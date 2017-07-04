Hakan Eren ile bir zamanlar “BENİM ADIM NOSTALJİ”

NEZAHAT GÖÇMEN

Issız Adam filmi ile olay olan ‘Anlamazdın’ şarkısını filme önererek tekrar nostaljiyi gündeme getiren plak koleksiyoneri, müzik yapımcısı Hakan Eren ile nostaljiye dair bir yolculuk yaptık. Bir zamanların en önemli müzik dergisi HEY başta olmak üzere tüm müzik dergilerini saklamış ve oldukça Türk popuna dair sağlam bilgiye sahip çünkü hemen hemen tüm eski şarkıların kullanıldığı dizilere filmlere ve albümlere danışmanlık yapıyor.

Hakan Eren Kimdir? diye başlasam

Uzun uzun anlatırsam başka şey konuşamayız. Kısaca özetleyeyim. 1963 Diyarbakır doğumluyum. Pertevniyal Lisesi ve Yıldız Üniversitesi Kocaeli Elektrik Mühendisliği mezunuyum. 1988 yılında başladığım Elektrik Mühendisliği boyunca başta Silivri Klassis Otel, Pamukkale Richmond Hotel, İstanbul Conti Otel, Silivri Klassis Golf Country Club, Kız Kulesi Restorasyonu, Maxi Shopping City gibi birçok büyük projenin elektrik projeleri ve yapımını üstlendim. Yenigün Aydınlatma'da satış ve proje müdürlüğünü 12 yıl boyunca yaptıktan sonra mühendislik hayatına emekli olarak son verdim. 80’li yıllardan beri plak koleksiyonu ile ilgileniyorum ve Türkçe pop tarzında yayınlanmış plakların hemen hemen 98-99%'una sahibim. Mühendislik hayatımın ortalarında Radyo D’de başladığım radyo programcılığı ile kendimi radyo ve müzik dünyasında buldum. İlk başlarda Odeon Müzik’e Ada Müzik’e başladığım albüm danışmanlıkları sonunda 2005 yılında kendi şirketim OSSİ Müzik’i kurarak müzik dünyasına nostalji albümleri yaparak 70’leri 80’leri hatırlatmaya başladım.

Türkçe Pop 45’likler ve Hakan Eren

Birçok sanatçımızın yayınlanmamış şarkıları da arşivimde yer almakta olup Türkiye'nin en detaylı Türkçe Pop Müzik arşivine sahip olmak harika bir duygu. Duayen sanatçılarımız ki ben onlara eskimeyen isimler diyorum ve onların desteği ile ben bugünlere geldim doğrusu. Tüm sanatçılarımız ellerinde olan arşivlerini bana emanet ederek arşivimi başka boyuta taşıdılar. Ben bunların çoğunu yayınladığım albümlerde kullanarak Türk popunun kaybolan şarkılarının çoğunu digital ortama taşıdım. Cover albüm projesi yapan Deniz Seki, Zühal Olcay, Sibel Can, Aşkın Nur Yengi, Destan, Zühal Olcay, Murat Göğebakan, Pınar Aylin gibi bir çok isimin albümde danışmanlık yaparak gençlere eski şarkıların ulaşmasını sağlamaya çalıştım. İlk prodüktörlüğümü 2007 yılında Ayten Alpman’a yaptığım ‘Bir Başkadır Ayten Alpman’ albümü ile başladım ve sonrasında çok isimle albüm projeleri yapmaya devam ettim ve ediyorum.

‘’Bak Bir Varmış Bir Yokmuş’’ albüm serisi dersem

Odeon plak şirketinin arşivinden seçtiğim plaklardan oluşan ve Türk Pop Müzik tarihine yön vermiş şarkılarından oluşan ‘’Bak Bir Varmış Bir Yokmuş’’ 1 –2 ve 3 toplama CD’leri Türkiye’de ilk defa tüm eserlerin orijinal kayıtlarını içeren bir çalışma olarak müzik marketlerde Odeon-Sony ortak yapımı olarak yerini alma görevi ile başladım ve arkasından Nilüfer’in ilk dört albümü ve Füsun Önal’ın orijinal kayıtlarını içeren albümleri hazırladım ama benim asıl ilk yaptığım proje Dost Müzik ve DMC ortak çalışması olarak hazırladığım 60’lı yılların en önemli yarışması olan Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği ‘’Altın Mikrofon’’ yarışma şarkılarının tamamının orijinal kayıtlarını içeren albüm paketidir. Arada Ada Müzik için Naim Dilmener ile birlikte yaptığımız Ayten Alpman, Hümeyra, Ali Rıza Binboğa ve Timur Selçuk albümleri vardır. Bunlar bana önemli deneyimler kazandırdı gerçekten.

