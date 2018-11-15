Kardelen'in Şanına İnanmak Lazım

Kardelen ilk single çalışması ‘Şanıma İnanma’ ile iki milyon izlenmeyi aştı! Söz ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan, aranjörlüğünü Zeki Bilir'in üstlendiği Şanıma İnanma sosyal medyada ilgi konusu oldu. YouTube'da kısa sürede iki milyon izlenmeyi geçen şarkı için Kardelen, "İnandığım yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Gerçekten çok mutluyum, destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Merhaba Kardelen nasılsın?

Merhaba, çok teşekkür ederim. 'Şanıma İnanma' ve yeni single çalışmamızla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Çok iyiyim ve çok heyecanlıyım. Dilerim siz de iyisinizdir.

Hepimizin severek dinlediği bir Sezen Aksu şarkısı ile karşımıza çıktın. 'Şanıma İnanma' ile çıkış yapmak nereden aklına geldi?

Şarkı seçiminde şan hocam Süheyla Yengi ile ilerledik. Aslında bir gün Sezen Aksu bestesiyle çıkış yapacağımı hiç düşünmemiştim. Her şey çok hızlı gelişti. Bu şarkının bana yakışacağını düşündüm. Şarkıyı zaten çok seviyordum. İlk dinleyişimde de farklı bir şey hissettim.

Yüksek düzeyde başarılı bir aranje ile karşımıza çıkardın şarkıyı. Kimlerin emeği var şarkıda?

Şanıma İnanma’nın aranjörlüğünü Zeki Bilir yaptı. Aranjesi Belçika’da, mastering çalışması Amerika’da yapıldı. Bir Sezen Aksu şarkısıyla çıkış yaptığım için de kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Sezen Aksu da şarkı söylerken beni dinleyip sesimi çok beğendiğini söyledi. Hatta birkaç taktik de verdi. (Gülüyor)

"ERKEKLER KOMPLEKSLİLER"

Şarkıda da dediği gibi bazen erkekler kadınları fazla iddialı, fazla çekici fazla popüler ve fazla baskın bulunca ne olur?

Erkekler güçlü ve iddialı kadınları önce çekici buluyor sonra da komplekse giriyorlar. Duygularını saklıyorlar. Kadın da erkek de ne az ne fazla, kendini en güzel yansıttığı şekilde kalmalı.

Peki bu seninde başına geldi mi?

Çok geldi. :)

İki gün içinde yüz bin görüntülenmeye ulaşan şarkı kısa sürede iki milyonu geçti. Neler söylersin?

Tık savaşlarının içinde bu gerçek rakamları almak büyük mutluluk veriyor. Gelen tepkiler çok kıymetli benim için. Elimden geldiğince sosyal medyadan gelen mesajları da okuyup yanıtlamaya çalışıyorum. Olumlu yorumlar kadar olumsuz yorumları da dikkate alıyorum. Eleştirileri dinleyip düşünüyorum. Genel olarak hem dinleyiciden hem basından iyi tepkiler aldığımız için de çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim!

Bu senin ilk çıkışın olmasına rağmen çok kısa sürede tanınmaya başladın. Bu şarkının şansı mı, senin yeteneğin mi?

Açıkçası yeni çıkan sanatçılar gibi reklam veya izlenmesi için gidilen yollara hiç başvurmadım. İyi bir şey yaparsanız insanlara eninde sonunda ulaşır diye düşünüyorum. Şarkının enerjisi de güzel lakin benim enerjimin özel olduğunu hissediyorum. Bu da karşıya çabuk geçiyor.

Biraz klip çekimine değinelim istiyorum nasıl geçti klip çekimleri?

Klibimizi Meltem Şentürk yönetmenliğinde Eskişehir’de çektik. Bir gün boyunca çok yoğun çalıştık gerçekten ama değdi. İlk klipte hikayeyle şarkının önüne geçmek istemedik. Sade bir performans klibi oldu ama bizim de içimize çok sindi. Geri dönüşler de çok güzel oldu.

Bu ilk deneyimin olmalı buna rağmen çok başarılı görünüyorsun. Oyunculuğa da hep merağın var mıydı?

Aslında klip çekimlerinde çok heyecanlıydım ama beklediğimizden de güzel oldu. Çünkü samimi olmasını istedik. Poz kesmek değil şarkıyı söylerken nasıl eğleniyorsam, nasıl hissediyorsam onu yansıtmaktı amaç. Sanıyorum başardık. Oyunculukla ilgili de sürprizlerimiz olabilir.

Bu kadar Sezen Aksu demişken en sevdiğin beş şarkısını bizimle paylaşır mısın?

Öyle şarkıları var ki hepsi birbirinden güzel ama şunları çok severim; Vay, Seni Yerler, Eskidendi Çok Eskiden, Kardelen, İstanbul İstanbul Olalı..

Müzikle hayatın ne zaman kesişti?

8 yaşında Almanya’da başladı her şey. Bir hocamın yönlendirmesiyle sahne alıp Sessiz Gemi’yi söylemiştim. O yaşta hele ki Türk müziğine hakim olmayan bir çocuk için bu şarkıyı söylemek ve ayakta alkışlanmak unutulmaz bir andı. O gün benim yolumun bu olduğunu anladım.

"BİZ KADINLAR ÇOK DUYGUSALIZ"

Bu kadar kadınların duygularından bahsetmişken ne kadar duyguluyuzdur sence?

Ben çok duygulu ve hassasımdır. En ufak şey bile beni duygulandırabiliyor. Kadınların genelinde bu durum var aslında. Biz yaratılıştan böyleyiz. Daha hisli, duygulu, kalp odaklıyız. Bu da başımızı ağrıtıyor işte :)

Bildiğim kadarıyla Almanya doğumlusun. Neden Türkiye'de bu sektörü devam ettirmek istedin?

