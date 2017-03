Makyör Yasin Şefik: Makyaj yapmak bir sanattır

Röportaj: Murat Günhan

Merhaba Yasin Öncelikle bu değerli bana ayırdığın için çok teşekkür ederim. Kaç yıldır profesyonel makyaj yapıyorsun?

Profesyonel Makeup Artist olarak tam tamına 15 yıl oldu.

Neden bu meslek seçimi?

Açıkçası makyaj hayatımda yoktu, hep bir avukat olmayı düşlemiştim öğrenim dönemimde. Fakat öğrenim dönemim boyunca resim’e olan ilgim hiçbir zaman kendini yitirmedi. Bu süreçtebirçok yarışmalara katıldım ve dereceler alıp, birtakım ufak çalı sergilerde de yer almama sebep oldu. Akabinde öğrenim dönemini tamamladıktan sonra özel bir firmada görsel sunum departmanın da meslek hayatıma başladım, işimi severek yapıyordum ama bir şeyler eksik hissediyordum. Bu süreç içinde renkli dünyayı keşfettim ve kendi kendime şöyle dedim ‘’resme olan tutkunu neden beyaz bir tuval yerine, etten bir tuvali tercih etmiyordum.’’, hiç tecrübem olmamasına rağmen resime olan ilgimi ve el yeteneğimi gören insan kaynakları beni hiç düşünmeden kozmetik reyonuna yönlendirip, dünya markaları ile tanışmamı sağladı ve kendimi bu renkli dünyada buldum.

Makyör olmak için eğitim şart mı?

Her meslek dalında kesinlikle eğitim şart diyenlerdenim, fakat benim zamanımda makyaj ile ilgili özel bir akademi ya da üniversiteler yoktu. Konservatuar sahne sanatları öğrencileri makyaj eğitimi alırdı. Benim en büyük şansım dünyanın en köklü markalarından birinde çalışıyor olmamdı ve çok iyi sanatkârlardan eğitim alma şansı sağladığı gibi, iyi bir eğitim temeline ulaşmama sebep oldu. Fakat şunu da söyleyebilirim bu dalda eğitim almak tabi şart ama birçok tanıdığım makeup artistler asistanlık yaparak da işlerinde iyi yerlere gelmiştir.

Makyaj yapmak bence bir sanattır. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?

Makyaj yapmak kesinlikle bir sanattır. Bu konuda sana kesinlikle katılıyorum, aksini düşünemem bile. Dünyanın en ihtişamlı ve en çılgın ressamlarını ele alalım, bence makyajın en iyi örnekleri onlar. Orta çağdan bu yana en ufak detaylar ile yapılan portreleri ele alalım, hepsi bir şaheser ve en iyi örnekler. Bu yüzden Salvador Dali’nin çalışmaları beni her zaman etkilemiştir. İşini profesyonel anlamda yapan ve eğitim alma şansını yakalayan kişilerden biriyim ve sanat tarihine kadar bir çok eğitim aldım. Adı üstünde sanat tarihi, benim makyajı çok sevmemin temel ilkelerinden biri de tarihe olan ilgim. Çekilen her dönem filmini makyajlarına kadar inceliyor ve bilgilerimi her seferinde tazeliyorum. Body Paintolarak ele alalım çıplak bir vücuda yapılan bir makyaj tabi sanattır. Emek gerektiren her görsel harman benim için sanattır.

Son yıllarda erkeklerde makyaj yaptırıyor. Sana gelen erkek müşterilerin var mı?

Artık erkeklerde kadınlar kadar kendilerine özen gösterdikleri gibi, bir çok markada erkeler için özel ürünler üretiyor. Her erkek bakımlı olmalı tabi makyajın sınırı olmak şartıyla. Her zaman, erkeğinmakyajı bence ilk olarak nemlendiricisi ve tenine uygun kokusu ile başlamalı. Akabinde markaların yaptığı renkli nemlendiriciler var ince dokulu bu ürünler doğal ve daha maskülen makyaja sonuç veriyor ve erkek müşterisi iki elin parmağını geçmese de sabit müşterilerim var. Özellikle erkek oyuncuların fotoğraf, video çekimlerinde makyaja ağırlık veriliyor.

Bir insana makyaj yapmak çok zor bir iş olduğunu biliyorum. Mesleğinde ne gibi zorluklar yaşıyorsun?

