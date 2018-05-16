HÜLYA ASLAN’NIN OTOBİYOGRAFİK RÖPORTAJI

MERHABA HÜLYA HANIM HAYATINIZI VE HAYATINIZDAKİ İLKLERİNİZİ KISACA ANLATIRMISINIZ?

Hülya ASLAN- Sivas - Divriği'de koyunların kuzladığı iklimde ilkbaharda doğmuşum (tarih biladır) ilk, orta, liseyi memlekette okudum, üniversiteyi Eskişehir'de Anadolu Ünv. İşletme Fakültesi İş İdaresi bölümünü açık olarak bitirdim. PTT Santral memuresi oldum, tayinle Adıyaman Besni ilçesine gittim. Birkaç yıl sonra Ulaştırma Bakanlığındaki PTT görevimden Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Böl. yatay geçiş yaptım, bu güzide kurumdan 20 yılda kültür Böl. şefi olarak emekli oldum. Üç yıl olacak ’ÖNCE VATAN GAZETESİ’ adlı günlük ulusal gazetede köşe yazarlığı denemesindeyim. İlk Göreve başladığım tarih 1975 aynı yıl evlendim dört çocuğum oldu, 38 yıl sonra ayrıldım çocuklarım üniversite mezunu ve evliler. İlk görevim PTT Santral Memureliği, İlk görev yerim Adıyaman - Besni, İlk tanıştığım yerel sanatçı eşim Mustafa namı diğer - Kahtalı MIÇE.

BUGÜN ANNELER GÜNÜ SİZDE ANNESİNİZ DUYGULARINIZI BİZİMLE PAYLAŞIRMISNIZ?

Hülya ASLAN-İlk kalp ağrım anam, ilk göz ağrım kızım. Ne zaman anamı hatırlasam onun çileli, emekçi yaşamı, şefkatli ve sevgi dolu yüreği gelir aklım kalbimin içine sokarım. O kadar büyük ki benim kalbim, onu sararken biraz sızlar bu yüzden kalp ağrım. Ben henüz anne değilken anneler günü kutlanmıyordu, sonradan bu gün icad olunca ben de anneme gurbetten hediyeler göndermeye başladığımda onun için kutlama değil, hüzün olurmuş. Bir kez daha hasretin özlemin belgesini almış olur gözyaşı dökermiş. Aynı duyguları bugün ben de çocuklarımda yaşıyorum her biri bir şehirde anneler günümü kutladıklarında buruk bir özlemle seviniyorum. İlk çocuğum, kızım Berivan. Analar çocuklarını çok sevdiklerinden sevgisinin ona zarar vermesinden etkilemesinden korktukları için bakışlarından sakınır gözlerini kendi burnunun ucuna bakmak için şaşılatırlarmış, gözleri ağrırmış zamanla bu ilk göz ağrım sözü en kıymetlim en sevdiğim anlamında süre gelmiş. Bu yüzden benim de ilk göz ağrım kızım.

YAZARLIK HAYATINIZA İLK NASIL BAŞLADINIZ?

Hülya ASLAN-Klasik cevap olacak ancak klasikler ölmez değerlerdir o sebeplen klasik ve klişe cevaplıyorum. İlkokulda bayramlarda şiir okuyarak başladım. İlk okuduğum şiir ‘’Bu Vatan Kimin - Orhan Şâik GÖKYAY'ın şiiriydi. Kendim de mâni şeklinde dörtlükler yazıyordum, ortaokulda şiir yarışmalarına katıldım, lisede duvar gazetemize "FİKİRLER KONUŞUYOR" adıyla yazmaya ve gazeteyi düzenlemeye başladım, kütüphanecilik kolu başkanıydım, Divriği Nuri Demirağ Okulu Kitaplığının kitaplarını baştan sona hatmetmiştim. İlk yazmak istediğim bir romandı. O günden bu güne yazmaktayım bitireceğim inşallah. İlk edebiyat öğretmenim Cemal ÇAYLI bugün facebook da aradım bulamadım hala arıyorum O’nun çok meşhur "KOKUŞMUŞ" sözünü unutmadım, birçok geri düşünceyi böyle tariflerdi. Şiir yarışmalarını takip eder katılmamızı sağlardı özlüyorum.

İlk gökyüzüyle Semanın gizemi ve kutsallığıyla bizi tanıştıran Astronomi hocamız Mehmet Samim BAŞBUĞ'du. Kendisinin o çok kararlı veciz sözü kulaklarımda çınlar,sınıfa girince "KÜRREYİ ARZ YERİNDEN OYNASA VAZGEÇMEM" derdi, muhtemel o gün yazılı yapacaktır, ya da sözlü sınav. O’nunla prensipli ve kararlı olmayı ve de yıldızlara şiir yazmayı öğrenmiştik, saygıyla anıyorum.

