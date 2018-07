İçimizden Biri : YAĞMUR TANYILDIZ

Merhabalar Önce Vatan Gazetesinin Sevgili Okurları.

Bugün önemli ve özel bir gün. Bugün 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1946 yılında kurulduğu zaman “gazeteciler için de bir gün belirleyelim” düşüncesi ortaya atılmış. “İlk gazetenin çıktığı günü belirleyelim” demişler. Ama iki ayrı görüş ortaya çıkmış. Türkiye’de ilk gazetenin çıkışı, tabii Osmanlı’dan sonraki Cumhuriyet döneminde kalan topraklar üzerinde. İlk gazetenin çıkışı kimilerine göre 1831, yani Takvim-i Vakayi’nin yayınlanışı. İlk Türkçe gazete ama onu, resmi gazete olduğu için ilk gazete saymayan görüştekiler de 1861, yani Tercüman-ı Hakikat’ın çıkışını ileri sürmüşler. Bu anlaşmazlık nedeniyle o konuda bir görüş birliği olmamış. Bunun üzerine Fatih Rıfkı Atay, Akşam gazetesinde 24 Temmuz’u ortaya atmış. 24 Temmuz bildiğiniz gibi II. Meşrutiyet’te 1908’de Anayasa’nın yeniden yürürlüğe girmesinin ertesinde çıkan gazetelerin, gazeteciler tarafından sansür memurlarına verilmeden, gösterilmeden çıkarılmış olduğu bir gün. Yani bir başkaldırı simgesi. Bu nedenle 24 Temmuz kabul edilmiş ve tabii Basın Bayramı olarak belirlenmiş. Bu önemli ve özel günü kutlarken 24 Temmuz tarihinin babası Yazar ve Gazeteci Fatih Rıfkı Atay’ı saygı ve rahmetle anıyoruz.

24 Temmuz bir anlamda gerçek gazeteciliğin patlama yaptığı gündür. Bu nedenle 24 Temmuz Cumhuriyet Dönemi’nde Türk basınından sansürün kaldırılması ve basın bayramı olarak ilan edildi. Daha sonra kutlamalar “geleneksel gazeteciler günü” adı altında yapılmaya başlandı.

Türkiye’deki basın kuruluşları zaman zaman 24 Temmuz 1908 öncesini hatırlatan dönemlerden geçtiler ama 24 Temmuz simge olarak önemini hiç kaybetmedi.

Kutlanmasındaki amaç ise gazetecilerin yaşadığı zorlukları anlamak, onlara karşı saygılı olmak ve özgür medya ortamını sağlamaktır. Basın mensupları, cesur ve donanımlı, bilgili olmalıdırlar, olmalıdırlar ki gazeteciliğin hakkını vermelidirler.

Başta Önce Vatan Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sayın ABDULLAH AKOSMAN Beyefendi ve sohbet konuğum Gazeteci, yazar Sayın YAĞMUR TANYILDIZ Hanımefendi olmak üzere, tüm gazetecilerimizin bayramını kutluyor, tarafsız basında buluşmayı tüm kalbimle istiyorum, diliyorum.

Bugünün önemine binaen, sohbet konuğum, gazeteci yazar, gencecik, pırıl pırıl, naif, güzel bir anne babanın eseri, iyiye ve güzele dair ne varsa bereketli, adının anlamı gibi; YAĞMUR… Kor ateşlerde yandığımız bu günlerde, yağacak üzerimize damla damla, serinletecek bizi Sayın YAĞMUR TANYILDIZ verdiği samimi cevapları ile.

Sayın YAĞMUR TANYILDIZ çok genç. Zamane gençleri gibi tabiri caizse lay lay lom değil. Ailesinden ayrılıyor ilk kez. Oysa ana baba kuzusuydu her kız çocuğu gibi. En çok hayallerini umutlarını, birkaç da eşyalarını koyuyor valizine. Geliyor taşı gazete, toprağı yazar olan İstanbul’a. Başlıyor gazeteciliğe, devam ediyor yazmaya. Merhaba diyor yeni yaşamına YAĞMUR. Yeni yaşamı da dile geliyor, hoş geldin nidaları ile çınlatıyor kulaklarını kalemi sağlam gazetecinin. Her şey öyle güzel gidiyor ki gazetede. Hayat gülümserken, kucağında ki şansları yoluna seriyor YAĞMUR’un. Teşekkür ediyor Tanrı’ya verdiği her hediye için güzel YAĞMUR.

