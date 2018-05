İçimizden Biri : Ayfer Sarısal Öztürk

Baharı Müjdeleyen Martılara Bir Parça Simit Atarken, Önce Vatan Gazetesinin Siz Sevgili Okurlarını Unutmadım. Yüreğimin Merhabasını Bıraktım. Alır mısınız?

Bugün ki sohbet konuğum Femin Art Derneği Dalaman Şubesi Başkanı, Resim Öğretmeni ve Ressam (Ressam diye hitap edildiğin de, her zaman ki gibi, önce gülümseyen, daha sonra da ‘’ressam değilim’’ diyen mütevazi kişiliğin sahibi) Sayın Ayfer Sarısal Öztürk Hanımefendi.

Sevgili konuğum ile sohbetimiz gerçekten okunmaya değer. Keşke demeyi hiç sevmiyorum fakat konu Ayfer Hanım ile röportajımız olunca diyorum ki; keşke sohbetimizi yaparken siz değerli okuyucularımız da masamız da olabilseydiniz. Ne kadar samimi, sıcacık olduğunu, verdiği cevaplar ile yüreğinin masamızda atan tik tak, tik tak seslerini duyabilseydiniz. Dahası da var, ağız dolusu kahkahalarımıza eşlik edebilseydiniz. Demem o ki, her insana, her eve lazım, ‘’Mükemmel Ayfer’’.

Rengarenk boyalarını fırçası eşliğinde tualinde dans ettirirken, hayallerinin sınırsızlığına inanan ve bu yolda gölgesini geçmeye çalışan sanatçının adı Ayfer Sarısal Öztürk.

Başkanı olduğu Femin Art Derneği için neler yapabilirim, yapabiliriz ki diye fikirler üretmeye, daha çok insanlara ulaşmaya, sanata dair küçük olan ne varsa büyütmeye çalışan, sanatçı olmak isteyen insanlara el uzatan, Derneğinin adı Femin Art, fakat kocaman yürekli Ayfer Sarısal Öztürk, kadın erkek ayırmadan, sanata herkesi davet ediyor. Sanatın olduğu yerde, kötü hiçbir şey olamaza inanmış çünkü. Dünyamızı iyilik ve iyiler, güzellik ve güzeller kurtaracak.

Keşkeleri semtine uğratmayan, gülümsediğinde, gülümseme bir yüze bu kadar mı çok yakışır? Diye soru sormanıza sebep olan, özgüveni tavanlardan el sallayan, Sayın Kamil Öztürk Beyefendinin seveni sevileni, Bilge ve Özge’nin biricik anneleri, Atlas’ın ‘’torunumu canım çok çekiyor’’ diyen annanesi, öğrencilerinin canım öğretmenimi, benim de gülücükleriyle yüreğimi ısıtan, tanışmamız çok kısa fakat sanki yıllardır tanıyorum duygusunu yaşatan, Resim Öğretmeni, Ressam, ve Femin Art Derneğinin Dalaman Şube Başkanı Sanatçı Ayfer Sarısal Öztürk.

İçimizden Biri Sayın Ayfer Sarısal Öztürk Hanımefendi Bende Bugün Buyurun.

Merhaba. Hoş geldiniz. Kendinizi anlatır mısınız?

Merhaba. Hoş bulduk. 1961 yılında Yozgat’ta doğdum. İlkokulu Yozgat’ta okudum. Ortaokulu ve Öğretmen Lisesini Antakya’da bitirdim. 1982 yılında Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Zonguldak, İstanbul, Bingöl’de resim öğretmenliği yaptım. 20 yıldır Muğla ilinin Dalaman ilçesinde halen resim öğretmenliği yapmaktayım. Emekliliğimin dolmasına rağmen 15 yıldır ilk gün ki heyecanımla mesleğimi yapıyorum.

Hemen şimdi öğrenebileceğiniz bir şey olsa bu ne olurdu?

Ülkemin gelecek yıllarda ki durumunu öğrenmek isterdim.

Kendi kendine konuşanlar delimi?

Hayır. Tersine çok akıllılar. Başkalarına anlatamayacakları sorunlarını daha rahat kendisi ile konuşabilenlerdir

Hayatta ne olmasa her şey çok daha güzel olurdu?