Lise son sınıfta olduğum sene Yeşil Divrik gazetesine şiirlerimi yayınlatıyordum sehven adım müdür olarak yazılmış, on sekiz yaşımı doldurmama bir gün kala beni mahkemeye vermişlerdi. Yani ben ilk 18’e bir kala gazeteciydim hem de cezalı, bu başlıkla bir anı yazım da var Aksaray medyada yayınlandı. Merhum Mahmut AYRANCIOĞLU ünlü avukat akrabamızdı ilk mahkemede beraat ettim.

İlk Gazetecilik deneyimim Yeşil Divrik Gazetesi.

İlk suçum ise şiir yazmak...

İLK YAZDIĞINIZ KİTABINIZ?

Hülya ASLAN- 1999 yılında şiirlerimin bir çoğunu topladığım ve kültür derneklerinden birine hibe ettiğim.

İlk şiir kitabım GÖNÜL GÖZÜ.

İl Şiirim HASRETİM SEVGİDEN YANA.

İlk makalem BABI ALİ YOKUŞU NERDEN BAŞLAR.

İlk bestelenen şiirim "SAĞDIÇ EMEĞİ" besteleyen Halk Müziği ses sanatçısı Kahtalı MIÇE.

İlk CD şiir Albümde yer alan Halk Müziği ses sanatçısı Kahtalı MIÇE tarafından seslendirilen şiirlerim, Hayhay, Sağdıç Emeği, Dağ Adamı, Dağlı Gönül, Sakine Anadolu, Ana,N emrut Dağı vs.

İlk düetim ,Sivaslı Kültür Bakanlığı Halk Şairi gazeteci yazar Kul Refik KUTLU Beyle hece vezninde yaptığımız şiir düetimiz hayli beğeni almıştı. Gazete köşesinde biyografime ve şiirlerime de yer veren değerli hemşehrime şükranlarımı sunuyorum başarılarıyla onure oldum saygımla.

CANIM VERİRİM

Ela gözlerine baktığım zaman

Âlemler içinde kendim görürüm

Sensiz neye yarar bu sonsuz umman

Eğer istiyorsan canım veririm. Kul-Refik KUTLU

Gözler sevda ile baktığı zaman

Yâr tatlı dilleri özüme derman

Padişah buyursa katlime ferman

Gönülden sevene gönül veririm.

BASINLA İLK TANIŞMANIZ?

Hülya ASLAN - Sosyal ağda Facebook’ la tanıştım. Artuklu Haber’de beni basınla tanıştıran değerli araştırmacı yazar hemşehrim Necdet BULUZ(SİVASLIOĞLU) ve Gazeteci yazar Abdullah ORTAÇ Beyler kendileriyle gazetenin Kültür Sanat Sorumlusu olarak uzun bir süre çalıştık. Necdet BULUZ Bey yazılarımı sanat tarihi türünde değerlendiren ve beni yazmaya cesaretlendiren yegane insan ilklerimden saygıyla anıyorum. Ulusal Basında yazarlık serüvenime başlarken bana hem yol açmış hem yönlendirmiş özel insan Sn. Abdullah AKOSMAN Beyefendiden söz etmek isterim... Kendileri Gazetenin imtiyaz sahibi, hukukçu, duayen gazeteci, yazar, şair ve mert bir kişi, ben Artuklu Haber de yazıyorken, ÖNCE VATAN GAZETESİ’nin Bahçelievler'deki merkez ofisine röportaj için gittiğimde kendisi bana; "Bütün gazete sayfalarım size açık buyrun yazın sizi başarılı buldum" demişti. Abdullah AKOSMAN Bey Başarı ödülünü bana layık gören değerli büyüğüm saygıyla selamlıyorum.

İlk katıldığım basın toplantısı; İstanbul Sarayburnu Sepetçiler Kasrı’nda Sultanbeyli Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak "İSTANBULENSİS ULUSLARARASI ŞİİR FESTİVALİ" adıyla düzenlediği Basın toplantısıdır. Beni davet eden Sultanbeyli Bel Bşk Sn. Hüseyin KESKİN Bey ve Kültür Müdürü Mehmet MAZAK beyefendiye gönülden teşekkürler .

İlk yazdığım dergi Kurtbakışı Haberci (Hayata Dair Herşey) adlı Dergiydi hikayelerim yayınlandı bir yıl kadar yazdım. Derginin imtiyaz sahibi editörü yazım hayatımda da beni motive eden değerli insan Adana Hukuk Fakültesi sekreteri ve ÇÜMED Başkanı Sn. Cengiz KURT Beyefendidir. Kendisinin sloganı "PARLAK BİR GELECEĞE HEP BERABER" sözünü daima aklımda tuttum Saygıyla anıyor seminerlerini takip ediyorum.