Hayallerinin ilkini gerçekleştiriyor, çıkarıyor ‘’KALBİNİ EKSİK ETME’’ kitabını. Kitabının kapağını süsleyen cümlelerini okuyalım, dokunsun içimizden gelen sevgimize. ‘’İçimden geldiği gibi seviyorum. Senin için de öyleyse, sev beni.’’ Harika bir kitap, bir solukta okudum. Sizler de çok seveceksiniz. Haberden habere koşuyor yoruluyor ama mutlu Gazeteci YAĞMUR. Çünkü sevdiği işi yapıyor. Gencecik yaşta istediği her bir şeye sahip. Kaç insana nasip olur ki. İlk kitabından olumsuz hiç yorum almamaktan mutlu gururlu Yazar YAĞMUR. İkinci kitabını yazıyor. Adı ‘’BİRCAN’’. Okumadım maalesef, fakat eminim çok güzel olduğundan. Çünkü Yazarı Sayın YAĞMUR TANYILDIZ.

Gazeteci, Yazar Sayın YAĞMUR TANYILDIZ’ı anlatmak için çok uzun cümleler kurmaya sahiden gerek yok. Kalemime, kağıdıma ve zamanıma yazık. Diyorum ki Gazeteci Yazar Sayın YAĞMUR TANYILDIZ’a; ‘’Çünkü senin, yaşın küçük, aklın çok büyük. Sevgili anneni, babanı kutluyorum senin gibi bir evlat yetiştirdikleri için. Sevgimle, saygımla selamlıyorum.’’

İçimizden Biri Boynuna asil Türk Bayrağı kolyesini takan ve hiç çıkarmayan Gazeteci, Yazar Sayın YAĞMUR TANYILDIZ, Bende Bugün. Buyurun lütfen.

Merhaba. Hoş geldiniz. Kendinizi anlatır mısınız?

Merhaba Sacide Hanım. İsmim Yağmur Tanyıldız. Aydın/Söke’de doğdum. Aydın insanların yaşadığı bu şehirde harika bir çocukluk geçirdim. Ben; ilkokul yıllarında babamın öğretmen arkadaşının çıkardığı ‘Adın Yağmur Olsun’ adlı şiir kitabı ile yazmaya, okuduğum ‘Küçük Kara Balık’ adlı kitapla ise okumaya özenmiştim. Küçük yaşlarda yan flüt çalmaya başlayan biri olarak lise eğitimimi Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamladım. Orada piyano ve şan eğitimlerime devam ettim. Liseyi bitirdiğim sene yakın çevrem konservatuar sınavlarına hazırlanmamı beklerken, ben müzik eğitimime devam etmeme kararı aldım. Kısacası eğitim hayatımdaki seçimlerimde yanıldığımı anladım. Bu süreç içinde kendimi yazmaya ve okumaya verdim. Türk Dili Ve Edebiyatı bölümünü okuma kararı aldım ve sonrasında 2015 Nisan ayında ilk kitabım ‘Kalbini Eksik Etme’, 2016 Nisan ayında ise ikinci kitabım ‘Bircan’ çıktı. Kısacası, sonunda mutluluğu yakalamış oldum.

Hemen şimdi öğrenebileceğiniz bir şey olsa bu ne olurdu?

Sanırım insanlar üzerindeki sevgi konumumu öğrenmek isterdim. Beni gerçek anlamda kim seviyor ya da sevmiyor bunu bilmek ve buna göre yaşamak isterdim. Gerçekleri bilerek yaşamayı isteyen biriyim.

Kendi kendine konuşanlar deli mi?

"Kendi kendine konuşana deli değil, yalnız demeli" yazıyordu okuduğum bir kitapta...

Hayat felsefeniz nedir?

Allah iyi insanları, kötü insanlarla sınar. Ancak iyi insanları, kötü insanlara yar etmez. Güzel günler için sabret.

