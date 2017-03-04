Gürsel Tekin: “Mazlumların kaderi değişmiyor.”

“İnsanlar cehennemi görmeden cennete inanmaz”

34 yıldır siyasetin içinde aktif bir isim 24 - 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili olan Gürsel Tekin ile milletvekili harcamalarından, CHP'ye, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumuna kadar dobra dobra her şeyi konuştuk.

Gürsel Bey öncelikle gündemi uzun süre meşgul eden milyon dolarlık faturanın sahibi CHP Milletvekili Elif Türkmen ile başlamak istiyorum. Neler söylemek istersiniz?

Kim olursa olsun kabul edilemez bir olaydı. İlk tepkiyi ben verdim. Ayrıca sınırsız harcama yasasını çıkaranlara da hesabı sorulmalı. Başkan ve Başkanlık Divanı harcamaları neden sınırsız? Trump ve Merkel gibi isimlerin bile sınırsız harcamaları yokken siz nasıl bu yasayı çıkartırsınız? Gelin 550 milletvekilinin harcamalarını koyun ortaya. İngiliz Bakan’ın harcamasını görebiliyoruz neden kendi bakanımızı göremeyelim? Hani e-devlet olmuştuk? Çürümüş sistemi toptan çöpe atalım ve dünyanın kullandığı son derece modern sisteme geçelim. Hani şu son model araba ve telefonlarını kullandığınız ülkelerin sistemini kullanalım. Siyasetin üstündeki gölgeleri kaldıralım.

Sizin harcamalarınız nasıl?

Çok şükür ben hiç sms göndermedim. Sms ile vekillik yapılacaksa ben ertesi gün vekilliği bırakırım…. Cebimdeki para benim kendi kazancım istediğim kadar harcarım. Ama söz konusu kamu harcaması olursa, kuruşuna kadar cimri olurum. Çok şükür hayatımızın her alanında haram ile helali bilerek yaşadık. Elimde istatistiği yok fakat 550 milletvekilinin en sonuncusu benimdir herhalde.

ABD’de temsilciler meclisinden biriyle görüşme fırsatım olmuştu Amerika'da. Trafik cezalarıyla ilgili konu açılınca, polisin ceza yazıp yazmadığını sordum. Yani trafik önceliği var mıdır nasıl işliyor sistem dedim; kırmızı plakayı açık hedef olarak görüyorlar ve en ufak hareketimizde durduruyorlar dedi. Neden Türkiye’de polis, milletvekillerine ceza yazamıyor?

Kuralsız bir siyaset anlayışında polis ve savcı ne yapacak? Kanun çıkaran kendi uymuyor. Cemaat hoca ilişkisi... Hoca uymuyorsa cemaat ne yapsın? Kırmızı ışıkta siz duracaksınız örnek olacaksınız. Rahmetli Erdal İnönü kırmızı ışıkta durduğu için medyada alay konusu olmuştu. Takdir edilmesi gereken siyasetçi ile dalga geçtiler.

Herkesin parası kendisine fakat bazı medya kuruluşları servetinizden sürekli söz ediyorlar…

Ben muhafazakâr bir ailenin çocuğuyum. İnanan bir insanım. Ve ben 2 şeyden çekinirim. Yalan ve iftira kadar kötü bir şey yok. 100 yaşında profesör bana iftira atıyor ve 100 milyar dolarım olduğunu iddia ediyor. Sen benim muhasebecim misin? Benim servetim çok. Ben Türkiye’de kendimi herkesten zengin hissediyorum. Şerefim, haysiyetim, onurum bundan daha büyük zenginlik yok. Eğer bu zenginliği soruyorsan hepsi bende mevcut. Diğer türlü zenginlik soruyorsanız herkes açıklasın. Kursağımızdan haram girmez.

Siyasete bir an önce şeffaflık getirmeliyiz. Geç kalmadık mı?

Ne yazık ki siyaset en kirli alan. Eğer bu alanı şeffaf hale getiremezsek daha büyük sorunlar yaşarız. Gelişmiş bütün ülkelerde siyasilerin harcamaları cam gibi görünür. Örneğin şu an Londra Belediyesi’nin internet sitesine tüm harcamalarını, ihalelerini görebilirsiniz. Bizde hiçbir şey göremiyoruz. Karanlığız…

Makam arabalarında dünyada en zenginler arasındayız. Neden tüm milletvekilleri lüks içindeler?

