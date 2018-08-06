Kaan Tatlıtuğ: Müziğe özenmedim, ruhum müziği kabullendi

Röportaj: Aziz Karataş

Belli ki Tatlıtuğ ailesinin genetiğinde sanat aşkı yatıyor. Biz Gazeteciler, yorumcular, eleştirmenler Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuk performansını ağız dolusu cümlelerle anlatırken buna ek olarak şimdi de ünlü oyuncunun yeğeni Kaan Tatlıtuğ’un müzisyen kimliğindeki başarıları konuşuyor olduk. Dj’lik performansıyla ünlü Dj’leri gıpta eden Kaan Tatlıtuğ ile önceki gün Önce Vatan Gazetesi olarak bir araya geldik. 18 yaşındaki Kaan Tatlıtuğ, hayatının renkli detaylarını Önce Vatan Gazetesi için sıraladı.

Kaan Tatlıtuğ kimliğinin oluşum sürecini anlatır mısınız?

18 yaşındaydım, İstanbul’ a ilk geldiğimde kimseyi tanımıyordum... Bu şehire tutunma aşaması biraz zor bir süreçti fakat en sonunda İstanbul beni sevgiyle kucakladı. Dj olmaya yeni karar verdim öncesinde şarkı sözü yazıp besteliyordum.

Müzik yaşamına nasıl başladınız? Müziğe olan aşkınız kaç yaşlarında başladı?

Çocukken gitar çalıyordum daha sonra ilkokulda çocuk korosuna katıldım. Sürekli müzik dinliyordum, Amerikan Gençlik Dizilerini çok izlerdim ve onlara özeniyordum onlar gibi hayatımın her yerinde arka fonda bir müzik olsun istiyordum... 16 yaşına geldiğimde ilk şarkımı yazdım...

Sizi müziğe özendiren şeyler nedir?

Müziğe özenmedim aslında, ruhum müziği kabullendi ve onunla yaşamaya başladı.

Üzerine remix yapacağınız şarkıyı nasıl seçiyorsunuz?

Remix yapacağım parçanın sözleri çok önemlidir benim için sonrasında şarkıyı söyleyen sanatçı önemlidir.

Müzik dünyasındaki soluğunuzu neye borçlusunuz?

Aşka borçluyum. Eğer halen müzikle iç içe yaşıyorsam bunun tek sebebi aşk sanırım.

Elektronik müzik alanında kalmayı planlıyor musunuz yoksa başka bir yere geçme fikriniz var mı?

Pop müzikte kendimi buluyorum, başka bir alana henüz geçmeyi düşünmüyorum. Ama tabi zevk bu, ileriyi bilemeyiz.

Ünlü Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un yeğenisiniz ve onunla aşırı bir benzerliğiniz var. Peki, neden onun gibi oyuncu olmayı tercih etmediniz?

Herkes kendi yolunu çizmeli bence benim hayalim müzik yapmaktı. Hangi dalda en başarılı olunacaksa onun üzerine gidilmeli. Ben müzik alanında bir yola girdim ve çok mutluyum, oyunculuk yapmayı daha önce hiç düşünmedim. Her alana bir star lazım, oyunculuk sektöründe star belli. Fakat kendi alanımda kendimden başka bir dj göremiyorum.

Kimleri yakından takip ediyorsunuz?

Martin Garrix’i çok başarılı buluyorum. Sahne performansı ve çaldığı şarkıları zevkle takip ediyorum. Maalesef ülkemizde yeni jenerasyonda imrenerek izlediğim bir dj yok henüz.

Geceleri nasıl bir tempoda çalışıyorsunuz? Ya da çalma listesi yapıyor musunuz önceden?

Geceleri performans öncesinde çok yoğun bir ön hazırlık aşamamız oluyor, diğer dj arkadaşların var mı bilmiyorum ama eğlence başlamadan saatler önce provalara başlıyorum. Çalacağım şarkıları özenle seçiyorum her şarkıyı çalmam. Bu tempo bana yorucu gelmiyor.

Şarkıları yaparken en çok neye dikkat ediyorsunuz?

• Sözleri

• Söyleyen sanatçı

Dünya starları ile çalmak gibi bir hayaliniz var mı?

Böyle bir hayalim değil hedefim var. Şuanda hazırlık aşamasına başladığım uluslararası bir projem var tüm dünya da ses getireceğini umuyorum. Fakat bu projeyi başlatmam için daha zaman var diye hissediyorum.

Herkes size şarkı sözü yollayabilir mi yoksa belli kriterleriniz var mı?

Her gün onlarca şarkı sözü mail ile geliyor ve elimden geldiği kadar ilgilenmeye çalışıyorum... Tabi ki yollayabilir sonuçta kimden ne çıkacağı belli olmuyor.

Müzik sektöründeki teknolojinin gelişmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz ve bunu şarkılara nasıl uyarlıyorsunuz?

İyi oldu bence ya daha fazla sound var şuan hayal ettiğim notaları daha kolay aktarabiliyorum ki 21 yaşındayım prodüksiyona başladığımda zaten teknoloji ilerdeydi.

Sizce sanatçıların toplumda ki görevleri nelerdir?

Sanatını hakkıyla yapmak. Sanatçılara çok fazla sorumluluk yükleme taraftarı değilim zaten bir insan “ sanatçı “ unvanına ulaşmışsa o ne yapacağını çok iyi bilir.

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Kraliçe Sezen Aksudur... Tabi ki Tarkan, Gülşen, Sıla, Hande Yener gibi birçok şarkıcının da hakkı yenemez. Her zaman takipteyim bu isimleri

Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

Haz ve mutluluk. Hayattan başka ne bekleyebiliriz ki?

Eğer sanatçı olmasaydınız hangi işle meşgul olmak isterdiniz?

Kesinlikle halkla ilişkiler departmanında çalışıyor olurdum. İnsan ilişkilerime güveniyorum.

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Mistik bir soruyla karşı karşıyayım sanırım... Gerçeği söylemek gerekirse bu hayatta ihtiyaç duyduğum tek şey kendi ruhum.

Yeni projeler var mı? Bizleri neler bekliyor?

Bu soru biraz süpriz oldu açıkçası. Bekleyip hep birlikte göreceğiz bir takım çalışmalarımız var.

Bu sektörde bir müzisyen olarak edindiğiniz en büyük tecrübe nedir?

Dürüst ve iyi kalpli olmak. Sektörün de aradığı tek şey dürüstlük ve iyi kalp.

Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Şarkı sözü yazıyorum, kendi bestelerimi yapıyorum. Bir yandan prodüksiyon yapıyorum öte yandan dj’lik yapıyorum. Kısacası müzik adına elimden geldiği kadar çalışma yapıyorum.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

En duygulandığım soru bu oldu sanırım... Biraz saf olmamdan kaynaklı gözlerim doldu, beni seven herkesi ben daha çok seviyorum

Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…