Kültürümüzün Mirasları: Çocuk Kaftan ve Bindallı

Röportaj: Funda Akosman Erman

Merhabalar öncelikle şunu belirtmek isterim. Önce Vatan ailesi ile tanışmanın vermiş olduğu mutlulukla siz değerli ve kendimde de çok ayrı bir yeri olan Funda Akosman Erman’ın karşısına tekrar çıkmak biraz olsun heyecanlandırmıyor desem yanılmış olurum.

Aile mesleğini yapıyorum

Otuz yılı geçen aile mesleğine ben de katıldım evet son on yıl kaftan üretmek ile geçiriyorum diyebilirim. Bu üretimimizde kesinlikle müşteri potansiyelini yakalamak çok önemli şöyle söyleyebilirim zaman ile oluşan bir potansiyelimiz var tabiiki.

Sosyal medyayı kullanıyoruz

Çağımızın popüler iletişim aracı sosyal ağlarda bunu paylaşmak ve müşteri bulmak benim için zor ve zayıf bir ihtimal gibi görünüyordu. Ancak yanılmışım.

Açtığımız sayfa kısa sürede 300’e yakın takipçi sayısına ulaştı. "Çocuk Bindallı &Kına Malzemeleri"

Türkiye’nin her yerine kargo toptan ve perakende satışımız ile birlikte güzel bir enerji yakaladık.

Okullardan siparişler alıyoruz

Taleplere cevap vermek tek tek bunlarla ilgilenmek bizim ve müşterilerimizin de hoşuna gidiyor. Anadolumuzun çoğu yerinde köy okullarına, ilçe okullarına 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayramlarımızda verilen siparişleri zamanında yerine ulaştırdık.

Niğde/Çiftlik’teki okulumuza, İpek öğretmenimizin siparişi üzerine gönderdiğimiz ürünler de bunlardan.

Modellerimizi çeşitlendireceğiz

Güzel çalışmalarımız oluyor ileride modellerimizi daha da çeşitlendirmeyi planlıyoruz.

Çeşitli aktivitelerden, okullardan, dans gruplarından siparişler alıyoruz. 6 aylık bebek, 16 yaş arası büyük ultra garson çocuk kaftan üretimi yapıyoruz. Bunların arasında erkek çocuklar için hazırladığımız efe kıyafetleri çok talep görüyor bu modellerimizi de çoğaltıp yeni sezonda daha fazla yer vereceğiz.

Dünyanın dört bir köşesine ulaşıyoruz

Sosyal ağlardan bahsetmiştim. Bu sosyal ağlar sayesinde dünyanın her yerinden insanlar bize ulaşıp, siparişlerini veriyor. Avrupa’dan ciddi bir talep var. Fransa/Paris, Belçika/Genk, Avusturya/Viyana, Almanya/Stuttgart gibi yerlere gönderilerimiz oldu. Yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımızın bu konudaki heyecanı ve hassasiyeti, çalışmalarımızı titizlikle, özverili ve müşteri memnuniyetini üst seviyelere çıkarmayı amaçlayarak yürütmemizi sağlıyor. Bu da hem müşterilerimizi hem bizi mutlu ediyor.

Yaptığımız iş aslında sanat

Neticede dediğim gibi satış yapıyoruz. Fakat önemli olan satış değil yaklaşık 2.000 km uzaklara ürün gönderip o çocuğumuzun ya da bebeğimizin üzerine kalıbı tam oturtmak. Bu da bir sanat demeden geçemeyeceğim.

Web sitesi kuracağız

#CocukBindallı olarak başlatmış olduğumuz sosyal ağ ile kısa sürede takip ağından bahsetmiştik sadece çok yakında bir site kurmayı planlıyorum bu da yalın bir sade site olacak güzel şeyler planlarımızda var. Nasip diyelim.

Çekirdek bir kadromuz var

Beş ve altı kişilik bir kadromuz var bu seviyelere geldik ilerleyen dönemde nasıl güzel çalışmalar yaparız, bizleri ne bekler bilemem ama güzel şeyler yapmak mecburiyetindeyiz.

Gece 2’de sipariş alıyorum

Türkiye’nin her yeinden aranıyoruz. İnanın gece 2’de bile sipariş aldığım oluyor. Çocukların gülümsemesi, onların mutluluğu her şeye değer. Bazen dünyanın en güzel işini yaptığımızı farkediyoruz.

Kalitede öndeyiz

Çoğu yörede sanırım 6 ay kına etkinliği oluyor. Bu etkinliğe yönelik çeşitlerimiz ve renk seçeneklerimiz mevcut. Modellerimizde kullandığımız dolgun nakış ve kaliteli kumaşlar ile tercih edilebilecek kalitedeyiz.

Düğün sezonunda çok yoğunuz

Tabiiki düğün sezonlarında çok yoğun oluyoruz bu da çalışmalarımızda stres yaratabiliyor. Zaman açısından acil siparişler istenebiliyor bunun da üstesinden geliyoruz. Bunlar tatlı stresler.

Gün geçtikte potansiyelimiz artıyor. Üretimin de aynı derecede hızlanması gerekiyor. Otuza yakın sabit müşterimiz var tabi bu sayı sezonlarda iki katına çıkıyor.

Güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. İnşallah ileride tekrar birlikte oluruz. Önce Vatan Gazetesinde bize yer verdiğiniz ve çocukları mutlu ettiğiniz için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz.

Bu gazeteyi miniklerimiz gördüğünde yirmi, otuz yıl saklayacaklarından eminim. Onların da size kucak dolusu selamı var.