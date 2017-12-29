İçimizden Biri : Güler Şen

Merhabalar Önce Vatan Gazetesinin Sevgili Okurları.

2017 yılına elveda etmenin burukluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda 2018 yılına da hoş geldin demeye hazırlanıyoruz. İnsanoğlunun silinmez kaderine şahitlik ediyoruz bir kez daha. Ağlamayla gülmenin kardeş olduğuna inanarak, yaşayarak yerinde tespitlerde bulunduk. Elveda ile Hoş geldin ide kardeş tuttuk bu vesile ile. Değil mi?

Bu hafta ki sohbet konuğum ‘’7 Ayna’’ Kitabının yazarı Sayın Güler Şen Hanımefendi. Güzel bir tesadüf eseri kendisine rastladım. Ve tanışır tanışmaz, sanki yıllardır berabermişiz de, daha dün ayrılmışız, bugün yeniden sohbetimize devam ediyormuşuz duygusunu yaşadığım, arkadaşım, dostum, sırdaşım diyebilmemin sebebi, eşsiz varlığı. Şans bu olsa gerek.

Dünyaya gözlerimizi açtığımızda hepimize bebek derler, çünkü isimlerimiz henüz konmamıştır. İlerleyen vakitlerde konur isimlerimiz. Güler Şen hanımefendiye konan isme bakar mısınız? ‘’Güler’’. İsmi ile bir insan ancak bu kadar bağdaşabilirdi. İsmi gibi hep gülüyor, gülerken yüzünde adeta güller açıyor. Hep gül sen diye dualar ediyorum tanıdığım günden beri. Güneş gibi sıcacık ısıtan, sarıp sarmalayan gülümsemelerinden başka o kadar çok ki meziyetleri. Ben hepsini anlatabilir miyim kaygısı taşıyorum, ama yine de vazgeçmiyorum, yazacağım ısrarla.

Efsaneye göre Meleklerin cennette uçtuğuna inandık, inandırıldık. Ben, Güler Şen Hanımefendiyi tanıdıktan sonra özgür irademi kullanarak, Meleklerin sadece cennette uçtuğuna inanmıyorum artık. Güler Şen Hanımefendi bir ‘’Melek’’. Şükürler olsun ki Yaradan’ımızın dünyamıza, insanlarımıza hediyesi. Başta ezilen, çaresiz, kimsesiz çocuklarımızın ve kadınlarımızın Meleği. Açıyor kanatlarını, alıyor kanatlarının altına, canı pahasına olsun bırakmıyor. Biliyor çünkü bırakırsa, tutan olmayacak kendisinden başka, düşecekler. İhtiyacı olan insanımıza, renk, dil, din, ırk demeden, kilometrelerce uzağı yakın eden, yardım etmeliyim, yaralarına merhem olmalıyıma inanan güzel bir insan. Güler Şen gibi Melekler çoğaldıkça, yaşadığımız dünyada cenneti göreceğiz umudum artıyor, artıyor. Aldı eline rengarenk boyalarını Güler Şen Hanımefendi. Değdiriyor fırçalarını ucunda ki renkleriyle kararan hayatlara, çiziyor gökkuşağını anlatan tablolarını.

İyi insan olmanın, iyilik yapmaktan geçtiğine öylesine değil, ölesiye inanan ve yüreğinden gelen iyilik sesini istese bile susturamayan, bu yolda yorulmayan harika bir insan Güler Şen. Anne ve babasına hayırlı bir evlat, kardeşlerinin yaslandığı omuz, ismini; parmakları ile eşinin yüreğine aşk diye yazan, çocuklarının ana kraliçesi, gazete köşelerinin yazanı, televizyonların asil konuğu, yardıma açılan avuçları kapatan elin sahibi, dost kelimesinin gerçek hak edeni veee gülümsemenin en yakışan yüzünün sahibi.

Ne mutlu ki bana tanıştım kendisiyle. Sizlerde okuyacaksınız, tanıyacaksınız ve benim gibi mutlu olacaksınız Güler Şen Hanımefendi ile.

İçimizden Biri Güler Şen Hanımefendi, Bende Bugün. Buyurun Lütfen.

Merhaba. Hoşgeldiniz. Kendinizi anlatırmısınız?

