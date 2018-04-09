İyi ki varsın Yeşim Dönüş Işın

Türk pop müziği arşivinde "90'lı yıllarda, müzik piyasasına sunulmuş şarkılar, önemli ve özeldir". Bu röportajımızda o dönemin en özel isimlerinden birisiyle yan yana geldik "Yeşim Dönüş Işın"! Kariyeri boyunca birçok yarışmadan dereceyle ayrılmış olan sanatçı, ilk albümü "Sevda Çiçeğim" ile başarılı bir çıkış yakalamasına rağmen, kariyerinin zirvesindeyken "sessiz, sakin ve huzurlu" bir hayata merhaba dedi. Eski şarkıları dinlediğimiz de "çok başarılı bir isim acaba neden müziği bıraktı, şu an ne iş yapıyor?" gibi sorularını kendi kendimize sorarız" ama bu defa, bu soruları kendimize sormadık. Gidip sevgili Yeşim'in kapısını, röportaj yapmak için çaldık. Bizi güler yüzü ve hoş sohbetiyle karşılayıp sorularımıza samimi cevaplar verdi.

Merak edenler için soruyorum: Yeşim Dönüş Işın kendini anlatabilir misin?

Kişi kendisini nasıl anlatır bilemiyorum, en kısa şekli ile 1974'de İstanbul' da doğdum.

Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Utrecht Volks Unv. Dutch Lang bitirdim. Okul hayatında güler yüzlü, sosyal ve aktif bir öğrenciydim. Okul çağlarımda festivaller kapsamında küçük bir müzik grubuyla Heavy Metal, Rock müziğiyle ilgilendim.

Yeşim nasıl bir aile de büyüdü?

Dört kişilik ailenin en küçük çocuğu Yeşim Dönüş Işın! Sürekli hareketli, sosyal, girişken ve sempatik bir çocuk olduğum söyleniyor. Hayal dünyası güçlü ve pozitifim.

Müzikal eğitiminiz nasıl başladı? Ailenizden destek aldınız mı?

Yukarıda bahsettiğimiz genç yaşlarda ki müzik deneyimleri sonrası İstanbul Üniversitesi Konservatuarı öğretim görevlisi "Mine Mucur" Hanımefendi'nin ilgi gösterip sevdiği dostlarıyla tanıştırmasıyla bir sonra ki aşamaya geçtim. Rahmetli “Buğra Uğur, Timur Selçuk, Ercüment Vural, Melih Kibar, Garo Mafyan, Müfit Bayraşa” gibi tanınmış başarılı isimlerle görüştüm. 1995'de Melih Kibar'ın "Sev" isimli bestesiyle Eurovision' a katıldım. Müzik Piyasasına ilk ciddi anlamda girişim böylece gerçekleşti. Ardından birçok Müzik Festivaline ve Şarkı yarışmalarına katıldım;

1995 Eurovision Türkiye Finali 1.lik

TRT Altın Anten 1.lik

Pamukkale Müzik Yarışması 1.lik

Uluslararası Çeşme Şarkı Yarışması 2.lik

Romanya Golden Stag Müzik Yarışması 3.lük

İrlanda Cavan Müzik Festivali Şarkı Yarışması En iyi Beste 3.lük

İrlanda En İyi Ses Özel Ödülü

1997 Pop Show Şarkı Yarışması 1.lik

Pop Show yarışmasında birinciliğiniz var? Pop Show yarışmasına katılma ve 1. lige giden süreci dinlemek isteriz? Günümüz müzik yarışmalarıyla 90'lı yıllarda ki yarışmaların farkı nedir?

"Serpil Toparlak" Hanımefendinin bestesini bizim seslendirmemizi rica etmesiyle başlayan eğlenceli bir serüvendir: Pop Show. Güzel geçen provalar yeni müzisyen arkadaşlarımızla beraber çalışma ve tanışma fırsatı yaratmıştı. O yıllarda Müzik Festivalleri ve yarışmalar müzisyenlerin kendilerini tanıtmaları açısından çok önemliydi. Bütün bir yıl dikkatle hazırlanan besteler, yarışmalar da seyirciyle dinleyiciyle buluşuyordu. Dolayısıyla yeni sesler ve genç sanatçılar kendilerini tanıtma fırsatını yakalıyorlardı. Şu sıralar aynı ilginin devam ettiğini görmüyoruz. Başka formatlarda hazırlanan yarışma programları yerini aldı.

Pop Show yarışmasından sonra sizin gibi albüm çıkaran oldu mu?

