İçimizden biri: Kaya Olgar

Merhabalar Önce Vatan Gazetesinin Sevgili Okurları.

Yeniden, İçimizden Biri Bende Bugün köşesi ile sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyim. Bugün ki konuğum Kaya Olgar Bey.

Kendisi ile tesadüfen tanıştık, çünkü içimizden biri Kaya Olgar. Öncelikle teşekkür ediyorum kendisine, benimle sohbet tadında röportaj isteğimi kabul etme inceliğini gösterdiği için. Kaya Olgar ile röportajımızı yapmak üzere yola çıktık. Ege’nin yeşille mavinin buluştuğu Köyceğiz ilçesinde ki evinin kocaman bahçesi, sanki cennetteyiz hissini veren, içinde farklı tatlarda ki meyve ağaçları, mis kokuları ile çiçekleri, kendi dilleri ile adeta bizlere hoş geldiniz diyen hayvanları tarafından karşılanmak çok keyifliydi. Daha sonra evinin kapısına vardığımızda beklemek zorunda kaldık, çünkü namazını kılıyordu Kaya Olgar. Namazını bitirip, açtı kapısını bize ardına kadar, samimi, gülen gözleri ile hoş geldiniz diyerek.

Kaya Olgar ile kısa bir tanışmadan sonra, başladık sohbet tadında ki röportajımıza yaptığı kahveler eşliğinde. Ben soruyorum sorularımı, alıyorum cevaplarımı. Sadece sorularımı cevaplamıyor Kaya Olgar, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor,Yaradana inancına dair, iyiliğe dair, yaşama dair, insana dair ne biriktirdiyse yüreğinde. Çağıl çağıl akıyor derelerde ki sular seller gibi. İnançlı, sıcak, samimi, renkli ki. Bir an gökkuşağının altındaymışım da yedi rengin sıcaklığı vuruyor tüm bedenime ısınıyorum, bir anda yıldız kayıyor gökyüzünden ve hemen dilek tutmalıyım hissini veren güzellikleri ve iyiliği içinde barındıran birisi. Ve benim karşımda şu an. Çokça gülümsüyor konuşurken, ağlıyor bazen de yaşadıklarına. Çok üzmüşler Kaya Olgar’ı çok. Üzmüşler mi dedim, pardon dilim sürçtü, özür diliyorum. Kanatmışlar, acıtmışlar, yakmışlar, diri diri mezara sokmuşlar Kaya Olgar’ı. Tüm yaşadıklarına rağmen Kaya Olgar Allah’a olan sonsuz sevgisi ve inancı ile bunları yapan o insanlara bile beddua yerine ‘’Allahım onları affetsin, doğru yolu göstersin.’’ diye, dua edecek kadar da eşsiz biri. Hangimiz barındırabiliriz içimizde bu denli yüce duyguyu, hoşgörüyü.

Evinde cd çalarında Kuran-ı Kerimin Türkçe mealini yüksek sesle dinleyerek, öğrenmeye çalışıyor kutsal kitabımızı. Nasıl daha iyi biri olabilirim, nasıl cennete gidebilirim, doğru yolları arıyorum, bulmalıyım diye çırpınan biri Kaya Olgar.

Vee ağzımdan şu soru cümlesi dökülüyor Kaya Olgar’a ‘’ Siz gerçek misiniz?’’

Ben yeni tanımama rağmen Kaya Olgar’ı çok sevdim çok fazla. Sizler de tanıyınca sever misiniz? Bilmiyorum. Fakat tek bildiğim, röportajımız gerçekten okunmaya değer.

İçimizden Biri Kaya Olgar Bende Bugün. Buyurun lütfen.

Merhaba. Hoş geldiniz. Kendinizi anlatır mısınız?

Merhaba, hoşbulduk. 1964 İzmir doğumluyum. Eğitimimi İzmir’de tamamladım. Kıyafetleri ve giyinmeyi çok severdim. Allah’da “Al sana kıyafet” dedi, mankenlik yaptım. İzmir’de mankenliğe başladım. İstanbul’da devam ettim. Fotomodellik, el mankenliği yaptım. Dizilerde oyunculuk yaptım.

Hemen şimdi öğrenebileceğiniz bir şey olsa bu ne olurdu?

Kuran-ı Kerimi hatmetmek isterdim.

Kendi kendine konuşanlar delimi?