- Ölü ya da yaşayan biriyle tanışabilecek olsanız, bu kim olurdu? Ve ne sorardınız ona?

Mustafa Kemal Atatürk ile tanışmak isterdim. Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan ettiği Türk Gençliği hakkında düşündüklerini sormak isterdim.

- Bir papağanınız var ve bir cümle söyleyebilir. Hangi cümleyi öğretirdiniz?

Ne mutlu Türküm diyene!

Dünyaya ikinci kez gelme şansınız olsa, nasıl bir hayat yaşamak istersiniz?

Dünyaya ilk geldiğimde yaptığım tüm hataları düşünür, bir daha aynılarını yapmaz, öyle yaşardım.

Dünyada kadın olmak zor mu?

Köşe yazılarımda hep kadın olmaktan ve bunun zorluklarından bahsederim. Bu yüzden yakınlarım hep "feminist" derler bana. Aslında erkeklerle bir derdim yok. Erkeklik onların olsun. Benim; kadınların küçümsenmesi, aşağılanması, hor görülmesi ile ilgili derdim var. Ben bunun peşindeyim. Evet, kadın olmak zor. Düşünsenize; hep kendinizi kanıtlama, ispat çabası içerisindesiniz. "Onu yapamazsın, kız başına bunu beceremezsin, oraya gidemezsin, bunu giyemezsin"... Bunun gibi bir sürü saçmalık daha...

Tüm koşullar uygun olsa ve size bir iş kurma şansı verilse, nasıl bir şirketin patroniçesi/patronu olurdunuz?

Nasıl ve ne üzerine bir şirket olurdu bilmiyorum ama sanırım daha çok yaralanmış, kalbi kırık kadınları bir araya getirip çalışmalarını sağladığım bir iş yeri olurdu burası. Kadınlarımız ekonomik özgürlükleri olduğu zaman kimseye boyun eğmek zorunda kalmıyorlar.

Yeteneklerinizi başka bir kişiyle değiştirme şansınız olsa, şu anda yaşayan, ya da bir zamanlar yaşamış olan hangi kişinin yeteneklerine sahip olmak isterdiniz?

Şimdi kimin ismini versem inanın bilemedim. O kadar başarılı kadınımız olmuş ki ülkemde. Birinin ismini versem diğeri eksik kalacak... İlk kadın arkeolog Jale İnan, İlk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu, İlk kadın bakan Türkân Akyol, İlk kadın başbakan Tansu Çiller, İlk kadın büyükelçi Filiz Dinçmen, İlk kadın doktor Safiye Ali, İlk kadın emniyet müdürü Feriha Sanerk, İlk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy, İlk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen ve daha niceleri... Unutmayın, kadınlar uyandığında dağlar bile yerinden oynar.

Yazmaya nasıl başladınız?

Küçük yaşlarda okuduğum ‘Küçük Kara Balık’ adlı kitaptan sonra; yazmanın, okumanın ve özgürlüğün peşine düştüm. Düzgün cümleler kurmanın, doğru kitaplar okumanın ve özgürlüğün gerçek anlamını öğrenmenin hayallerini kurdum. Önce okudum. Kur’an’ı da okudum, Nutuk’u da. Ve sonra yazdım. Şiiri de, romanı da. Sonra da çok düşündüm, özgürlük nedir diye. Özgürlük; istediğin yere gitmek, gittiğin yerden istediğin saatte evine dönmek demek değildi. Gerçek özgürlük; yazmaktı, yazdıklarını neden yazdığına dair kimseye hesap vermemekti. İstediğin insanı istediğin kadar sevmekti. İstediğin şehirde istediğin mesleği yapmaktı. Bunların hepsini öğrendim… Bu süreçte ailemin, Semerci Yayınları’nın sahibi sevgili Alime Semerci ve eşi Aykut Semerci’nin, Önce Vatan Gazetesi’nin sahibi sevgili Abdullah Akosman’ın destekleri vardı. Daha sonra bu listeye bir de okurlarım eklendi. Destek olan herkese minnettarım.

Kitaplarınızı anlatır mısınız?