Ne değil de neler olmasa dersek çok daha doğru olurdu. Kin, nefret, yalan.

Keşkeleriniz var mı?

Güzel bir soru. İnanılmaz ama gerçekten keşkem yok. Keşkelere fırsat vermemek için kararlarımı ona göre alırım.

Dünyaya ikinci kez gelme şansınız olsa, nasıl bir hayat yaşamak istersiniz?

Başka bir kültürde doğmak isterdim, farklı kültürleri tanımak adına.

Dünyada istediğiniz her türlü değişikliği yapabilecek kadar gücünüz olsa, sihirli değneğinizi dokunduracağınız 3 şey ne olurdu?

Birincisi, dünyanın ekoloji açısından daha yaşanılır bir hale getirirdim. İkincisi, insanların kalbine barış ve sevgi eker, dolayısı ile savaşların son bulmasını isterdim. Üçüncüsü ise tüm insanlara yaşanabilir düzeyde ekonomik güç verirdim.

Tüm koşullar uygun olsa ve size bir iş kurma şansı verilse, nasıl bir şirketin patroniçesi/patronu olurdunuz?

Sanat ve kültüre hizmet eden sergi, konferans salonları, her yaştan ve kesimden gelebilecek insanlara atölyeler açmak isterdim.

Yeteneklerinizi başka bir kişiyle değiştirme şansınız olsa, şu anda yaşayan, yada bir zamanlar yaşamış olan hangi kişinin yeteneklerine sahip olmak isterdiniz?

Leonardo di ser Piero da Vinci ile değiştirmek isterdim.

Çocukluğunuzda sizi en en çok mutlu eden kişiler ve olaylar kimlerdi ve de nelerdi?

Ablam ve ağbim. O kadar çoklar ki hangisini anlatayım.

Bugüne kadar attığınız en gururlu zafer çığlığı hangi başarınıza ait?

Gazi Üniversitesinin girdiğim yetenek sınavımın sonuçlarının açıklandığı listede adımı görmek. Hem de alınan 150 kişiden 15. Sırada.

Gözlerinizi dolduran en son olay nedir?

Şehitlere.

Hafızanızda iz bırakmış 3 çocukluk anınız nedir?

Birincisi, 10 yaşımda babacığımı kaybettim. İkincisi, patatesi sevmememe rağmen komşumuzun yaptığı patatesli dürümün tadını hiç unutamam. Üçüncüsü ise beşinci sınıftayken kız arkadaşımın ailesi tarafından okuldan alınıp nişanlandırılmasını hiç unutamam.

Aklınıza her geldiğinde sizi gülümseten bir anınızı anlatır mısınız?

Ablam ile saçma sapan şeylere gülerdik.

Şimdiye kadar yaptığınız en çılgınca şey nedir?

Öğretmen lisesinde yatılı okurken 5 kız okuldan kaçıp otobüsle Antakya’yı turlamak.

17-18 yaşlarınıza geri dönme şansınız olsa yine aynı hayatımı yaşardınız, yoksa başka bir hayat mı yaşardınız?

Çok mutluyum 17-18 yaşımı öyle yaşadığım için. Geri dönsem yine yeniden aynısını yaşarım.

Kendinizi dünyanın en güçlü insanıymışçasına başarılı ve mağrur hissettiğiniz en son deneyiminiz nedir?

Ayyyy Sacide Hanımcığım.! Bana böyle sorular sorulur mu hiç? Benim her deneyimim, başarılı ve mağrur hissettirir bana. Yaradan en güzel hediyeyi bana verdi.

Şu anda kişi olmanızda payı olduğunu düşündüğünüz kişiler kimler?

Öncelikle ailem, yeteneğim sonra da ilkokul öğretmenim.

Çocukken ne olmak ve kim olmak isterdiniz?

Avukat olmak isterdim.

Gerçekleştirmeyi istediğiniz en büyük hayaliniz nedir? Ve gerçekleş timi hayaliniz?

Yazar ve ressam olmak isterdim. Ressam olma hayalim gerçekleşti şükürler olsun. Fakat yazar olamadım henüz. İnşallah o hayalimde gerçekleşecek.

TV Proğramcısı olsaydınız, nasıl bir proğram yapmak isterdiniz?

Hem eğlendiren, eğlendirirken düşündüren, insanları eğiten bir proğram yapmak isterdim.

