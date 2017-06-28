‘Beden yaşlansa da ruhunu genç tutabilirsen hayat hep başlangıç noktasındadır…’

Bu hafta Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’da ‘Militan Yaman’ karakteriyle ve Atv ekranlarında yayınlanan ‘Karavan’ yarışmasıyla tanıdığımız Selçuk Müsellim ile bir araya geldik. Başarılı oyuncu ile yaşamı ve sanatı üzerine gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbete sizler de dahil olun…

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Sizi tanıyabilir miyiz? Selçuk Müsellim kimdir?

Selçuk MÜSELLİM, 39 yaşında, 3 kuşak İstanbullu fakat Rumeli kökenli, Trakya Üniversitesi Elektrik mezunu, tipik kova burcu olan, çalışmayı ve üretmeyi çok seven, 19 yaşında bir kız babasıdır.

Oyunculuk yaşamınıza ilk adımınızı nasıl attınız? Size ön ayak olmuş kişi veya kişiler var mı?

Üniversite yıllarında tiyatro ile başladığım ve sonrasında uzun yıllar ara verdiğim oyunculuk hayatıma, çok sevdiğim ağabeyim Yavuz Seçkin’in gerçekleştirmek istediği sinema filmine şarkı sözleri ve senaryosuna eklemeler yaparken; ‘Sende oynayacaksın, hazırlan.’ demesiyle ve iyi oyunculardan eğitim almamı desteklemesiyle başladım. Altan Erkekli ve Cihan Ünal gibi hocalardan eğitim almak, beni tekrar heyecanlandırıp oyunculuğa yeniden başlamama sebep oldu.

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar’da ‘Militan Yaman’ karakterine hayat verdiniz. Bu rolü canlandırırken neler hissettiniz? Arka Sokaklar dizisinin oyunculuk yaşamınıza ne gibi katkıları oldu?

İyi bir izleyicisi olan Arka Sokaklar dizinde rol almak çok keyifliydi. Canlandırdığım karakterin dağda eğitim almış ve İstanbul’da büyük bir terör saldırısı gerçekleştirecek bir örgütün elebaşı olduğunu öğrendiğimde açıkçası tüylerim ürpermedi değil. Ama ‘Oyunculuk, kendini en kötü hissedeceğin rolü en iyi şekilde yansıtabilmektir.’ diyen Cihan Ünal hocamın sözü aklıma geldi ve bu rolü iyi bir şekilde canlandırmaya çalıştım.

Yavuz Seçkin imzalı ‘Yıldızlar da Kayar Das Borak’ adlı sinema filminde rol aldınız. Filmdeki rolünüzden bahseder misiniz bizlere? Film, izleyiciden beklediği ilgiyi gördü mü?

Yıldızlar da Kayar Das Borak filmi, Yavuz ağabey ile uzun zaman birlikte fikir alışverişi yaptığımız bir filmdi. Ali Erkazan’ın canlandırdığı mafya babası karakterinin beceriksiz ve şaşkın adamını canlandırdım bu filmde. Biz çekimlerden ve sonraki dostluklardan çok keyif aldık. Film, beklentilerimizin altında kalsa da bizler bu projede olmaktan çok mutlu olduk. Çok iyi dostluklar kurduğum oyuncu arkadaşlarım ve ağabeylerim oldu.

Oyunculuk haricinde neler yapıyorsunuz?

Lojistik şirketimiz var oyunculuk ile birlikte bu işi yapmaya devam ediyorum. Son dönemde kamera arkasında olmak da beni mutlu ettiği için sanat asistanlığı da yapmaya başladım.

Başarılı bir oyuncu olarak oyunculuğu nasıl tanımlarsınız?

Hayatın içinde iyi bir gözlemciyseniz ve bunları karşınızdakilere yaşatabiliyorsanız zaten iyi bir oyuncu olmuşsunuzdur. Hayatta kendiniz, sahnede başkası olabilmeyi başarabilmektir oyunculuk.

Show Tv’de yayınlanan ve final yapmaya hazırlanan ‘İçerde’ dizisinde canlandırdığınız rol hakkında ne düşünüyorsunuz? Böylesi başarılı bir ekip ile çalışırken hissettiğiniz duygular nelerdi?

Çetin Tekindor gibi büyük bir usta ile uzun zaman yan yana olmak ve onun yanında rol alabilmek benim için heyecanlı anlardı. Bana ve çevresindeki herkese çok şey katan harika yürekli bir insan. Çok sevilen bu dizide büyük oyuncularla ve iyi hocalarla çalışmak bana güzel şeyler kattı açıkçası.

Atv’de yayınlanan ‘Karavan’ adlı yarışmadan bahseder misiniz bizlere? İzleyici kitlesi nasıldı? Yarışmanın amacı neydi? Bu yarışmada yarışırken size hangi duygular eşlik etti?

Karavan benim katıldığım dönemde ve halen izleyicilerin ilgisini çeken ve çok beğenilen bir yarışma. İzleyenlerin dışında yarışırken de halkın içinde sıcak temaslar kurarak onları kazanmamız gerekiyordu. İyi yemekler yapabildiğimi hissetmeme ve duygusal anları da yaşamama sebep olan bu yarışma, Selçuk’un rol yapmadan gerçek hallerini izleyicilere yansıtmış oldu. Yemek yaparken, tartışırken, eğlenirken ve ağlarken beni izleyen kişilerin kendi karakterimi de görmelerini sağladı.

İyi bir eğitimden sonra sağlam adımlar atarak başarılı bir oyuncu olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

İşin mutfağında olmadan gerçek başarıya ulaşılamaz. İyi oyuncu olmak için sadece eğitim değil yetenekli olmak ve kamera arkasında da her şeyi öğrenmeye çalışarak da kendilerini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çok çalışmak ve çok okumak gereken bir meslek oyunculuk.

Şimdilerde rol alacağınız bir dizi/film projesi var mı?

Yeni sezonda başlayacak bir proje için görüşme aşamasındayız.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Öncelikle size bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Kitabınızın başarısını kutluyorum ve yenilerini bekliyorum. Bedenin yaşlansa da ruhunu genç tutabilirsen hayat hep başlangıç noktasındadır. Ben hep bu şekilde başarı odaklı oldum. İçinizdeki çocuğu parktaki salıncaktan alıp, apartmanlardaki 20 m2 odalara kapatıp teknoloji aletlerine esir etmeyin. Genç ve başarılı olmak için toplum içinde olmayı deneyin. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum.