İlknur Gülebaş : "İletişim Dünyası Benim Olmazsa Olmazım"

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Merhaba herkese İlknur Gülebaş. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Maltepe üniversitesi iletişim fakültesi Radyo Televizyon ve Anadolu üniversitesi İktisat Bölümü Kamu Yönetimi mezunuyum. 12 yıldır yerel ve ulusal televizyonlarda çalıştım. Daha Maltepe üniversitesinin iletişim fakültesinin teknoloji televizyonun da Spor haberlerini sunmaya başladım. Mesleğim bana çok keyifli gelmeye başladı ve daha sonra bu mesleğin devamının gelişmesi gerektiğini anladım özel diplomalı bir diksiyon kursuna başladım. Daha sonra özel dersler almaya başladım şan, artikülasyon, beden dili, diksiyon gibi dersler aldım. 2 yıl yabancı dil kurslarına gittim ve halen kendini yenilemek içinde elimden geleni yapıyorum. Özel geceler de de sunuculuk yaptım.

Medya her geçen gün değişiyor artık bir dönemin robotik Trt spikerliği yerine haberi aktaran spikerlik öne çıkıyor bu noktada siz nasıl değerlendiriyorsunuz yeni nesil spikerliği?

Her geçen gün yenileniyoruz doğal olarak da teknolojiye ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Eski dönem de imkanların verdiği sistem öyleymiş ama yeni dönem de herkes haber okumak yerine artık bilgi vererek haberi yorumlayarak haber sunuyor. Bu ne kadar doğru benim yorumlamam doğru olmaz ama yeni nesil için zor olacağına inanıyorum ki alt yapısız gelen birçok meslektaşıma şahit olmuştur.

Özel etkinlik sunumları da arttı bunu nasıl yorumlarsınız özel etkinlik sunumlarında nelere dikkat etmek lazım?

Benim için özel gecelerin önemi yaptığın mesleğine de katkı sağlaması lazım diye düşünüyorum. Kültür-Sanat-siyaset gecelerinde sunmak ki yaptım birçok gecelerde hepsinden de keyif aldım ve birçok değerli insanlarla tanıştım buda bana katkı sağladı. Özel gecelerde en önemli şey önceden yapılan provalar (Ses, teknik, sunum, bilgiler, gelen notlar) gibi donanımların tam olduğu sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Gecenin sunucusu da önceden gelip detaylı bilgileri alıp provalarına başlayıp daha sonra hazırlanarak saatini beklemelidir.

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Medya dünyasını değiştirmek zor ama sorduğunuz soruya cevap olarak imkanım olsa iletişim fakültesi mezunlarını almak isterdim. çünkü bu mesleği isteyerek, severek okuyup iş bulamamaları insanı üzüyor o konuda dikkat edilmesi gereken bence mesleğine gönül vermiş gençlerin alınması gerekir.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

İnsan kendini nasıl değiştirir sorusuna cevap bulabilmek güç değildir. İnsanın hayatı sürprizlerle dolu bir süreçtir. Beklenmedik gelişmeler, istenmeyen sonuçlar ,istendiği halde yapılamayan sonuçlar, bekleneni elde edememek zamana ayak uyduramamak ve daha nicesi. Bunların her biri insan hayatının sürprizlerle dolu olgularıdır. Bu çoğu zaman insanın kendisini değiştirme çalışması olur. çünkü insan sürprizlerin yaşanması konusunda kendisini sorumlu tutar. Buna göre de yaşanan sürprizlere göre de değişiklik gösterir diye düşünüyorum.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Medya ile iç içeyim zaten. Televizyon dünyam benim, internet, gazete, dergi benim mesleğimin pazılı gibi. Onlarsız birçok şeyi yapamazsınız günlük yazmam gereken yazılarım var mesela okumam gereken köşe yazarlarım var ve gündemi takip etmek için sosyal medyaya ihtiyacım oluyor. İletişim dünyası benim olmazsa olmazım diyebilirim bu meslek içinde mecburiyet değil aslında şart gerçekten mesleğinize aşıksanız bunları zaten yapıyor olmanız lazım