Merhaba ben Güler ŞEN 1966 Samsun doğumluyum evli ve 2 çocuk annesiyim. Kızım beykent üniversitesinde 2.sınıf radyo televizyon bölümü okuyor. Oğlum polon ya da Lazarski üniversitesinde uluslararası ilişkiler okuyor. Nasıl yazmaya başladım onu anlatayım.

Dördüncü sınıf ta çöpte bir defter bulup ona bir masal uydurup yazmıştım ve üçüncü sınıfta birkaç öğrenci ye okutturup beğendiklerinde benim yazdığımı söyler övgüler toplardım.

Bir gün defteri sınıfta masamın üzerinde utup teneffüs e çıkmıştım. Zil çalıp sınıfa döndüğümde ise öğretmenim masamda oturuyor elinde de benim yazdığım defterim duruyordu.

Gel bakalım kızım yanıma otur dedi, utana sıkıla oturdum fakat çok tan ağlamaklı olmuştum kızacağından korktuğum için

Bunu sen mi yazdın? dedi başım önümde

Evet öğretmenim ben yazdım dedim.

Aferin sana çok güzel olmuş yazma ya devam et dedi ve ben hala yazıyorum .

Hemen şimdi öğrenebileceğiniz bir şey olsa bu ne olurdu?

Tüm dünya dillerini konuşmayı öğrenmek isterdim.

Kendi kendine konuşanlar deli mi?

Bence iki kere akıllı neden? Önce içten konuşup onaylıyor sonra da dıştan sağlamasın yapıyor.

Bir süper kahraman olsanız, hangi karakteri seçerdiniz?

Mustafa Kemal Atatürk tartışmasız çünkü benim gözümde gönlümde en eşsiz kahramanımdır.

Dünyaya ikinci kez gelme şansınız olsa, nasıl bir hayat yaşamak istersiniz?

Psikiyatri kliniklerini, çocuk ıslahevleri, ve pedagoglar, adım başı ve ücretsiz yapardım.

Tüm insanlar çocukluktan itibaren mutlu ve en ses ilişki den uzak olmalarını sağlardım.

Dünyada istediğiniz her türlü değişikliği yapabilecek kadar gücünüz olsa, sihirli değneğinizi dokunduracağınız 3 şey ne olurdu?

Savaş yok, tecavüz yok, açlık yok.

Tüm koşullar uygun olsa ve size bir iş kurma şansı verilse, nasıl bir şirketin patroniçesi/patronu olurdunuz?

İnsanların mutlu olacağı, güle oynaya gelecekleri, azarsız, mutsuz dönmeyecekleri hastahanelerin patronu olurdum.

Yeteneklerinizi başka bir kişiyle değiştirme şansınız olsa, şu anda yaşayan, yada bir zamanlar yaşamış olan hangi kişinin yeteneklerine sahip olmak isterdiniz?

ATATÜRK’e gerçekten hayranım, Sabiha GÖKÇEN ve Türkan SAYLAN da değerini bildiklerimdendir.

Çocukluğunuzda sizi en en çok mutlu eden kişiler ve olaylar kimlerdi ve de nelerdi?-Beni en çok dedem mutlu ederdi çünkü 70li yıllar olmasına rağmen ve okuma yazma bilmemesine rağmen alfabeye bakıp devlet büyüklerine mektup yazıp yollardı ve cevaplar alırdı. Çok modern ve çok açık görüşlü bir insandı.

Sizi dünyanın en musmutlu insanı yapabilecek şey ne olabilir?

Yurtta sulh cihanda sulh.

Bugüne kadar attığınız en gururlu zafer çığlığı hangi başarınıza ait?

Tabi ki kitabım için atmıştım.

Gözlerinizi dolduran en son olay nedir?

Sinema filmi AYLA çok ağlattı beni.

Hafızanızda iz bırakmış 3 çocukluk anınız nedir?

Okulda matematik den hiç anlamadığım halde beni okullar arası yarışmaya yolladılar birinci olup dönmüştüm, nasıl olduğunu sormayın bende bilmiyorum.

Bir akşam da evimiz yanıyordu penseyi alıp eve gelen elektrik kablosun kesmiştim o çocuk halimle annemler donup kalmıştı.

Birde hemen yanıma erik ağacına yıldırım düşmüştü.

