“Iğdır’ı vizyon bir kent yapacağım”

Iğdır’ın genç Belediye Başkanı Murat Yikit;

‘IĞDIR’I VİZYON BİR KENT YAPACAĞIM’

Röportaj: Habib BABAR

Iğdır’ın genç dinamik Belediye Başkanı Murat Yikit, Doğu’nun Çukur Ovası Küçük Adanası olarak bilinen Iğdır’ı Doğu’nun incisi haline getireceklerini söyledi. ‘Kars,Ardahan,Iğdır Günleri ‘programı münasebetiyle İstanbul Beylikdüzü’ne gelen başkan Yikit,usta gazeteci Habib Babar’a bugüne kadar yapmış olduğu ve bundan sonra yapacağı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Nasıl bir belediye devraldınız?

2014 yılında başkan seçildim ve borçlu bir Belediye devraldık. Bu borçlar eski dönemlerden kalan borçlardı. Borçların büyük bir kısmını ödedik,hala da ödemye devem ediyoruz. Kısa süre içinde Belediyemizin gelirlerini arttırdık.

Peki çalışmalarınızla ilgili biraz bilgi verir misiniz?

Iğdır’da ilk iş olarak halkımıza birlikte yaşama olgusunu aşılamaya çalıştık ve bunu da başardık. Iğdır’ın alt ve üst yapı çalışmalarına ağırlık verdik.Vali konağı caddesini modern bir cadde haline getirdik. Park çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şehrin 14 ayrı mahallesine yeni parklar yapıldı. Amacımız bütün mahallelere park hizmeti götürmektir. Genlerin dostluklarını pekiştirmesi için yaz futbol okulları açtık,bu okullar büyük ilgi gördü.

Başkanım Atık Su Arıtma Tesisi Projesiyle ilgili çalışmalarınız ne durumda?

Avrupa İPA fonlarından karşılanacak olan Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi Projesine onay çıktı ve dev proje hayata geçiyor. Belediyemizin 30 yıllık kanalizasyon ve atıksu arıtma sorununu çözecek olan Iğdır Entegre Su Projesi kapsamında yürütülen kanalizasyon projesi son saha ziyareti ve değerlendirme toplantısı 02-04 Temmuz tarihlerinde ilimizde gerçekleşti. Toplantıya Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımlar Dairesi Başkanı İsmail Raci Bayer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Yatırımlar Dairesi ve Müşavir Firma yetkililerinden oluşan kalabalık bir teknik heyet katıldı. şehrimizin en büyük problemi olan alt yapı problemini çözecek olan bu dev Proje kapsamında boru çapları 200 – 1200 mm arasında değişen yaklaşık 101 km atık su şebekesi ve kollektörleri imal edilecektir. Atık su Arıtma Tesisi için ise Proje kapsamında 2032 hedef yılına hizmet etmek üzere ortalama atık su debisi yaklaşık 25000 m3/gün olan evsel atık su arıtma tesisi imal edilecektir. Azot ve fosfor giderimi yapıldıktan sonra arıtılmış atık su DSİ’nin T-10 Erhacı deşarj kanalına verilecektir. Tesisten çıkacak çamur kompost haline getirilerek değerlendirilecektir. 2019 yılında halkımız temiz bir su ve sorunsuz çalışan bir kanalizasyon sistemine sahip olacaktır.

Yani bu proje ile Iğdır derin bir nefes alacak doğru mu başkanım?

Aynen öyle olacak.

İmar planı olmayan kaç yer imara dahil oldu?

Şehrin imar planına dâhil olmayan ve bugüne kadar plansız alan kapsamında olan Alikamerli, Hakveyis, Yeni Mahalle ve Çimen mevkisini de şehrimizin mevcut Nazım ve Uygulama imar planlarına dahil ederek bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik alt yapı alanlarına kavuşması amaçlanmıştır. Böylelikle bu bölgedeki vatandaşlarımızın imar palının getirdiği sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile barınma, dinlenme, eğitim, sağlık ibadet, ulaşım vb birçok alanda daha iyi hizmet alması sağlanacaktır. Şuan hazırlan mevcut planda vatandaşlarımızın itiraz etmek istediği veya eklenmesini istediği noktalar var ise bunlara İmar Müdürlüğümüze dilekçe vererek itiraz edebilirsiniz. İncelenen dilekçeler neticesinde Makul talepler ve itirazlar müdürlüğümüz tarafından değerlendirilecektir.

Geçtiğimiz yaz Belediye tarafından Iğdır’da ilk olarak ‘Kaysı Festivali’yapıldı. Bu geleneksel olarak her yıl düzenlenecek mi?

Iğdır’ın gerek ekonomik gerekse de kültürel anlamda en büyük zenginliğimiz. Fakat biz bu zenginliğimiz hala üst seviyeye taşımız değiliz. Endüstriyel anlamda bir marka olan Malatya kayısısının yanında Iğdır kayısı pazarlarda evlerin sofralarında daha fazla tercih edilmesine rağmen biz bunu maalesef hala dünyaya tanıtmış değiliz. Yılda yaklaşık 34 bin ton kayısı üretimi yapılmakta ve bunların birçok bölümü Rusya, Gürcistan bölgesine ihraç edilmekte. Iğdır kayısının hasadından birkaç ay önce dışarıdan gelen tüccarlar kayısı bahçelerini önceden ucuza satın almaktalar. Çünkü bizim çiftçimiz maalesef ekonomik olarak sıcak paraya ihtiyaç duymaktalar. Biz bunun önüne birlikler ve kooperatifleşme ile geçebiliriz. Bu konuda herkese büyük iş düşmektedir. Biz de Belediye olarak Tarım kenti olan Iğdır’ın adeta simgesi haline gelen kaysıyı tüm Türkiye’ye tanıtmak için kolları sıvadık. İlimizde birçok ünlü sanatçının katıldığı muhteşem bir festival yapıldı.Bu festivali geleneksel hale getireceğiz. Seneye de Yeşilçam’ın temel taşı oyuncularını davet edeceğiz ve Kaysı Festivali ödülü ile ödüllendireceğiz. Şimdi Üniversite ile görüşme halindeyiz kaysının raf ömrünü uzatmak için çalışmalara başladık.

İlinizin başka hangi meyveleri meşhur?

(Başkan gülerek yanıt veriyor) Turunçgillerin dışındaki tüm sebze ve meyveler yetiiyor. Yoncanın yılda 4 kez biçildiği Iğdır’ın elması şarkılara bile konu biliyorsuz.Iğdır’ın al elması isimli şarkı elmamızı en iyi şekilde anlatıyor.İlimizde Pamuk bile yetiştiriliyor.

Çok teşekkürler Başkanım…

Ben teşekkür ederim.