Hayır değil. Bende konuşurum. Kendi kendini mukayese ediyorsun. Sonuca yaklaşıyorsun.

Bir süper kahraman olsanız, hangi karakteri seçerdiniz?

Robin Hood olmak isterdim. Fakirlere yardım eden bir süper kahraman olmak isterdim.

Dünyaya ikinci kez gelme şansınız olsa, nasıl bir hayat yaşamak istersiniz?

İyilik ve yardım yapabilecek statüde hayatım olsun isterdim.

Dünyada istediğiniz her türlü değişikliği yapabilecek kadar gücünüz olsa, sihirli değneğinizi dokunduracağınız 3 şey ne olurdu?

Şeytanı yok etmek isterdim. Bütün kul kardeşlerime Kuran-ı Kerimin mealini hediye ederdim. Herkese yardım ederdim. Gözyaşı döken insanları yok ederdim. Herkesin gülümsemesini isterdim.

Tüm koşullar uygun olsa ve size bir iş kurma şansı verilse, nasıl bir şirketin patroniçesi/patronu olurdunuz?

Hayır derneğinin patronu olmak isterdim.

Yeteneklerinizi başka bir kişiyle değiştirme şansınız olsa, şu anda yaşayan, ya da bir zamanlar yaşamış olan hangi kişinin yeteneklerine sahip olmak isterdiniz?

Bir genelleme yaparak isim vermek istemiyorum. Fakat iyilik yapabilen herkesin yeteneklerine sahip olmak isterdim.

Çocukluğunuzda sizi en çok mutlu eden kişiler ve olaylar kimlerdi ve de nelerdi?

Hayvanlarım ve hayallerim.

Sizi dünyanın en musmutlu insanı yapabilecek şey ne olabilir?

İyilik.

Bugüne kadar attığınız en gururlu zafer çığlığı hangi başarınıza ait?

Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliğini kazandığımı duyduğum anda öylesine bir çığlık attım ki.

Gözlerinizi dolduran en son olay nedir?

Gerçekten ihtiyacı olan insanlarla tanıştım, ağladım, daha dün. (Vee yeniden boğuluyor gözyaşlarına Kaya Bey.)

Hafızanızda iz bırakmış 3 çocukluk anınız nedir?

Köpeklerim, civcivlerim ile geçen her saat ve çocukluk arkadaşlarımla dolu dolu geçirdiğim her saniyem, unutulmamak üzere kazındı hafızalarıma.

Bir mucize olsa geçmişinizdeki hangi hatalarınızı düzeltmek istersiniz?

Beni aldatan, kandıran insanlarla hiç tanışmamayı.

Aklınıza her geldiğinde sizi gülümseten bir anınızı anlatır mısınız?

Bir arkadaşım tavuskuşu hediye etmişti bana. Tavuskuşunun ağaca çıkıp, Kaya, Kaya, Kaya diye bağırmasını her hatırladığımda çok gülerim. (Anlatırken yine kahkahalar atıyor Kaya Bey.)

Şimdiye kadar yaptığınız en çılgınca şey nedir?

Çılgın Bediş dizisinde ki rolüm. Kadınlar erkek, erkekler kadın olmuştu. En çılgınca şeydi ve de komik.

17-18 yaşlarınıza geri dönme şansınız olsa yine aynı hayatımı yaşardınız, yoksa başka bir hayat mı yaşardınız?

Bugünkü aklımla aynı hayatı yaşamak isterdim.

Kendinizi dünyanın en güçlü insanıymışçasına başarılı ve mağrur hissettiğiniz en son deneyiminiz nedir?

Altın Kelebek ödülünü aldığımda.

Şu anda kişi olmanızda payı olduğunu düşündüğünüz kişiler kimler?

Herkes.

Çocukken ne olmak ve kim olmak isterdiniz?

Çöpçü olmak isterdim.

Gerçekleştirmeyi istediğiniz en büyük hayaliniz nedir? Veee gerçekleşti mi hayaliniz?

Hayaller bitmez, bitmemeli. Hayaller biterse hayat biter.

Hayatınızı anlatan bir kitap yazılsa yada filim çekilse adı ve konusu ne olsun istersiniz?

“Çöplüğün Yeni Adı Renkli Hayat” olsun isterdim. Konusu yaşadığım hayat.

