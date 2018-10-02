İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi

Uzun yıllar profesyonel sahne hayatına devam eden, güçlü sesiyle dikkat çeken İrem Kalelioğlu ilk single çalışması ‘’Ayıp’’ı DMC Müzik Yapım etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Bizler de kendisi ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Merhaba İrem Hanım nasılsınız?

İyiyim Elif’ciğim, seni gördüm çok daha iyi oldum.

Sözü ve müziği ünlü popçu Berksan’a, düzenlemesi Turaç Berkay Özer’e ait ‘’Ayıp’’ şarkısıyla müzik dünyasına “merhaba” dediniz. Şarkı size nasıl geldi?

Bir menajer arkadaşım beni Demet hanıma yönlendirdi ve stüdyoya gidip, birçok şarkının içinden bu şarkıyı seçtim. Aslında bu şarkı slowdu, şarkıyı beğendiğim için, bu hale getirdik. Çok güzel bir ekip çalışması sonucu “AYIP” şarkısını sizlere sunduk.

Bu ilk çıkış şarkınız. Neler hissediyorsunuz?

Oldukça heyecan verici bir his yaşıyorum. Ne yalan söyleyeyim bu kadar farklı duygular yaşayacağımı bilememiştim.

Şimdilerde oldukça dinlenen bir şarkı oldu bunu neye bağlıyorsunuz?

Güzel tepkiler alıyorum Elif. Sosyal medyadan özellikle Instagram üzerinden güzel mesajlar alıyorum. Tabii ki eleştirenlerde yok değil, herkesin müzik zevkine saygı duyuyorum.

Çok güzel bir klip çekimi olmuş. Nasıl geçti klip çekimi?

İlk deneyimim olduğu için olduğundan fazla heyecanlıydım, ama yönetmenimiz üçten geriye sayıp, kayıttayız dediğinde, sanki 40 yıllık bir oyuncuymuşum gibi hissettim. :) Olumsuz şartlar tabii ki de oldu. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.

Ünlü popçu Berksan Bey’e buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Kendisi ile yaşadığınız ilk aklınıza gelen anını bizlerle paylaşır mısınız?

Stüdyoya ilk giderken çok gergindim. Çünkü daha önce hiç tanışmadığım kişilerle şarkımız için bir araya gelecektik. Herhangi bir şeyden elektrik almak benim için çok önemli, düşünün ki bu sizin ilk şarkınız ve nasıl yoğun duygular yaşadım. Bütün duygularımı bir araya getirdim ve stüdyodan içeri girdiğimde Berksan ve Turaç’ın misafirperverliğiyle, samimiyeti beni oldukça etkiledi.

İstanbul ve İzmir basta olmak üzere Berkay ve Derya Uluğ gibi isimlerin sahne aldığı mekânlarda sahneleriniz var. Nasıl gidiyor sahneler?

Güzel gidiyor Elif’ciğim. Daha da yoğunlaşıyoruz…

Repertuarınızda ne tür şarkılara yer veriyorsunuz? Mutlaka söylediğiniz bir şarkı var mı?

Repertuarımda her tarz şarkıya yer veriyorum aslında ama olmazsa olmazım birçok şarkı da var. Hatta laf aramızda Sezen Aksu’nun “GEÇER” şarkısını söylemeden sahneden aşağı indiğim görülmemiştir.

Bu sıralar dinlediğiniz ilk beş şarkı desem nasıl bir sıralama yaparsınız?

Simge’nin şarkısını sevdim, mırıldanıyorum da hatta “Ben Bazen”, Aleyna Tilki’nin şarkısını da sevdim doğrusu “Dipsiz Kuyum”. Tabii ki Sezen Aksu’nun bütün şarkıları favorimdir.

“BABAM HAYALİME ENGEL KOYMUŞTU”

Eğer şarkı söylemeseydiniz hangi mesleği yapardınız?

Her küçük kız çocuğunun hayali gibi, bende şıkır şıkır giyinip dansçı olmak istiyordum ama geleneklerine bağlı bir ailenin küçük kızı olduğumdan bu hayalimi hiçbir zaman gerçekleştiremedim. Bu hayalime engel koyan sanırım babamdı. :) Eğer bu işi yapmasaydım sanırım ne olacağım belliydi. ( Kahkaha atıyor )

Biraz sizi tanıyalım istiyorum. Müzikle yaşamınız nasıl kesişti?

