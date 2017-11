Hepimize benzeyen; Mert Davran

Röportaj: Murat Fırat

''İkimize Benzer'' şarkısıyla hızlı bir çıkış yakalayan Mert Davran kadifemsi ses tonu, iddialı klibi ve yakışıklılığıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Özel hayatı ve müzikal kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulunan Mert Davran ''3 ayda bir şarkı çıkarmayı saygısızlık olarak gördüğünü'' itiraf etti.

Öncelikle “İkimize Benzer” adlı single hayırlı olsun. Single'ını konuşmadan önce okuyucularımıza kendinden, hobi ve fobilerinden bahseder misin?

Çok teşekkür ederim, çocukluk hayallerimden birisiydi ve nihayet ilk adımı attım. Ben boğa burcuyum malum gözüm doysa karnım doymuyor yemek yemeyi çok seviyorum (Gülüyor). Yeni çıkan şarkıları dinlemeyi çok seviyorum, kim olursa olsun hangi müziği yaparsa yapsın kendimden bir şeyler yakalayıp çıkarıyorum. Korku ve endişeyle her düşünceyi kendimiz yarattığımız için fobim yok, ayrıca Güneş öğretmeniyim.

Hayatında olmazsa olmazların nelerdir?

Müzik, ailem ve bilgi kitabı.

Bize biraz müzik geçmişinizden bahseder misiniz? Müziğe nasıl başladınız?

Çocukluğumdan beri okulda hep tiyatro kolunda tiyatro yapardım. Müzik korosundaydım bütün 23 Nisan ve 19 Mayıs etkinliklerinde sunuculuk yapardım. Demek ki o zamanlardan geliyor sahne sevdam ama profesyonel olarak sahneye çıkışım 2009 yılında İstanbul’a yerleşince oldu.

''İkimize Benzer" adlı single çalışmanız nasıl başladı? Kimlerle çalıştınız? Hangi isimler teşekkürü hak etti?

Ben Zeki Güner'in kalemini çok seviyorum bugüne kadar şarkılarını Bengü, Ziynet Sali, Funda Arar, Yonca Lodi gibi isimler okudu. Hangi şarkısını dinlesem çok duygu yüklüydü, bende Zeki'den şarkı almalıyım dedim ve oda zaten İzmir'li olduğu için ortak tanıdıkların vasıtasıyla iletişime geçtik. En başta Zeki Güner'e sonra şarkımın aranjesini yapan Emrah İş ve Nurettin Çolaka, onlarla tanışmama vesile olduğu için Tarkan Temelli'ye, bana canla başla şarkıyı okutan vokal koçu Aysen Şimşekyay'a, projeye ve bana inanan Samsun Demir'e çok teşekkür ederim.



''İkimize Benzer" şarkısına klip çektiniz, klibin hikayesi nedir?

Klibe karar aşamasındayken yönetmenimiz Aytekin Yalçın'la baya düşünüp konuştuk ve çok klişe bir aşk hikâyesi olsun istemedik. Barcelona'da sokaklarda çektik klibi, 3 gün sürdü. Görüntü yönetmenliğini Hakan Arslan yaptı, tabi ki klip kızımız canım arkadaşım Benan Bal'da tüm güzel enerjisiyle bizimleydi.



''İkimize Benzer" single'ınız dinleyiciden nasıl tepkiler alıyor? Geri dönüşlerden memnun musunuz?

Öncelikle tecrübelerdir insanları olgunlaştırıp büyüten. Bunu çok iyi deneyimlemiş oldum. Ne kadar emek de versen bazen bazı işleri elinde olmayan sebeplerden ötürü doğru şekilde promote edemeyebiliyorsun. Geçen sene 15 Temmuz döneminden de ötürü ortalık biraz karışıktı ve çıkan birçok şarkı gibi İkimize Benzer'in de hak ettiği başarıyı yakalayabildiğini düşünmüyorum. Ama şöyle de bir şey var şuan bile aradan 1 yıl geçmişken birçok radyoda hala şarkımın çalındığını duymak, insanların çekip attığı videoları görmek beni mutlu ediyor.

''Ben Aslında'' belgeselinin çıkış hikâyesini dinlemek isterim?

O muhteşem bir proje bence. İkimize Benzer'de bizim görüntü yönetmenliğimizi yapan Hakan Arslan’ın projesi. Bir tv ya da müzik kanalına satmak için satın almış bu formatı. Bana da senin tarzına, vizyonuna güveniyorum dedi. İlkini benimle çekmek istedi. Açıkçası Türkiye’de ilk kez yapılıyordu böylesi. Hem şarkıcının hayat hikâyesini özetleyen hem de sosyal mesaj içeren sonunda da akustik şekilde performans sergilenen bir projede seve seve olurum dedim. Hikâye, kostümler ve sonunda söylediğim şarkı tamamen bana ait. Tutar ya da tutmaz kaygısıyla yapılan bir şey değildi. Tamamen duygu yüklü bir sinema filmi tadında başarılı bir projeydi. Ki öyle güzel bir lansman yaptık ki Özgür Aras’la kimler kimler geldi, bir sürü tv programında magazinde ve gazete dergilerde yer verildi.

Yeni albüm hazırlıkları başladı mı?

Çay gibi aslında yavaş yavaş demleniyoruz. Belki birçok insana göre 1 yıl şarkı yapmamak uzun bir ara gibi gelse de 3 ayda bir şarkı çıkarıyor olmak da bana bir önceki çıkardığın şarkıya haksızlık gibi geliyor,

Şuanda İsra Gülümser’le beraberiz sürekli beraber şarkılar dinliyor ve söylüyoruz. Beraber bir sürprizimiz olabilir. Benim için en uygunu ve doğrusu ne zamansa o anda olsun. Aceleye gerek yok.

