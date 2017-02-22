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Kahvenin içinde büyüyen adam: Akan Oza

Sevgili okurlar sorularıma geçmeden önce Akan Oza ile nasıl tanıştığımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Kıbrıs’ta düzenlenen bir organizayon için benim defile yapmam istenmişti. Güzel bir organizasyon ve defile gerçekleştirmiştim. Kıbrıs’a ilk gidişimden dolayı bana Kıbrıs’la ve halkıyla tanıştırmak için Oza Kahve diyarına götürdüler. Sevgili Akan Oza ile tanışıklığımız orada başlar ve kahvelerine doyum olmaz. Tavsiye ederim.

Kahvenin içinde büyüyen adam: Akan Oza

Sevgili okurlar sorularıma geçmeden önce Akan Oza ile nasıl tanıştığımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Kıbrıs’ta düzenlenen bir organizayon için benim defile yapmam istenmişti. Güzel bir organizasyon ve defile gerçekleştirmiştim. Kıbrıs’a ilk gidişimden dolayı bana Kıbrıs’la ve halkıyla tanıştırmak için Oza Kahve diyarına götürdüler. Sevgili Akan Oza ile tanışıklığımız orada başlar ve kahvelerine doyum olmaz. Tavsiye ederim.

22 Şubat 2017 Çarşamba 18:50
9 Okunma
Kahvenin içinde büyüyen adam: Akan Oza

Röportaj: Murat Günhan

Sevgil Akan öncelikle çok teşekkür ederim bu değerli vaktini bana ayırdığın için, Önce Vatan okurlarına  biraz kendinden bahseder misin?

Yakın Doğu Üniversitesi iletişim Faküsletisnde RTC okudum ilk iş hayatıma aile şirketimizde başladım. Şirket içinde çeşitli görevlerde yer aldım. Üretim de dahil buna. Su anda şirketin genel koordinatörüyüm Kıbrıs Sanayi Odası geç profesyonel dernegınd 2 yıl Yönetim Kurulu’nda yer aldım Türkiye Odalar Borsalar Birliği’ne üyeyim.

Kahve üretiminiz kaç yıllarında başlıyor?

Kahve üretimine 1984 yılında babam Sn Ergun Oza tarafından kurulmuştur şirketimız su anda 3 kuşağa geçmeye hazırlanıyor

Kıbrıs Oza Kahveyi biliyor. Türkiye’de satış noktalarınız var mı?

Türkiye’de Akdenız Bölge Bayiimiz var ve satış yapılıyor. Ankara'da Tunalı Hilmi’de Oza Coffee House adında franchise verdiğimiz kafe var orda kahve tiryakileri hem kahvelerin içiyor hem de satın alabılıyor Cafe konseptine 7 ay oldu gireli 7 ayda iki subemız var biri Ankara Tunalı Hilmi’de diğeri Kıbrıs Girne'de yer alıyor. 

Oza Coffee House Kahvenin ham maddesini nereden getirtiyorsunuz? 

Kahvenin ham maddesini Brezilya’dan getiriyoruz. Fabrikamızda işliyoruz 28 yıldır da aynı tarladan alıyoruz ham maddemizi Oza Kahve’nin kalitesi tadı asla değişmiyor. yüzde yüz arabica ürün kullanıyoruz.

Bu kadar başarılı bir iş adamı oluşunun sebebi nedir? 

Başarının sırrı çalışmak emek vermek ve karşılığını almak diyorum. 2016 yılının da yılın başarı ve kariyer ödülünü aldım en moda magazıne tarafından 35 yaşında bu ödülü aldım birçok ödül aldım. Başarının sırrı iyi  çalışmak ve bu bir ekip işi tüm personelim ile tabiki ve en başta ailem. 

Rakipleriniz var mı? 

Tabiiki rakiplerimiz var ama en iyilerden biri biziz diyebilirm.

Türkiye dışında nerelerde Oza Kahve satılıyor?

Türkiye ve Kıbrıs dışında Oza Kahve İngiltere ve Lübnan’da var 2017 yılında ise büyük hedeflerimiz var.

Reklamın çok önemli olduğunu biliyorsun. Gerektiği kadar Oza Kahve için bir reklam bütçesi oluşturuyor musunuz?

