İçimizden biri; Alaeddin Dursun

Merhaba Önce Vatan Gazetesinin sevgili okurları.

Şair Dost Sayın Alaeddin Dursun Beyefendiyi anlatmaya ne yüreğim yeter nede kalemim. Çünkü yüreğinde ne varsa kalemi dökmüş bembeyaz kağıtlara. Kendisi ve bizler şiir derken dökülenlere, aslında çığlığı, bazen de yankısı yaşadıklarının. Duyabilene.

ŞİİR GİBİ

Sevda kokar gönül bağı

Salında gel gel yanıma

Katmer katmer aşkın dağı

Salında gel gel yanıma

Gül kokulum melek yüzlüm

Ay bakışlım ela gözlüm

Şiir gibi şirin sözlüm

Salında gel gel yanıma

Ardın sıra izledim ben

Aşk sırrımı gizledim ben

Çok bekletme özledim ben

Salında gel gel yanıma

Alaeddin sevgi yolu

Aşk ırmağın iki kolu

Yalnız sana açtım solu

Salında gel gel yanıma

Alaeddin Dursun

İçimizden biri Şair, Havva Hanımın solu, ikizleri Ahmet Mücahid’in, Hasan Hüseyin’in, biricik kızı Cansu Sultan’ın candan öte babaları sayın Alaeddin Dursun bende bugün. Buyurun lütfen.

Sacide Z. Saraç

Merhaba. Hoş geldiniz. Kendinizi anlatır mısınız?

Merhaba Hoş bulduk.

01 Eylül 1958de Samsun 19 Mayıs ilçesinde doğdum aslen Artvinliyiz.

İlköğretimden sonra 1972-1976 yıllarında Almanya Berlin’de

Bulundum. 1978-1980 Eğridir Bolu Ankara Van komando olarak

Askerliği tamamladım. 1981 yılında evlendim. Üç engelli çocuk babasıyım. İlçemin çeşitli yerlerinde işletmeci olarak çalıştım. Şiir tutkunluğum askerlik yıllarında başladı. Samsun Bafra şiir dinletilerine katılıyorum. Artvin, Samsun, Bafra 19 Mayıs ilçesi yerel gazeteler şiirlerime yer veriyor. Yerel radyolarda şiirlerim seslendiriliyor. Atakum şiir akşamları Antolojisinde üç şiirim yer alıyor. Sevda Çiçeğim, Gül Goncası, Mehtaplı Geceler kitaplarımdan sonra, Sevda Çiçeğim şiir kitabımın 2. baskısı ve her yaş grup çocuklara hitap eden sevgi dolu çocuklar şiir kitabı okumayı severlere sunulmuştur. Şiirlerim sevda, engelli, vatan bayrak millet, dini, eğitici ve yöresel. Eşim Havva ile birlikte üç engelli çocuklara bakmak bizim tek işimiz ve severek yapıyoruz.

Hemen şimdi öğrenebileceğiniz bir şey olsa bu ne olurdu?

Türkiye'de issizliğin sona ermesinin müjdesi.

Kendi kendine konuşanlar deli mi?

Sanmıyorum.

Hayat felsefeniz nedir?

Savaşsız bir dünya.

Dünyaya ikinci kez gelme şansınız olsa, nasıl bir hayat yaşamak istersiniz?

17 Yaşında siğortalı bir işe başlamak; okumak, okumak, okumak.

Dünyada istediğiniz her türlü değişikliği yapabilecek kadar gücünüz olsa, sihirli değneğinizi dokunduracağınız şey ne olurdu?

Her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim.

Tüm koşullar uygun olsa ve size bir iş kurma şansı verilse, nasıl bir şirketin patroniçesi/patronu olurdunuz?

Çok kişinin faydalanabileceği, çalışabileceği AVM ler zinciri.

Yeteneklerinizi başka bir kişiyle değiştirme şansınız olsa, şu anda yaşayan, ya da bir zamanlar yaşamış olan hangi kişinin yeteneklerine sahip olmak isterdiniz?

Mustafa Kemal Atatürk.

Çocukluğunuzda sizi en çok mutlu eden kişiler ve olaylar kimlerdi ve de nelerdi?

Arkadaşlarım gel oyun oynayalım Annem Aledin ismimi söylemesi.

Sizi dünyanın en mutlu insanı yapabilecek şey ne olabilir?

Stres, deprasyonsuz bir yaşam.

Bugüne kadar attığınız en gururlu zafer çığlığı hangi başarınıza ait?

İlk şiir kitabımın çıkması.

Gözlerinizi dolduran en son olay nedir?

Çocuklarımın hastalık sonrası gülümsemesi.

Çocukluğunuza dair en çok neyi özlüyorsunuz?

Çamurla araba yapmayı.

Bir mucize olsa geçmişinizdeki hangi hatalarınızı düzeltmek istersiniz?

