İyi ki ÖĞRETMENİM

Öğretmenler; yeni nesil Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin hizmeti, sizin beceriniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu özellik ve kabiliyetle yetiştirmek sizin elinizdedir… Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Üniversiteyi kazanmak için nasıl bir çalışma yaptınız? Neden öğretmenliği ve bu bölümü tercih ettiniz?

Ben hep öğretmen olmak istemişimdir. Bu yüzden çalışıp çok istediğim Anadolu Öğretmen Lisesini kazandım. Hayalim Türkçe öğretmeni olmaktı fakat atama sıkıntısı olduğunu bildiğim için sınıf öğretmenliğine hazırlandım ve kazandım.

Lisans eğitiminizi hangi üniversitede aldınız?

Artvin Çoruh üniversitesi mezunuyum.

Öğretmenlik eğitimi alırken yaşadığınız zorluklar nelerdir?

Üniversite eğitimi sürecinde pek zorluk yaşadım diyemem. İyi bir üniversitede iyi bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Beni asıl zorlayan kpss... Maalesef üniversitelerin verdiği öğretmenlik diploması ile yetinilmeyip, öğretmenlerin ayrıca sınavlara tabi tutulması en zoru. Zor olduğu kadar üzücü de...

Atama beklediğiniz dönemde ne gibi zorluklarla karşılaştınız ve atama bekleyen meslektaşlarınıza ne gibi önerileriniz var?

Ben maalesef 3. yılımda atandım. Bir dönem ücretli öğretmenlik yaptım. Babamın mesleğine yardımcı oldum. Ama ben öğretmendim ve bu işleri yapmak bana zor geliyordu. İyi bir çalışma sonucu iyi bir puanla kpss'yi kazandım. Beklemek gerçekten çok zor. Atanmayı bekleyen herkesin Allah yardımcısı olsun...

Günümüzün sıkıntılarından biriside atama sorunu, öğretmen atandığınızda ne hissettiniz?

Atandığımı öğrenince sevinç ve hüznü bir arada yaşadım. Tercih ettiğim yerler gelmemişti ve maalesef terör sıkıntısı olan bir yere atanmıştım. Hem de terörün en patlak verdiği zamanda... Ama atandığım yere gitmemeyi bir an bile düşünmedim.

Hem çok zorluk çekmiştim hem de oradaki öğrencilerin de öğretmenlerini beklediklerini biliyordum.

Doğu Anadolu bölgesinde mesleğinize devam ediyorsunuz, o bölgenin eğitim ve öğretimle ilgili en büyük sorunları nelerdir?

Günümüzde doğunun merkez okulları ile batı arasında eğitim teknolojisi bakımından bir fark yok. Fakat doğunun köylerine henüz o teknoloji yerleşmiş değil. Birikimli öğretmenler geliyor buralara ama kullanacakları teknolojik materyal bulamıyor. Ve tabi ki kış şartları eğitimin alınmasında büyük bir engel. Ailelerin çocukların eğitimine yeteri kadar önem vermemesi de bir diğer sorun.

Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz?

3 yıldır öğretmenlik yapıyorum.

Mesleğinizden memnun musunuz?

Memnunum. Ben bu meslek için yaratılmışım diyebilirim.

Branşınız nedir? Başka bir branş seçmeyi düşünmediniz mi sizi çeken neydi?

Branşım sınıf öğretmenliği... Aslında Türkçe öğretmeni olmak istiyordum. Fakat daha rahat atandıkları için sınıf öğretmenliğini tercih ettim. İyi ki de etmişim. Çocukları çok seviyorum. Onların ilk öğretmeni olmak benim için büyük şans.

Öğrencilere tavsiyeniz nelerdir?

Öğrencilere tavsiyem ilk önce "öğrenmeyi öğrensinler." Her öğrencinin öğrenme tarzı farklıdır. Nasıl öğrendiklerini keşfetsinler. Bunu keşfettikleri an öğrenmenin zor olmadığını anlayacaklar ve ardından her şey çorap söküğü gibi gelecek.

