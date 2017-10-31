İçimizden Biri: Yazar Filiz Bahçıvan

Merhaba. Hoşgeldiniz. Okurlarınız sizi yazılarınızdan tanıyor sadece. Kısaca okurlarınıza Kendinizi anlatırmısınız?

Merhaba hoş bulduk. Ben Filiz Bahcıvan. Siirt doğumluyum. Uzunca bir süre kozmetik sektöründe çalıştım. Sonrasın da emlak danışmanlığına geçiş yaparak kendi ofisimi kurdum. Ve son beş yıldır da Ulusal ve yerel gazetelerde köşe yazarlığı yapıyorum.

Hemen şimdi öğrenebileceğiniz bir şey olsa bu ne olurdu?

Merak ettiğim öyle çok şey var ki. Ama ille de içinden bir tanesini seç derseniz, ileride yaşayacağım güzel günleri öğrenmek isterdim.

Kendi kendine konuşanlar deli mi?

Uzmanlar kendiyle konuşanların aslında dahi olduğunu ortaya koydu. En zeki insanlar kendileriyle konuşan insanlarmış.

Dünyaya ikinci kez gelme şansınız olsa, nasıl bir hayat yaşamak istersiniz?

Biliyorum size çok saçma gelecek düşüncem ama yine de söylemek istiyorum. Yoksul bir anne olarak yaşamak isterdim. Evladımı zor şartlar altında yetiştirmek,onlara yokluğu öğretmek isterdim. Hazırdan yedir, içir, sev tarzından uzak bir yaşam.

Dünyada istediğiniz her türlü değişikliği yapabilecek kadar gücünüz olsa, sihirli değneğinizi dokunduracağınız 3 şey ne olurdu?

Silahları yok etmek, savaşları durdurmak, ve çocukları korumak olurdu.

Tüm koşullar uygun olsa ve size bir iş kurma şansı verilse, nasıl bir şirketin patroniçesi olurdunuz?

Hiç vakit kaybetmeden parası olmayan ailelerin çocukları için ücretsiz bir kreş açardım. Çalışmak zorunda olan ama çocuğunu maddi yetersizlikten kreşe veremeyen öyle çok Anne var ki ülkemizde.

Gözlerinizi dolduran en son olay nedir?

Buradan söylesem mi bilemedim şimdi. Gazetemizin en tatlı, en dinamik yazarlarından Sevgili Zambak Karabay ablam, geçtiğimiz günlerde çok önemli bir operasyon geçirdi. Ameliyata girmesene saatler kala onunla konuşmamız esnasında gözlerim doldu. Neyse ki çok şükür ameliyat başarılı geçti. Ona buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

Bir mucize olsa geçmişinizdeki hangi hatalarınızı düzeltmek istersiniz?

Bugüne kadar öyle hatırı sayılır büyük hatalar yapmadım. Küçük çaplı mutlaka olmuştur ama düzeltilecek kadar büyük değillerdi.

17-18 yaşlarınıza geri dönme şansınız olsa yine aynı hayatımı yaşardınız, yoksa başka bir hayat mı yaşardınız?

O yaşlar benim için çok zorlu bir dönemdi. En sancılı yıllarım diyebilirim. O nedenle sadece o iki yılı atlamak isterdim.

Kendinizi dünyanın en güçlü insanıymışçasına başarılı ve mağrur hissettiğiniz en son deneyiminiz nedir

Babamı kaybettiğim zaman. Nasıl oldu, nasıl başardım bilmiyorum. Ama acı çekerken güçlü ve dimdik ayakta kalmayı başardım.

Çocukken ne olmak ve kim olmak isterdiniz?

Annem olmak isterdim. Tek idolüm annem di. Ki hala öyledir.

Şimdiye kadar yaptığınız en çılgınca şey nedir?

Pek çılgınlık yaptım diyemem. Yapmadım diyelim.

Şu anda kişi olmanızda payı olduğunu düşündüğünüz kişiler kimler?

Başta tabi ki ailem. Ve beni gerçekten seven destekleyen dostlarım. Onları çok seviyorum.

İstediğiniz en büyük hayaliniz nedir? Veee gerçekleştimi hayaliniz?

En büyük hayalim kendi kitabımı çıkartmak ve şuan hazırlık aşamasında. O kısmına birazdan gececegiz zaten.

Karşınızdaki kişiyi tanımak için hangi davranışına bakarsınız?

Günümüzde bir çok insan bukalemun gibi. Ne davranışları belli ediyor kendini, ne de konuşmaları. Zamanla tanımayı tercih edenlerdenim ben.

Birine yada bir olaya sinirlendiğinde tepkin ne olur?

Sabırlı ve sakin bir kişiliğe sahibim. Çok fazla sinirlendiğimde susar sinirimin geçmesini beklerim.

