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Kültürleri anlatan kliple YUDUM sevenlerine seslendi

DİLEK KÖROĞLU'nun YUDUM'la yaptığı röportaj için tıklayınız...

08 Haziran 2017 Perşembe 00:14
17 Okunma
Kültürleri anlatan kliple YUDUM sevenlerine seslendi

- Son klibinizde ırkçılığa dikkat çekmeye çalıştınız, neden? 

Benim doğduğum büyüğüdüğüm coğrafya da çeşitli ırklardan değişik dilerden ve kültürlerden insanlar vardı.Biz yıllarca onlarla kardeş gibi yaşamayı kültirlerimizi harmanlamayı başarmışken son yıllarda bunu yitirmemiz için oynanan oyunlar içimi açıttı.Bende bu acımı sazımla paylaştım.Ortaya işte bu klip çıktı. 

- Peki, elinizi boyama fikri nasıl oluştu? 

Sosyal Medya’da görmüş olduğum bir fotoğraftan yola çıktık. Çaldığım eser bir Macar halk dansı.Onu bizim milli  estrumanlarımızla bağlama ile icra ettim. Bir Macar ezgisinin Türk Bağlaması ile çalan elinde sosyal medyada gördüğüm o resme benzetmek vermek istediğim mesajı daha perçinleyeceğini düşündüm. 

- Sanatın ve sanatçının toplumsal konulardan uzaklaştığı bir dönem yaşıyoruz. Sanat ticarete mi dönüştü? 

Bizler Pir Sultan Abdal , Mahsuni Şefir’lerin türküleri ile büyüdük. Dinledik,çaldık.söyledik.Bu büyük üstadlar sanata hicivi dahil ederek toplumsal konulara parmak bastılar.2000 yıllarda ne yazık ki sanatın ticaretle çok paralel yürümesi sanatçıları daha ticari eserler yapmaya zorladı.Bende o rüzgara kapılmadım desem yalan olur.Ama artık sanatımın olgunluk dönemindeyim. Bir çoçuk büyütmeye topluma kazandırmya çalışan bir anneyim herşeyden önce.Çoçuklarıma daha güzel yarınlar bırakabilmek için toplumsal konulara tüm sanatçıların parmak basması gerekmekte.Ben adımımı attım ve devamı  gelecek. 

- ‘Sanatımın olgunluk evresindeyim’ dediniz. Bu evrede nasıl bir Yudum izleyecek sevenleriniz?

Daha dün gibi ilk albümü çıkardığım gün.Dönüp baktığım da üzerinden 20 yıl geçmiş.Bir söz vardır hamdım , piştim , oldum. İşte tam da bu sözdeki gibi hissediyorum sanat hayatımı. Evet hamdım,piştim.Şimdi Oldum deme zamanı.Bunun içinde daha kaliteli işlere imza atymak adına daha profesyonel bir ekiple çalışmaya başladım. 

- Şu sıralarda farklı bir heyecan daha yaşıyorsunuz. Bir konçerto yazıyormuşsunuz, biraz da bundan bahsedermisiniz?

Yıllardır en büyük idealim senfoni orkestrası ile sahne almaktı. Bu idealimi gerçekleştirmek üzereyim. Ve 2018 yılında sahneye koyacağız. 

- İmaj değişikliğine önem verirmisiniz? Sizde de imaj değişikliği olacak mı? 

İmaj değişikliğine önem veririm. Ben her zaman günümüz getirdiği koşullar da kendimi sürekli yenileyen,modayı takip eden birisiyim.  Bu yeni albümle birlik de Modacım Hakan Akkaya ile anlaştım. Çok güzel modern kıyafetlerle sevenlerimin karşında olucam.  

- Dünya ve ülkemiz için ne görmek istersiniz? 

Dünya için sadece ve sadece barış görmek isterim. Ülkem için de barış,huzur,iyi bir ekonomi ve dik duran,dimdik duran bozulmayan bir  duruşunu görmek isterim. 

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Son Güncelleme: 08.06.2017 18:21
Anahtar Kelimeler:
Dilek KöroğluYudumşarkıcıTürkücü
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