Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor

Pop müziğin genç ve yepyeni isimlerinden Melek, yıllardır hayalini kurduğu ilk teklisi 'Biz Kızlar'ı DMC etiketiyle dinleyicilerin beğenisine sundu.

Söz ve Müziği Nazan Öncel, düzenlemesi Bahadır Şimşek imzası taşıyan 'Biz Kızlar'a Kemal Başbuğ yönetmenliğinde kızların tuvaletteki eğlenceli, duygusal dünyasını yansıtan hareketli ve iddialı bir klip çekmişti. Bizler de bu kadar kısa sürede her geçen gün tanınan Melek ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

“Nazan Öncel’e Minnettarım”

“Nazan Öncel’in şarkılarıyla büyüyen biri olarak bir Nazan Öncel şarkısı ile müzik sektörüne adım attığım için çok mutluyum” diyen güzel şarkıcı, en büyük hayalini gerçekleştiren Nazan Öncel’e minnettarlığını dile getirdi.

Merhaba Melek, nasılsın?

Teşekkürler, siz?

Geçtiğimiz aylar da ‘Biz Kızlar’ adlı çok enerjik parça ile çıktın, neler söyleyeceksin?

Bu benim yıllarca hayalini kurduğum bir şeydi. Dolayısıyla çok mutluyum, hala çok heyecanlıyım.

Klipten bahsedersen neler söylersin?

Tam anlamıyla beni ve şarkımı yansıtan bir çalışma oldu diye düşünüyorum. Yönetmenim Kemal Başbuğ'a böyle bir şarkıyla gittiğimde aslında biliyordum benim için kusursuz bir iş çıkaracağını, nitekim öyle oldu. Şu ana kadar hiç yapılmamış bir çalışma ya da hiç bir şeye benzemeyen bir klip oldu 14 günde kızlar tuvaleti yaptık. Ayrıca aldığımız olumlu tepkilerden de gururluyum.

“Sıfır Dekorla Hazırlanan Kızlar Tuvaleti”

“Klip, sıfır dekorla hazırlanan bir klip oldu” diyen Melek, “Bu kızlar tuvaletinin yapımı 14 gün sürdü ve her detayına, renk ahenklerine titizlikle çalıştık... Çünkü kızların duygusal dünyasını yansıtmalıydık. Klip çekimi tam 1 gün sürdü. Hiç unutamayacağım bir deneyim oldu. Çok eğlendik her şeyden önce çok keyifli bir gün geçirmiş olduk ekipçe…” şeklinde detay verdi.

‘Biz Kızlar’da kızların özelliklerinden bahsediyor? Nasıl sözler bunlar?

Aslında bu sorunun cevabı Nazan Öncel'de... Ben sadece ona hak vermiş bir temsilciyim sanırım. Beste için ona gittiğimde aklımda her hangi bir konsept yoktu. Ama bu şarkıyı dinledikten sonra “evet bu olmalı” dedim çünkü dinleyince, “aa evet” dedirtip yüzümde gülümseme bıraktı...

Biz kızlar nasıl insanlarız?

Biz kızlar; yaşadığımız dünyaya değer katan, saygıdeğer, güzel insanlarız …

Şarkıdaki gibi sende biz kızları iyi tanıyor musun? Sen nasıl bir kızsın kendi hayatında?

Her şeyden önce kendimden tanıyorum kızları. Çünkü ben çok empati yapan biriyim. Biriyle 5 dakika konuştuğumda anlattığı şeyleri kendim yaşamış gibi hissediyorum. O yüzden oldukça iyi tanıyorum. Ben renkli bir kızım. Depresif durumlar bana göre değil. Stres ortamlarından hızla kaçarım.

Nazan Öncel'in bir tarzı vardır ve ses ne kadar başka olsa da çoğu şarkısı sözlerinden tanınıyor. Sence de öyle mi?

Kesinlikle öyle. Söyleyen benim ve çok başka bir yorum şeklimiz var ama dinleyen herkes “Nazan Öncel mi?” tepkisi veriyor…

Ülkemizde müziğin devleri desem kimleri örnek verirsin?

Tabi ki su götürmez değerlerimiz var bizim... Müzeyyen Senar, Selda Bağcan, Sezen Aksu, Nazan Öncel, İlhan İrem ve daha bir sürü...