Kendinizde neleri değiştirmek istersiniz?

İnanılmaz derecede paranoyak biriyim. Ve bu durum ben de ve sevdiklerimde kötü etkiler yaratıyor. Bu huyum değişse yeterli olacaktır diye düşünüyorum.

Motive olmak için başvurduğunuz ilk yöntemler nelerdir?

Özellikle yazılarımı veya şiirlerimi yazarken. Müzik dinlerim.

Sonsuza kadar yaşlanmayacaksınız diyelim, hangi yaşta kalmayı istersiniz?

Şuan ki yaşımı çok seviyorum. Ortalı yaşlar. İnsanın en güzel yaşı bu bence.

Akıl hocasına ihtiyaç duysanız, bu kim olurdu?

Akıl alıp, ama yine de kendi bildiğini okuyan biriyim. Annem hariç tabi. Onun aklına her zaman ihtiyacım vardır.

Ölü yada yaşayan biriyle tanışabilecek olsanız, bu kim olurdu? Ve ne sorardınız ona?

Mustafa Kemal Atatürk tabi ki. Koca bir ülkeyi düşmanın elinden kurtarırken ki duygu ve düşüncelerini neler hissettiğini sorardım.

Başardığınız en zor şey neydi?

Babamı kaybettiğimde güçlü görünmek zorunda kalmamdı.

Kendi paranız ile aldığınız ilk şey neydi?

Aaa bakın onu hiç unutmam. Anneme ayakkabı almıştım. Siyah ince topuklu. Çok şık bir ayakkabıydı.

En son elini tuttuğun kişi kim?

Üç yaşında ki yeğenim.

Çekingen mi, yoksa atılganmısın?

Maalesef çekingenim. Pek atılganım diyemem.

Kimi dört gözle bekliyorsun?

Beklediğim kimse yok. Sevdiklerim yanımda.

Ne tür insanlar seni etkiler?

Az ve öz konuşan insanlara hayranım.

Tesadüflere ve mucizelere inanır mısın?

Evet inanırım. Hayatımız bunlardan ibaret değil mi zaten. Mesela hiç tanımadığınız biri tesadüfen karşınıza çıkıyor. Ve hayatınızın merkezine oturuyor.

Güven problemi yaşarmışın?

Evet. Herkese güvenmem. Güvenmediğim insanlarla da haşır neşir olmam.

Uzay boşluğuna çıkmak mı, okyanusun dibine inmek mi?

İki seçeneğide denemek isterdim. Bir tanesi yer, öteki gök. Sen yine de seç birini diyecekseniz. Uzay boşluğu derim.

Geçmişten birini özlüyormusun? Özlüyorsan ne sıklıkla?

Babamı çok özlerim. Her dakika, her saniye.

En son kimin önünde ağladın ve nedeni neydi?

Gözyaşlarımı saklarım ben. Öyle ulu orta herkesin içinde ağlayamam.

Gece mi, gündüz mü?

Gece tabi ki. İnsanların derin uykusunda kendimle baş başa kaldığım zamanlardır.

Aşk herşeyi affedermi?

Kesinlikle hayır. İncinmişse gurur, kırılmışsa bir kalp. Aşk falan dinlemez.

Sizi geride bırakan korkunuz nedir?

Ölüm. Sanırım açık ve net bu cevap.

Ne zaman konuşmanız gerektiği halde sessiz kaldınız?

Annem'in gözleriyle sus dediği her zaman.

İnsanların sizin hayatınızdan çıkardıkları en büyük ders ne olabilir?

Sabır.

Hangi konuda kendinizin en büyük düşmanısınız?

Çok çabuk af eden biriyim. Bu iyimi kötümü bilmiyorum ama bu yönümü pek sevmiyorum.

İçinizdeki ses son zamanlarda ne diyor?

Ne olursa olsun asla vazgeçme.

Gitmesine izin vermeniz gereken neleri hayatınızda tutuyorsunuz?

Kimseye mecbur hissetmedim kendimi bugüne kadar. Gitmesi gerekenleri kendi ellerimle uğurluyorum.

Uçurumdan tam atlamak üzereydiniz, durdunuz aklınıza ne geldi?

İki şey gelir aklıma. İlk'i Yaradan. Nasıl hesap veriririm ona. İkincisi Annem. O na bu acıyı yaşatamam.

Gözyaşının yıkayamadığı şeyler nelerdir?

Derin acılar. Asla bitmeyecek olan acılar.

Bir dalga olsan ilk nereye vururdun?

Kalbime ve gözlerime alır götürürdüm bütün hüzünleri, karamsarlıklıkları kalbimden, göz pınarlarımdan biten gözyaşım yerine doldururdum bir daha sadece mutluluk akmasını dileyerek.

Cehennemin çıkışında yazması muhtemel sözler nelerdir?