GAZİNO SHOW projeniz ile nostaljiyi başka yere çekmeyi başardınız…

Evet GAZİNO SHOW ile bu sefer 45’likden sonra dikkatleri eski gazino dünyasına çekmek istedim. 60’ların 70’lerin 80’lerin en önemli müzik olayı gazinolar artık yok ve bu kültürü gençlere taşımayı düşünerek Gazino Show projesini hazırladım. İki ayrı muhteşem kadro ile Bostancı Gösteri Merkezinde başladığımız bu proje ile muhteşem konserlere imza atarak gazino kültürünü hatırlattım şimdi üçüncü kadroyu hazırlıyorum ve yakında yine Bostancı Gösteri Merkezi’nden başlayarak olay olacak bir Gazino Show sizleri bekliyor. Assolistim bu sefer sürpriz. İlk programda Neşe Karaböcek ve Seçil Heper birlikte assolistlik yaparken ikinci kadromda Muazzez Abacı assolistim oldu ve bakalım üçüncü kadromuzun sürpriz assolisti kim olacak. Çok ama çok özlediğiniz olay bir assolist bu ve uzun zamandır sahnelerde seyretmediğiniz, dinlemediğiniz için herkes heyecanlanacak diyebilirim. Bu arada bu ‘’GAZİNO SHOW’’ projesi ile 2.Cenk Koray 2011 yılı en iyi proje ödülü aldım ama bir konuda üzgünüm çünkü radyo programcılığım ile şimdiye kadar hiç ödül alamadım. Çok önemli radyo belgesellerine ve konuk programlarına imza atmama rağmen sadece takdir ve teşekkür aldım.

“Çocuk Diskosu” projenizden bahseder misiniz?

Benim en sevdiğim şey değişik projelere imza atmak ve bundan büyük keyif alıyorum. Çocuklar çocuk şarkıları dinlemeli diyerek başladım bu projeye ve uzun zamandır üzerinde çalıştığım ÇOCUK DİSKOSU projesinin ilk albümü 2016 Haziran’da piyasaya çıktı. Bu bir DJ projesi idi ve Serdar Ayyıldız ile Selami Bilgiç’in hazırladığı çocuk şarkılarının çoğunu kliplendiren Gökhan Özdemir'e animasyonları yapan Volkan Budak'a teşekkür ediyorum. Kırmızı Balık, Yağ Satarım Bal Satarım, Kikiki kokoko, Küçük Kurbağa, Bak Postacı Geliyor gibi birçok çocuk şarkısı projede disko soundu ile yerini aldı ve bu çocuk şarkılarını Atiye, Aynur Aydın, Yeşim Salkım, Soner Arıca, Tuğba Özerk, Mesut Yar, Beyza Durmaz, Zeliha Sunal, Kendi, İrfan Özata, Işıl Yücesoy ve Hande Ataizi seslendirdi. Şu anda bu projenin ikincisine başladım ve Demet Akalın ile projeyi inşallah daha büyüteceğiz çünkü bu sefer projeyi Bostancı Gösteri Merkezi’nde başka boyutlara taşıma projesindeyim. Yakında bu projemi açıklarım sanırım. Ossi Müzik youtube kanalından merak edenler Çocuk Diskosu şarkılarını dinleyebilirler bu arada.

“Editörlük, nostalji, albümler, projeler, DJ’lik, sunuculuk ve Bir zamanlar” Bir koltukta kaç karpuz?