Müzikle her zaman içli dışlıydım. Hatta çocukluğumdan evdeki televizyon kumandasını kendime mikrofon yapmışlığım bile var. Müziğe olan ilgimin ve sevgimin ne kadar eskiye dayandığını artık siz düşünün. Her neyse bu işin tebessüm ettiren kısmıdır. Akademik olarak liseden sonra, konservatuvar sınavlarına girip; Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarını kazandım. Müzik ve sahne hayatım böylelikle başladı.

Müziği seçtiğinizde ailenizin tepkisi ne oldu?

Tam destek, hep destek :)

“YİYİ KÖTÜYÜ AYIRT EDEMİYORUZ”

Şu anki müzik sektörünü nasıl buluyorsunuz?

Eskiden bu işler sanırım daha kolaydı. İnternet yoktu, insanlar müziğini dinlediği, televizyonda izlediği sanatçıyı görmek için sabırsızlandığı zamanları hatırlıyorum. Günümüzde böyle mi? Herkes her şeyi eleştirebilir hale geldi. Bir kere herkes müzik yorumcusu artık. İyiyi ve kötüyü gerçekten ayırt edemez olduk ama inanıyorum ki iyi müzik hak ettiği yeri bulacak.

Günümüzde çok fazla genç yetenekler var. Kaçı başarılı sizce?

Son zamanlarda yaptığı çalışmalarını takip ettiğim birkaç isim var. Aleyna Tilki, Edis ve Derya Uluğ gibi. Çalışkan ve yenilikçi genç yetenek bu isimler. O yüzden de piyasaya yön verdiklerini düşünmüyor da değilim.

Günümüz demişten şu sıralar sizi şaşırtan gündemsel olaylar nelerdir?

Gündem o kadar hızlı değişiyor ki, bir olaya şaşırmak için vaktimiz bile olmuyor. Çünkü bugünün gündemi yarına kalmıyor.

Hayatımızın hemen hemen çoğunu kaplayan sosyal medya hakkında neler söylersiniz?

İyi yönlerinin olduğu gibi, kötü yönlerinin daha fazla olduğunu düşünenlerdenim ben. Neden dersen Elif’ciğim, insanlar çok acımasızca bir şeyleri eleştirebiliyor. Oysaki herkes bir ana ve bir babadan olma. Yapılan yorumlar sadece o kişileri değil, o kişilerin yakınlarını da etkiliyor. Yakın geçmişte yaşanan birçok örnek var ülkenin gündemine oturan. Elbette onların isimlerini ve olaylarını buraya taşımayacağım ama sosyal medyanın acımasızlığını yorumlarda okurken ben bile onların adına çok üzülüyorum.

İyi bir müzik yapmak için neye ihtiyaç var?

Tabii ki iyi bir ekip en önemlisi. İyi bir şarkı için her şeyin en iyisinin bir araya geldiği ortamı oluşturmak şart. Aranje çok önemlidir. Bir şarkının sözlerini yüceltebildiği gibi, yere de çekebiliyor.

Yakın gelecekte ne tür projelerle bizimle olacaksınız?

Single çalışmalarımız devam ediyor, edecekte… Hit şarkılar bulmak ve bulunan o şarkının emeğini vermek için çok çabalıyoruz.

Ne kadar aralıklarla şarkı çıkaracaksınız?

Bana kalsa 3 ayda bir şarkı çıkartmak isterim ama müzik sektörü o kadar büyük bütçelerle dönüyor ki, bir şarkı bulmak, bulduğun şarkıyı satın alıp, aranje ettirdikten sonra o şarkıyı kliplendirmek o kadar büyük bütçelerle oluyor ki, benim diyeni bile başını iki elinin arasına koyup düşündürtür.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Bu benim ilk röportajım oldu biliyorsun o yüzden hem sen, hem gazeteniz, hem de değerli okurlarınız benim için oldukça kıymetlisiniz. Şarkım daha çok yeni ve söyleyecek birçok şarkım var, anlatacağım hikâyelerde henüz bitmiş değil. O yüzden zamana yaydım, akışına bıraktım. Yakında tekrar görüşeceğimizi umut ediyorum. Takipte kalın. :)

Doğum Tarihi: 05.05.1979

Burcu: Boğa

En sevdiğim huyu: Vefalı ve dobra olmam

En sevmediği huyu: Yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmam. (Kinciyim)

Uğurlu sayısı: 5

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği çizgi film: Birini diğerinden ayırt etmem. İçimdeki çocuk hala yaşıyor.

En sevdiği renk: Mavi

En sevdiği söz: Haklı olanın acelesi yoktur

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Mehmet Kemal Gürsöz