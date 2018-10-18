Kaşıkçı cinayetinde çember daraldı!

RÖPORTAJ: ESRA BARIK

Kaşıkçı cinayetinde artık çember iyice daraldı, Türkiye'nin bu anlamda eli güçlü, elindeki delil ve kaynakları uluslararası basınla da paylaşması çok önemli bir adımdı.

Türkiye başından beri neyin ne olduğunu zaten biliyor fakat diplomatik ilişkilere zarar vermeden mengene politikası uyguluyor.. Zira artık Suudi Arabistan'ın üç maymunu oynaması bir şey ifade etmiyor, mızrak çuvala sığmıyor! Ekipler tarafından araştırma incele devam ediyor ve bundan sonrası için emniyetin hazırlayacağı rapor bekleniyor. Şimdi asıl soru şu, ABD bunca zaman önünü açtığı Selman'ın ipini çekecek mi, yoksa tüm dünyanın üzerinde kara bir leke olarak kalacak bu insanlık suçuna ortak mı olacak? Bu meselede belirleyici unsur sanırım ABD'nin tavrı.

Bu işin altında, tek bir elden hareket eden söylem birliği içinde kural tanımayan BAE & Mısır & Suud & İsrail ittifakı mı kalacak?

Yoksa münferit bir mesele gibi üstü mü örtülecek?

Bundan sonrası için bölgesel ve küresel anlamda neler değişecek?

Merak edilen tüm bu soruları Ortadoğu uzmanı gazeteci&yazar Mustafa Özcan ile konuştuk..

Kamuoyuna yansıyan ses kayıtları var malum, Suud başkonsolos Uteybi de cinayet delilleri ortaya çıkmadan 'diplomatik dokunulmazlık' statüsünü kullanarak tabiri caizse ülkesine kaçtı, siz bu konuda neler söylersiniz, Kaşıkçı cürmü Selman'a dayanırsa bu iş nasıl çözülür?

Konsolos Muhammed el Uteybi'nin ülkeye dönmesinin iki anlamı olabilir. Birincisi iç soruşturma kapsamında ülkesine davet edilmesi.

İç soruşturmadan maksat talimat dışı bu işi yapan çetenin (rogue killers) ortaya çıkartılması. Bir başka yoruma göre de günah keçilerinin bulunması.

İkinci bir neden de BM çağrıları doğrultusunda Muhammed Uteybi'nin dokunulmazlığının kaldırılması ve kurulacak uluslararası tribünde mahkemede yargılanması. M. El Uteybi olayın canlı tanığı ve Türkiye'de kalması bu yönüyle tehlikeli. Görevinden alındığı ve tutuklandığına dair değerlendirmeler şimdiden spekülatif.

Suudi Arabistan sonrası Türkiye'de temaslarda bulundu Pompeo, Türkiye'nin yanındayız açıklamalarında çark etme durumu var mı Trump önceki açıklamalarına nazaran son zamanlarda ispatlanıncaya kadar herkesin masumiyeti korunmalı gibi bir ifadede bulunmuştu Selman için , kirli bir ittifak mı söz konusu her zamanki gibi ne dersiniz?

İş gelir Selman'a dayanırsa, kendisinin bu kadar önünü açan ABD , kalemini kırar mı Selman'ın, gözden çıkarıp ekarte edip başka veliaht getirebilir mi?

Bu olay kraliyetin geleceğini sarsmaya adaydır.

Muhammed Bin Selman'ın krallığı tehlikede. Yerine veliaht olarak Muhammed Bin Nayif veya Muhammed Bin Selman'ın kardeşlerinden biri yerini alabilir.

Amerikan Yönetiminin ne yapacağı belli olmaz yaptırım değil yatırım peşinde. Onlara göre Suud sağılır inek.

Bu süreç uzun vadede rejimi tehdit eden bir unsur haline gelir mi peki?

Uzun vadeden öte kısa vadede rejim sıkıntıda. Ama biz gidersek yanımızda birçoklarını da götürürüz diyorlar.

Büyük resme bakacak olursak Kaşıkçı cinayetinin, ABD & Suud ittifakının bölge ülkelerine etkisi ne olur?

İsrail'den de benzer destek açıklaması gelmişti Suudlara, Türkiye'nin öne sürdüğü deliller gerçeği yansıtmıyor, Suudlara güveniyoruz minvalinde..

Bu işin altında BAE-Mısır- Suud-İsrail ekseni kalacak gibi, ne dersiniz?

İsrail stratejik anlamda ABD ise hem stratejik hem de mali açıdan Suud rejiminden vaz geçmez.

Bu olay esasında İhvanla Körfez monarşilerinin çatışması, yansıması diyebilir miyiz? Arka planda süreci nasıl okuyorsunuz?

Evet olay Arap Baharı ve İhvan ile Körfez monarşilerinin bir çekişmesi.

Kaşıkçı Arap Baharı ölmedi 2011 bitmedi diyordu. 2013 karşı darbe ile monarşiler Arap Baharını bitirdiklerini düşündüler. Kaşıkçı'nın ortadan kaldırılması 2011 için yeni yakıt oldu.

Arap Baharını engelleyenler şimdi yaptıklarının altında kalıyorlar.

Arap Baharının ruhu Cemal Kaşıkçı ile birlikte Körfez'de dolaşıyor

Son olarak, Kaşıkçı olayı benzeri görülmemiş bir vakıa , adli, hukuki, siyasi , diplomatik, stratejik bir çok yönü var fakat merak ettiğim şu, bundan sonrası için bölgesel ve küresel anlamda neleri değiştirir?

Olayın küresel akisleri ve bölgesel rejimin geleceği üzerine etkileri kaçınılmazdır.

Kaşıkçı olayı bölgesel düzeni sarsacak yeni düzenin açılımını sağlayacaktır. Suriye üzerinden dünya düzeni Kaşıkçı olayı üzerinden bölgesel düzen yeniden şekillenecektir. Veya değişimin ilk kıvılcımı olacaktır.