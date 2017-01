Hatice’den muhteşem dönüş planı

TÜRK MÜZİĞİNİN KRALİÇESİ HATİCE’DEN MUHTEŞEM DÖNÜŞ PLANI

Röportaj: Aziz Karataş

Müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaşta iken bu konudaki yeteneğini keşfederek, bu yeteneği üzerine eğilmesi için teşvik ettiler. Aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına İner misin? Çıkar mısın? İsimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce devam etme şansını yakaladı. 1990'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan sanatçı Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı parçalarla hit oldu.

BİZE KENDİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ, HATİCE ÇARPAR KİMDİR?

İzmir’in Narlıdere ilçesinde dünyaya geldim. Babam tokat, annem Sivaslı kökende karslık varmış. Biraz karmalık var diyebiliriz ama bana nerelisiniz denildiğinde hep İzmir derim. İzmir benim için vazgeçilmezim çocukluğum hatıralarım yaşanmışlığımın en güzel kanıtı. Hatice adını babaannemden aldım rahmetli babamın hediyesi olan bu ismi her zaman layığı ile taşıdım ve taşımaya devam edeceğim. Hatice nasıl biridir diye sorarsanız? Ben hep sempatik hallerim sevecen yapım ve insanlara olan yakınlığımla tanınırım. Bu yönümü çok seviyorum müziğe olan tutkumu zaten biliyorsunuz.

MÜZİK YAŞAMINA NASIL BAŞLADINIZ?

İzmir’de kendi halinde yaşayan bir genç kızdım. Eniştemin ısrarı üzerine İstanbul’a geldim. Zorlu mücadelelerden sonra nihayet ilk albümüm olan Fidayda’yla müzik sektörüne ilk adımımı attım 99 depremine denk gelen albüm milyonlar sattı yani bir Hatice furyası vardı kesintisiz:)

SİZİ MÜZİĞE ÖZENDİREN ŞEYLER NEDİR?

Özendiren bir şey yoktu. Müziği başlı başına sevmem bu işi yapmam için en büyük sebep. Zaten hiç bir zaman özentim olmadı, elimdekilerle benim olanla her zaman yetinmesini bilen biriydim. Müziğe olan aşkım beni buralara getiren tek etkendir.

İLK ALBÜMÜNÜZÜ ÇIKARTMAYI NE ZAMAN VE NASIL DÜŞÜNDÜNÜZ? BUNU GERÇEKLEŞTİRMEK SİZİN HAYALİNİZ MİYDİ?

Bir zamanlar dev bir şirket vardı. Prestij o şirketin yan kuruluşu olan aks prodüksiyondan çıktı bu tabi ki bir ekip işi ve kolektif bir yapımdı her şeyden önce bir projeydi. Sağlam bir proje ve en büyük hayalim gerçek olmuştu.

AİLENİZ, SİZİN MÜZİK YOLCULUĞUNUZDA YER ALDI MI? ONLARIN BU KONUDA SİZE YANSIYAN FİKİRLERENİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Bahsettiğim gibi eniştem her daim yanımdaydı ve ablam bu zorlu yolda her zaman benimleydiler ve ben büyüklerin sözünü her zaman dinleyen biriydim ve hala öyleyim büyükler bir şey söylüyorsa vardır bir bildikleri:)

SANATÇILARIN TOPLUMDA Kİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Evet, hep göz önünde olduğumuz için her zaman sağduyulu olmak ve bu yönde hareket etmemiz gerekir. Tabi ki bizde insanın bizimde hatalarımız oluyor fakat artık sosyal medya diye bir saplantımız var ekstra önünden çok orda zaman geçirtiyoruz. Bu yüzden paylaşımlarımızla topluma örnek olmamız gereken davranışlar sergilememiz gerekir. Özellikle son yaşanılan bu terör olaylarında birlik beraberlik mesajları sıkça verilmeli hepimiz bu vatan için savaşan askerleriz cinsiyet ayırt etmeksizin.

ŞARKI YAZMA RİTÜELİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ? ÖRNEĞİN HANGİ ORTAMDA, HANGİ MATERYALLERLE, NASIL BİR COĞRAFYADA YAZMAYI TERCİH EDİYORSUNUZ?

Beste yapmak ruh haliyle ilişkili bir durum. Ben oturup hadi bir şeyler karalayayım diye beste yapmıyorum bunun kurgusu olmaz sokakta evin herhangi bir köşesinde bir misafirlikte arabada lokantada v.s o an gelir ve yazmaya başlarım yeter ki o an hisler dile gelsin:)

BİR SANATÇI OLARAK DİNLEDİĞİNİZ VE BEĞENDİĞİNİZ SANATÇILAR KİMLERDİR?

Ben biraz nostalji bir yapıya sahibim o yüzden bu denli duygusalım doyamıyorum gibi bir şarkı herkesten çıkmaz:) tabi ki dinlediğim usta sanatçılar var sezen aksu rahmetli Kayahan imparator İbrahim Tatlıses yenilerden Mustafa Ceceli diyelim bir insan bu denli bağırıp nasıl kulak tırmalamaz pes:)

ZAMANI GEÇMİŞE ALMA İMKÂNINIZ OLSA TEKRARDAN SANATÇI OLMAK İSTER MİYDİNİZ? NEDEN?

Bu günde bu işi yapıyorsam geçmişle bir ilgim ya da özlemim olamaz ama özlem şu yönde olabilir sektörde insanların bir taraf olması radyolar turnikemi salı aynı insanları çalması TV’lerde eğlence programı yerine saçma sapan evliliğe dair v.s bu tarzdaki yapımların popülerlik adına yaptıkları ekran kirliliğine birilerinin dur demesi. Ekranların eski şenliğini geri kazanması.

SANAT DÜNYASINDA BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRME ŞANSINIZ OLSA NELERİ DEĞİŞTİRİRDİNİZ?

Söylediğim gibi taraflılığa son vermeyi isterdim. Hakkaniyet çerçevesi adı altında herkesin yüzünün güldüğü ve kazandığı güzel bir sektör oluştururdum:)

EĞER SANATÇI OLMASAYDINIZ HANGİ İŞLE MEŞKUL OLMAK İSTERDİNİZ?

Sanatçı olmasaydım iyi bir iş kadını olurdum. O da olmazsa iyi bir ev hanımı eşime fedakâr tatlı bir eş, çocuğuma muhteşem, eşsiz bir anne:)

TÜRKİYE DE SANATÇI OLMAK ZOR MUDUR?

Bence sanatçı olmak zor değil ama bir sanatçıyı taşıyabilmek gerçekten herkesin harcı değil. Bu çok egoludur diye yaklaşanların tavan yapmış egosuyla suya götürüp susuz getirdiklerini çok görmüşlüğüm var insanları yanıltan şey milyonlarca sevenimizin olması belki bu yükün altında eziliyorlardır eziliyorlarsa:)

SAHNE VE KONSER ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?

Tabi ki Türkiye ve Avrupa genelinde oluyor ama maalesef ki Ülkemin yaşadığı bu talihsiz olaylardan ötürü birçoğunu iptal ettik hiç problem değil Ülkem saadet içinde olsun da ben ve sanatçı arkadaşlarım evde oturmaya razıyız. Biliyorum bu günler geçecek bu ülke için canla başla savaşan cesur yürekliler yattıkları yerde huzurla uyuyacaklar.

GELECEK İLE İLGİLİ PROJELERİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ? BUNDAN SONRA Kİ HEDEFLERİNİZ NELER?

Yeni bir single çalışmam olacak. Adı ‘Hüzünleri Sattım’. Sevenlerimin bir nebzede olsa hüzünlerini acılarını bir kenara bırakıp yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilirsem ne mutlu bana. Şarkının söz ve müziği Nicolas Joy’a ait.

SİZCE ÖNEMLİ OLAN ÇOK ŞEYE SAHİP OLMAK MI, AZ ŞEYE İHTİYAÇ DUYMAK MI? EN FAZLA NELERE SAHİP OLMAK İSTERSİNİZ?

Bence asıl mutluluk Allah’ın size nasip ettiğiyle ne kadar yetinmiş olduğunuzdur. Her mezar taşını gördüğünüzde ölüm aklınıza gelebiliyorsa hayat size belli başlı şeyleri öğretmiş demektir. Şükürler olsun ki sahip olduklarımla mutluyum:)

BU SEKTÖRDE KADIN MÜZİSYEN OLARAK EDİNDİĞİNİZ EN BÜYÜK TECRUBE NEDİR?

Sen sen ol babana bile güvenme kısa ve öz:)

YENİ ALBÜM ÇALIŞMALARINIZ VAR MI?

Hüzünleri satacağız Allah’ın izniyle.

SON OLARAK, DİNLEYİCİLERİNİZE, SEVENLERİNİZE NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Biliyorum beni çok beklediler bende onları doğru proje, doğru şarkı ve doğru şirketle tekrar onları sımsıkı kucaklayacağım beklesinler:)

Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…