Genel olarak yapmaktan zevk aldığın ve de zevk almadığın şeyler nelerdir?

Yemek yapmak, iyi ve güzelliklere imzalar atmak, iyilik ve yardım etmek zevkle yaptıklarım. Bankalardan, zamanımı boşa geçirmekten, boş insanlardan hiç hazetmem.

Karşınızdaki kişiyi tanımak için hangi davranışına bakarsınız?

Yalan konuşuyor mu, konuşmuyor mu, ona bakarım.

Birine yada bir olaya sinirlendiğinde tepkin ne olur?

Eskiden fevri davranırdım. Kuran-ı Kerimi okuduktan sonra, sessizce uzaklaşıyorum.

Kendinizde neleri değiştirmek istersiniz?

Duygusallığımı, merhametimi, çok çabuk insanlara inanmayı.

Motive olmak için başvurduğunuz ilk yöntemler nelerdir?

Hayvanlarımın gözlerine bakarım.

Sonsuza kadar yaşlanmayacaksınız diyelim, hangi yaşta kalmayı istersiniz?

30’lu yaşlarım.

Bu yıl hayatının sona ereceğini bilseniz, neyi daha farklı yaparsınız?

Hemen bütün mal varlığımı gerçekten ihtiyacı olanlara devrederdim.

Akıl hocasına ihtiyaç duysanız, bu kim olurdu?

Kuran-ı Kerim.

Ölü ya da yaşayan biriyle tanışabilecek olsanız, bu kim olurdu? Ve ne sorardınız ona?

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed. Daha iyi bir kul olabilmek için neler yapmam gerektiğini sorardım.

Başardığınız en zor şey neydi?

Aç kaldım İstanbul’da. Tek başıma kaldım. Ve ayaktayım.

Kendi paranız ile aldığınız ilk şey neydi?

Portakal sıkacağı.

En son elini tuttuğun kişi kim?

Köpeğim.

Çekingen mi, yoksa atılgan mısın?

Her ikisi de yerine göre.

Kimi dört gözle bekliyorsun?

Ölümü.

Ne tür insanlar seni etkiler?

Başarılı insanlar. Haz duyarım onlarla.

Tesadüflere ve mucizelere inanır mısın? Neden?

Sonsuz inanırım. Birebir yaşadım çünkü.

Güven problemi yaşar mısın?

Yaşamıyorum. Allah’ıma güveniyorum.

Uzay boşluğuna çıkmak mı, okyanusun dibine inmek mi? Neden?

Uzay boşluğu. Çünkü yukarıdan baktığında her şeyi daha iyi görebilmek için.

Geçmişten birini özlüyor musun? Özlüyorsan ne sıklıkla?

Özlemiyorum. Çünkü hepsi görevlerini tamamlayıp gittiler hayatımdan.

En son kimin önünde ağladın ve nedeni neydi?

Senin önünde ağladım Sacide Hanım.

Gece mi, gündüz mü? Neden?

Gündüz. Çünkü gerçekleri görebilmek için. Gece gerçekleri saklar.

Aşk her şeyi affeder mi?

Asla affetmez.

Ne zaman konuşmanız gerektiği halde sessiz kaldınız?

Çoook sessiz kaldım. Gerçekleri söyleyemedim. Pişman değilim sustuğum için. Allah sabredenleri sever.

İnsanların sizin hayatınızdan çıkardıkları en büyük ders ne olabilir?

O kadar çok şey var ki. Ne sayfalar yeter, ne kalemler.

Hangi konuda kendinizin en büyük düşmanısınız?

Saflığımın.

İçinizdeki ses son zamanlarda ne diyor?

Şimdi ki aklımla geçmişe dönebilsem diyor.

Gitmesine izin vermeniz gereken neleri hayatınızda tutuyorsunuz?

Hepsini gönderdim. Çünkü karşısına başka Kaya Olgar çıktığında kıymetini bilsin diye.

Uçurumdan tam atlamak üzereydiniz, durdunuz aklınıza ne geldi?

Güçlü olmalıyım, Allah’ım yardım et bana.

Gözyaşının yıkayamadığı şeyler nelerdir?

Unutmak, silmek, ders çıkarmak.

Bir dalga olsan ilk nereye vururdun?

Kıyıya. Çünkü insanın ayakları yere sağlam basmalı.