Yarım kalan okulumun devamı.

Aklınıza her geldiğinde sizi gülümseten bir anınızı anlatır mısınız?

Çocuklarımın ilk Baba demesi.

Şimdiye kadar yaptığınız en çılgınca şey nedir?

Ankara'dan Kocaeli'ye 17 günde yaya yürüdüm.

17-18 yaşlarınıza geri dönme şansınız olsa yine aynı hayatımı yaşardınız, yoksa başka bir hayat mı yaşardınız?

17-18 yaşından sonra ki hayatım daha düzgün olduğu için aynısını yaşamak isterim, issizlik hariç.

Kendinizi dünyanın en güçlü insanıymışçasına başarılı ve mağrur hissettiğiniz en son deneyiminiz nedir?

Heceli şiirlerde yenilikleri keşfetmem.

Şu anda kişi olmanızda payı olduğunu düşündüğünüz kişiler kimler?

Annem.

Çocukken ne olmak ve kim olmak isterdiniz?

Araştırmacı, yazar, filozof.

Gerçekleştirmeyi istediğiniz en büyük hayaliniz nedir? Ve gerçekleşti mi hayaliniz?

Evlenmek ve çocuk sahibi olmaktı. Evet.

TV Programcısı olsaydınız, nasıl bir program yapmak isterdiniz?

Komedi Tiyatro yönetmek.

Sizin çok özel bir durumunuz var. Çocuklarınız. Üç evladınızda epilepsi hastası. Çocukların genel durumlarını kısaca anlatır mısınız?

Cansu kızım 26 yaşında 6 yaşında epilepsi oldu. Görmüyor, gezemiyor, konuşamıyor. İlköğretimi 4 te mecburi bıraktı.

İkizler Ahmet ve Hasan 24 yaşında. İlköğretimi bitirdi. 9 yaşında epilepsi oldu. Bunlarda konuşamıyor, gezemiyor, görmüyor.

Hastalığa genetik kromozom bozukluğu, kan uyuşmazlığı. Tedavisi yok, severek çocuklarımıza bakıyoruz. Onlar bizim her şeyimiz.

Gözlemlediğim kadarıyla evlatlarınıza karşı, ender rastlanan mükemmel ebeveynlerden birisiniz. Ancak buna rağmen çektiğiniz zorluklar, sıkıntılar vardır mutlaka. Nedir bunlar?

Yalnız banyo yaptırırken, onu da zorda olsa başarıyoruz.

Sizi tanımlayan üç özelliğiniz olduğunu biliyorum. İyi bir baba, sevecen ve eşine aşık bir eş ve Şiire olana tutkunuz. Şiir yazmaya ne zaman başladınız?

17 yaşlarında Amatörce, 10 yıldır Profesyonelce.

Basılmış beş adet şiir kitabınız var. Onlardan bahseder misiniz?

Beş kitabımda sevda ve çocuk şiirleri, eşimden çocuklarımdan ilham alarak yazıyorum. Yazmayı okumayı çok seviyorum.

Sonsuza kadar yaşlanmayacaksın diyelim, hangi yaşta kalmayı istersiniz?

En ideal yaş 55.

Bu yıl hayatınızın sona ereceğini bilseniz, neyi daha farklı yaparsınız?

Bugün ölecekmiş gibi Ahiret için. Hiç ölmeyecek gibi Dünya için çalışmaya devam.

Akıl hocasına ihtiyaç duysanız, bu kim olurdu?

Annem.

Ölü ya da yaşayan biriyle tanışabilecek olsanız, bu kim olurdu? Ve ne sorardınız O’na?

Hiç düşünmedim. Bana yetecek kadar her şey, Ben.

Başardığınız en zor şey neydi?

8 saat yerine yıllarca 16 saat çalışmak, çeşitli işyerlerinde.

Kendi paranız ile aldığınız ilk şey neydi?

Kalem.

Çekingen mi, yoksa atılgan mısınız?

Hiçbiri.

Kimi dört gözle bekliyorsunuz?

Babamı.

Ne tür insanlar sizi etkiler?

Kitap okumayı, yazmayı sevenler.

Tesadüflere ve mucizelere inanır mısınız? Neden?

Hayır.

Güven problemi yaşar mısınız?

Hayır.

Uzay boşluğuna çıkmak mı, okyanusun dibine inmek mi? Neden?

Yeryüzü, tabiat yeter bana.

Mezar taşınıza ne yazılmasını istersiniz?

Ömür bitti. Alaeddin gitti.

En son kimin önünde ağladınız ve nedeni neydi?

En son Apandis ameliyat sonrası eşim yanımda iken.

Gecemi, gündüz mü? Neden?

Gece. Herkes uyurken kahve yudumlamak.

Aşk her şeyi affeder mi?

Evet.

