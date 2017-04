Hazal: Sahnede sevdiğim, hissettiğim, inandığım şarkıları söylüyorum

RÖPORTAJ: MURAT FIRAT



Merhaba Hazal Hanım nasılsınız? Özledim sohbetinizi! Sanatçı Hazal'ı yıllardır severek dinliyoruz. Bize Hazal Özlem Yerşen'i anlatır mısınız?

Merhaba. İnsanın kendini anlatması zor. Kendi halinde sıfatı benim için en uygunu sanırım. Tabii bunun mesleki açıdan yanlış değerlendirmelerini istemem, çünkü sahneye çıktığım zaman pek kendi halinde değilim. Sahnede on kaplan gücünde hissediyorum.



Yeni albüm çalışmalarınız var mı?

Yeni bir single düşünüyorum. Şu referandumu atlatalım da bir.



Twettir'de bir yazı paylaştınız, önünüzü kesen şarkıcı kim?

Ben o yazıyı sektör eleştirisi yapmak amacıyla paylaştım. Sistemin nasıl işlediğine dair küçük bir örnekti sadece. İsim vermeye gerek yok; kendisinin vicdanıyla yaşadığı yüzleşmede, vicdanının galip gelmesini dilerim.



İnstagram hesabınızda yaptığınız paylaşımla Çorbada Tuzun Olsun Derneği'nin başlattığı kampanya destek oldunuz?

Kendimi bildim bileli sosyal sorumluluk projelerini destekliyorum. Elimizden geleni yapmak insanlık görevimiz. Toplumda farkındalık yaratabiliyorsak ne mutlu…



Işın Karaca'nın sunduğu Başucu Şarkıları programında Sezen Aksu'ya ait “Vazgeçtim” şarkısını seslendirmiştiniz. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla dinleyicinizden tam not aldınız.

Zaten beni beğensinler, beni sevsinler duygularıyla yapılan bir iş bu. Yoksa otur evinde eşe dosta söyle. Sahnede sevdiğim, hissettiğim, inandığım şarkıları söylüyorum. Bu gerçeklikte karşı tarafa geçiyor demek ki.



Aşktan Bıçak albümünüzü ne zaman dinlesem, bu çalışmanın hak ettiği yerlere gelmemesi beni üzüyor! Kilonuz bahane edilerek 1 yıl boyunca klip çekilmedi, sanırım Fono müzik sanatçısına destek çıkmadı.

Değerlendirmelerimiz farklıydı. Bir kaç ay önce yollarımızı ayırdık.



Genç meslektaşlarınıza en çok hangi konuda tavsiye verirsiniz? Başarılı bulduğunuz isimler?

Azimli, çalışkan ve güncel olmalarını tavsiye ederim. Çabuk demoralize olmak gibi bir huyları varsa acilen törpülesinler. Başardıkları zaman daha da çok ihtiyaçları olacak. Sosyal ilişkilerine önem versinler. Anlaşılmayı beklemesinler. Yetenekli pek çok isim var ama başarı deyince, o iş yeteneğe bağlı gelişmiyor. Şaibeli ödüller, körler sağırlar birbirini ağırlar durumları falan…



Kliplerde neden bu kadar cinsellik teması kullanılıyor? Bazı şarkıcıların 20 klibinden 15'i yatakta çekilmiş...

Çünkü cinsellik satar. Satmak isteyen, açılır, sevişir. Mayosunu kapan klibini çeker. Kapitalist düzenin getirileri. Sanatla değil, parayla alakalı; ticari yaklaşımlar.



Televizyon izler misiniz?

Bilgi yarışmaları, yemek kanalları ve belgeseller. TV’de bağıran, kavga eden ve saçmalayan insanlar görmekten bıktım. O yüzden çok uzun zamandır bu formattaki programları izlemiyorum.



Kısa bir süre önce evleneceğiniz konusunda bilgi aldım. Doğru mu?

Artık yok öyle bir durum.



Nişanlınız ilk aşkınız mı? Bir erkekle yaşlanmak korkutmuyor mu ve aldatılmayı affeder misiniz?

Eski nişanlımla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Bir erkekle yaşlanmak beni korkutmuyor, çünkü biriyle evlenmek ya da uzun süreli bir ilişkinin içinde olmak, ayağınıza prangalar vurulduğu anlamına gelmiyor. Kimse kimseye mecbur değil. Mutsuzsanız, konuşur bitirirsiniz. Kimsenin birbirini değiştirmeye çalışmadığı, hayatın güzelliklerini paylaşmaktan keyif aldığı, birbirini sevip saydığı, kolladığı, zor zamanlarda yaya bırakmadığı bir ilişki yaşamayı neden istemeyeyim ki. Sadakatsizlik affedilmesi çok zor bir şey ve birbirini özgür bırakmada kırmız çizgi.



Oyuncu olmak için yönetmenin yatağından geçmek gerekiyorsa, şarkıcı olmak için prodüktörün yatağına mı girilmeli! Ahlaksız teklif aldınız mı?

Almadım. Bu teklifi yapabilen iğrenç insanlar, insan sarrafı olduklarından dolayı, kime yapabileceklerini de iyi biliyorlar sanırım.



Sahte takipçi ve tıklanma oranı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Çoluğu çocuğu kandırıyorlar işte. Kendini de kandırıyorsan o fena. Bir Madonna, bir ben kafası; evlerden ırak. Algı yaratmada bir dünya markası olduk.



Dizi veya tiyatro sektöründen teklif gelirse, kabul eder misiniz?

