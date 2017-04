Handan Aktaş, “Makyözlük benim mesleğim” dedi

Röportaj: Zambak Karabay

Sevgili okuyucularımız konusunda uzman bir makyöz ile yaptığım röportaj söyleşini sizinle paylaşmak istiyorum...

Öncelikle bana, gazetemize ve okuyucularımıza yoğun zamanınızı ayırarak verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim...

Handan hanım sizi sektörünüzde elbette tanıyorlar okuyucularımıza ve sizi tanımayanlara kendinizi nasıl tanıtırsınız?

Merhabalar. Öncelikle ben size ve gazetenize bana mesleğimi tanıtma fırsatı tanıdığınız için teşekkür ederim. İsmim Handan Aktaş. Fakat beni Hanna Makeup olarak tanırlar. Makyaj sanatçısıyım. Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra yaklaşık 4 yıl önce Türkiye’ye geri dönüş yaptım ve mesleğime burada devam etmekteyim.

Kaç yıldır makyözlük yapıyorsunuz?

Yaklaşık 10 senedir makyözlük yapıyorum.

Makyözlük mesleği seçiminiz nereden geliyor?

Küçük yaşlarda da elim yatkındı, kendime ve arkadaşlarıma makyaj yapardım. Uzun yıllar Londra’da yaşadım. O yıllarda bu işi bilen kuzenim beni yönlendirerek böyle bir eğitim almam konusunda ısrarcı oldu ve bende onu kıramadım. Sonrasında aldığım eğitimler beni bu günüme getirdi. Şimdi diyorum ki iyi ki de beni bu konuda yönlendirmiş...

Mesleğiniz ile ilgili eğitiminiz var mı? Bize bahseder misiniz?

Evet, 3 yıl boyunca Londra’da eğitim aldım Conel College. Diplomalı makyaj sanatçısıyım.

Ben makyaj bir sanat diyorum. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?

Aynen size katılıyorum makyaj bir sanattır. Bizde resamlar gibiyiz tek farkımız tualimiz insan yüzü en önemli şey iyi bir makyaj yapmak. İstiyorsak insan yüzlerini iyi tanımalıyız ve ona göre makyaj yapmalıyız. Çünkü makyaj hassas bir doku içinde görsellik kazanıyor...tabii ki kolay değil beğeni çok önemli...

Hangi sektörde makyözlük yaptınız ve yapmaya devam ediyorsunuz?

Ben sinema ve televizyon sektöründe makyaj yaptım ve halen devam ediyorum. Ayrıca; moda, fotoğraf çekimleri ve defilelerde makyözlük yaptım. Aynı zamanda kendime ait bir salonum var orada da profesyonel makyaj, gelin makyajı ve kalıcı makyaj hizmetleri veriyorum.

Makyaj yapmak (sektörel olarak) zor bir iş. Mesleğinizde ne gibi zorluklar var?

En büyük zorluk kadınları memnun etmek. Bu salonda çalışanlar için geçerli. Sinema televizyonda ise uzun saatler çalışmak en büyük zorluk. Memnun edemediğiniz zaman al baştan olması hem zaman, hem fizik hem de malzeme için kayıp oluyor...bu da bizim mesleğimize ket vuruyor...

Kalıcı makyaj konusunda bilgi verebilir misiniz?

Kalıcı makyaj da sadece kaş kontörü yapıyorum. Onunla ilgili bilgi vereyim size. Kaş kontöründe en önemli faktör yüz yapılarını iyi bilmek yüzü tanımak. Yüz şekline göre kaş tasarlanmalı. Örnek olarak yuvarlak yüzlü bir insana düz bir kaş yaparsanız yüzünü daha da genişletirsiniz ya da uzun yüzlü birine kavisli bir kaş yaparsanız yüzünü daha da uzun gösterirsiniz. Kaş kontörü kalıcı bir durum olduğu için bu detaylara çok dikkat edilmeli. Sonrasında al baştan yapmanız zorlar...

Yaptığınız bu meslek Türkiye ve yurtdışında kıyaslandığında ne gibi farklılıklar var?

Şöyle söyleyeyim size bu meslek Avrupa’da çok yaygın ve bu mesleği yapan herkes zorunlu olarak eğitim almalı. Diploman olmadan hiçbir yerde faaliyet gösteremiyorsun. Durum böyle olunca Avrupa’da daha bilinçli bir meslek oluyor. Ve daha çok değer görüyor. Türkiye’de ise durum, platform ve konuya göre ilerleme kayd etmiş durumda.

Gelişen teknoloji bu konuda size yardımcı oluyor mu?

Makyajda tamam ben oldum piştim diyemezsiniz teknolojiyi ve trendleri takip etmelisiniz. Yani devamlı kendinizi geliştirmelisiniz ve yenilikleri uygulamalısınız. Yenilikleri uygulamadınız zaman konunun dışında kalırsınız...

Makyajı yaparken kişinin isteği önemli mi? Ya da siz mi yönlendiriyorsunuz?

Elbette kişilerin isteği çok önemlidir. Kişiye özel bir makyaj yapıyorsam karşımdakine öncelikle sorarım. İş bittiğinde memnun ayrılmalıdır yanımdan. Şayet istediği şey yüzüne uygun değilse o zaman müdahalede bulunup önerimi söylüyorum şu ana kadar da yaptığım işlerde memnun ayrılmayan olmadı. İşimi iyi yaptığımı söyleyen konusunda uzman kişilerin beni onurlandırması da bana işimde daha da başarı kazanma isteği veriyor.

Makyajını beğenmediğiniz kişiye neler önerirsiniz?

Kırmadan ve incitmeden yüzünü tanıması için tiolar veririm ve yanlışlarının neler olduğunu nasıl düzelmesi gerektiğini anlatırım. Genelde bu konuda hiç bir sıkıntı yaşamadım.

Makyöz olmak isteyenlere ne söylersiniz?

İlk etapta bu işi iyi yapan doğru kişilerden ve makyaj sanatçılarından ciddi bir eğitim almalarını öneririm. Sonra tecrübe edinebilmek için belli bir dönem asistanlık yapmalılar ve asla ben oldum dememeliler. Her daim ilerleyen teknolojiyi araştırıp yenilikçi olmalılarını öneririm.

Makyöz olmanın yaşı var mı?

Hayır kesinlikle yoktur. Önemli olan yetenek ve bu işe el yatkınlığı olması. Hatta ve hatta sevmesi çok önemlidir.

Makyajın modası olur mu?

Geçmişten günümüze moda her yerde vardır. Makyajın modası ülkelere ve yıllara göre değişir. Günümüzden örnek verirsek Avrupa’da kadınlar daha soft yani doğal makyajlar yaparken Ortadoğu, Arap ülkeleri ve Hindistan gibi ülkelerde kadınlar daha ağır makyaj yaparlar. Ama ben diyorum ki “kişi ne istiyor ve kendine yakışanı görsel olarak seviyor ve beğeniyorsa onu yapmalı ve yaptırmalı”...

Cildin durumu makyaj için önemli mi?

Evet, hemde çok önemli temiz ve bakımlı ciltlerde makyaj kendini daha çok gösterir. Yoksa yapanı uğraştırdığı gibi karşındaki kişinin cildinden dolayı sıkıntı yaşanabilir. Ben elimden geldiğince hem eğitimim hem de kişinin cilt yapısına göre yapıyorum.

Her cildi makyaj kaldırır mı? Tavsiyeleriniz nelerdir?

Her cilt maalesef makyaj kaldırmıyor. Hanımlar ve beyler ciltlerine önem göstersinler, kremlerini kullanmayı ihmal etmesinler ve cilde göre her hafta ya da 2 haftada bir peeling yapsınlar. Böylece cilt her daim yaşın çok altında bir görsel sergiler...ve de beğeni kazanır.

Mesleğinizi seviyor musunuz?

Mesleğimi sevmenin dışında aşığım. Ömür boyu sıkılmadan yapabileceğim tek iş. Başarının sırrı da sevmek ve istemekten geçmez mi? Severek ve isteyerek her katagoride makyaj yapıyor ve de yapmaya devam ediyorum.

Mesleğiniz dışında yaptığınız başka uğraşılar var mı?