Son dönemdeki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Şu anda 2010 yılında hapishanede 10 gün kalarak erkek-kadın-çocuk koğuşunda kalarak onların hayatını çektiğim Bedel adlı belgeselimi çektim. Şimdi ise o BEDEL adlı belgesel kitap haline getirdim ve son aşamasını tamamlamak üzereyim .Birçok dergide de şuanda yazı yazıyorum. Özel gecelerde de sunuculuk yapıyorum. Özel bir Kursta Diksiyon dersi veriyorum. Televizyona gelince de görüşmelerim var kısmet ise birisi ile anlaşma sağlanacak. Kariyerim içinde doğru olan kararı vermek istiyorum.

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz?

Bir sunucu her şeyden önce ilk kültürlü, bilgi donanımı ve tecrübeme sahibi olması lazım diye düşünüyorum.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı?

Bence güzellik ve çirkinlik diye adlandırılamaz. Güzellik görecelidir aslında bazıları sarışın olur bazıları esmer bu insanın bakış açısına bağlıdır. Bir bayan her zaman bakımlı olmalıdır hem sağlığı için hem de kendisi için. Ekrana gelirsek güzellikten öte bilgi birikimi, kültürlü olması, alt yapısı güçlü olması ve tecrübe sahibi olması lazım bazen güzelliğin önüne bile geçebiliyor diyebilirim.

Yeni Medyanın (Sosyal Medya ve İnternet) Geleneksel Medyayı (Radyo-tv gazete) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek?

Özellikle Türkiye’de yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medyaya daha çok gençler ilgi duyuyor. Yeni medyada yoğun şekilde bundan beslenmektedir. Bu insanların tercihi her şeyin yeri ve önemi farklıdır. Tabiiki teknoloji gelişiyor bizde onunla birlikte ilerliyoruz. Ama televizyon ve gazete farklıdır bence yeri de ayrıdır.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Genellikle kendime birikim yapıyorum bol bol kitap okuyorum. Sabah yürüyüşlerime önem veririm, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum ve dinlenmek iyi geliyor diyebilirim.

Kitaptan bahseder misiniz?

2010 Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tezinin hazırlığının aşaması 2 sene sürdü belgeler, izin almaları zaman aldı. Çekimler başladı ve 6 kişilik bir ekiple Adapazarı Ferizli Cezaevine girerek 10 gün mahkumlarla yaşayarak erkek-kadın-çocuk koğuşunda kalarak onların hayatlarını pişmanlıklarını özlemlerini keşkelerini ve yapamadıkları hayallerini dinledim ve çektim.133 saatlik görüntü ve 4000’e yakın fotoğraf çektim. Dünya’da ve Türkiye’de birçok kurumlardan ödül aldım. Birçok televizyon kanalında da yayınlandı. Bu benim hayatımın dönüm noktası oldu ve unutamayacağım bir tecrübe oldu. Bu süreç bana yaşamın değerli olduğunu ve özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu öğretti. Şimdi bu yaşanılan olayları kitap haline getirmeye karar verdim….Gerisi ilerleyen zamanlarda sürpriz olacak….

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

Kırmızı Türk bizim bir evimiz gibi. Kendimize ait bir dergimiz var. Yaşadıklarımız, başarılarımız, fikirlerimiz hepsi bir yuvada toplanacak bence bu derginin uzun uzun uzun yıllar sürmesini dilerim…

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Kariyerim anlamında iyi yerlere gelmek istiyorum tabiki En kısa zamanda kitabımın raflarda yerini almasını ve okuyuculara ulaşmasını çok arzu ediyorum.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Her konuda bana destek oldukları için yanımda oldukları için aileme çok çok teşekkür ederim…iyi ki varlar ve hala çok şanslıyım ki ellerini üzerimden çekmiyorlar seviyorum onları Beni takip eden takipçilerime çok teşekkür ediyorum onların ilgileri beni daha çok mutlu ediyor iyi ki varsınız teşekkür ediyorum sizlere…Bu arada siz sayın Cengizhan Kaya’ya da ayrı teşekkürler

Röportaj : Cengizhan KAYA