Hayatta en çok neyine güvenirsin?

Samimiyetime...

Peki, bu şarkı ile beklediğin hedefe ulaştın mı?

Kendimce evet! Çünkü biliyorum ki yolun çok başındayım. Bu yol çok uzun ve meşakkatli. Acelem yok, sabrım bol...

Bundan sonraki şarkıda kimden söz almak istersiniz ya da düet yapmak ister misiniz?

Ed Sheeran... Büyük hayranıyım. Ama sonraki Türkçe proje için çok kişi var kafamda bestelerini sevdiğim Sinan Akçıl, Sıla, Gülşen... Tarkan'la düet tabi ki şahane olur...

Hayalinde farklı bir meslek var mıydı?

Türkçe öğretmenliği okudum zaten ama müzik söz konusuyken hayal edebileceğim farklı bir meslek yok benim için...

Söylediğin tarzda en başarılı isim olarak kimi görüyorsun? İleride onun önüne geçebileceğinize inanıyor musun?

Örnek aldığım isimler var tabi ki ama söylediğim tarzda isim henüz yok bence. Herkesin kendine has bir tarzı var diye düşünüyorum Elif Hanım, dolayısıyla rakip gördüğüm kimse yok.

Müziği ne olarak değerlendiriyorsun yani müzik olmazsa ne olmaz?

Müzik insanı insan yapan tüm değerlerin merkezi bence. Müzik olmazsa yaşam olmaz, insan olmaz…

Beste de yapıyor musun ya da yapsan ne tür olurdu, kim okusun isterdin?

Kendimce bir şeyler yapıyorum. Bir kaç tanesini sonraki projelerim için kendim okudum ama günümüz vokallerinden olan “Buray” o tılsımlı ses rengiyle yazdığım bir şarkımı okusun isterim.

Sektör günümüzde çok kalabalık, bu kargaşanın içinde bir anda olmak seni korkutmuyor mu?

Evet, kalabalık ama korkmuyorum. Hepsi ayrı bir renk çünkü. Sevdiğim bir şeyden korku duymam ben…

Müzik hayatına nasıl girdi ve bu işi profesyonel olarak yapmaya ne zaman karar verdin?

Üniversiteye başladığım ilk yıldı. Bağlama çalan bir ev arkadaşım keşfetti aslında sesimi. Sonra geliştirdim ve bir anda bütün dünyam bu oldu. Bugün buradayız...

Şu sıralar neler yapıyorsun, sahneler ya da konserler var mı?

Bu single ile ilgili tatlı koşuşturmacalarım devam ediyor. Ufak ufak konserlerimiz de başladı. Yaza doğru da yoğun bir trafik olacak.

Bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsun?

Sadece şarkı yazıp, şarkı söylemek.

Şu sıralar en çok dinlediğin şarkılar neler?

Aşkın Nur Yengi – Susma

Bengü - Sahici

Sıla- Kenar Süsü, Sevgili Kaybım

Sezen Aksu- Güvercin

Kimler popüler sence?

Popülerlik her meslekte ya da alanda olası bir şey. Günümüzde sosyal medya üzerinden de popüler olunuyor, oyunculuk, şarkıcılık vs değil... Bir hizmet sektörünün de popüleri var bir siyasetçinin de...

Sosyal medya ile ilgili neler söylersin Melek? Sen nasıl kullanıyorsunuz sosyal medyayı?

Sosyal medya bir anlamda çok güzel tabi ki ama insanları birbirinden soyutluyor diye düşünüyorum. Olması tamam hayatımızda birçok alanda büyük kolaylık, hızlı bilgi akışı sağladı, insanlar kendilerini daha net ifade edebildi ama olmamasını bir anlamda tercih ederim. Bu kadar yalnızlaşmış olmazdık mesela.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Değerli zamanlarını ayırıp bu röportajı okudukları için çok teşekkür ederim. Okusunlar; her zaman, her şeyi. Okumak dünyanın en özel şeyi bence…

Doğum tarihi: 15.11.1992

Burcu: Akrep

Sevdiği huy: Samimiyet

Sevmediği huyu: Gereksiz duygusallıkları

Uğurlu sayım: 8

Uğurlu gün: Cuma

Renk: Lila

Çizgi film: Şirinler

Söz: Kader Gayrete Aşıktır.

Söyleşi: Elif Günay