Cehennemin çıkışında yazması muhtemel sözler nelerdir?

Aklın başına geldi mi?

Yolda gidiyorsunuz köşeyi döndünüz ve karşınıza siz çıktınız ne yapardınız?

Boynuna sarılırdım.

Arkadaşlarının senin için genel düşüncesi nedir?

Gerçek Kaya Olgar’ı tanıyanlar çok sever. Tanımayanlar ise nefret eder. Nefret edenlerin kaybıdır o.

Hayatınızda olmazsa olmaz dedikleriniz?

Namazım, ibadetlerim.

Sizi geleceğe dair en çok ne endişelendiriyor?

Allah’tan başka bir insana muhtaç olmak.

Hatalarımızdan ders çıkarıyorsak neden hata yapmaktan korkuyoruz?

Bilgisizlikten, tecrübesizlikten.

Dünyaya nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz?

İçinde iyilik ve güzellik olan her izi bırakmak istiyorum.

Günlük hayatımızı telaşla yaşarken neleri gözümüzden kaçırıyoruz?

Kendi menfaatimiz dışında ki her şeyi.

Kendi hayatınızdan çıkardığınız en büyük ders ne?

Saflık. Herkese inanmam. Güvenmemem gereken insanlara olan güvenim.

İleriye dönük planlar yapanlardan mısınız, yoksa anı yaşamak daha mı önemli?

İleriye dönük planlar yapmak isterim ama bu mümkün değil maalesef. O yüzden anı en iyi ve en doğru bir şekilde yaşamaya çalışıyorum.

Ruhunuzu besleyen şeyler var mı, neler?

İmanım, inancım.

Hayatta neyin peşinden koşuyorsunuz?

Doğruluğun, iyiliğin, sevginin, yapıcı olmanın, güzel olan her şeyin.

Neleri asla yapmam dersin?

Asla dememeli insan. Korktukları başına gelebilir. Yalan ve çıkardan nefret ederim, yapmam bunları. İnsanları kınamaktan nefret ederim. Yaradan der ki; kınama, kınadığını yaşamadan ölmezsin.

Korkularınız nelerdir?

Allah’tan başka hiçbir şeyden korkmam, şükürler olsun.

Yaşayamadığın için pişmanlık duyduğun ne var?

O kadar çok şey var ki. Hayatım hep koşuşturma içinde geçti. Anılarımı dolu dolu yaşayamadım. Şimdi yaşıyorum.

Hangi hataları kabul edersiniz, hangileri etmezsiniz?

Yalanı, nankörlüğü, çıkarcılığı kabul edemem. İhmali kabul ederim, art niyetsiz olanını ama.

Beyaz yalanlar söyler misin, neler söylersin?

Söylemem. Yalanın siyahı, beyazı olmaz. Susarım.

Sevdiğinize buradan ne söylemek istersiniz?

Hepinizi seviyorum. Tüm insanlar doğruyu bulsun diye dua ediyorum.

Sevdiğiniz için neleri göze alırsınız?

Sevdiğim için ayırt etmeden, kim olursa olsun doğru insan için her şeyi göze alırım.

Şu an ruhunun olmak istediği yer neresi?

Küçük bir balıkçı kasabasında, deniz kıyısında olmak isterim.

Yakın bir arkadaşın kanunsuz bir iş yapsa polisi arar mısın?

Hayır aramam. Fakat hayatımdan da çıkarırım sonsuza kadar.

Herhangi bir kişinin favori insanı mısın?

Onu onlar bilir, ben bilemem.

Özünüzden kaybetmek istemediğiniz ne var?

Kendimi seviyorum. Hiçbir şeyimi kaybetmek istemiyorum.

Hayatınızdaki dalgalı dönemleri nasıl atlatıyorsunuz?

Yaradan’ıma sığınarak.

Sizce yaşamayı en değerli kılan şey ne?

En iyi şekilde var olabilmek.

Mesleğinizi seçmenizde ki en önemli neden neydi?

Kıyafetleri ve giyinmeyi çok sevmem.

Ne zaman, hangi olayla çaresizim dediniz?

Çok büyük bir iftiraya uğradım. Allah’ımın yardımıyla kurtuldum. Şükürler olsun.

Son olarak soruları nasıl buldunuz?

Hiçbir yerde duymadığım enteresan ve içten röportaj sorularıydı. Teşekkür ederim.