O yıl benimle yarışan "Bengü" arkadaşımız sonra ki yıllarda albüm çıkardı. Bir önce ki senenin 1.cisi “Deniz Seki, Niran Ünsal ve Demet Sağıroğlu” gibi birçok sanatçı arkadaşımız müzik hayatına yarışmalarla adım atmıştır.

İlk ve son albüm çalışmanız "Sevda Çiçeğim" projesi nasıl ortaya çıktı?

Albümün ismi "Sevda Çiçeğim" değildi ama böyle anılması da oldukça hoş. Pop Show yarışmasının birincilik ödülü olarak albüm yapıldı.

Ayrıca albümünüz "Kenan Doğulu" ve "Ufuk Yıldırım" destekli "Sevda Çiçeğim" albümüne sizi nasıl ikna ettiler?

Ufuk Yıldırım'ın 1996'daki "Tutkunum" albümünü beğeniyle dinleyince kendisiyle bu prodüksüyon'da beraber çalışma kararı almıştık. Bizim için hazırladığı birçok beste de, birçok farklı söz yazarıyla çalışmıştım. Bunlardan birisi "Kenan Doğulu" diğeri "Aşkın Tuna"idi.

"Kenan Doğulu" ve "Ufuk Yıldırım"la hala görüşüyor musunuz? Onlara buradan neler söylemek istersiniz?

Kenan Doğulu'yla karşılaşma fırsatımız olmadı Ufuk Bey'le beraber çalışmamızın dışında birçok yerde karşılaştık sohbet etme imkânımız oldu.

Barış Manço'dan dinlemeye alışık olduğumuz "Affet Beni" şarkısını albümünüzde cover'lı versiyonuyla dinliyoruz. Şarkı alış verişi dönemini dinlemek isteriz...

Barış Manço'dan severek dinlediğimiz bu güzel şarkıyı alma fikri Ufuk Yıldırım'dan gelmişti, gerçekten de çok yerin bir karar olmuştu. "Affet Beni" şarkısını yeni bir düzenlemeyle seslendirmiş olmanın gururu içindeyim. Dinleyici tarafından olumlu yorumlar almış olmamız memnuniyetimizi arttırmıştı.

"Sevda Çiçeğim" albümüyle başarılı bir çıkış yakalamıştınız, albüm çalışmalarınızın devamı neden gelmedi?

Albüm sonrası konserler ve sahne çalışmaları hızla devam etti. Menajerim ve sevgili dostum "Aysel Poyraz" Hanımefendinin yoğun çalışmalarıyla promosyon başarıyla sürdürülmüştü. Sonrasında yurtdışından aldığımız bir "Broadway Show" projesiyle uzun süre Müzik Piyasasından uzak kaldım. Ardından Hollanda 'ya yerleşince Hızlı ve eğlenceli başlamış müzik hayatımız böylece sonlandı.

Kaan ile "Sev Sevdiğimsin" şarkısında düet yaptınız, tekrardan bu tarz bir proje teklifi gelirse kabul eder misiniz?

Elbette. “Kaan” hala iletişim kurduğum eski bir müzisyen arkadaşım. Çok güzel bir projeydi, beraber çalışmak keyifliydi. Herhangi bir müzisyen sanatçı arkadaşımla tekrar böyle bir projede çalışmak beni çok sevindirir.

Volkan Konak ile "Ben Seni Sevdiğimi" şarkısına düet yaptınız ama bir farkla siz İngilizce okudunuz şarkıyı... İngilizceyi ana diliniz gibi ustalıkla kullanırken neden Avrupa'ya açılmadınız? Volkan beyi dinleyici olarak severiz yalnız sizden de dinlemek isteriz?

O dönem birlikte çalıştığımız hala müzik piyasasında önemli bir yeri olan müzisyen "Eylem Ökten" arkadaşımız "Volkan Konak" Beyefendinin albüm projesinde birlikte çalışıyorlardı. Bu teklif bize ilk Eylem arkadaşımızdan gelmişti, çok farklı sıra dışı bir fikirdi ve denemeler sonrasında yapılan işten memnun kaldık. Şuan da hala dinlenmekte ve sevilmekte olan şarkının klip çalışmasında birlikte oynamıştık. Volkan Bey hoşsohbet eğlenceli çalışkan kişiliğiyle bize destek olmuştu.

Radyo jinglelarıda seslendirdiniz? Dikkat edilmesi gerek noktalar nedir?