Hayatta ne olmasa her şey çok daha güzel olurdu?

Savaşlar olmasa, hastalıklar olmasa, bencillikler olmasa çok daha güzel olurdu.

Genel olarak yapmaktan zevk aldığınız ve de zevk almadığınız şeyler nelerdir?

Resim yapmaktan, kitap okumaktan, gezmekten zevk alırım. Boş konuşmaktan ve dinlemekten zevk almam.

Karşınızdaki kişiyi tanımak için hangi davranışına bakarsınız?

Öncelikle gözlerine, sonra da konuşma tarzına bakarım. Fakat insanları tanımak dünyanın en zor işi.

Birine ya da bir olaya sinirlendiğinizde tepkiniz ne olur?

Kolay kolay sinirlenmem, hoşgörülüyümdür. Fakat sinirlendiysem karşımda ki tüm şansını kaybetmiştir. Başlamamak üzere biter. Üzgünüm.

Kendinizde neleri değiştirmek istersiniz?

İnsanlara verdiğim şansların sınırsız olmasını isterdim.

Motive olmak için başvurduğunuz ilk yöntemler nelerdir?

Motive olabilmem, ince belli bir bardak çay da saklı.

Sonsuza kadar yaşlanmayacaksınız diyelim, hangi yaşta kalmayı istersiniz?

30 lu yaşlarımda kalmak isterdim.

Bu yıl hayatının sona ereceğini bilseniz, neyi daha farklı yaparsınız?

Hemen emekli olurdum. Emekli ikramiyemi çantama koyardım, lüks bir yatla, eşim, kızlarım, damatlarım ve torunumla dünya turuna çıkardım.

Ölü ya da yaşayan biriyle tanışabilecek olsaydınız, bu kim olurdu? Ve ne sorardınız ona?

Mustafa Kemal Atatürk olurdu. Bugünkü Türkiye’yi her açıdan nasıl bulurdunuz? Neler önerirdiniz? Neler yapardınız? Diye sorardım.

Başardığınız en zor şey neydi?

Zor kelimesi benim lügatımda yok. Başarmak temel ilkem.

Kendi paranız ile aldığınız ilk şey neydi?

Anneme eşarp, kendime de altın bir kolye almıştım.

En son elini tuttuğunuz kişi kim?

Eşimin elini tuttum.

Çekingen mi, yoksa atılgan mısınız?

Çekingen hiç değilim. Yerine ve zamanına göre atılganım.

Kimi dört gözle bekliyorsunuz?

Torunumu bekliyorum. Nasıl canım çekiyor bir bilseniz. O’nu çok sık görmek için emekli olmak istiyorum.

Ne tür insanlar sizi etkiler?

Mücadeleci ve araştırmacı bilim adamları beni etkiler.

Tesadüflere ve mucizelere inanır mısınız? Neden?

Tesadüflere inanırım. Mucizeler konusunda emin değilim.

Güven problemi yaşar mısınız?

Yaşamam.

Uzay boşluğuna çıkmak mı, okyanusun dibine inmek mi? Neden?

Hiçbirisi. Çünkü korkarım.

Geçmişten birini özlüyor musunuz? Ne sıklıkla.

Annemi. Çok sık.

En son kimin önünde ağladın ve nedeni neydi?

Hiç kimsenin önünde ağlamam. Yalnız ağlarım.

Gecemi, gündüz mü? Neden?

İkisini de severim.

Aşk her şeyi affeder mi?

Aşıksan affeder.

Ne zaman konuşmanız gerektiği halde sessiz kaldınız?

Hiçbir zaman.

İnsanların sizin hayatınızdan çıkardıkları en büyük ders ne olabilir?

Konuştuklarımdan, düşüncelerimden olumlu anlamda ders çıkardıklarını söylerler.

Hangi konuda kendinizin en büyük düşmanısınız?

Dobralığımın.

İçinizdeki ses son zamanlarda ne diyor?

Aman bırak dağınık kalsın.

Gitmesine izin vermeniz gereken neleri hayatınızda tutuyorsunuz?

Gitmesi gereken ne varsa zaten gitmiştir. Asla tutmam.

Uçurumdan tam atlamak üzereydiniz, durdunuz aklınıza ne geldi?