Müzik adına neler yapmak istiyorsun? Şu an yapmak istediklerinin neresindesin?

Bu şöyle bir şey değil ki "şunu da yaptım mı tamamdır artık" diyebilesin. Her gece yatarken durmadan, yılmadan bir ömür bana sesimle, enerjimle ilk günkü heyecanımı kaybetmeden sahnede kalmayı nasip et diye düşünürüm.

Müzik sektöründe ön plana çıkmak için ses dışında görüntünün de önemli olduğunu düşünüyor musunuz?

Kesinlikle öyle. Ses rengi, yorum farkı tabi ki çok büyük bir artı. Birine benzemiyor olmak... Ama tarz, duruş, giyim kuşam bu işin bana göre olmazsa olmazı. Bu insanın içinden gelmeli. Taşımalı giydiğini. O yüzden stylingle çalışmak hem çok ihtiyaç bazıları için hem de çok büyük risk.

Müziğin hayatınızdaki yeri ve önemi nedir? Bir gün Tanrı korusun şarkı söyleyemez olursanız, hangi branşa yönelirsiniz?

İptal iptal iptal (Gülüyor). Böyle şeyler üretmiyoruz. Tabi ki zaman insana neler gösterir bilinmez. Ama kaderimizde ne yaşayacağımız belli zaten. Hiç gocunmam o anki şartlar ve durumda ne yapmam gerekiyorsa seve seve yaparım.

Müzik dünyasında radyocuların ne gibi bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Radyocular şarkıcılara mı şarkıya mı öncelikle önem veriyor?

Önemi çok büyük kesinlikle tartışmasız. Radyocular çalmasa her şey çöpe gidiyor bence. Her şeyden önce en önemlisi doğru şarkı... Birçok no name insanı sadece şarkıları çok patladı diye günde 10 kez çalıyorlar ama bazı müzik dünyasının demirbaşı diyebileceğimiz insanlar da var. Onlar artık berbat bir şarkı bile yapsalar birçok insan çalmak zorunda kalıyor. Onların da işi zor. (Gülüyor)

Türk pop müziğini nasıl görüyorsunuz? Şarkılar çabuk eskiyor, çok çalışmak, sürekli üretmek mi gerekiyor? Ne yapmalı ayakta kalmak için?

Bence çok kötüye gidiyor. Ben hala 90’lardaki şarkıların duygusunu, ezgisini arayan bir adamım. Kendi sahnelerimde de çoğunlukla onlara yer veririm tabi ki güncel şarkılar arasında da başarılı aranjeler var ama şuanda olay fazlasıyla ticariye döndü. Şarkılar şekerli sakız gibi tadı geçince atılıyorlar bir köşeye. Ayakta kalmak için üretmek gerek. Üretemeyen kendini yenileyemeyen insan yerinde sayandır. Zaman, değişim dönüşüm zamanı...

Kariyer planlamalarınız arasında neler var?

Sesimi çok daha büyük kitlelere duyurabilmek, birçok insanla göz teması kurup, onların kalplerine dokunup, binlerce kişilik konserler verip, onların o güzel enerjisiyle bütünleşip, onlara kendimi en doğru şekilde yansımak istiyorum.

Müzik piyasasındaki genç isimleri nasıl buluyorsunuz? Genç şarkıcılar ve grupları başarılı görüyor musunuz? Kendinize rakip olarak gördüğünüz isimler kimler?

Aslında yukarıda buna cevap verdim biraz. Artık insanların neyi ve kimi sevebileceğini kestiremez oldum. Çok ultra saçma sözlerden oluşan, tekerleme gibi sözleri olan şarkılar şu an milyonlar tıklanıp güya dünya listelerine giriyorken benim yorumsuz kalmam gerekiyor sanırım bu duruma. Ama enerjisini çok güzel gördüğüm ve yaptığı işleri de başarılı bulduğum isimler de var tabi ki. Edis mesela on numara ilerliyor bu yolda sağlam ve en doğru kişilerle ama rekabet konusu bende hiç yok. Herkes başarılı olsun. En fazla imrenmek olabilir bendeki. Bu da iyi yönde bir kıskançlıktır. Örnek alırsın.

Mert Bey, bize bir gününüzü anlatın desek neler anlatırsınız?

Uykuyu çok seviyorum tabi ama haftada 3 ya da 4 sahne olduğu için sabaha karsı yatıyorum. Uyku düzeni diye bir şey kalmadı haliyle. Geç kalkıyoruz bavul hazırlayıp havaalanına... Bu aralar böyle. Kirlileri çıkar, yeni valiz yap, yola devam...

Hayatta en çok kıymet verdiğin insan?

Annem ve abim...

Yaptığınız en büyük çılgınlık?

Ya, aklıma bile şak diye gelmiyorsa sen düşün ne kadar garantici, otokontrollü ve dikkat ederek yaşadığımı.

İhanet ilişkiyi bitirmek için son mu? Sevgiliniz tarafından aldatıldınız mı, veya aldattınız mı?

İhanet duyguları bitiriyor bence. Benim en çok önem verdiğim ikili ilişkilerimde önce kendine sonra da hayata Mert Davran’mak. Tabi ki aldatılmışımdır ama aldatmak bana göre değil. Bittiyse yoluma bakarım.

Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Ben teşekkür ederim canım. Lütfen daha bilinçli olmak için gayret gösterin. Dünya bu kadar da ye, iç, yat, kalk, gez, toz takılabileceğimiz bir yer değil ve milyar yıldır varoluşumuzun tek sebebi bu olmamalı. Tez vakitte herkesin kendi kıyametini (bilincini uyandırmasını) diliyorum.

Daha hoşgörülü, saygı, sevgi ve kardeşlik bilinciyle birleşip bütünleşmeyi diliyorum.