İlk kitabım "Kalbini Eksik Etme", kalbini eksik edip gidenlere yazılmış bir öykü idi. Kalbini Eksik Etme; benim ilk kitabım, ilk çocuğum bu yüzden de. Evli bir yazara âşık olan genç bir kadını anlatmaya çalışmıştım. İsmi Halide’ydi. Ben Halide’yi anlattım o kısacık süren öykümde. Çok güzel tepkiler aldım. Aldığım tek eleştiri ise kitabın çok kısa olduğu yönündeydi. Bu yüzden ikinci kitabım Bircan’ı daha uzun yazmaya çalışmıştım... "Bircan" da aşk kitabıdır fakat birçok duyguyu barındırır içinde. Çünkü cezaevinde yatan bir adamı ve ona âşık olan cesur bir kadını anlatır kitap. Bu yüzden cesareti anlattım, özgürlüğün kıymetini anlattım, mutluluğu, arayışları, umudu ve ölümü anlattım… "Kitabın adı neden Bircan?" sorusu kitapla ilgili en çok duyduğum soru oldu. Ama söylemeyeyim, kitabın sonlarına doğru ortaya çıkıyor bu sorunun cevabı. Okuyanlar bilirler. Bircan’a dair ise şuana kadar olumsuz yönde hiçbir yorum almadım. Sadece ‘Neden Deniz öldü? Keşke onun yerine Serkan ölseydi’ gibi yorumlar aldım. Bircan’da herkes kadın karakterimin yanında oldu. Buna seviniyorum, çünkü kitabı yazarken ben de Deniz’in yanında olmuştum.

Bugüne kadar attığınız en gururlu zafer çığlığı hangi başarınıza ait?

Hayalini kurduğum, olsun diye dualar ettiğim bir hayat sürüyorum şu an. İleride arkamda bırakacağım 2 kitabım var ve bu rakam belki de daha çok artacak. Evimde duran, parmaklarımın değdiği bir piyanom var. Yazılarımın bulunduğu, sakladığım gazetelerim var. Kısacası dualarımı yaşarken buldum ben kendimi. Daha ne olsun!

Gözlerinizi dolduran en son olay nedir?

Son günlerde ülkemdeki çocuk tecavüzleri ve öldürülen çocuklarımız... Daha kötü ne olabilir ki, diye düşünmeden edemiyor insan...

Çocukluğunuza dair en çok neyi özlüyorsunuz?

Çocukluğuma ait olan her şeyi özlüyorum aslında. Harika bir çocukluk geçirdim. Anne - baba sevgisini sonuna kadar yaşadım. Bu konuda o kadar şanslıyım ki... Babamla parka gitmelerimiz, annemle sahil yürüyüşlerimiz, pamuk şekerli o güzel günlerim... Hepsini çok özledim.

Aşk mı? Mantık mı?

Ben aşk diyenlerdenim. Ama mantık demeyi, diyebilmeyi öyle çok isterdim ki...

Şimdiye kadar yaptığınız en çılgınca şey nedir?

Çılgın biri değilimdir pek. Sakinimdir. Çok mutsuz olduğumda dahi kimse anlamaz, her şeyi içimde yaşarım. Düşünüyorum da, bu hayatta çılgınca bir şey yapmamışım hiç.

17-18 yaşlarınıza geri dönme şansınız olsa yine aynı hayatımı yaşardınız, yoksa başka bir hayat mı yaşardınız?

O yaşlara geri dönebilseydim, bu zamana kadar sonuçları beni üzen hiçbir şeyi tekrar yapmazdım. İnsan yaşamadan öğrenemiyor bazı şeyleri. Yaşayarak ders alıyoruz. Zamanı geri alabilseydim şu an keşke dediğim hiçbir şeye ve hiç kimseye yer vermezdim hayatımda.

Kendinizi dünyanın en güçlü insanıymışçasına başarılı ve mağrur hissettiğiniz en son deneyiminiz nedir?

İnanır mısınız, ben hiçbir zaman kendimi çok güçlü, çok başarılı ya da çok güzel bulmadım. Kendinde eksikler gören biri oldum hep. Hayatımın her alanında eksiklerim olduğunu ve düzeltmem gerektiğini düşündüm. Elbette başarımı görüp mutlu olduğum zamanlar oldu. Fakat dediğim gibi, dünyanın en güçlü insanı hissetmedim kendimi hiç.

Şu andaki kişi olmanızda payı olduğunu düşündüğünüz kişiler kimler?

Kimseye borçlu değilim diyerek nankörlük etmek istemem asla. Elbette başta ailem olmak üzere birçok kişinin katkısı ve desteği ile oldu her şey. Ama Aykut Semerci’nin çok sevdiğim bir sözü vardır. "Tavsiyem şudur yazar adaylarına; çabuk ün ve paraysa ihtiyaçları, pohpohçusu olsunlar güçlünün, uşaklık etsinler otoriteye. Her konuda bolluğun yolu budur. Adiliktir, ama bilin ki bu aşağılık yol, kestirmedir" der. Ben gururla söylüyorum ki, bu aşağılık yolu hiçbir zaman seçmedim, seçmeye de yeltenmedim. Yazdığım her cümleyi hislerime borçluyum ben. Ama dediğim gibi, bulunduğum konum için minnettar olduğum birçok insan var. Hepsine sizin aracılığınız ile tekrar çok teşekkür ederim.

Çocukken ne olmak ve kim olmak isterdiniz?

Tam bir Türkan Şoray hayranıydım. Filmlerini izlerdim hep ve anneme "ona benzemek istiyorum" derdim. Hatta balık yemediğim için annem beni bununla ikna ederdi. "Balık yersen Türkan Şoray'a benzer gözlerin" derdi. Öyle yerdim balığı...

Gerçekleştirmeyi istediğiniz en büyük hayaliniz nedir? Ve gerçekleşti mi hayaliniz?

Aslında hayal ettiklerime ulaştım hep. Piyano çalmak hayalimdi, öğrendim. Kitap yazmak hayalimdi, yazdım. Gazete hayalimdi, gazetede çalışıyorum. Bugüne kadar çok şükür ki hayal ettiklerim hep benimle oldu. Bundan sonrasında da başarılı bir hayat sürmek ve ileride de anne olmak istiyorum.

TV Programcısı olsaydınız, nasıl bir program yapmak isterdiniz?

Ülkemizde birçok TV programı zaten yer almakta. Benim eğer olsaydı yapmak istediğim programlar da var aslında. Ben kadına yer vermek isterdim. Ülkemizde kadınlarımız neler yaşıyor, nelerle savaşıyorlar, ne yaşıyorlar, bunları anlatan bir program yapmak isterdim.

Karşınızdaki kişiyi tanımak için hangi davranışına bakarsınız?

Bir insanın ailesiyle olan iletişimi, sokakta gördüğü dilenciye yaklaşımı, kaldırımda rastladığı bir kediye bakışı... Hepsi bir insanı tanımımızda bize yol gösterici şeylerdir.

Birine ya da bir olaya sinirlendiğinizde tepkiniz ne olur?

Annem "sessiz kalmak en doğrusu" der hep. Tartışmaya girmemeye, cevap vermemeye çalışırım. Sessiz kalmak demek, hakkını aramamak değildir elbette. Ama susmak en büyük cevaptır anlayabilene.

Kendinizde neleri değiştirmek istersiniz?

Dürüstçe söylüyorum ki, biraz kinciyimdir aslında. Birinin bana yaptığı davranışı ya da sözü bir ömür unutmam. Ama elimde olan bir şey değil bu. Unutmak isterim, ama unutamam. Bunu değiştirmek isterdim kendimde. Kötü ve olumsuz olan her şeyi affedebilmeyi, unutabilmeyi isterdim.

Türkiye’de gazetecilik nereye gidiyor?

