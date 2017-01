Masa başı işten patronluğa

“Devamlı öğrenmek ve kendinizi iyi yetiştirmek; işi sağlam insanlardan öğrenmeli.”

California’nın en kalabalık ve meşhur şehri Los Angelas’a LA County Fair’den dolayı işimiz düştü. Bölgenin en değerli iş adamlarından Sanli Pastore & Hill’in sahibi Nevin Sanli ile röportaj için ofisinde bir araya geldik. ABD’de yaşayan en değerli ve etkili 50 Türk arasında yer alan Nevin Bey ile firmasını, ABD öyküsünü ve finans hakkında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

ABD'nin California eyaletinde yaşıyorsunuz. Hayat nasıl gidiyor?

Burada hayat şartları genellikle çok iyi. 1982’den beri Los Angeles civarlarında yaşıyorum ve memnunum. İş ve aile hayatı oldukça güzel. Herkes için bolca imkân var. Bu bakımdan, kendimi çok şanslı hissediyorum.





Sanli Pastore & Hill ABD'nin önemli firmalarından. Neden Türkiye'de değil de ABD'de firma kurdunuz?

Üniversiteyi burada okudum. Mezun olunca hemen iş bulabildim ve ardından oturma iznim geldi. Bu arada şirket değerlendirme ve finansla ilgili danışma şirketlerinde çalışma fırsatı buldum ve böylece meslek öğrendim. Son çalıştığım yerde Tom Pastore ile tanıştım orada ve iki buçuk sene kaldım.Tom ile bu şirketi Sanli Pastore and Hill’e başladık. Hill’de başka şirkette çalışan bizim diğer arkadaşımız o da bize katıldı. 1992’de önüme Sanli Pastore & Hill şirketini kurma fırsatı çıktı ve devam ettim. 25 senedir şirkete devam ediyoruz. Bu arada, maalesef Türkiye’de böylesi bir imkânım olmadı...

İşe Los Angeles’ta başladık. Ardından yavaş, tedbirli ve emniyetli bir şekilde ilerledik. İlk ofisimizi Sacremento’da açtık. San Diego ve Chicago peşisıra geldi. Tahminimize göre, gelecek iki sene içinde, New York’ta da ofis açabilmemiz mümkün. Amacımız büyümeye devam etmek.

Senede 300 proje üzerine çalışıyoruz. Bu zamana kadar 4000 şirketin projesine baktık.

Nevin Bey firmanız hangi alanlarda hizmet veriyor?

Sanli Pastore & Hill, Inc. (SP&H) şirket değerleme, emlak ve vergi planlaması, birleşme ve satın almalar, ihtiyati inceleme çalışmaları, özel yerleşim değerlemeleri ve dava danışmanlığı hizmetlerini veriyor.

Kimlere danımalık yapıyorsunuz?

Devlete, belediyelere, işletme sahiplerine, kamu ve özel şirketlerin yönetim ve hissedarlarına, yatırımcı gruplara, finansal kurumlara. Hukuk ve muhabese firmalarına (5 ile 200 milyon yıllık geliri olanlara)

Muhasebe ve Finans aslında çok farklı iki alan...

Benim üniversitede öğrendiğim konuların üzerine çalışıyorum. Finans, ekonomi, matematik ve istatikstik. Üniversiteyi bitirince bu sektörlerde çalıştım ve uzmanlığımı bağımsız tavsiye vermek alanımda yaptım. Şirket değerlendirme, mahkemelerde ekonomik ve finans konularında bilir kişilik yapıyoruz. Bizim amacımız muhasebecilik değil asıl finans. Şirketlerin birleşmes evlenmesi alanlarında ve şirket alanlara şirket satanlara bağımsız tavsiye veriyoruz.

Nevin Bey Firma olarak hangi yatırımları yapıyorsunuz?



Biz devamlı bilgisayar teknolojisine yatırım yapıyoruz. Ayrıca, bizimle çalışanların gelişmeleri ve ilerlemeleri için sürekli eğitim veriyoruz. Çalışanlarımız bizim için değerli.

Avrupa’yı gördünüz peki neden ABD’ye gelmek istediniz?

5 yaşına kadar İzmir’de yaşadım. Daha sonra ise babam NATO’da elektrik mühendisi olması sebebiyle Brüksel’e tayinimiz çıktı. Orada Fransız Lisesi’nde okudum ve üniversite okumak için Amerika Birleşik Devletlerine geldim. Burada University of California at Irvine’da üniversite eğitimini tamamladım ve burada kaldım. Burası bana da açık bir dünya olarak geldi bundan dolayı burayı çok sevdim. Özellikle California’yı çok sevdim. Avrupa hele Belçika çok kısıtlı. ABD’de her şey değişik farklı bir dünya.

Başarı için önerileriniz nelerdir?

Devamlı öğrenmek ve kendinizi yetiştirmek çok önemli; işi sağlam insanlardan öğrenmek.

Kapital birikimi çok önemli





Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz?

Türkiye’yi çok seviyorum her sene mutlaka gidiyorum. İzmir Çeşme her yaz gittiğimiz ve çok sevdiğimiz bir yer. Ve bana uygun imkân olursa dönmeyi göze alırım.





Türkiye'deki gençler ABD ya da gelişmiş ülkelere gitmek istiyorlar. Önerileriniz nelerdir?

Hazırlı ve planlı bir şekilde gidin. Ciddi ve çok çalışmaya hazır olun. Bir iş olmazsa, başka iş olur. O da olmazsa bir başkası. Sürekli deneyin ve olmayanı başarılı olana kadar düzeltmeye devam edin. Pes etmek yok..





İş Yaşamı dışında nelere zaman ayırabiliyorsunuz?

Aileme çok zaman ayırıyorum. Her hafta arkadaşlarla top oynuyorum ve spor kulübüne gidiyorum. Senede 3 veya 4 kez tatile çıkıyoruz. Dediğim gibi her yaz Türkiye’ye gideriz.





Nevin Sanli kimdir?

Koca. Baba. Oğul. Kardeş. Amca. Kuzen. Arkadaş. İş adamı.

Türkiye son günlerde darbe girişimi nedeniyle zor günler yaşadı... ABD’yi düşününce sizin yorumunuz..



Bence Türkiye’de artık askeri bir idare olamaz ve olmaması lazım. Biz demokratik bir ülkeyiz ve onu muhafaza etmemiz lazım.

İş adamı olmasaydınız, ne olmak isterdiniz?

Futbolcu olmak isterdim.

Ailenizden bahsetmek ister misiniz?

Esim Yunanlı ve Kanada’da doğdu. İki oğlumuz var 15 ve 14 yaşında. Annem ve babam da Brüksel’de oturuyorlar.

Röportajdan da anlaşılacağı üzere Nevin Bey oldukça net ve ne istediğini bilen biri. İş yaşamında bunca başarılı olması bu yüzden tesadüf değil... Ofisinde başlayan röportaj bir İtalyan restoranında devam etti. Yanımda olsaydınız restoran çalışanlarıyla yaptığı muhabetlerden ne kadar samimi ve mütevazi biri olduğunu hemen anlardınız..Kendisine bu sıcak sohbetten ötürü buradan da ayrıca teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Röportaj: Anıl Sural

Twitter.com/AnilSural

Fotoğraflar: Rona Doğan