Birçok ünlü markanın jingle çalışmalarında diğer başarılı vokal arkadaşlarımızla yer aldık. Ama en son hatırlanabilecek 99.0 Karma Türk radyo Jingle çalışmamdır. Jingle çalışmaları eğlenceli ve en önemlisi müzik kulağının eğitilmesinde çok yararlıdır.

90'lı yılların müzik piyasasıyla günümüzün müzik piyasası arasındaki fark nedir?

Kendimi şuan üniversite sınavında gibi hissediyorum. Aslında bu soruya gerçek manada doğru cevap vermem zor. En büyük sebebiyse müzik piyasasını kısa süre içerisinde bırakmış olmamdır. Gözlem olarak söylersek hızlı tüketilen, görsel tarafı daha ön planda olan çalışmalar gündemde. Elbette istisnalar da vardır ama üzerinde yoğun çalışılan emek verilen.

90'lı yılların sanatçılarından kimlerle görüşüyorsunuz?

İlker Özdemir arkadaşımla yarışma zamanlarında tanışmıştık hala da iletişimimiz devam etmekte. Yine müzik hayatını yoğun bir şekilde sürdüren “Erdinç Erişmiş”, müzik hayatına eşiyle birlikte devam eden “Doğan Kospançalı” sevgili eşi “Buket Bengisu Kospançalı” ve yeni nesil sanatçılarından başarılı olmasını arzu ettiğimiz “Vedat Cengiz Öntürk” arkadaşımla görüşmekteyim.

Piyasada çok az kalıcı sanatçı var? Bunun sebebi nedir?

Tüketimin hızlı olması sanırım. (Gülüyor)

Müzik piyasasına ilk girdiğiniz dönem sanırım çok dostunuz oldu, yıllar sonra sanat camiasından kimler kapınızı çaldı?

Bu soruyu geçiyorum isim isim saymayalım. (Gülüyor)

Şahin Özer'in müzik piyasasından sildiği isimler iddia edilir! Yoksa o iddia edilen isimler arasında mı yer alıyorsunuz?

Evet, güçlü bir yapımcı önemli elbette. Bizim Şahin Özer'le çalışmamız farklı bir şekilde gelişti. Kendisinin kapısını albüm amaçlı çalmış olsaydım dediğiniz şekilde yorumlanabilirdi. Fakat Pop Show yarışmasının birincilik ödülü olarak bana albüm yaptı. Aramızda ki anlaşma bir albümlüktü. Sonrasında birlikte çalışmaya devam etmedik.

Yeni bir albüm projesi için "..." müzik şirketinin yapımcısı teklifle kapınızı çalsa kabul eder misiniz?

Bilemiyorum zor bir soru. Gülümsüyorum şuan "sanırım gelen teklif dâhilinde" en önemlisi yapılmak istenen proje olurdu. Tabii ki eskiden müzik piyasasın da yer almış sanatçılarla ilgilenilmesi çok güzel. Şu an da sizin de ilgilendiğiniz gibi.

Herhangi bir ünlüyle aklınıza gelen ilk hikâyeniz?

Bu soru güzel çalıştığım bir bölümden geldi. (Gülüyor) Hıncal Uluç, kendisine ağabeyi derim onun doğum gününde Sezen Aksu Hanımefendiyle tanışmıştık çok güzel bir akşamdı. Beraber şarkılar söyledik sohbet ettik. Henüz lisede okuyordum. Harika bir anı benim için.

Müzik dışında ilgilendiğiniz farklı bir mesleğiniz var mı?

Bir kaç yıl İngilizce öğretmenliği yaptım. Çocuklarla vakit geçirmek onlarla olmak çok güzeldi.

Yeşim Dönüş Işın hayata karşı kırgın mı? Kırgınsanız sebebi?

Böyle duygusal bir soru beklemiyordum. Hayır, kırgın olmak için bir sebep göremiyorum. Sizin de gördüğünüz kısa müzik hayatım aktif ve başarılı geçti. Güzel insanlar kıymetli dostlar ve ödüller sığdı içine. Hamd ediyor ve Şükrediyorum dünüm ve bugünüm için...

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Öncelikle zaman ayırdığınız ve bu güzel anlamlı soruları hazırladığınız, ter döktürdüğünüz için çok teşekkürler. Dilerim kıymetli okuyucularınız gülümseyerek okurlar ve eski şarkıları da müzik listelerine eklerler. Tekrar kısa bir an için bile birlikte olmak çok güzeldi. Size mesleğiniz de başarılar diliyorum. İlginiz için tekrar teşekkürler. Okuyucularınızın yüzlerini daima gülümsetmenizi diliyorum.

Röportaj: MURAT FIRAT