Almanya’dan daha mı zenginiz? Hayır. Almanya parlamentosunda göremeyeceğiniz arabaları Türk parlamentosunda görebilirsiniz. Zengin Almanya lüks arabalarını kullanmazken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 500 adet hizmet olması çok yanlış. Sonra dönüp plaket vermeyin, kağıt kalem az kullanın diyerek tasarruf tedbiri almaya çalışıyoruz. Kim tasarruf tedbiri yapıyor? Vatandaş… Vatandaş zaten bir ay boyunca 1.400 TL’ye geçinerek en büyük tasarrufu yapıp hayatını sürdürüyor. Nobel ödülü alması gerekiyor bu üstün başarısından dolayı. Yolsuzluğun olduğu ülkede vatandaşı yoksulluktan kurtaramazsınız. Yoksulluktan kurtulmanın tek yolu şeffaf devlet anlayışıdır. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde bu kadar makam aracı, örtülü ödenek yok. Şeffaftır. Tüm o zenginliğe rağmen. 17 milyon insan açlık sınırında, bizim şatafatımıza bakın. Hadi geçmiş dönemde hata yaptılar. Siz öteki mahallenin çocuklarıyız diye gelmediniz mi? 2001 yılında 3 Y ile mücadele edeceğiz demiştiniz. Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasaksız Türkiye’yi vaad olarak sundunuz. Siyaset zenginleşme aracı değildir bundan dolayı dünyada örnekler kısa süreli. gelir giderler. Bizde siyaset geçim kaynağı olduğu için kimse bırakmıyor.

Şehitlerimiz öteki Türkiye’de oturanların çocukları. Evlerine bakıyorsunuz hepsi yoksul ailelerin çocukları, zor durumda aileleri. Milliyetçilik yapanların çocukları askerlik yapmadı. Milliyetçilik, servet, lüks sizin; sefalet, yoksulluk, işsizlik, ölüm, şehit mazlum halkın.

Eyyy Merkel diyeceğine, Ey Merkel’in arabalarını kullananlar inin! demelisiniz.

Gürsel Bey 3 dönemdir milletvekilisiniz bundan sonraki adım ne olacak?

Şimdi önümüzde ciddi bir referandum süreci var. Bu kadar sorun ve sıkıntılar varken ne olduğu belli olmayan bir paket getirildi. Asla bu paket kendi gruplarında müzakere edilmemiştir. AK Parti’de 6, MHP’de 9 kişi tüm baskılara rağmen hayır oyu verdiler. Siz kendi milletvekillerinizi ikna edemediniz halkı nasıl ikna edeceksiniz?

Referandum süreci sonrası Türk siyaseti yeniden şekillenecek şimdiden söylemesi çok zor.

Türkiye’de insanlar istediği tarafı partiyi tutabilir ve savunabilir. Fakat son zamanlarda çok fazla kutuplaşmadık mı?

34 yıldır siyasetin her döneminde varım. Türkiye tarihinde bu kadar kutuplaşma hiç yaşanmamıştır. Maalesef Darbe dönemini yaşadık o dönemin gençlerindendim ve hiçbir vatandaş bölünüyor muyuz sosyal barışımız mı bozuluyor kaygısı içerisinde olmamıştı.

Sayın Başbakan Binalı Yıldırım ilk geldiği zaman dostları çoğaltacağız demişti. Size ne oldu? 4-5 ay önceki Binalı Yıldırım yok. Ya sizden olacak ya düşman olacak.

OHAL varken sağlıklı bir referandum olur mu?

Dünyada bir örneği var mıdır? Demokratik bir ülkede zorunlu olmayan bir referandumun OHAL döneminde olmasını dünyaya nasıl anlatırsınız? Hayır çıkarsa dünya nefes alacak.

Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı gene Başkanlık Sistemine karşı çıkar mıydınız?

Rahmetli Babam olsa karşı çıkardım. Teklik sadece Allah’a mahsustur. Bir erkler ayrılığının hakim olduğu ülkelere bir de tek adamlı ülkelere bakın. Birinde adalet, huzur refah var diğerinde gözyaşı ve kaos. Kore’de babası öldükten sonra baba yarısı öz amcası Başkan oldu. İlk işi amcasını köpeklere yedirdi. Saddam’ın Esad’ın hali ortada…

Ana muhalef çok pasif eleştirileri son yıllardır hep var…

Demokrasilerde siyasi partilerin önemi vardır. Bunun için mekanizmanın işlemesi lazım. Siyasi partilerin orduları yok. Muhalefet kamuoyunu bilgilendirir ve hukuka anayasaya başvurur. Dönüyorlar kendileri muhalefet etkisiz diyor. Bize televizyonlarda söz hakkı vermiyorlar. 15 Temmuz’dan sonra herkes Cumhuriyet Halk Partisi’ni taktir ediyordu. Fakat unutuldu…

Hayatınızda hangi referandumlar en önemli?