İlk katıldığım "25 Nisan 1995-1996 Tarihinde (Polonya Swiatowego Festiwalu Marii Konopnickie) Uluslararası şiir festivali"nde ÇAĞDAŞ KADIN adlı şiirimle bir haftalık Polonya Gezisi tatil hediyesi kazanmıştım, 1995 ve 1996 yılında iki defa davet edildiğim halde gidemedim. Çünkü; uçak biletini karşılayacak param yoktu, memur maaşımla ancak ev kirası bakkal parası ödeyebiliyordum. Davetiyeleri hala saklıyorum.

İlk Yurt içi Antalya da katıldığım "TÜRK DÜNYASI ULUSLARARASI ŞAİR VE ŞİİR FESTİVALİ"nde (KUM KENTİ LARA) adlı şiirimle ödüllendirilmiştim, ASKEF Genel Başkanı Savaş ÜNAL Beye teşekkürler.

‘Şelale’lerinin ahengi ezan

Antik çağlarına ,tarih kazıyan

Tanrı dağlarına ,Şanlı Türk yazan

Yurdum Yörükistan kum kentim Lârâ

İlk konuşmacı olarak katıldığım Panel Batman İlimizde İl Kültür turizm Müdürlüğü tarafından Turizm haftası kutlamaları kapsamında yapılan KARDEŞLİK temalı kültür şöleniydi. Beni köşe yazarı olarak davet eden Batman İl Kültür Turizm Müdürü Sn. Mehmet İhsan ASLANLI Beyefendiye saygılarımı yazıyorum.

İlk katıldığım Resim sergisi Uluslararası Ressamlar derneği Türkiye temsilcisi Ressam Küratör araştırmacı yazar çok yönlü sanatçı değer verdiğim bir dost Ağrı’lı Kasım ADIGÜZEL Bey, sanat adına yaptığım haberler ve röportajlarım için bana ilk ödül veren kişi minnettarım bende kendileriyle sanat adına onur duyuyorum.

İlk adına şiir yazdığım şair İstanbul'da aylık Sanat etkinliklerini Çemberlitaş Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesinde takip ettiğim, üstad gazeteci, Araştırmacı Yazar-Şair kıymetli hemşehrim Ahmet ÖZDEMİR Beydir, saygıyla anıyorum kitaplarını da merakla okuyorum.

Her insanın hayatında ilkler özeldir benim içinde özel ve güzeldi daima şiirsel olarak hatırlayacağım ilklerim en’lerim var.

İLKLERİM,EN’LERİM

-İlk Yerel Basın olarak Sivas –Divriği ‘YEŞİL DİVRİK GAZETESİ’ Memleketim

-İlk katıldığım ‘’ULUSLARARASI ŞİİR FESTİVALİ’’ (Polonya Swiatowego Festiwalu Marii Konopnickie)

-İlk Uluslararası seyahatim İsviçre

-İlk Şiir Kitabım "GÖNÜL GÖZÜ" Reform Yayınları

-İlk TV filmim( Eşimle telefonda tanışıp evlenmemizi hikaye ederek filme çeken)KANAL-7 Uğur ARSLAN Bey

- İlk yazdığım Yerel Dijital Gazete ‘’ARTUKLU HABER’’ Abdullah ORTAÇ Bey

-İlk Ulusal Basında köşe yazarlığım ‘ÖNCE VATAN GAZETESİ’’ABDULLAH AKOSMAN Bey

-İlk yazdığım Dergi "HAYATA DAİR HERŞEY" Cengiz KURT Bey

-İlk katıldığım Basın Toplantısı İstanbul – Sarayburnu sepetçiler Kasrı’nda Sultanbeyli "İSTANBULENSİS ULUSLARARASI ŞİİR FESTİVALİ" Mehmet MAZAK Bey

İlk köşe yazarı olarak Katıldığım "KARDEŞLİK" konulu PANEL Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Mehmet İhsan ASLANLI Bey.

-İlk verdiğim Tv Röportajım Sivas Aşık Veysel’i Anı Gecesi’nde Kanal-58

İlk düetim, Sivaslı Kültür Bakanlığı Halk Şairi gazeteci yazar Kul Refik KUTLU Bey

İlk TV de okunan şiirim "YOK ARTIK" seslendiren Rumeli TV den şair Fuat BAHÇECİ Bey

İlk Yurt içi katıldığım ‘’TÜRK DÜNYASI ULUSLARARASI ŞAİR VE ŞİİR FESTİVALİ’’Antalya Savaş ÜNAL Bey.

-İlk Ödülüm Uluslararası Ressamlar Derneği Türkiye Temsilcisi Ressam kasım ADIGÜZEL Bey tarafından verilen basın - sanat ödülü (Plaket).