Evet, tabi zorluklar var ama karşımızda ki insanınne istediğini anladıktan ve bildikten sonrası bir zorluk kalmıyor. En çok yaşadığım sıkıntılardan biri makyajı düşlerken yüzümüzün uygun olup olmadığını hiç hesaba katmıyoruz. Tabi bu kısımda da biz ipleri ele alıyoruz. Gerçi eskiye nazaran bilinçsiz müşteri portföyü çok azaldı. Sosyal medya bu konuda insanları çok iyi bilinçlendiren bir dünya, Benimde kanalım var ve elimden geldiğince videolar paylaşıp doğru makyajı anlatıyorum. İşinizi iyi yaptığınız sürece sorun yaşamanız da mümkün olmuyor. Bu da yılların verdiği bir tecrübe, böyle olunca işinizi daha çok seviyorsunuz.

Kalıcı makyaj konusunda neler söyleyebilirsin?

Günümüzde çok popüler bir uygulama kalıcı makyaj, bende kalıcı makyaj yapıyorum ve bazen çok kötü sonuçlar ile karşılaşmış insanlarla tanışıyorum. İlk öncelikle kalıcı makyaj düşüneceksek bu işi profesyonell anlamda yapan, tecrübesi ile referanslarını görebileceğiniz kişileri tercih etmelisiniz. Uygulamaya başlamadan önce muhakkak öncesi ve sonrası olan fotoğraflar ve videolar isteyin, aksi takdirde doğru kişiye kalıcı makyaj uygulaması yaptırmazsanız, sonuçları maalesef hoş olmuyor. ihtiyacı olan her kadın veya erkek bence kalıcı makyaj yaptırabilir. Fakat tekrar ediyorum işini iyi yapan ve referanslar sunan kişiler tercih edilmeli.

Makeup Artist olmak isteyen arkadaşlara neler önerirsin?

Şimdi ki neslin daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Kendilerini yetiştirmeleri için olanaklar daha fazla. Başında da söylediğim gibi iyi bir eğitimden geçiyor ve bir çok akademi var eğitim alabilecekleri. Akademi eğitiminden sonra asistanlık yapmak ve el görmek de çok önemli benim için. Her make-up artistin kendine özel yetenekleri ve sırları vardır, bu yüzden asistanlık yaparak alaylı eğitim almak önemli kişinin kendini geliştirmesi için. Bunun dışında makyaj ürünleri her geçen gün formül ve yapı olarak değişiyor takibini yapmak ve yenilemek bir o kadar önemli. Yani özet geçmek gerekirse sürekli takip ve durmaksızın eğitim.

Makeup Artist olmak için bir yaş sınırı var mı sence?

Benim şahsi fikrim tabi özel bir yaş sınırı yok ve olmamalı, bu sizin yeteneğiniz ile ilgili biraz. İşinizde iyiyseniz uzun yıllar bu işi yapmanız mümkün. Ülkemizde de örnekleri var.

Makyaj kültürü konusunda Türkiye ve yurtdışını kıyaslarsan neler söyleyebilirsin?

Önceleri biraz Ortadoğu ülkelerini takip ediyor ve daha oryantal bir tarzımız vardı. Fakat günümüze baktığımızda Türkiye modayı çok iyi benimsemiş ve örnek almış bir ülke. Önceleri aramızda uçurumlar vardı,şu an daha natürel,sade ve trend makyajlar yapıyoruz ve olabildiğince ağır makyajlara tepkiliyiz. Daha önce ki soruda da belirttiğim gibi çok fazla bilinçli ve takip eden bir kitleyiz. 2017 yılındayız ve telefonumuzdaki kameralar bile çok gelişmişken fazla makyajdan uzak duruyoruz. Özellikle şunu belirtmek isterim Türkiye olarak makyaj konusunda bazı ülkelere nazaran çok başarılıyız ve yeniliğe açığız. Sonuç şu oluyor sosyal medya gibi ağları iyi takip ettiğimiz için ve kendimizi geliştirdiğimiz için aradaki far yok olmak üzere.

Kişinin isteğine göre mi makyaj yapıyorsun? Yoksa sen mi kişiyi yönlendiriyorsun?

Aslında benim için karşı tarafın ne istediği çok önemli. İsteğini iyi anlamak ve kişinin yüzüne göre uyarlamak için. Eğer istek yüz anatomisine uygun değilse tabi burada yönlendirmeye başlıyorum.

