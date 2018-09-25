"KENDİNİZE VE VÜCUDUNUZA İNANDIĞINIZ KADAR GÜÇLÜSÜNÜZ"

Bu hafta fitness antrenörü Yavuz Mert Kayıkçı ile fitness hakkında her şeyi konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Yavuz Mert Kayıkçı kimdir?

Merhabalar, 1991 yılında Karabük’te memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimim Safranbolu’da geçti. Sonrasında futbol ve okul hayatımı daha da iyileştirebilmek adına şehir dışına çıkma kararı aldık. Liseyi Bartın’da üniversite yıllarımı ise Muğla’da geçirdim. Buralarda aktif spor hayatıma devam ettim. Artık İstanbul’dayım, uzun yıllardır burada bir kariyer düşünüyordum ve kariyerime burada devam ediyorum.

Günümüzün sporu fitness ile nasıl tanıştınız?

Küçük yaşlarda modellik yapmaya başladım ki zaten sporcu olduğum için modellikle beraber fitness sporuyla tanıştım.

Fitness antrenörlüğüne nasıl karar verdiniz?

Disiplinli çalışmak çok önemlidir. Benim adıma hocalık şöyle gelişti; sporcu olduğum için belli bir süre sonra hem öğrenmeye devam ediyor hem de öğretmeye başlıyorsunuz. Bilginize güvenerek size bir şeyler danışılmaya başladığında bazı şeylere karar verdiğimi düşünüyorum.

Fitness, hangi koşullarda yapılırsa daha sağlıklı sonuçlar verir?

Fitness, düzenli oldukça sonuç verir. Bu işte üç altın kural var; birincisi beslenme, ikincisi antrenman, üçüncüsü ise dinlenmedir. Bu üç madde, düzenli yapılırsa o zaman iyi sonuç alınır.

Fitness’a henüz başlayan bir insanda hangi yan etkiler görülür?

Personal Coaching, burada devreye giriyor. Spora yeni başlayan üyelere her zaman şunları tavsiye ederiz; eğer sedanter ise yani daha önce bir spor geçmişi bulunmuyorsa mutlaka bir hocadan yardım alınmalıdır. Aksi taktirde kendi başına sakatlanma riski çok yüksektir.

Sağlıklı ve zinde bir vücuda sahip olmak için nasıl bir beslenme ve egzersiz takvimiyle hareket etmek gerekir?

Egzersiz reçetesi ve buna uygun şekilde beslenme reçetesi çok önemlidir. Kişi öncelikle bir diyetisyen ile görüşüp bir hoca ile antrenman reçetesini ayarlayabilir. Sonuç olarak işi bilenden yardım almak en doğru yaklaşımdır.

Öğrencilerinizi çalıştırırken neleri öncelersiniz?

Öncelik disiplindir. Disiplinli bir hoca ile çalışan bir üye, her zaman iyi sonuç alır.

Öğrencilerinizi nasıl motive edersiniz?

Onları kırmadan, incitmeden yardımcı olmak en önemli etken bence. Bu iş, motivasyon ile yapılan bir iş çünkü motivasyon düştüğü an verim bir hayli azalacaktır.

Birçok sporcunun kullandığı gıda takviyeleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Bir dönem ben de bunları kullanarak uygulamalı tecrübe ettim ve pek bir sonuç elde edemedim. Tam aksine yapılan antrenman kadar gelişim gösterdiğini gördüm. Eğer yiyip yatmıyorsan ve özel bir hedefin yoksa doğal besinden kaçılmaması taraftarıyım.

Sporcu kimliğinizin dışında modellik ve oyunculuk kariyeriniz de var. Kariyeriniz nasıl devam ediyor?

Gayet güzel çok şükür. Her şey yolunda. Modellik ve oyunculuğu uzun süre meslek olarak yaptım ama artık ekstra yapma kararı aldım. O yüzden daha sağlam ve kariyerim açısından daha doğru işleri tercih ederek yoluma devam ediyorum.

Fitness antrenmanlarının birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu antrenmanların farklılık gösteren yönleri nelerdir?

Sakatlık faktörleri, kişinin fiziksel yapısı, antrenman hedefleri vs.

Düzenli spor yapmayan bireylere tavsiyeleriniz nelerdir?

Sağlıklı yaşam için spor şarttır. Şunu da unutmamak lazım; illa bir spor salonuna üye olup spor yapmaktan bahsetmiyorum. Kişi, spor salonuna gidemeyebilir. Hareketsiz bir bireye tavsiyelerim günlük hayattan olabilir. Yürümek, merdiven çıkmak, gideceği yakın mesafede araba kullanmamak vs. En azından bu şekilde bir yaklaşımla ilerlersek vücudumuzu hareketsiz bırakmayız, gün içinde birçok kas grubumuzda çalışmış olur.

Boş vakitlerinizde neler yapıyorsunuz?

Denizi çok seven biriyimdir. Genel olarak boş zamanlarımda sandalyemi alıp sahilde vakit geçirmeyi tercih ederim ve çadır kampları bu sıralar gözdelerim arasında.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Öncelikle bana zaman ayırıp gazetenizde yer verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Sağlığınız için sporu, bol oksijeni vücutlarınızdan eksik etmeyin.

Unutmayın ki kendinize ve vücudunuza inandığınız kadar güçlüsünüz.