Okul sadece derslerden ibaret midir?

Okul yaşamın ta kendisidir. Bu yüzdendir ki eğitimde hep yaparak yaşayarak öğrenmenin önemi vurgulanır. Okul bir nevi yaşama ayak uydurma kurumudur. Amaç çocuğu sınavlara değil hayata hazırlamaktır.

Sizin gibi öğretmen olmak isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz?

Öğretmenlik herkesin yapabileceği bir meslek değil. Sabır, sevgi ve merhamet bu mesleğin olmazsa olmazı. Çocukları seven insanlar için mükemmel bir meslek diyebilirim. Onların gözlerindeki sevgiyi ve öğrenme isteğini görmek paha biçilemez. Özellikle ilkokul öğretmeni olmak. Kalem tutmayı bilmeyen çocuklara okuma öğretmek... Onların bir bir geliştiğini görmek... Bunlar çok güzel şeyler. Mesleğimi ve çocukları çok seviyorum. Ama öğretmen olmak için maalesef bunlar yeterli değil. Türkiye'de öğretmen olmak için birçok engelden geçmek gerekiyor. Ama bu güzelliği yaşamak için bu engelleri aşmaya değer...

Eğitim ve öğretimde öğrencilerin en büyük sıkıntıları nelerdir?

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler mevcut. Ama bireysel programlarla bunların önüne geçilebilir. Öğrenme ortamına yeni girdikleri için onlarda davranış değişikliği oluşturmak biraz zor. Özellikle yaşı küçük çocukların ilkokula gelmesi! Beş buçuk yaşındaki bir çocuk düşünün. Zihinsel gelişimi bir yana fiziksel gelişimi bile yeterli gelmeyebiliyor. Oyun çağındaki çocuklara sınıfta eğitim vermeye çalışmak zor olabiliyor.

Öğretmenlerin sıkıntılarından biraz bahseder misiniz?

Öğretmenlerin en büyük sıkıntılarından biri farklı kültürlere adapte olmak. Karadenizli bir öğretmen doğuda, doğulu bir öğretmen batıda sıkıntı çekebiliyor. Çok değişik kültürlere alışmak zaman alıyor. Alışınca da zaten buralardan gitme vakti geliyor... Diğer bir sıkıntı ise yer değiştirme problemi... Ve tabi ki öğretmen maaşları... Maalesef tatmin edici değil.

Eğitim ve öğretime dair gördüğünüz eksiklikler nelerdir?

Eğitim sorunu maalesef Türkiye'nin kanayan bir yarası. Eğitimin kalitesini artırmak için önce öğretmeni mutlu etmek gerekir. Maalesef ülkemizde öğretmenler mutlu değil. İkinci olarak sürekli köklü bir sistem değişikliği yapılması... Sistemde köklü değişiklikler yapmak yerine var olan sistem geliştirilmeli ve güçlendirilmeli.

Türkiye'de öğretmenlere yeteri kadar önem veriliyor mu?

Maalesef öğretmenler mutsuz. Öğretmen desteklenmiyor. Eğitimdeki aksaklıkların sorumlusu olarak öğretmen görülüyor ve bu öğretmenler üzerinde büyük bir baskı yaratıyor.

Son olarak 24 Kasım öğretmenler gününde ne hissediyorsunuz?

Öğretmenler günü benim için hep özel olmuştur. Bende iz bırakan öğretmenlerimi hatırlayıp aradığım bir gündür. 3 yıldır her 24 Kasımda öğrencilerimle birlikte bu günü kutluyoruz. Başta bize yenilikler getiren, cumhuriyetimizin kurucusu başöğretmen M.K. Atatürk'ü anıp, ona olan saygımızı ve sevgimizi ifade ediyoruz. Getirdiği güzelliklerden bahsediyoruz. Öğrencilerim de bana sevgilerini gösteriyorlar. Onların yanağıma kondurdukları bir küçük buse bütün bir yılın yorgunluğunu alıyor ve işte o an diyorum ki; iyi ki öğretmenim...