Evet, mesleğimle paralel bir iş yapıyorum. Amerika’da 30 yıllık bir firma olan AmazingLife’ın isim hakkı satın alınarak, Türkiye’ye eski işletmeci Ümit Yaman tarafından getirtildi...Ürünler kozmetik ürünlerdir. Bende bu ürünlerin Türkiye ve yurt dışı piyasasına satışını yapıyorum. Ürünlerimiz botoks etkili krem tamamen bitkisel olup vitaminler ve bitkisel yağlardan oluşuyor. Türkiye’de ilk olarak bitkisel bir botoks etkili krem yapılmıştır. Renk açıcı krem ciltteki güneş lekelerini, sivilce ve akne lekelerini ve çeşitli cilt lekelerini yok etmede etkili bir formüldür. Çatlak ve selülit bakım yağı tamamen bitkisel olup hamile bayanlarda kullanabiliyor. Hatta ve hatta çatlakların ve selülitlerin oluşumunu engellemede yardımcı oluyor. Birde bitkisel form çayımız var. Kilo vermek isteyen insanlara destekleyici bir çaydır. Bütün ürünlerimiz bitkiseldir kullanıcılarımız tarafından şu ana kadar hep olumlu sonuçlar alınmıştır.

Olur ya makyaj yaptınız beğenilmedi. Çözümünüz ne olur?

Neyi beğenmediğini sorarım ve karşımdaki kişinin isteğine göre düzeltmeye giderim.

Türkiye’de bir makyöz olarak kimlere makyaj yaptınız?

Türkiye’ye geleli çok fazla zaman olmadı. Bu sebeple size aşırı ünlülerin isimlerini veremiyeceğim. Fakat makyajlarını yaptığım sinema ve tiyatro oyuncuları var. Örnek olarak; şu anda “İsimsizler” dizisinde ana karakterlerden olan bir oyuncu Volkan Keskin, Çok Güzel Hareketler parodisinde oynamış Metin Keçeci. Tiyatro da plastik makyajlar yaptım. Bu tiyatroculardan biri Nebi Birgi. Yanlış hatırlamıyorsam Dorian Gray adlı oyunda. Diğeri de Erdal Yazıcı şizofren doktor Alfred oyununda plastik makyajını yaptım.

Mesleğiniz ile ilgili eğitim veriyor musunuz?

Evet. Beşiktaş’ta profesyonel makyaj, plastik makyaj ve protez tırnak üzerine eğitimler veriyorum. Türkiye’de milli eğitime bağlı usta eğiticiyim.

Hani ipucları kişinin kendine münhasırdır. Siz teknik bilgilerinizi paylaşır mısınız?

Yurt dışında herkes aynı eğitimi aldığı için tecrübeyle edinmiş bilgileri herkes çekinmeden birbiriyle paylaşır. Ben bu paylaşımları ilk geldiğim dönemde Türkiye’de soran arkadaşlara paylaşıyordum. Bir zaman olay yaşadım ondan sonra yakın çevremdekiler dışında kimseyle paylaşmıyorum. Öğrenmek isteyen gelir eğitim alır mantığını zorla empoze ettiler. Bende bu durumu kabul ediyorum.

Türkiye’de makyözlük kazandırıyor mu?

Maalesef piyasa o kadar kötü ki insanlar iş kapmak için fiyatları okadar düşürdüler ki üzülerek söylüyorum kazandırmıyor. Elbette herkes kazansın ama bilinen bir gerçek benim egosu... O zaman yapılan tek şey ticari olarak “sürüm” olarak ad alıyor. Yazık...emek, zaman ve malzemeye...

Hiç plastik makyaj yaptınız mı?

Evet çok yaptım. Ama Türkiye’de bir yanılgı var plastik makyaj ile efekt makyajı karıştırıyorlar. Plastik makyaj kalıp alınarak yapılan makyajdır. Efekt ise latex peçete ve modeling waxlarla veya boyalarla yapılan çalışmalardır. Bunun ayırımını iyi yapmak gerekir. Kalıp alarak yaptığım çok çalışmalarım var. Ve yaptığım işlerde biraz ukalalık olacak ama iyi olduğumu düşünüyorum.

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Türkiye’de makyaj sanatçılarına biraz daha önem ve değer verilmeli. Emeğinin karşılığını alabilsinler. Artı bir işe çağırırken yaptıkları işlerin ne zorluk ve nasıl olduğuna önem göstersinler.

Handan hanım bize verdiğiniz bilgiler hayatın içinde vücut bulacaktır... Size mesleğinizde mutlu, huzurlu ve başarı dolu görseller diliyorum...