Tabiiki reklam çok önemli. Şirket olarak ürünü tanıtmak için çeşitli reklamlar yaptırıyoruz.

Fabrikanız nerede?

Fabrikamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Gazi Magosa şehrinde ikinci fabrikamızı kısmetse Adana'da açmayı hedefliyoruz. Kaç kişi çalışıyor? Fabrikamızda insan gücü çok az otomasyon sistemi  kurulmuştur Ortadoğu da bileböyle bır fabrika yok diyoruz ve iddialıyız. Teknolojiye uygun bir tesis. 

Türkiye’ye sık sık gelir misin?

Evet Türkiye’ye sık sık geliyorum keza bir ayağım İstanbul'da benim.

Oza Kahve’nin hedefleri nelerdir?

Oza Kahve’nin hedefleri bir dünya markası olmak.

Kahve içmeyi sever misin?

Kahve içmeden yapamıyorum evet çok seviyorum. Kahvesiz bir hayat düşünemiyorum.

Değişik kahve türleri var. Bunları anlayabiliyor musun?

Evet değişik kahve çeşitleri var ve iyi anlıyorum. Kahvenın içinde büyüdüm diyebilirim. Babam bu işi kurduğunda ben 3 yaşında idim.

Bu kadar genç yaşta, Oza Kahve sorumluluğunu üstlenmek seni yoruyor mu?

Yormuyor... Keyif alıyorum işkolik biri değilim ama üzerime düşen görevi en iyi şekilde yapmayı seviyorum.

Kaç çeşit kahve üretiyorsunuz?

3 çeşit Türk kahvesi üretiyoruz bunlar, Oza Classic adını verdiğimiz koyu kavrulmuş kahve, orta kavrulmuş ve az kavrulmuş kahve. Bunun yanında Espresso Filtre Kahve ve Kıbrıs’ta bir ilki biz yaptık. Granül Kahve 2’si 1  arada ve 3’ü 1 arada ürün sadece sıcak içilmiyor soğuk olarak da içiliyor ürün yelpazemiz geniş kahve üzerine.

Kahve sağlıklı bir içecek mi sence?

Kahve tabii ki sağlıklı bir içecek. Herkese günde en az  3 kahve içmelerini tavsiye ederim. Çeşitli hastalıkları engelleyen kahve tadı, kokusu ve faydalarıyla özel bir içecek.

İnternetten satışınız oluyor mu?

Evet. İnternet üzerinden de satışımız var.

İnsanlar Oza Kahve’ye nasıl ulaşabilirler?

Oza Kahve’ye Kıbrıs, Ankara, Adana, Mersin, İngiltere Lübnan ve Oza Coffee House’lardan ulaşabilirler.

Dededen babaya ve sana geçen bir Oza Kahve sorumluluğu var.  Senin gelecek için hedeflerin nelerdir?

Şu anda babadan bize geçen Oza Kahve için hedefim; Bayrağı en iyi şekilde arkadan gelecek olanlara teslim etmektir.

Yurtdışına sık sık seyahat ediyorsun. Yorucu olmuyor mu?

Evet yorucu oluyor

Kahvenin size ulaştıktan sonraki aşamalarından bahseder misin? Mağazada satışa kadar gelen evreyi merak ediyorum.

Kahve Brezilya’dan fabrikamıza yeşil çekirdek olarak geliyor ve önce kahve kavruluyor özel derecede sonra öğütülüyor dinlendıkten sonra da paketleniyor.

Kahveyi tek kelime ile söyle desem ne dersin?

Aşk derim 

Kıbrısta Oza Kahve nerelerde satılıyor?

Kıbrıs’ta Ada genelinde her yerde Oza Kahve var.

Sevgili Akan bu güzel sohbet için teşekkürler. En kısa zamanda Kıbrıs’a gelip Oza Kahve içmek ümidi ile öncelikle Önce Vatan gazetesine ve size bu güzel röportaj için çok teşekkür ederım. En kısa zamanda sizi Oza Coffee House’ta ağırlamak isteriz. 40 yıl hatır için çalışıyoruz. Sevgiler.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 22.02.2017 19:16
Anahtar Kelimeler:
Oza KahveMurat GÜNHANÖnce Vatan GazetesiAkan Oza
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