Bir mucize olsa geçmişinizdeki hangi hatalarınızı düzeltmek istersiniz?

-Etrafımda o kadar çok angarya insan varmış ki akrabam sandığım ve sadece sanmada kaldığım, arkama baktığımda onlara ayırdığım zamanlarımı geri isterdim.

Aklınıza her geldiğinde sizi gülümseten bir anınızı anlatır mısınız?

Pilav yüzünden Tekirdağ da tepe taklak düşmüştüm, her hatırladığım da kahkahayla gülerim.

Şimdiye kadar yaptığınız en çılgınca şey nedir?

Minibüs yolculuğu yaparken bir adam cinsel organını koltukta oturan bir kadına temas ettiriyordu. Kadıncağız sesini çıkartamıyor gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Durağa geldik birkaç kişi indi sapık inmedi, tam minibüsün kapısı kapanmak üzereydi ki adama bir tekme attım tepe taklak yere yuvarlandı ve minibüsün kapısı kapandı yola devam edip bir çılgınlık yapmıştım.

17-18 yaşlarınıza geri dönme şansınız olsa yine aynı hayatımı yaşardınız, yoksa başka bir hayat mı yaşardınız?

Evet galiba ben yine aynı hayatı yaşamak isterdim.

Kendinizi dünyanın en güçlü insanıymışçasına başarılı ve mağrur hissettiğiniz en son deneyiminiz nedir?

Ben okullara kitap araç gereç yolluyorum o çocuklarda bana mektup yolluyorlar.

O anın tarifi yok kendimi işte o zaman cidden çok başarılı ve mağrur buluyorum.

Şu anda kişi olmanızda payı olduğunu düşündüğünüz kişiler kimler?

Önce ailem sonra öğretmenlerim.

Çocukken ne olmak ve kim olmak isterdiniz?

Öğretmen olup köy okullarına gidip hem çocukları hem de anneleri eğitecektim amma olmadı.

Gerçekleştirmeyi istediğiniz en büyük hayaliniz nedir? Veee gerçekleşti mi hayaliniz?

Kitap yazmaktı Allah’ıma şükürler olsun gerçek oldu.

Hayatınızı anlatan bir kitap yazılsa ya da filim çekilse adı ve konusu ne olsun istersiniz?

İstemek öğrenmek ve başarmak.

Genel olarak yapmaktan zevk aldığın ve de zevk almadığın şeyler nelerdir?

Ailemle bir arada olmaktan, dostlarımla muhabbetten, yardıma muhtaç olanlara el uzatmaktan, okumaktan, yazmaktan sinemaya gitmekten zevk alıyorum.

Yalandan, iftiradan, boş konuşan insanlardan, hiçbir şey bilmeyip te ukalalık yapanlardan hoşlanmıyorum.

Karşınızdaki kişiyi tanımak için hangi davranışına bakarsınız?

Konuşurken gözlerinin derinliklerine el kol hareketlerine ve usturubuna saygısına bakarım.

Birine ya da bir olaya sinirlendiğinde tepkin ne olur?

Önce sakin dinlerim sonra sakinleştirmeye çalışırım olmadı dinletemedim çeker giderim.

Kendinizde neleri değiştirmek istersiniz?

Çok fazla doğrucuyum kesinlikle yalanı sevmiyorum, yani tam anlamıyla doğrucu Davut’um ve bunu kendimde sevmiyorum. Çok fazla özveriliyim sevdiklerim için hep kendimden ödün veririm bunu da sevmiyorum.

Motive olmak için başvurduğunuz ilk yöntemler nelerdir?

Çiçeklerim var onları severim, sularım, dokunurum, konuşurum olay bitmiştir motive oluyorum.

Sonsuza kadar yaşlanmayacaksınız diyelim, hangi yaşta kalmayı istersiniz?

25 yaşımda kalayım.

Bu yıl hayatının sona ereceğini bilseniz, neyi daha farklı yaparsınız?

Tüm işlerimi bir yana bırakıp sevdiklerimle zaman geçirirdim.

Akıl hocasına ihtiyaç duysanız, bu kim olurdu?

Kızım ve kız kardeşim.

Ölü yada yaşayan biriyle tanışabilecek olsanız, bu kim olurdu? Ve ne sorardınız ona?