Sana doğru yürüyen bir kadının makyajını beğenmediğin zaman tepki veriyor musun?

Çok sık karşılaştığım bir soru bu. Bazen evet, bazen hayır diyelim. Çünkü kişinin makyajı biraz da imzası oluyor. Eğer tanıyorsam tabi uyarıyorum ama bazen susmak gerekiyor. Hoşgörülü olmak lazım birbirimize karşı, dediğim gibi bu bir imza Ayşe’nin makyajı gibi ya da Elif’in diye karşı tarafa söylediğimizde bu bir markalaşmaya gidiyor. Karşımdaki kişi mutluysa sorun yok ama bazen kendimi zor tutuyorum.

Makyajın bir modası var mı?

Makyajın bitmeyen bir modası var, Her daim yenilik ile yaşayan bir meslek.

Makyaj yapmadan önce kişinin cildi ile ilgileniyor musun?

Makyajın temeli her zaman iyi bir cilttir. Makyaja başlamadan önce kesinlikle kişisel bakımını yaparım. Cilt bakımı yapmadığınız zaman makyaj eksik olur ve sonuçtan çalmış oluruz. Ne kadar iyi nemlendirilmiş bir cilt o kadar iyi makyaj demektir.

Her cilt makyaj kaldırmıyor. Bunun için nasıl bir önlem alıyorsun?

Bir önceki soruma da cevap verdiğim gibi kesinlikle doğru cilt ürünleri ile cildi hazırlamanız lazım. Cilt tipinize göre fondöten ve makyaj ürünlerinin seçimleri de çok önemli, eğer siz cildinize zıt ürünler kullanırsanız evet o cilt makyaj kaldırmaz. Doğru ürünü kendimiz seçemiyorsak profesyonel ekiplerden yardım almalıyız.

Defilelerde makyör olarak görev aldın mı?

Evet, çok uzun zamandır defilelerde yer alıyorum, Türkiye de yapılan İstanbul MBFW bütün defilelerinde çalıştım. Onun dışında birkaç moda haftasında yurtdışında yer aldım.

Bu mesleği seçmeseydin ne iş yapardın?

Sanırım avukat veya Mimar olmak isterdim.

Kişi yaptığın makyajı beğenmediği zaman nasıl bir çözüm üretiyorsun?

Hemen telafi etmenin ve karşımdakini iyi hissetmesi için alternatifler üretir, hızlıca uygularım.

Dünya starlarından kimin makyajını yapmak isterdin?

O kadar çok doyumsuz olurdum ki bu konuda işini seven biri olarak; Beyonce, Christina Agulera, Nicole Kidman, Natali Portman.

Türkiye'de çalıştığın ünlü isimler var mı?

Evet, pek çok ünlü isimle çalışıyorum. Hande Doğandemir, Ece Uslu, Pelin Akil gibi bir çok oyuncu ile çalışıyorum.

Gelecekteki hedeflerin nedir?

Türkiye’de içinde spor, güzellik ve sağlık ile ilgili bir akademi açmak.

Makyaj eğitmenliği yapar mısın?

Makyaj eğitmenliği birçok firmada yaptım, şimdi ise kişiye özel makyaj eğitimi ve firma çalışanlarına özel makyaj workshopları vermekteyim.

Dünya genelinde erkek makyörlerin daha başarılı olduklarını görüyoruz. Bu konuda ki fikirlerin nedir?

Her iki tarafında başarılı olduğunu düşünüyorum. Sadece erkek makyörlerin günümüzde oranı daha fazla ve kadınların neden ve nasıl güzel görünmek istediklerini daha iyi farkındalar.

Türkiye'de bir makyör yeteri kadar kazanıyor mu?

Türkiye de hiçbir meslek dalı bence yeteri kadar kazanmıyor ama evet standartlara göre daha iyi kazandığımız doğrudur.

Plastik makyaj eğitimi ayrı mı oluyor?

Plastik Makyaj tamamıyla ayrı bir sanat. Eğitimi ayrı, malzemeleri farklı ve uygulama teknikleri çok farklı. Temel makyaj eğitimi içinde olmuyor.

Plastik makyaj yapabiliyor musun?

Plastik makyaj yapıyorum ve çok eğleniyorum. Ama moda çalışmaktan plastik makyaja vaktim kalmıyor.