Allah affedicidir affetmeyi sever, Seni de affetti.

Yolda gidiyorsunuz köşeyi döndünüz ve karşınıza siz çıktınız ne yapardınız?

Bir ben daha düşünmek istemiyorum. Görmezden gelir yoluma devam ederdim.

Arkadaşlarının senin için genel düşüncesi nedir?

İyi biri olduğum.

Hayatınızda olmazsa olmaz dedikleriniz?

Ailem, yazmak ve çay.

Sizi geleceğe dair en çok ne endişelendiriyor?

Ülkenin gidişatı. Özellikle son yıllarda, diken üstünde oturuyor gibiyim. Ne oldu, ne olacak düşüncesi. Onun dışında endişem yok.

Hatalarımızdan ders çıkarıyorsak neden hata yapmaktan korkuyoruz?

Adı üstünde hata. Bilinçsizce yapılan ve tekrarlamaya müsait bir eylem.

Dünyaya nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz?

İleride bir gün tabi Allah izin verirse yetim ve öksüz çocuklar için bir yetiştirme yurdu açmak istiyorum. Kim bilir? belki de çocuklar beni tanımasa arada anarlar.

Günlük hayatımızı telaşla yaşarken neleri gözümüzden kaçırıyoruz?

Sevgiyi, duyarlılığı, en önemlisi insanlığımızı.

Kendi hayatınızdan çıkardığınız en büyük ders ne?

Pes etme, sadece inan. Her zaman bir yol vardır.

İleriye dönük planlar yapanlardan mısınız, yoksa anı yaşamak daha mı önemli?

Hiç plan yapmam. Fazla kaderciyim. Hayat bana ne gösterecek oturur beklerim. Ve hayatın

çizdiği yolda ilerlelerim.

Ruhunuzu besleyen şeyler varmı, neler?

Kitap okurum en çok.

Hayatta neyin peşinden koşuyorsunuz?

Öyle parayla, pulla bir işim yok benim. Beklediğiniz cevap oysa şayet. Peşinden koştuğum tek şey sevgi, sevgi, sevgi.

Neleri asla yapmam dersin?

Birini öldüremem, zarar veremem.

Korkularınız nelerdir?

Allah gecinden versin ama ailemi kaybetmek en büyük korkum.

Yaşayamadığın için pişmanlık duyduğun ne var?

Çok çabuk olgunlaştım. Çocuk olmam gereken yaşta büyükler gibi yaşadım. En büyük pişmanlığım bu.

Hangi hataları kabul edersiniz, hangileri etmezsiniz?

Yaptığım hataları kabul ederim. Yapmadıklarımı asla.

Beyaz yalanlar söyler misin, neler söylersin?

Evet ne yazık ki söylerim. Annem'in tansiyonu 17 lerde seyrederken, 14 derim. Fazla telaşlıdır çünkü. Gerçek sayıyı öğrendiğinde ibre 19 a kadar çıkabiliyor.

Sevdiğinize buradan ne söylemek istersiniz?

Sevdiğim demeyelim de sevdiklerim diyelim. Hepsini çok seviyorum.

Sevdiğiniz için neleri göze alırsınız?

O an ki şartlar neyi gerektiriyorsa onu.

Şu an ruhunun olmak istediğ yer neresi?

Sakin, sessiz küçük bir sahil kasabası.

Yakın bir arkadaşın kanunsuz bir iş yapsa polisi ararmısın?

Sanırım evet ararım.

Herhangi bir kişinin favori insanı mısın?

Bilmem olabilir.

Özünüzden kaybetmek istemediğiniz ne var?

Kişiliğim ve karakterim.

Hayatınızdaki dalgalı dönemleri nasıl atlatıyorsunuz?

Sabrederek. Çok fazla üstünde düşünmeden, kendimi başka şeylerle oyalayarak.

Sizce yaşamayı en değerli kılan şey ne?

Sevgi, saygı.

Son olarak soruları nasıl buldunuz?

Soruları hazırlayan arkadaşıma teşekkür ediyorum. Zor yerden sorarak beni terlettiniz.

Bir kitap çıkartmak üzere olduğunuzu öğrendik. Kitabın içeriğini ve ne zaman çıkacağını bizimle paylaşır mısınız?

Evet ilk kitabım için kolları sıvadım. Çok fazla heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Kitabımın konusuna gelince Sabrın, azmin, hüznün sınırlarını zorlayan yaşanmış ve hala yaşanmakta olan gerçek bir hayat hikayesine dayanıyor. Herkesin kendinden pay çıkartacağına inandığım kitap yakın zamanda raflarda yerini alacak.

Peki kitabın tüm gelirini bağışlayacağınızı duyduk. Bundan söz eder misiniz?

Evet. Kitabın tüm geliri Lösemili çocuklar yararına bağışlanacak. Allah izin verirse tabi.