Evet Almanya’da doğdum fakat 12 yaşımda Türkiye’ye dönüş yaptık. Almanya’da da mutlaka bir şeyler yapmak istiyorum ama öncelikle kendi ülkemde başlangıç yapmak istedim. Bizim müziğimiz o kadar güçlü ve özel ki önce onun hakkını vermemiz lazım.

Almanya demişken Almanya'daki yaşam ile Türkiye'yi nasıl değerlendirirsin?

Almanya’da disiplinli ve düzenli bir hayat var. Her şey kurallı. Hayat daha sakin. Türkiye’de her şey daha canlı ve aksiyon dolu diyebilirim. :)

Hem Almanca hem de İngilizcenin çok iyi olduğunu biliyorum. Yabancı dillerde şarkılarla karşımızda olur musun?

Evet Almancam ve İngilizcem çok iyidir. Zaten yabancı şarkılar da söylüyorum. Elbette ben de ileriye dönük yabancı dilde müzikal çalışmalarım olsun istiyorum. Ancak önce kendi ülkemde, anadilimde bir şeyler yapmak istiyorum.

Tekrar dünyaya gelsen hangi ülkede doğmak isterdin?

Yine Almanya’da..

Müzik eğitimlerin nasıl gidiyor?

Aslında çok yoğun ama çok keyifli. Zaten çocukluğumdan itibaren ses eğitimlerim devam etti. Şimdi de hem sahne hem yeni projeler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Dans konusunda da çok yetenekliymişsin. Hangi tarz dans ediyorsun?

R&b hip-hop dans eğitimi aldım. Dans etmeyi çok seviyorum. Sahnede de bununla ilgili çalışmalarımız olacak.

Dansın sağlık açısından önemi var mıdır nedir?

Dans da bir spordur kesinlikle. Hem daha dinç tutar sizi hem de mutlu eder. Hayat kaliteniz artıyor gerçekten.

Çok güzel sesin var genetik mi?

Sanırım genetik. Babam da çok sever şarkı söylemeyi. Çok güçlü bir sesi var. Evde hep söylerdi.

"ENFES TÜRK YEMEKLERİ"

"Türk yemeklerinin hepsi çok güzel" diyen genç şarkıcı, "Türk yemeklerinde dönem dönem değişiyor favorilerim. Zaten Türk mutfağı kadar çeşitli ve lezzetli bir mutfak yok sanırım. Ben de vaktim oldukça yemek tariflerini deniyorum." diyerek yemek yapmayı da sevdiğini söyledi.

Ülkemizdeki genç yetenekleri nasıl değerlendriyorsun?

Genç olan, yeni şeyler yapan herkesi çok takdir ediyorum ve saygı duyuyorum. Tabii karakterini kaybetmemek şartıyla.. Çok güzel işler yapan arkadaşlarım var. Dilerim Türk müziğini daha da güzel işlerle güçlendiririz.

Örnek aldığın sanatçı var mı?

Ajda Pekkan’ın enerjisine ve tarzına hayranım. Dünyada ise Beyonce..

Peki bir 5 yıl sonra neler yapmış olmak istersin?

Aslında öncelikle kendimi müziğimle ifade esebilmiş olmak istiyorum. Türkiye ve Avrupa turnesi yapmak istiyorum mutlaka.. İngilizce ve Almanca albüm hedeflerim arasında. Ben şarkıların çabuk tüketilmesine üzülüyorum bu nedenle de habire şarkı çıkarmak yerine konserlere ağırlık vermek istiyorum.

Sosyal medyayı aktif kullanıyor musun ve hayatımızın bu kadar içerisinde olması hakkında ne söylersin?

Kullanıyorum ama anı paylaşmayı değil yaşamayı sevenlerden olduğum için hayatımı bir günlük gibi orada göstermiyorum. Sosyal medya faydalı kullanıldığında bilgi almamız için de eğlenmemiz için de çok güzel bir ortam ama bağımlılığa dönüşmesi ya da olumsuz etkilere sebep olması için de çok ince bir sınır var. Biliyorsunuz birçok insanın psikolojisi bozuluyor, bilgi kirliliği artıyor veya insanlar bağımlı oluyor. Kendimizi bu anlamda değerlendirirsek, bunu paylaşıyorum ama niye paylaşıyorum veya ne kadar süredir buradayım diye kendimize sorarsak daha verimli kullanabiliriz diye düşünüyorum.

Yakın gelecekte ne tür projelerle karşımızda olursun?

Çok güzel proje teklifleri geliyor. Bunlardan biri için çalışmaya başladık bile. 2. şarkı da yakında karşınızda olacak. Yine söz müzik Sezen Aksu’ya ait ama bu sefer ters köşe olacak. :)

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Beni destekleyen ve yorumlarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. İnandığınız yolda ilerlerken böyle güzel karşılanmak çok kıymetli. Sosyal medya hesaplarımdan hakkımdaki gelişmeleri takip edebilirsiniz.https://www.instagram.com/kardelenkumdereli/ Herkese çok sevgiler.

Doğum tarihi: 17.09.1996

Burcu: Başak

Sevdiği huyu: Çocuksu ruhum

Sevmediği huyu : Aşırı duyarlılık

En sevdiği renk : Mavi

En sevdiği çizgi film: SungerBob

Uğurlu sayısı: 14,17,19

Uğurlu günü: Çarşamba

En sevdiği söz : Eğer hayal edebileceğin bir şeyse yapabilirsin. Hayallerinin peşinden gidecek cesaretin varsa bütün rüyaların gerçek olabilir.

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Alya Şahin