Türkiye’de maalesef ki mesleklere karşı güven oranları ortaya koyulduğunda gazetecilere olan güven oranı %37 olarak belirlendi. Bu yüzden şunu söyleyebilirim ki, kıymeti bilindiğinde bu meslek dünyanın en özgür mesleğidir. Kimse bir gazeteciye yahut bir yazara ‘neden bunu yazdın’ diye sormaz. Kurduğun cümleler için hesap vermemek, işte gerçek özgürlük budur. Gazeteci sıfatına sahip olan bizler, bu mesleğin hakkını vermeli, öyle yaşamalıyız. Yazdıklarımızla, yaptığımız haberlerle "gazetecilere güven olmaz" sözünü çürütmeliyiz.

Sonsuza kadar yaşlanmayacaksınız diyelim, hangi yaşta kalmayı istersiniz?

En mutlu olduğum yaşımı düşünür, o yaşta kalmayı dilerdim...

Bu yıl hayatınızın sona ereceğini bilseniz, neyi daha farklı yaparsınız?

Demek 1 senem var ölüme... Bu 1 sene içinde kırdığım insanlar varsa özür dilerdim, benden özür dileyenleri affederdim. Son 1 senemi de sevdiğim insanların yanında geçirmek isterdim. Sevdiklerimi ne kadar çok görür, vakit geçirirsem benim için o kadar iyi.

Akıl hocasına ihtiyaç duysanız, bu kim olurdu?

Annem tabi ki. Anneler çocuklarını asla yanlış yönlendirmezler. Yanlış ya da karanlık yollara itmezler.

Başardığınız en zor şey neydi?

Bir gün abim Egemen bana demişti ki, "İbrahim Kaypakkaya'yı yazmak cesaret ister. Adını anan bile ülkede hapis yatıyor. Ne zaman onun ailesinden birisi ile röportaj yaparsın o zaman senden özür dileyecek, başarılı ve korkusuz bir gazeteci olduğunu kabul edeceğim" demişti. O günlerde benim için büyük bir başarı kapısı olmuştu bu durum. Hırs yapmıştım. Günlerce araştırdım, okudum, inceledim. Sonunda Ali Ekber Kaypakkaya ile röportajımı yaptım. Ve Egemen'den de özrümü aldım. O an benim için kendi adıma bir başarı tablosuydu.

Kendi paranız ile aldığınız ilk şey neydi?

İlk maaşımı aldığımda kendime beğendiğim bir çantayı almıştım.

Çekingen mi, yoksa atılgan mısınız?

Sanırım yerine göre değişiyor, bazen de ruh halime göre... Bazen hiç konuşmam, bazen de karşımdakini ikna edene kadar susmam.

Kimi dört gözle bekliyorsunuz?

Bende kalsın...

Ne tür insanlar sizi etkiler?

Dürüst, sözünün arkasında duran ve net olan insanlar her zaman beni etkiler.

Tesadüflere ve mucizelere inanır mısınız?

İnanırım... Ne demiş Mevlana "Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. En garibi de budur ya; öldüm der durur, yine de yaşarsın."

Güven problemi yaşar mısınız?

Bir zamana kadar karşımdaki insanın ağzından çıkan her söze inanan biriydim. Sonra yanlış yaptığımı anladım. İnsanların yalan söyleyebileceği gerçeği ile karşılaştım. Şu an gözüm kapalı kimseye güvenemem.

Uzay boşluğuna çıkmak mı, okyanusun dibine inmek mi? Neden?

Okyanusun dibine inmek... Mavi huzurdur.

Mezar taşınıza ne yazılmasını istersiniz?

Üzülmeyin. Bu ilk ölüşüm değil.

En son kimin önünde ağladınız ve nedeni neydi?

Üzüldüğümde çok ağlarım ben. Şimdi hatırlamıyorum ama kendi derdimde de, karşımda bana derdini anlatan biri olduğunda da ağlayan biriyimdir.

Gece mi, gündüz mü? Neden?

Her yazan insan gibi ben de geceyi severim. O saatlerde kendinizle hesaplaşıyorsunuz, kalbinizi dinliyorsunuz...

Aşk her şeyi affeder mi?

Aşkın gözü kördür derler. Affeder sanırım. Ama mantık devreye girecek olursa affedilmeyecek çok şey var.

Ne zaman konuşmanız gerektiği halde sessiz kaldınız?

Aslında birçok şeyde sessiz kalmayı tercih ederim.

Yağmur nereye koşuyor?

