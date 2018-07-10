 İran’lı Güzel Yashna’dan Mucize Geldi

Türk Müziğine aşık “Yashna”, Z7 Prodüksiyon etiketi ile 12 Haziran'da çıkan yeni çalışması 'Mucize' ile karşımıza çıktı. 2015 yılında ‘O Ses Türkiye’ yarışmasından tanıdığımız güzel şarkıcı Yashna, tek-tük Türkçe konuşabildiği o dönemde elemelerde İngilizce ile konuşup Türkçe şarkı söylemesi herkesin dikkatini çekmişti. Yarışma sonrasında kendi çabasıyla Türkçeyi öğrenmeye gayret gösteren Yashna, Farsça haricinde Arapça, İngilizce ve Türkçe ana dili gibi, Almanca, Rusça ve Azeri dillerinde şarkılar söyleyebiliyor. Bizlerde güzel sesli Yashna ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Merhaba Yashna, nasılsın?

Merhabalar, çok iyiyim sen nasılsın Elif’ciğim?

İlk çalışman olan ‘Mucize’yi dinleyenlerin beğenisine sundun. Şarkının bize ulaşana kadar olan hikayesinden bahseder misin bize? Neden Yashna’nın Mucizesi?

Bu şarkının bana kazandırdığı mucizeler çok derin. Mucize benim için çok özel bir çalışma oldu. Sözler sevgili Şebnem Sungur’a ait. Şebnem’in sözlerini uzun zamandır beğeni ile takip ediyordum. Onunla ortak bir şarkıda çalışmak benim için güzel bir hayaldi ve bu ilk mucizelerimizden biriydi gerçekleşti. Ardından Sevgili bestecim, müziğimizin sahibi Serdar Aslan çok kıymetli notlarda bizi bir bütün haline getirdi. Ve bir bütün olarak bizi toparlayan şarkımızın aranjörü büyük destekçim Erhan Bayrak’ın dokunuşlarıyla şarkımız sizlerin kulağına kadar ulaştı. Bunların gerçekleşmesi benim için Mucize… En büyük şükranım beni keşfeden değerli prodüktörüm M.A ve menajerim Cenk Alptekin ile ekibinedir.

Klip çekimlerine biraz değinelim istiyorum. Klip nerde çekildi, kimlerle çalıştın?

Klibimizi sevgili yönetmenim Gülşen Aybaba ve ekibi tarafından çekildi. 18 saate yakın bir süre çekildi. Ümraniye platolarında çektik. Benim ilk klip tecrübem olmasından dolayı çok heyecanlıydım. Güzel bir ekibe sahiptim, Gülşen Aybaba ve ekibi benim için büyük şanstı. Keyifli bir süreçti çekimler, tam istediğim tat da bir klip oldu. Tabi tatlı bir yorgunluğu da oldu.

Şarkıda da dediği gibi; “Sevgilim korkma en büyük dertlerimizin bile peşine bir mucize takılır” mı sence de?

Buna inanmak lazım öncelikle kimseye aşamayacağı dert verilmezmiş… İnsan inanırsa ve enerjisini olumlu yönde iletirse her zorluğun üstesinden bir şekilde gelebilir ve bir ışık, kendi ışığını yaratabilir.

Mucizelere inanır mısın? Senin hayatındaki en büyük mucize nedir mesela?

Mucizelere inanmaktan öte yaşıyorum. Annem ve babamın hayatında bazı dönemler yaşanmış ve ben sonrasında onlara mucize olarak gönderilmişim. Benim değil annem ve babamın sözleri bunlar. Hayattaki en büyük mucize, sabah olunca gözlerimizi açabilmemiz bence…

‘Ye Ombre’ şarkından sonra mı Türkiye’ye gelme kararı aldın?

‘Ye Ombre’ sonrasında müzik kariyerime ve hayatımda Türkiye de devam etmek istedim. Tabi Türkiye’ye gelme kararım büyük cesaret örneğidir benim için. Türkiye’yi çok seviyordum fakat tatil olarak değil yaşamınızın geri kalanını burada kurmak için gelmek zor bir süreç. “Yaşayabilir miyim Türkiye’de” diye çok düşündüm. Türkçe bilmiyordum ilk geldiğim yıllarda. Tek başına hiç bilmediğiniz bir ülkede olmak ilk başta zor. Ama şimdi her şey yolunda Türkiye artık benim gerçek memleketim burada sizlerleyim

2015 yılında ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katıldın. Jüri üyeleri ve yarışma esnasında neler yaşadınız bahseder misiniz?