Aslında sormak istediğim bir kişi yok binlerce kişi var neden organ bağışında bulunmuyorsunuz?

Başardığınız en zor şey neydi?

Boğulan iki kişiyi kurtarmıştım fakat korkudan ben ölecektim ya bir şey olsaydı diye.

Kendi paranız ile aldığınız ilk şey neydi?

Kitap aldım fakat üç arkadaş paralarımızı birleştirip ortak almıştık kitapları dönüşümlü okuyorduk.

En son elini tuttuğun kişi kim?

Oğlum Polonya'dan geldiği için hasret gidermek için el eleyiz.

Çekingen mi, yoksa atılgan mısın?

Çekingen değilim atılganım.

Kimi dört gözle bekliyorsun?

Annemi ve oğlumu ikisi de gurbette.

Ne tür insanlar seni etkiler?

Ağır, bilgili, kültürlü ,kibar ve saygılı.

Tesadüflere ve mucizelere inanır mısın? Neden?

İnanırım çünkü birkaç kez denk geldi.

Güven problemi yaşar mısın?

Aslında yaşamam çünkü hissediyorum karşımdaki insanın nasıl olduğunu.

Uzay boşluğuna çıkmak mı, okyanusun dibine inmek mi? Neden?

Uzay boşluğuna olsun çünkü okyanusu az yada çok tahmin edebilirim, fakat uzay boşluğuyla ilgili bilgim yok onu da bilmek isterim.

Geçmişten birini özlüyormusun? Özlüyorsan ne sıklıkla?

Dedemleri çok özlüyorum onlara benzeyen birini görürsem, yada onların sevdiği her hangi bir şey gördüğümde aklıma geliyorlar.

En son kimin önünde ağladın ve nedeni neydi?

Tüm ailenin toplandığı bir aile yemeğiydi ve tacize uğramış bir kız anlatıldı gözyaşlarımı tutamadım.

Gecemi, gündüz mü? Neden?

Gündüz çünkü aydınlık gülmek gibidir her insanı iyileştirir.

Aşk her şeyi affeder mi?

Her aşk değil bazı aşklar her şeyi affediyor.

Ne zaman konuşmanız gerektiği halde sessiz kaldınız?

Birçok kere sessiz kaldım çünkü gereksiz sorulara verilecek cevabım yok.

İnsanların sizin hayatınızdan çıkardıkları en büyük ders ne olabilir?

Zoru başarmak ve istemek.

Hangi konuda kendinizin en büyük düşmanısınız?

Düzeltemediğim eşimi dostumu görünce kendime kızıp acımasız davranıp sen ne işe yaradın diye içimden kızıp düşmanlık ediyorum.

İçinizdeki ses son zamanlarda ne diyor?

Koştur koştur koştur diyor, durmak duraklamak, park etmek bana göre hiç değil.

Gitmesine izin vermeniz gereken neleri hayatınızda tutuyorsunuz?

Akraba olarak sevmediğim insan müsvetteleri var mesela, ayda yılda da olsa mecbur görmek zorunda kalıyorum bunların hayatımda yeri yok fakat kalıyorlar keşke yok olsalar.

Uçurumdan tam atlamak üzereydiniz, durdunuz aklınıza ne geldi?

Evlatlarım geldi, annem babam kardeşlerim eşim geldi daha ne olsun çekirdek ailem.

Gözyaşının yıkayamadığı şeyler nelerdir?

İhaneti yıkayamaz, cenazeyi yıkayamaz, acıları yıkayamaz.

Bir dalga olsan ilk nereye vururdun?

Ay ışığına vururdum ki yakamozu kıskandırıp benden kopya çekmesi için.

Cehennemin çıkışında yazması muhtemel sözler nelerdir?

Döndün daldan düşen kuru yaprağa ey insan oğlu doydu mu gözün?

Yolda gidiyorsunuz köşeyi döndünüz ve karşınıza siz çıktınız ne yapardınız?

Kendimi fiziksel olarak bir güzel inceler ben nereye gidiyorum benden habersiz derdim.

Arkadaşlarının senin için genel düşüncesi nedir?

Verdiği sözü mutlaka tutan, tutamayacağı sözü vermeyen, aklına estiğini yapan, tuttuğunu kopartan sarı kafa diyorlar.

