"Her Şey" Batuhan'la güzel 

Merhaba Batuhan nasılsın?

Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?

Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ne güzel bir şarkıyla müzik piyasasına geçiş yaptın. Yolun açık olsun. Nereden çıktı “Her Şey Seninle Güzel” şarkısı ile çıkmak?

Şarkıyı sevgili yapımcım Samsun Demir önerdi. Ben de kendi yorumumla, böylesine klasik bir şarkının hakkını vermeye çalıştım.

Tek single albümü ile çıktın. Albüm çıkalı ne kadar oldu?

Nisan'ın 5inde yayınladık. Henüz çok yeni.

Şarkıda Ece Seçkin’in de büyük emeği var diye bilir miyiz?

Diyebiliriz tabi ki, demeliyiz de. 'Olsun' klibinden hemen sonra bu şarkıyı kaydetmeye başladık. Sadece vokal yapıp destek olmadı, vokal yapmadığı zamanlarda da fikirlerini ve tecrübesini benimle paylaştı.

Biz bu şarkıyı Zerrin Özer'den dinledik. Şarkı ne kadar usta isimden çıkarsa o kadar da zor oluyor diyebilir miyiz?

Evet, insanların bir kulak aşinalığı vardı şarkıya, üstelik Zerrin Özer gibi bir isimden dinlemeye alıştıktan sonra farklı bir yorumu kabul etmek kolay değil. Bu konuda avantajım şarkının daha önce bir kadın sesiyle klasikleşmesi. Bir erkek vokalden dinlemek tamamen farklı bir lezzet oldu.

Peki, Zerrin Özer şarkıyı dinleyip sana dönüş yaptı mı?

Hayır, henüz kendisinden bir geri dönüş almadım.

Geri dönüşlerden memnun musun peki?

Genel anlamda memnunum. Benim için güzel bir 'Merhaba' olduğu kanaatindeyim. Youtube yorumları, beğeni oranları bizi gayet mutlu ediyor. Şimdi daha çok çalışıp bu 'Merhaba’nın kat ve kat üstüne çıkma vakti.

Her şey kiminle güzel peki?

Sevdiklerinle güzel.

Şarkıya çok güzel bir klip geldi, klip detayı verir misin?

Klibimizi Ulaş Elgin çekti. Kendisiyle Ece'nin 'Olsun' klibinde tanıştık. Beni tanıdığı için özellikle onun çekmesini istedik, beraber çalışması da çok keyifli bir ağabeyim. Açıkçası klibin senaryosunu hepimiz beğenmiştik ama klip günü kurduğu sete ekstra hayran kaldık. Şarkının sözlerini yazdığım tersten ışık alan panelin görüntüsü efsaneydi. Sanırım beni sandığımdan da iyi tanıyor.

Geçtiğimiz aylarda sevgili Ece Seçkin çok başarılı bir şarkıya imza attı ve olsun dedi. Klipte sende oynadın. Ve çok başarılı oynamışsın. neler söyleyeceksin o klip hakkında?

Teşekkür ediyorum. Klibi çekmeden bir ay önce Ece beni arayıp projeden bahsetti, bir modelle oynamak istemediğini; daha doğal bir klip hayal ettiğini ve benim ona eşlik edip edemeyeceğimi sordu, tabi dedim. İkimizin de menajeri Ufuk Ergin olduğu için öncesinde tanışıyorduk, klipte de gayet güle-eğlene, sohbet ederek geçirdik günü. Çoğu sahnede kayıtta olduğumuzun bile farkında değildik, o yüzden doğal ve keyifli bir klip oldu.

Oyunculuk deneyimin var mı? Dizi ya da sinema teklifi gelse kabul eder misin?

Hayır yok. Oyunculuk hayran olduğum bir meslek grubu. İnsan drama yeteneğini açtıkça duygu skalasını da genişletiyor ve bu benim hep ilgimi çekmiştir. İlk işim kesinlikle müzik ama hayatta kendime yeni nitelikler kazandırmayı ve sınırlarımı zorlamayı seviyorum. Doğru zaman ve doğru yer olursa, pozitif bakıyorum diyebiliriz.

Biraz sana değinelim istiyorum. 14 yaşında cover gruplar kurarak müzik yaşamına atıldın. Neler geçti o zamandan bu zamana?