Benim için çok özel güzel bir atmosferdi orda olabilmek. Benim için büyük tecrübeydi Türkiye’nin tanınmış isimlerinin karşısında şarkı söylemek ve onların yorumlarını almak. Sanırım o yarışmadan sonra kendime daha çok güvendim ve müzik hayatıma tamamen Türkiye’de devam etmek istiyorum dedim. Çok güzel arkadaşlıklar edindim ‘O ses Türkiye’ yarışmasında.

Peki, ‘O Ses Türkiye’ yarışmasının sana katkısı oldu mu? Eğer katılmasaydın yine şarkılar çıkarır bu kadar kişi tarafından tanınır mıydın?

Mutlaka katkısı oldu. Bir çok alanda etkisini hissettim hayatımda. İnsanların sizi tv izlemesi ve çevrenizdeki insanların size desteği inancı daha çok katlanıyor bu tarz yarışmalarla. Katılmasaydım da yine şarkılar söylerdim. Müzik benim hayatım ama Yarışmanın söylediğim gibi dönüm noktalarımdan biridir. ‘O ses Türkiye’den sonra ben bu işi burada yapacağım dedim.

Biraz geçmişe gidelim, seni tanıyalım istiyorum. Biz seni tanımadan önce Yashna neler yapıyordu?

Yashna hep hayallerinin peşinden koştu. Siz tanımadan öncede hep mücadele veriyordum sesimi şarkılarımı hissettiğim müziği insanlara duyurmak için. Bir ses sanatçısı olarak benim için en büyük hayalim Türkiye’de bunu başarmaktı. Doğup büyüdüğüm toprakları ailemi arkamda bıraktım ve Türkiye’ye geldim. Çok uzun bir yol var önümde…

Çok güzel sesin var. Bu genetik mi?

Çok teşekkür ederim bunu senden duymak onure etti beni. Anne tarafından geliyor sanırım. Annemin de sesi çok güzeldir. Dedem de piyano çalıyordu… Genlerden geçmiş diyebiliriz.

Müzikle yaşamın ne zaman kesişti?

4 yaşında şarkı söylemeye başlamışım. O günden itibaren hep dilimde dolandı melodiler…

İlk sahne deneyimini bize anlatır mısınız?

Daha önce İran’da yaşadığım için sahne almak mümkün değildi. Arkadaş ortamlarında ailemle birlikte vakit olduğumda kendi aramızda şarkı söyleyerek geliştirdim kendimi. Sonrasında Dubai’de olduğum dönemde bir organizasyonda rica ettiler ve bende 4 saatlik bir prova sonrasında sahne aldım. İlk sahne tecrübem Dubai’de gerçekleşti ve o gün ben bu işi profesyonel olarak yapabilirim benim mesleğim olabilir dedim.

Aslen İranlısın, İran ve Türkiye arasında yaşam standartları olarak ne gibi farklar var?

Evet, aslen İranlıyım. Ama gerçekten bence Türkiye ve İran arasında aşırı bir fark yok İki ülkenin de kültürleri benziyor. Misafirperver oluşu yemekleri insanlarının sıcakkanlı olmasıdır. Sanırım bu sebeple de çok kolay alıştım Türkiye’ye.

Çok ciddi derece Türk sevdalısı olduğunu biliyoruz. Nasıl başladı bu Türkiye aşkı sende?

Türkiye benim aşkım. 8 yaşında Türkçe müzikle aşılandı. Türkçe şarkıların duyguları benim içimi titretiyordu. Hiç Türkçe bilmiyordum fakat dinlerken kendimden geçiyordum. Ardından Türkçeyi öğrenip sözlerini de anladığım zaman aşkım kat be kat büyüdü.

Türkçe zor bir dil mi? Türkçeyi nasıl öğrendin?

Yeni bir dil öğrenmek her insan için zorlukları olan bir durum. Ama Türkçe bana çok sıcak geliyordu, daha kolay oldu öğrenmem. Her yeni gün Türkçeyi öğrenmem için yeni bir gün bambaşka fırsatlar. Ve ben kendim öğrendim Türkçeyi bir kursa gitmedim. TV’de izlediğim şarkılarda dinlediğim kadarıyla öğrenebildim. Hala eksikliklerim var şive aksan farkım anlaşılıyor zamanla daha iyi olacak umarım.

“Türkiye Aşktır Benim İçin”

Türkiye’ye tamamen yerleştin mi?