Hayatınızda olmazsa olmaz dedikleriniz?

Kitap, kalem, defter, çay, kahve, çiçek.

Sizi geleceğe dair en çok ne endişelendiriyor?

Bizim yaşadığımız güvenilir insanlar, güvenilir dostluklar, güvenilir bir dünya kalmayacağı beni çok üzüyor.

Hatalarımızdan ders çıkarıyorsak neden hata yapmaktan korkuyoruz?

Hata yapıldığında etraftan gelecek olan tepki, maalesef ki kırıcı, incitici, aşağılayıcı olup tiksinç bakışlara hedef olmaktan korkuyoruzdur.

Dünyaya nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz?

Tabi ki güzel yazan, tabi ki rol model olan, insanlığı örnek alınarak anılmak isterim.

Günlük hayatımızı telaşla yaşarken neleri gözümüzden kaçırıyoruz?

Sevmek için geç kaldığımızı, yardıma muhtaçlara elimizi uzatmak için geç kaldığımızı, en en önemlisi de insanlığımızdan ödün verdiğimizi unutup geç kaldığımızdan haberimiz yok.

Kendi hayatınızdan çıkardığınız en büyük ders ne?

İnsan isterse her şeyin üstesinden gelir, yeter ki isteyelim hedef belirleyelim.

İleriye dönük planlar yapanlardan mısınız, yoksa anı yaşamak daha mı önemli?

İleriye dönük planlar yapanlardanım, mutlaka yarını düşünerek yaşarım.

Ruhunuzu besleyen şeyler var mı, varsa neler?

Tüm çocuklar, tüm hayvanlar ve çiçekler.

Hayatta neyin peşinden koşuyorsunuz?

Yaşamın saçlarından iki elimle tuttum o da pişman bana yakalandığına da kaçacak yeri yok.

Neleri asla yapmam dersin?

Yalanı, yerlere sokağa çöp atmayı, denize kaka yapmayı, yol ortasına balgam çıkartıp tükürmeyi asla yapmam.

Korkularınız nelerdir?

Sanırım yok denecek kadar azdır herhalde, çünkü düşündüm de hatırlayamadım .

Yaşayamadığın için pişmanlık duyduğun ne var?

Üniversite okuyamamam içimde yılların dahi geçip gittiği kabuk tutturamadıklarından.

Hangi hataları kabul edersiniz, hangileri etmezsiniz?

Kendi çapında aile arasında ufak tefek zararsız hataları affedebilirim. Büyük hataları sanırım affedemem.

Sevdiğinize buradan ne söylemek istersiniz?

Birbirimizi sevmek için sevdiğimizi söylemek için geç kalmayalım derim.

Sevdiğiniz için neleri göze alırsınız?

Öyle çok fazla çılgın değilim standart yaşarım olması gerektiği gibi. Delilikler beklemeyin benden.

Şu an ruhunun olmak istediği yer neresi?

Orman bağ evi deniz iç içe güneş kumsal.

Yakın bir arkadaşın kanunsuz bir iş yapsa polisi arar mısın?

Aramam önceden olsaydı arardım, şimdi aramam kimi kime şikayet edeyim.

Herhangi bir kişinin favori insanı mısın?

Birçok kişinin favori insanıyım onlara da buradan çok teşekkür ederim.

Özünüzden kaybetmek istemediğiniz ne var?

Merhametim, sevgim, kalbim ve insanlığım.

Hayatınızdaki dalgalı dönemleri nasıl atlatıyorsunuz?

Üzerinde durmuyorum zaman aşımına uğrayıp geçiyor.

Sizce yaşamayı en değerli kılan şey ne?

Her şey gerekli.

Mesleğinizi seçmenizde ki en önemli neden neydi?

İnsanları seviyorum ve iyi dinliyorum.

Ne zaman, hangi olayla çaresizim dediniz?

Kızıma kanser teşhisi koyulduğu gün yolun sonu dedim, o zaman gerçekten çok kötüydü ve çok acımasız, çok çaresiz bir dünyadayım demiştim.

Son olarak soruları nasıl buldunuz?

Güzel buldum. Çünkü emek var ve ben bu emeği geçen güzel ellere, güzel gönüllere yürekten teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim yolunuz hep açık olsun sevgiyle kalın.