorum. Bu insanlar bu madalyonu taşıdıkları için enerjileri ve auraları diğerlerinden daha yüksek. Bu da aldıkları ışığı yansıtabilmelerini sağlıyor ve onlarda bu ışığı yansıtabildikleri sürece nefes aldıklarını hissediyorlar bence…

Günümüzdeki yeni çıkış yapmış isimleri nasıl buluyorsun?

10 hatta 30 sene sonra da olacak dediklerim var ve bir de her çağda olduğu gibi parlayıp sönecek popülizm köpükleri, sabun köpüğü misali olanlar da…

İleride alanın olan bir opera albümü çıkarmak ister misin?

Hayallerim arasında hep var olan bir albüm bu ve doğru zaman geldiğinde elbet müzikseverlerle buluşacaktır.

Şu sıralar dinlediğin ilk beş şarkı desem neleri söylersin?

Anna Marie- Ciao Adios, Maroon 5 - Girls Like You, Fazıl Say - İnsan İnsan, Karsu - Jest Oldu (Cover) ve Onurr ‘un son albümünü dinliyorum bu günlerde…

Müzik camiasının bize kattığı en usta isimler kimlerdir?

Bu çok zor bir soru Elif. Dünyada ve Türkiye’de yıllardır süregelen süreçte öyle çok efsane var ki klasik müzikten POP’a R&B ‘den Jazz’a oradan Sanat müziği ve Halk müziğine saymaya kalksam sayfalar yetmez…

Sosyal medya hakkında neler söylersin? Bu kadar hayatımızın içinde olması sence doğru mu?

Günümüzde sosyal medya öyle güçlü bir hal aldı ki resmen reel hayatı yönlendiriyor. Doğru ya da yanlış kısmında bilirkişi değilim ama 90’lar da doğup büyüyen kendi jenerasyonumun ve bizden önceki nesillerin geçmişi özlediğine eminim her şey daha ulaşılması zor ve kıymetliydi çünkü!

Sahnelerin var mı? Seni izlemeye gelenler için ne tür sahne repertuarın var/ olacak?

Çok küçük yaştan beri sahne alıyorum; 10yılı geçti. Ben geliştikçe repertuvarımda gelişti ama son 3 yıl için konuşmam gerekirse şu an repertuvarımda 8 dilde 6 tarzda eserler seslendiriyorum. Umuyorum ki gün geçtikçe daha fazlasını da yapabilirim.

Dünyayı değiştirme şansın olsa nasıl bir yer olmasını sağlardın?

Aynı gökyüzünün altında yaşayan canlılarız. İnsan, hayvan; çiçek, böcek… Ben din, dil, ırk, inançlar ve tercihler ayrımı olmaksızın rengârenk bir gökkuşağında saf sevgiye dayalı korkusuz bir dünya inşa etmek isterdim.

Popüler olmak medyatik olmak mı?

Bire bir örtüşmeseler de paraleller.

Bu ilk şarkını çıkarana kadar yaşadığın en üzücü olay ne oldu?

Üzücüden çok ders veren bir olay oldu. ‘Yüzyılın Aşkı’ klibinin bir gece öncesinde bir haber aldım “Söyleyen sensin ama Otilia oynayacak” ki bana kendisi (Akçıl) benim oynayacağımı söylemiş, stylingimi dahi yapmıştık. Klipte Otilia’nın oynaması Akçıl’ın her yerde onu lanse etmesindendir ki o şarkı istenilen yere gelmedi. Zira kimsenin mutsuzluğu üzerine mutluluk gelmez karma yerini bulur. Burada benim aldığım ders şuydu “başkasının hayatında figüran değil, kendi hayatının kahramanı olmalısın” ve bugün bana hayallerimin kapısını açan Serdar Ortaç’a ve bana hep inanan sevgili Tarık’a kocaman bir teşekkür borçluyum iyi ki varlar.

Yakın gelecekte ne tür projelerin olacak?

Bundan sonrasında artık 16 yaşımdan beri yazdığım kendi şarkılarım ile yoluma devam etmek kendi hikâyelerimi anlatmak istiyorum. Bir de gelen oyunculuk teklifleri için değerlendirmelerimiz var. Bakalım önümüzdeki günler neleri müjdeleyecek…

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Hayallerimin hayat buluşuna ithafen, kalplerimizde çiçekler açtıran bir proje oldu ‘Tam Destek’. Umuyorum herkese aynı enerjiyi versin, yüzünü gülümsetsin ve 7’den 70’e herkes son ses eşlik etsin:)

Doğum Tarihi: 05.05.1989

Burcu: Boğa Yükseleni: Akrep

En sevdiği huyu: Bitmek bilmez bir azmim var

En sevmediği huyu: Doyumsuz ve mükemmeliyetçiyim ve bunlar bazen çok yorucu oluyor

Uğurlu günü: Her gün kendine güzel

En sevdiği renk: Kırmızı

En sevdiği çizgi film: O kadar çok ki hangisini saysam bilemedim

En sevdiği söz: Ars Longa Vita Brevis

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Umut Anıl Süslü