Ne zaman konuşmanız gerektiği halde sessiz kaldınız?

Her hangi bir parti fanatiğinin yanında.

Bir papağanınız var ve bir cümle söyleyebilir. Hangi cümleyi öğretirdiniz?

Kartallar yüksek uçar.

Hangi konuda kendinizin en büyük düşmanısınız?

Çayı, kahveyi şekerli içmede.

İçinizdeki ses son zamanlarda ne diyor?

Allah geçmiş günleri aratmasın.

Gitmesine izin vermeniz gereken neleri hayatınızda tutuyorsunuz?

Aşırı kahve içmeyi.

Uçurumdan tam atlamak üzereydiniz, durdunuz aklınıza ne geldi?

Çocuklarım.

Gözyaşının yıkayamadığı şeyler nelerdir?

Çamaşır, bulaşık.

Bir dalga olsanız ilk nereye vururdunuz?

Mutluluğa.

Cehennemin çıkışında yazması muhtemel sözler nelerdir?

Ezan bitti.

Yolda gidiyorsunuz köşeyi döndünüz ve karşınıza siz çıktınız ne yapardınız?

Hayal görüyorum.

Arkadaşlarınızın sizin için genel düşüncesi nedir?

Güvenilir.

Hayatınızda olmazsa olmaz dedikleriniz?

Ev, Araba.

Sizi geleceğe dair en çok ne endişelendiriyor?

Kızlarda cinsel istismar. Savaşta çocuk ölümleri.

Hatalarımızdan ders çıkarıyorsak neden hata yapmaktan korkuyoruz?

Yanlış ne varsa ikinci defa yapmamak.

Dünyaya nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz?

İyi, dürüst, doğru kişi olarak anılmak.

Günlük hayatımızı telaşla yaşarken neleri gözümüzden kaçırıyoruz?

Yardımlaşmak.

Kadınlar desem?

Her biri melek.

İleriye dönük planlar yapanlardan mısınız, yoksa anı yaşamak daha mı önemli?

Anı yaşamak.

Ruhunuzu besleyen şeyler var mı, neler?

Sanat, kültür ve şiir.

Hayatta neyin peşinden koşuyorsunuz?

Aşkımın.

Neleri asla yapmam dersiniz?

Kötü alışkanlıkların tümünü azda olsa.

Korkularınız nelerdir?

Çocuklarımın Anne Babasız kalması.

Yaşayamadığınız için pişmanlık duyduğunuz ne var?

Pişman olduğum hiç bir şey yok. Acı tatlı her şeyi gördüm, yaşadım.

Hangi hataları kabul edersiniz, hangileri etmezsiniz?

Bilmediğim her şeyi kabul ederim, bildiğim her şeyi kabul etmem.

Sevdiğinize buradan ne söylemek istersiniz?

Dünyada yalansız yaşayın.

Hangisi daha iyi: Acı gerçek mi? Yoksa tatlı yalan mı?

Acı Gerçek.

Şu an ruhunuzun olmak istediği yer neresi?

Şu an yaşamı sürdürdüğüm yer.

Yakın bir arkadaşınız kanunsuz bir iş yapsa polisi arar mısınız?

Hemen ararım.

Yaşamınız boyunca yaşadığınız en heyecan verici tecrübe neydi?

Güven özveri.

Özünüzden kaybetmek istemediğiniz ne var?

Doğruluk.

Hayatınızdaki dalgalı dönemleri nasıl atlatıyorsunuz?

Sabır ile.

Sizce yaşamayı en değerli kılan şey ne?

Eşim ve çocuklarım.

Dünyanın en güzel yeri neresi?

Yaşadığım yer.

Ne zaman, hangi olayla çaresizim dediniz?

Kızım Cansu’nun hastahanede yoğun bakım servisinde bir hafta kaldığı anda.

Sevmek mi, sevilmek mi?

İkisi de.

Hayatta ne olmasa her şey çok daha güzel olurdu?

Savaşlar olmasa.

Hiç kimsenin göremediği bir özelliğiniz var mı? Varsa neden bugüne kadar gizli kaldı?

Yok.

Röportajımıza bir soru ekleseniz desem, bu soru ne olur?

Gülü seven dikenine katlanır mı?

Eklediğiniz sorunuzun cevabını alabilir miyim?

Evet.

Doğada ki bir şeyi şişeleyebilseydiniz, bu ne olurdu?

Tomurcuk güller.

Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan hangisi, neden?

At, atlar gibi koşmayı, yarışmayı seviyorum.

En son “… özelliğinden dolayı senle gurur duyuyorum” lafını kime söylediniz? Hangi özellikti o?

Eşim Havva’ya. Bana her yerde destek olması nedeniyle.

Son olarak soruları nasıl buldunuz?

Sorular çok ve yorucu olmasına rağmen teşekkür ederim inşallah doğru cevaplamışımdır.