İnşallah mutluluğa diyelim...

İçinizdeki ses son zamanlarda ne diyor?

"Sabırlı ol, güzel günler zamanla gelir" diyor.

Gitmesine izin vermeniz gereken neleri hayatınızda tutuyorsunuz?

Ben, sevdiği şeylere tamamen bağlanan ve hayatından da çok zor çıkaran biriyimdir. Sevdiğim bir eşyam olabilir, sevdiğim bir arkadaşım olabilir, ya da aşık olduğum adam olabilir. Hiç fark etmez. Sevdiğim hiçbir şeyi atamam ya da hayatımdan çıkaramam. Bunu yapabilsem bile biraz zaman alır. O süreçte çok zorlanır, yaralar alırım.

Uçurumdan tam atlamak üzereydiniz, durdunuz aklınıza ne geldi?

Neşet Usta'nın türküsü geldi aklıma. Ah yalan dünya...

Gözyaşının yıkayamadığı şeyler nelerdir?

Bazı kirler vardı maalesef silinmez. Bazı lekeler çıkmaz. Bu yüzden sevdiğiniz insanları ne olursa olsun aldatmayın.

Cehennemin çıkışında yazması muhtemel sözler nelerdir?

Cehennem girişi kolay çıkışı imkânsızdır sanırım. Öyle bir yazı olsa bile çıkış olmayan yerde yazının ehemmiyeti var mıdır?

Yolda gidiyorsunuz köşeyi döndünüz ve karşınıza siz çıktınız ne yapardınız?

"Kendini ne çok üzdün, ayıp ettin kendine" derim.

Arkadaşlarınızın sizin için genel düşüncesi nedir?

"Yağmur ölse de sırrımı kimseye vermez."

Hayatınızda olmazsa olmaz dedikleriniz?

Ailem...

Sizi geleceğe dair en çok ne endişelendiriyor?

Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir hal alacak, Türk kadınının şiddet görmesi, öldürülmesi devam mı edecek... Daha bir çok soru var aklımda...

Hatalarımızdan ders çıkarıyorsak neden hata yapmaktan korkuyoruz?

Korktuğumuz genelde hep başımıza gelir ya, bu yüzdendir belki de. Hata yapmaktan çok korkanlar, genelde en çok hataya düşenlerdir. Korkmadan yaşamak gerek...

Dünyaya nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz?

Üzerinde adımın yazdığı kitaplarım, imzamın bulunduğu köşe yazılarımın olduğu gazetelerim var. Bunlar yeterli benim için. Ama en büyük eser geriye bir insan bırakmaktır sanırım. İnşallah anne olurum bir gün ve en güzel, en anlamlı eserimde o olur.

Günlük hayatımızı telaşla yaşarken neleri gözümüzden kaçırıyoruz?

Huzura, mutluluğa arkamızı dönüyoruz aslında hayat telaşı içerisinde. Yarın ölecekmiş gibi yaşamak lazım.

Ne zaman, hangi olayla çaresizim dediniz?

Çaresiz kalmak çok kötü bir durum. Birçok üzüntümde belki demişimdir içimden ama öyle düşünmemek lazım. Vardır her derdin bir çaresi.

İleriye dönük planlar yapanlardan mısınız, yoksa anı yaşamak daha mı önemli?

İleriye dönük plan yapar, hep planlı yaşarım. Ama bazen diyorum kendi kendime, hata mı yapıyorum acaba diye. İnsan ileriyi düşünürken yaşadığı zamanının değerini bilemiyor bazen.

Ruhunuzu besleyen şeyler var mı, neler?

Yazar / şair kısmı acıdan beslenir.

Hayatta neyin peşinden koşuyorsunuz?

Mutluluğun diyeyim.

Neleri asla yapmam dersiniz?

Bugüne kadar asla dediğim her şeyi yaptım ne yazık ki. Bu yüzden hiçbir şeye asla demiyorum artık.

Korkularınız nelerdir?

Birinin ahını almak, bilmeden ve istemeden de olsa birinin ağlamasına, üzülmesine sebep olmak...

Yaşayamadığınız için pişmanlık duyduğunuz ne var?