2 önemli referandum oldu diyebilirim

1. 12 Eylül Kenan Evren anayasası. Türkiye’yi badirelerin içine soktu.

2. 2010 yılında hukuk sistemi ile oynamayın 2 maddeyi çıkarın biz de oy verelim dedik. Bize darbeden kurtulacaklarını söylediler. Darbe ile hesaplaşacağız dediler. Temmuzda biz darbe girişimi yaşadık maalesef. Biz bu anayasaya HAYIR diyoruz.

Gelin yeni bir anayasa yapalım. Evrensel hukuk sistemini hayata geçirelim. Hepimizin güvencesi olsun dedik.

Kemal Kılıçdaroğlu çok pasif ve lider özelliği yok eleştirilerine neler söylemek istersiniz?

Sayın Kılıçdaroğlu Türk siyasetinde çok büyük bir ihtiyaç. Herkesin deli dumrul olduğu bir yerde barışçıl bir dilin de olması gerektiğini unutmayalım. Sayın Erdoğan, Sayın Binali Yıldırım gibi davransa ülkemiz zor günler geçirir. Olağanüstü dönemlerde sağ duyunun hakim olması gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan tüm hakaretler ve saldıralar Türk Siyasi tarihinde hiç kimseye yapılmamıştır. Önümüzdeki günlerde bir kısım televizyon ve gazete kendisine çok ağır saldıracak.

Ekmeleddin İhsanoğlu’nda MHP ile birleştiniz fakat şimdi neden hayır diyemediniz?

Bu paket iktidar partisinin paketi değildir. Darbe girişiminden sonra tüm partiler parlamentonun daha sağlam olmasında birleşmişti. Bu paketi bilen sadece Devlet Bahçeli’dir. Kendisi istemeseydi bu paket olmazdı. Kriter millet iradesiyse yasama yürütme yargı hepsini kaldıracağız.

Gürsel Tekin bugün Cumhurbaşkanı, Başkan ya da Başbakan yani en tepede olsa yapacağı ilk 5 önemli konu nedir?

1. Evrensel Anayasa

2. Yolsuzluk – Yoksulluk – Yasakları Bitirmek

3. Şeffaf Siyaset Anlayışı

4. İşsizliği Azaltmak

5. Dünya standartlarında Eğitim Sistemi

CHP ne zaman iktidar olur?

Şu an iklim bizim iktidar olmamız için çok elverişli. Dış Politika, Ortadoğu Barışı, Eğitim Sistemi, Türkiye’de iç barış, Ekonomik reform bunların hepsini CHP çözebilir. Ana muhalefet için biz dış politikada yardımcı olabiliriz diyorlar fakat Putin’e gidiyorlar.

Türk seçmeninin CHP’ye ön yargısı var. Sosyolojik olarak bir önyargı var. Camii imamı bile siyasete girerse CHP olarak zorluklar yaşarsınız. Cumhuriyet halk Partisi’nin kuruluşunda inançlarımız siyasetin malzemesi haline getirmeyeceğiz diye prensip olarak yazılmıştır. Rakiplerimiz ise bunun tam tersini yapıyor. Ortada delil olmadan bilen bilmeyen konuşuyor. Son dönemde ise oylarımız yükseldi. Türkiye’de dolaşmadığım il yok bu önyargı yavaş yavaş yıkılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Donald Trump dünyayı nasıl etkileyecek?

Küresel devletlerin liderleri değişebilir fakat politikaları değişmez. Obama geldiğinde tüm Ortadoğu ve bizim gazetelerimiz Hüseyin Obama geldi diye manşet attılar. Hüseyin Obama’dan sonra ise İslam coğrafyasında resmi rakamlara göre 6 milyon insan hayatını kaybetti. 20 Milyon ise dünyanın çeşitli yerlerine göç etmek durumunda kaldı. Kişinin söylemleri üzerine değerlendirirseniz çok yanılırsınız. Hiçbir şey değişmeyecek. Mazlumların kaderi değişmiyor.

Röportaj: Anıl Sural

twitter.com/AnilSural

Fotoğraf: Rona Doğan