Evet denemek isterim. Bildim bileli bu konuda teşvik ediliyorum ama hiç fırsat olmadı.



Ülkemizde ifade özgürlüğünün olduğuna inanıyor musunuz?

Kısa ve net. Hayır.



Kadına yönelik şiddette artış, endişelendirmiyor mu?

Endişelendirmez olur mu hiç. Elimizden gelen duyarlılığı gösteriyoruz ama maalesef gereken caydırıcı cezalar uygulanmadığı sürece bir sonuç alamıyoruz. Kadın, erkekle eşit değildir diyen insanlarla nasıl olacak bilmiyorum. Sırf ezebildikleri için eziyorlar, dövüyorlar, öldürüyorlar kadınları.



Suriyelilere vatandaşlık verilmeli mi?

Kesinlikle hayır. TC vatandaşlığı bu kadar ucuz değil. Yardıma ihtiyacı olan insanlara tabii ki gücümüz yettiğince yardım etmeliyiz. Ama bunu kendi vatandaşlarımızın güvenliğini, ekonomik imkânlarını riske atarak yapmamalıyız. Bana tanınmayan haklar, mültecilere tanınıyorsa orada bir anormallik var.



Müzik camiasındaki kraliçe savaşı hala sürüyor! Nilüfer, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan gibi isimlerin yanından bile geçemeyecek insanların, bu egolarının sebebi nedir?

Ya kişilikleri problemli, kompleksli tipler; ya da yeterince çile çekmemişler. Sanat çileli bir iştir. Üretkenliği besleyecek kadar ego lazım ama ben kimim ki diyebilen bir ses de olmalı içinde. Dengeyi bulursun hemen.



Son dönemde pahalı hediye tartışmaları var! En ufak sorunda istenen çantalar, unutulan dostluklar ve kırılan kalpler. Size geliyor mu pahalı hediye?

O da neymiş? İnan hiç bilgim yok bu konuda. Hediye sevginin ve düşünüldüğünün göstergesidir. Küçük ve anlamlı olanı daha güzel. Karşındakini baskı altında hissettirmez. Büyük hediyeler eş ve aile üyeleri tarafından verilince kabul edilebilir belki.



90'lar geri döndü ama siz yoksunuz. Neden! Sanki o albümler çıkmadı, satış başarıları yaşanmadı, sayısız konserler verilmedi. Piyasadan dışlandınız mı?

Valla ben de soruyorum kendime. Neyi yanlış yapıyorum ya da yapmıyorum diye. Bir yere varamadım.



Bir yıl önce tesettüre giren Niran Ünsal, ticari kayıp yaşadığı için saçını tekrardan açtı. Yaşam tarzı mesleği etkiler mi?

Tabii ki etkiler. Bu sadece başınızı örtmenizle alakalı bir şey değil bence. Başın açıktır ama sabahın ilk saatlerine kadar clublerde gezmezsen, magazinsel didişmelerin içinde yer almazsan da aynı şeyleri yaşıyorsun. Halka sorarsan biz senin ne kılık kıyafetinle, ne kilonla ne de yaşam tarzınla ilgilenmiyoruz, seni, sesini, şarkılarını çok seviyor ve daha çok görmek istiyoruz diyorlar. Sıkıntı nerede ve kimlerde o zaman?



Erkek erkeği, kadın kadını öperse ne olur?

Mutluluk hormonları salgılar, sağlıklı insanlar olurlar. Öpüşen insanlardan zarar gelmez. Bunun bekçiliğini yapanlardan çekiyor dünya ne çekiyorsa. Rahat bıraksınlar insanları.



Ülkemizdeki Lgbti bireylerinin istedikleri gibi yaşadıklarına inanıyor musunuz?

Hayır maalesef. Bir kere can güvenlikleri yok. Nefret cinayetleri, aşağılanma, mesleki engeller... Hayatları çok zor. Bende homofobiklerin kibrinden nefret ediyorum.



Hayatınızın herhangi bir döneminde depresyona girdiniz mi?

Birkaç kere başıma geldi. Hassas insanların laneti maalesef. Gül geç, takma kafana seviyesindeki pek çok şeyden sıyıramıyorsunuz kendinizi. Dünya sırtındaymış gibi hissediyorsun, sonra geçiyor. Depresyondaki insanlara karşı daha anlayışlı ve düşünceli davranmak lazım.



Ah o günler sayfasında “Bozuyorum Yeminimi” şarkınız paylaşıldı. Dinleyicinin en çok merak ettiği: Hazal şimdi ne yapıyor?

Valla çok merak eden arıyor buluyor, malum sosyal medya olmazsa olmaz artık. Bulan kişilerde sahne hayatımın hala devam ettiğini ve yeni albümler yapmaya devam ettiğimi görüyor, benim adıma mutlu oluyor. Zaten sürekli diyalog halindeyiz. Ama bazılarına bunlar yetmiyor, onu da ben anlayamıyorum, ne istiyorsunuz? Al sana yepyeni şarkılar, dinle bak, beğenirsen bir daha dinle, beğenmezsen at gitsin. Budur yani.



Medya'dan yana biraz dertlisiniz?

Bir kısım medya diyelim ki yeni bir albüm, klip vs. söz konusu olduğunda beni destekleyen, halka ulaşmamı sağlayan kurumların, arkadaşların hakkı yenmesin. Birilerinin kontrolü altındaki, kendinden olmayanı dışlayan medyadan yana dertliyim ben.