Tamamen Türkiye’deyim artık. Antalya’da yaşıyorum. Sık sık İstanbul’a geliyorum. Çalışmalarımızdan dolayı ama en kısa zamanda evimi İstanbul’a taşıyacağım. Buradan çok teşekkür etmek istiyorum büyük bir teşekkür hissediyorum Türkiye’ye. Benim için hiç yabancı bir yer değil. Her zaman güzel günler geçirmemizi diliyorum. Türkiye aşktır benim için.

Türk insanını nasıl buluyorsun?

Türk insanı gerçekten merhametli sıcakkanlı, misafirperver yardımsever… Benim Türk arkadaşlarım ailem gibi oldu, hep desteklerini hissettim.

“Mutfağa Girip Dolma Yapıyorum”

Peki, Türk yemekleri deyince aklına hangileri geliyor? Yemek yapmak için mutfağa girsen hangi Türk yemeğini yapmak istersin?

Türk yemekleri müthiş güzel. Özellikle İskender Kebabı ve kebabın diğer çeşitlerini çok seviyorum. Türk yemeklerini öğrenmek istiyorum. Dolma yapmayı biliyorum. Bir de su böreğini öğrenmek istiyorum biraz zor olacak farkındayım ama öğreneceğim.

İstanbul’un en çok neyini sevdin?

Her şeyini… Manzarası, havası... İnan ki Elif kalabalığı bile güzel geliyor.

“İstanbul Kalabalık Güzel”

İstanbul kalabalık bir şehir, İstanbul’da boş vakitlerini nasıl değerlendiriyorsun?

İstanbul kalabalık… Ama kalabalığıyla güzel İstanbul… Boş zamanlarımda boğazda oturup kahvemi çayımı yudumlayıp denizi izlemeyi çok seviyorum. Her fırsatta deniz kenarındayım.

Türkiye’de idol aldığın sanatçı kim?

Çok hassas bir noktam bu benim Gökhan Tepe’ye hayranım. Ona sadece ses olarak değil bir sanatçıyı oluşturan her konuda hayranım. Sahne duruşu sesi, davranışları sahne yürüyüşü bakışı her şeyi ile benim için idoldür. Benim en büyük hayallerimden biri Gökhan Tepe’den bir şarkı almak… Bir gün, yakında bir gün bunu gerçekleştireceğim.

Gündemdeki yeni şarkıcılar hakkında neler düşünüyorsun?

Güzel işler çıkıyor emek var hepsinde. Herkes inandığı müziği ortaya çıkarmak için çaba gösteriyor. Başarılar diliyorum buradan herkese… İyi olan kazansın.

Sosyal medyayı aktif kullanıyor musun ve bu kadar hayatımızın içinde olması sence doğru mu?

Sosyal medya yaş farkı olmadan herkes için çok önemli. İnsanların birbirine daha kolay ulaşmasını sağlıyor aslında. Benim için de bu durum geçerli…

Şu sıralar dinlediğin ilk beş şarkı desen top:5'in nedir?

Kaç Beden Önce- Gökhan Tepe

Kaç Kadeh Kırıldı – Müslüm Gürses

Beyaz – Ebru Gündeş

Yıldız Tilbe – Ummadığım Anda

Sezen Aksu- Biliyorsun

Bu şarkılar benim her gün dilediğim top5 listem.

Asla affetmem dediğiniz bir konu var mı?

Yok, aslında. Bende insan olarak kızıyorum üzülüyorum ama sonunda her şeyi affediyorum. Hayat çok kısa… Kendimizi de hayatımızdaki insanları üzmeye değmez. Küs kalmak için zaman çok kısa.

Kendini güzel buluyor musun? Sence çirkin kadın var mıdır?

Çirkin kadın yok Elif çünkü artık “Estetik” diye bir gerçek var. Şaka bir yana bakımsız kadın diyebiliriz belki ama çirkin demek biraz ağır oluyor. Kadın doğası gereği güzel bir varlıktır…

Yakın zamanda ne tür projelerin olacak?

Yeni şarkılar, yeni video klipler olacak. Hepsi art arda gelecek ve büyük sürprizlerim olacak sizlere.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Sadece şunu söylemek istiyorum; gerçek sevgi, temiz duyguları insanların birbirine saygısının artmasını ve hayvanlara merhamet diliyorum.

Doğum Tarihi 16 Mayıs

Burcu: Boğa

En sevdiği huyu: Karşılık beklemeden herkesi sevmem

En sevmediği huyu: Herkese aşırı güvenmem

Uğurlu sayısı: 26

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği renk: Beyaz

En sevdiği çizgi film: Wolly

En sevdiği söz: Aşk

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Umut Anıl Süslü