Şu an için yaşayamadığım için içimde kalan hiçbir şey olmadı.

Hangi hataları kabul edersiniz, hangilerini etmezsiniz?

Hata hatadır aslında. Büyüğü küçüğü olmaz. Bir insan hatasını anlar ve tekrarlamaz mı, yoksa bir insan bir hatayı yaparsa hep yapar mı, bunu ben de bilmiyorum.

Sevdiğiniz için neleri göze alırsınız?

Gözü kara olanlardanım ben de. Sevdiğim insanlar için her şeyi göze alabilirim.

Birisi size bayram hediyesi alacak olsa, ne isterdiniz?

Beni tanıyan herkes bilir çikolata sevdiğimi :)

Şu an ruhunuzun olmak istediği yer neresi?

Kalp nerede hızlı çarpıyorsa, doğru yer orasıdır derler. Kalbimin hızlı çarptığı yerde olmak isterdim.

Yakın bir arkadaşınız kanunsuz bir iş yapsa polisi arar mısınız?

Sanırım o konularda duygu ile hareket eden biri değilim. Teslim olması için ikna etmeye çalışırdım önce. Eğer başarılı olamazsam polisi arardım.

Özünüzden kaybetmek istemediğiniz ne var?

Kalbimdekinin, aklımdakinin ve dilimdekinin aynı olması.

Hayatınızdaki dalgalı dönemleri nasıl atlatıyorsunuz?

Çoğu zaman yazıya dökerek rahatlatıyorum kendimi. İyi gelir, tavsiye ederim. Unutmak istediğiniz şeyleri yazın, sonra yırtın atın. İyi gelecektir.

Sizce yaşamayı en değerli kılan şey ne?

Yaşamayı değerli kılan birçok şey var. Yakınlarımızla geçirdiğimiz güzel günler ve geçireceğimizi hayal ettiğimiz güzel günler örneğin.

Önce Vatan Gazetesi ve siz. Anlatır mısınız?

Benim için çok güzel ve çok anlamlı bir tecrübedir Önce Vatan. Önce Vatan Gazetesi sayesinde yalnız yaşamayı, ayaklarımın üzerinde durmayı, hayatı öğrendim. Abdullah Akosman'a buradan bir kez daha teşekkür ederim bana bu fırsatı sunduğu için.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı hakkındaki yorumunuzu alabilir miyiz?

Gazetecilik dünyanın en özgür ve en güçlü mesleğidir aslında. Kalem kılıçtan keskindir, bunu unutmayın. Son zamanlarda özgür ya da güçlü müyüz, inanın bilmiyorum. Ama mücadelemize devam edeceğiz, bundan eminim. Tüm basın emekçilerinin bayramını kutluyorum...

Taraflı bir haber yaptınız mı?

Hayatta ne olursa olsun tarafını seçmek zorundasın bence. Rengini belli etmek zorundasın. Herkesin bir çizgisi olmalı. Benim yazılarımı ya da haberlerimi takip edenler beni çok iyi bilirler. Tarafımı her zaman belli ederim.

Hayatta ne olmasa her şey çok daha güzel olurdu?

Kötülük olmasa, barış olsa, insanlar birbirlerini üzmese ne güzel olurdu hayat...

Mesleğinizi seçmenizde ki en önemli neden neydi?

Gazetede çalışmanın bana en büyük katkısı cesaret oldu. Eskiden daha korkak biriydim. Şimdi daha cesur ve de daha özgürüm. Gazeteci ve yazar herkesten bir basamak daha özgürdür, bunu öğrendim. Bir gün kıymetli patronum bana "gazetecilik, sessiz kalanların sesi olmaktır" demişti. Sessiz kalanların öncüsü olup, konuşmayı ve yazmayı öğrendim ben de. Ses olmayı öğrendim kısacası. Ama dikkat edin lütfen. Gürültü demiyorum, ses diyorum!

Son olarak soruları nasıl buldunuz?

Sizin güler yüzünüz, güzel kalbiniz ve güzel niyetleriniz ile tanıştığım için öyle mutluyum ki... Çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için. Soruları da çok güzel buldum.