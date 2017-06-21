HER SESİ GÜZEL OLAN SAHNEYE ÇIKABİLİR... (Harun Başal)

Sevgili Harun öncelikle çok teşekkür ederim bu değerli vaktini bana ayırdığın için...

- Ben teşekkür ederim sayfanda bana yer verdiğin için sevgili Murat

Sevgili Önce Vatan Gazetesi okuyucularına biraz Harun dan bahseder misin?

- Sevgili Önce Vatan okuyucuları öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.

Beni yakından takip edenlerinde bildiği gibi bir çok şeyle uğraşıyorum geceleri sahnede gündüzler sosyal hayatın içinde bazen dizi setinde bazen sosyal medyada süreli olarak ☺️bazen youtube kanalım için kamera karşısındayım ama tüm bunlardaki tek amaç sizlere daha yakın olabilmek ve güzel iletişimler kurmak için yaptığım şeyler umarım yolumuz bir gün bir yerlerde kesişir hepinizle her bir okuyucu ile...

Bir çok işi aynı anda yapıyorsun. Bu senin için yorucu olmuyor mu?

- Olmaz mı sevgili Murat bir de bana sor diyeceğim ama sordun ben mutluyum günlerce uykusuz kalıp çalıştığım oluyor ama bende amacıma hizmet ettiğimden dolayı da mutluyum sanırım bazen uyumayı geçtim düşünmeye yalnız kalmaya bile hiç vaktim olmuyor bir ben varım görünen birde arkamda işler var görünmeyen