Neler geçmedi ki cover gruplarıyla Beyoğlu’nda sahnelerde konserler veriyorduk, belirli bir kitle yakaladık ve bahar festivallerinin de programlarına dahil olduk. Daha sonra 16 yaşında iki arkadaşımla Wine Red isimli grubumuzla 6 şarkılık İngilizce bir albüm yayınladık. Albümün bestelerini beraber yaptık, söz yazarlığını ben yaptım. Wine Red projesini bitirdikten sonra Dj'lerle çalışmaya başladım, onların şarkılarına söz yazıyor ve vokalistlik yapıyordum. Aynı zamanda Türkçe bestelerimizi bir arkadaşımla internete yüklüyorduk. Bütün bunlar yolun sonunda bana DMC ile albüm anlaşması getirdi.

Avustralya'da müzik eğitimi mi aldın?

Evet, lisede bir dönemliğine Avustralya'da değişim öğrencisi olarak okudum. Okul çıkışlarında Australian Institute of Country Music diye bir müzik okulunda performans dersleri almaya başladım. Country müzik dediğime bakmayın, baya Rock çalıyorduk.

Bildiğim kadarıyla şuan İşletme okuyorsun. Neden işletme de okumak istedin?

Ben lisedeyken babam Harvard Business School'da okuyordu, onun kitaplarını karıştıra karıştıra, yönetim bilimi ile ilgili bir şeyler okumak istediğime karar verdim. Ülkemizde de çok seçenek yok bu konuda, işletme henüz yavaş yavaş daha özel dallara ayrılmaya başladı.

Nasıl bir çocuktun?

Sakin bir çocukmuşum. Hiç oyuncak kırmayan çocuklardan. Anneannemin yanında Mersin’de büyüdüm. Evde askeri nizam işlerdi. Sanırım özümü koruyorum hala sakin ve sade bir adamım.

"Ben müzik alanında ilerleyeceğim" dediğinde ailenin tepkisi ne oldu?

Annem ne yapsam onaylar, o yüzden bu konuda asıl karar merceği babamdı. Konuyu babama ilk defa 17 yaşında açtım, ona bestelerimi yayınladığımı ve eğer karşıma fırsat çıkarsa bu yolda yürüyeceğimi söyledim. O da istediğimi yapmakta özgür olduğumu ama üniversiteyi bitirmemi istediğini söyledi. Hayatının merkezine oğlunu koymuş bir adamın bu makul istediği, benim gibi bir oğul için emirdir. 20 yaşımda albüm anlaşmamı imzaladıktan sonra yanımda en çok ailem durdu. Bütün süreçte bana destek oldular.

Müzik senin için neyi ifade ediyor?

Tutku.

Genç kızlar seni çok beğeniyor. Sen kendini nasıl buluyorsun?

Teşekkürlere doyamadım. Genelde fena görünmediğime ikna olup evden çıkıyorum. Görüntümün altında yıllarca verdiğim bir emek ve sabır var, o yüzden böyle iltifat almak hoşuma gidiyor. Lise yıllarımda 1.90 boyunda 57 kilo bir çocuktum. Son 5 yılda 26-27 kilo alıp, artık denize girerken utanmayan bir adam oldum. Şimdilerde halimden memnunum.

Lisanslı sporcusun değil mi?

Evet, Bilgi Badgers kulübünde rugby oynuyorum. Bu yıl Türkiye Ragbi liginde mücadele edeceğiz.

Sevimo ne demek, soyadın mı? İlk duyanlar Batuhan Sevmiyor diye duyumlar alıyor musun?

Sevimo; Avustralya’daki müzik okulumda performans öğretmenimin bana takmış olduğu bir lakap. Daha sonraları sahnede kullanmaya başladım ama Sevimo, çok yabancı tınladığı için ismimle kullanmaya karar verdik.

Jazz alanında projelerin var mı?

Şimdilik yok. Wine Red ile yazdığım Dance&Mess isimli şarkıyı caz sanatçısı Su İdil coverlamıştı ve benden iyi söyledi şarkımı.Bir gün belki onunla bir düet yaparız.

Yakın tarihte neler bekliyor bizi?

Şarkımızı tanıtmaya yoğunlaşmış durumdayız ekip olarak. Bir sonraki projeden bahsetmek için henüz erken, süreci beraber göreceğiz.

Sosyal medyayı aktif kullanıyor musun?

Evet, instagram (@batuhansevimo) ve twitteri(@sevimobatuhan) aktif kullanıyorum.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Sevdiklerimize 'Her Şey Seninle Güzel' demeye devam!

Doğum Tarihi: 27.03.1995

Burcu: Koç

En sevdiği huyu: Tutarlılığım

En sevmediği huyu: Sabırsızlığım

En seviği renk: Kırmızı

Uğurlu sayısı: 15

Uğurlu günü: Salı

En sevdiği çizgi film: Rick and Morty

En sevdiği söz: Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş

Röportaj: Elif Günay