Geride bırakacağım tüm sevdiklerimi düşünürüm. Yaşamak her şeye rağmen çok güzel.

Gözyaşının yıkayamadığı şeyler nelerdir?

Ölümü yıkayamaz.

Bir dalga olsanız ilk nereye vururdunuz?

Yumuşak bir dalga olmak isterim öncelikle. Veee torunumun yanına.

Cehennemin çıkışında yazması muhtemel sözler nelerdir?

Buradan çıkış yok.

Yolda gidiyorsunuz köşeyi döndünüz ve karşınıza siz çıktınız ne yapardınız?

Önce şaşırırım. Merhaba, nasılsın derim.

Arkadaşlarının sizin için genel düşüncesi nedir?

Enerjik, pozitif, çalışkan, azimli, gezmeyi seven biri olduğumu söylerler.

Sizi geleceğe dair en çok ne endişelendiriyor?

Ahh neler endişelendirmiyor ki. Kendi yaşamımdan memnunum. Fakat dünyanın ve Ülkemin geleceği için çok endişeliyim.

Hatalarımızdan ders çıkarıyorsak neden hata yapmaktan korkuyoruz?

Hayat hatayı affetmiyor. O yüzden korkuyoruz.

Dünyaya nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz?

Keşke iz bırakabilsem. Fakat iz bırakmak çok kolay değil.

Günlük hayatımızı telaşla yaşarken neleri gözümüzden kaçırıyoruz?

Torunumun büyümesini kaçırıyorum maalesef.

Kendi hayatınızdan çıkardığınız en büyük ders ne?

Çalışarak, çabalayarak her şeyin üstesinden gelinebileceği.

İleriye dönük planlar yapanlardan mısınız, yoksa anı yaşamak daha mı önemli?

Plansız gibi görünsem de, aslında kafamda planlar yaparım, ucu açıktır ama.

Ruhunuzu besleyen şeyler var mı, neler?

Tabi ki var. Müzik, resim, ailem ve arkadaşlarım ruhumun vazgeçilmezleri.

Hayatta neyin peşinden koşuyorsunuz?

Ülkemizde ki sanatın gerekli saygı, sevgi ve ilgiyi görememesinden şikâyetçiyim. Özellikle resim sanatının hak ettiği yere gelmesi için neler yapabilirimin peşinden koşuyorum.

Neleri asla yapmam dersiniz?

Asla yalan söylemem.

Korkularınız nelerdir?

İftiradan çok korkarım.

Yaşayamadığınız için pişmanlık duyduğunuz ne var?

Üniversitede akademik kariyer yapmayı çok isterdim.

Hangi hataları kabul edersiniz, hangileri etmezsiniz?

Bilmeden yapıldığına inandığım hataları kabul ederim. Bilinçli yapılan hiçbir hatanın affı yoktur. Bilmeyenlere duyurulur.

Sevdiğiniz var mı? Varsa, sevdiğinize buradan ne söylemek istersiniz?

Tabi ki var. Sevgili eşim. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum.

Sevdiğiniz için neleri göze alırsınız?

Her şeyi göze alırım. Sevdiğim O benim.

Şu an ruhunun olmak istediği yer neresi?

Torunuma dokunmayı istiyor ruhum, ellerim ve buselere boğmak istiyorum tenini.

Yakın bir arkadaşınız kanunsuz bir iş yapsa polisi arar mısınız?

Aramam. Kendisini teslim olması için ikna etmeye çalışırım.

Özünüzden kaybetmek istemediğiniz ne var?

Saygımı.

Hayatınızdaki dalgalı dönemleri nasıl atlatıyorsunuz?

Uzunca düşünürüm. Mantıklı ve doğru olduğuna inandığım yolu seçerim.

Sizce yaşamayı en değerli kılan şey ne?

Sevgi.

Mesleğinizi seçmenizde ki en önemli neden neydi?

Öğretmen Okulunda ki resim atölyesi ve yeteneğim.

Hayat felsefeniz nedir?

Hayat felsefem. İnsan onuruna yakışır şekilde yaşamak ve yaşatabilmek.

Son olarak soruları nasıl buldunuz?

Muhteşem ve ilginç. Teşekkür ederim.

Röportaj: SACİDE Z. SARAÇ