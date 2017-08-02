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Lale KARACA ile Medya Dünyası Üzerine

Cengizhan Kaya'nın röportajı için tıklayınız...

Lale KARACA ile Medya Dünyası Üzerine

Cengizhan Kaya'nın röportajı için tıklayınız...

02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:40
27 Okunma
Lale KARACA ile Medya Dünyası Üzerine

Güncel bir program çalışmanız var bize bundan bahseder misiniz ? 
Magazin programına başlıyoruz. Ben modacı değilim ama kermesimize ona hazırlanıyoruz . Uçankuş Tv’de. Haftada 3 gün moda magazin gazetecilik devam sunuculuk devam . Bizim 4 modacı karma defile yapacak .  Bayağı zormuş durum bu . Magazin ağırlıklı çalıştım hep , ama gazeteciyim editörlük muhabirlik asıl mesleğim .ünlü konuklarımız olacak. Hem cemiyet hem halk değişim olabilir. Mesela ayda 1 kere normal bir botoks saçı tırnağı değişimi olur eşi ile sevgilisi ile yemeğe gidebilir .Değişik özgün projelerimiz var ,

Sizce bu meslek Eğitim olmadan olur mu ?
Eğitim önemli şevkle çalışmak daha önemli . . .İstemek eğitimden daha önemli . Aktiflik sahada olmak daha önemli . Öğrencilik hayatım da 4 kere derse girmişimdir her yerde çalıştım Türkiye’de çalışmak tecrübeden daha önemli .Yıllardır herkes spiker sunucu olmak ister ama ben mezun olduktan sonra 3 4 yıl sonra başladım biraz kader kısmet şans ne kadar istekli iseniz daha çabuk olur ama her sene daha zor.

Genel olarak medya sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Teknolojinin gelişmesine paralel olarak artık habere ve bilgiye ulaşmak çok daha kolay oldu ve Türk medyası olarak dünya medyasıyla hemen hemen aynı teknik imkanlara sahibiz tek eksiğimizin araştırma ve soruşturma olduğunu düşünüyorum daha özel haberlere, tv programlarına, formatlara ve yaratıcı düşünceye ihtiyacımız var. Tabı bunların olmasını beklerken sektörde çalışan arkadaşlarımızın da maddi manevi çalışma ortamını daha da iyileştirmeye ihtiyacımız var 

İnternetin yayıncılığa sizce etkisi ne olacak?
Çok yakın zamanda elimizle tutarak keyifle okuduğumuz gazeteler dergiler piyasadan yavaş yavaş kalkarken bilgiye ulaşmamız çok daha hızlı olacak. İnteraktif katılım sayesinde izleyici ve okurlar daha hızlı ve kolay bilgi sahibi olurken kendileri de Gazeteci adayı olacaklar.. bence akıllı telefonlar ve Internet sayesinde birçok kişi gazeteci oldu bile

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı?
Bence güzellik şart çok eski dönemlerde kaldı .. güzellik yarışmalarından haber spikerliğine çıkılan yolculuk elbette her dönemde olacaktır ama artık medya sektöründe işveren ve çalışanlarında bilinçlenmesi ve tecrübelenmesiyle artık aranan şart güzellikten öte bilgi birikimi, deneyim, diksiyon, ekran duruşu, soru sorabilme, aynı anda birçok durumu yönetebilme ve en önemlisi haberci ya da iyi bir programcı olabilmek 

Örnek aldığınız İsimler?
Diksiyon ve spiker olarak Atv ana haber spikeri Cem Öğretir ve Defne Samyeli haber yönetimi olarak ise benimde eğitim aldığım fox tv ana haber genel yayın yönetmenli Doğan Şentürk 

Hayatınızın filmi kitabı?
Anamut Kalesı  film olarak ise Akıl Oyunları, Her şeyin Teorisi, Agora, Zindan adası

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.08.2017 15:57
Anahtar Kelimeler:
Lale KaracaCengizhan Kaya
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