Evet, herkes beni , “Bir Zamanlar Hakan Eren” olarak biliyor. Radyo D'de 1998’den bu yana her Pazar ‘’Hakan Eren ile Bir Zamanlar’’ programına halen devam ediyorum ve işlerim ne kadar yoğun olursa olsun radyoculuğu ve Radyo D’yi bırakmam. Her ne kadar aynı anda bir dönem TRT FM’de de program yaptım ama ilk göz ağrım Radyo D’yi bırakmadan yaptım. TRT MÜZİK kanalında ‘’BİR ZAMANLAR’’ programı ile birlikte KRAL TV’de ‘’KRAL NOSTALJİ’’ programlarını hazırlayıp sundum haftalarca. TRT MÜZİK kanalında ‘’30 DAKİKA’’ kuşağını ilk 265 bölümünü hazırladım. ‘Bir Şarkısının Sen’ programı ile danışmanlık yaptım üç sezon boyunca, Ajda Pekkan’ın jüri olduğu yarışmalarda Ajda hanıma danışmanlık yaptım. NTV’de Suat Kavukluoğlu ve Yavuz Hakan Tok ile birlikte ‘Söz ve Müzik’ ve ‘Assolistler’ belgesellerini hazırladık. Aslında kamera önünde çalıştım ama mutfak kısımında çalışmaktan büyük keyif alıyorum diyebilirim. Sekiz senedir nostalji müziğin adresi 45’LİK Barlarında ‘Bir Zamanlar’ partileri yapıyorum ve DJ’lik yaparken çok eğleniyorum doğrusu. Bazen bu kadar işe nasıl yetişiyorum diye inanın kendime şaşıyorum ama boğa burcu olmamdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çalışmayı seviyorum ve galiba fazla işkoliğim.

“İntikam” adlı dizi ve Hakan Eren’in film yolculuğu

İntikam dizisinde Engin Hepiler’in canlandırdığı karakterin adı Hakan Eren’di ve bu bana çok karışıklığa neden oldu diyebilirim ama geldi geçti diyorum şimdi. Hatta Endemol’un genel müdürünün adı da Hakan Eren ve şarkıcı olmayı albüm yapmayı düşünenlerden gelen maillerin dışında oyuncu olmak isteyenlerin maillerine mesajlarına maruz kalıyorum doğrusu. Endemol’un genel müdürü Hakan Eren bey ile karşılaştığımızda bu durum üzerine gülüştük bayağı. Ben üniversiteye başlamadan önce 80’li yılların başlarında Kartallar Yüksek Uçar dizisinde ufak bir rolde kamera karşına geçmiştim. Sonra bir kaç filmde figüranlık yapmıştım ve onlar bana gençlik yıllarıma ait hatıra olarak kaldı. Geçtiğimiz sene Ankaralı yönetmen kardeşler Zaim – Deniz Güvenç yönetmenliğinde çekilen ve başrolünde Yeşim Salkım’ın oynadığı ‘Eğrelti Gelin Ladik’ filminde rol aldım ve Yeşim Salkım ile kamera karşısına geçmek heyecan verdi çünkü Yeşim çok iyi bir oyuncu gerçekten. Bu sene film vizyona çıkacak bende heyecanla bekliyorum.

Yeni projeleriniz var mı ?

Bir çoğunu saydım ama yeni albüm single projelerimiz var tabii ki. Yakında Sibel Tüzün ve Işıl Yücesoy’un yeni şarkılardan oluşan single çalışmasını yayınlayacağım. Çalışmalar bitmek üzere diyebilirim ve genç yetenek Sadettin Dayıoğlu’nun şarkılarını seslendirdiler. İlerde çok duyacaksınız bu isimi şimdiden söyleyeyim. ‘En İyileriyle’ serisinden en son Yeşim albümünü yayınladım ve bir kaç isimin albümünü yayınlamak için çalışmalarım devam ediyor. Hep diyorum o muhteşem şarkılar plaklar üzerinde kalmasın amacımız. ‘PLAK VE BEN’ sitesi ile ortaklaşa OSSİ Müzik albümlerini plak olarak yayınlamaya başladık ve ilk beş albüm sonrası şimdi beş yeni albüm daha yakında piyasada olacak. Plak ve Ben sitesinin sahibi Nejat Pakyüz beyefendi benim gibi müzik aşığı ve keyifle çalışıyoruz doğrusu plak yapımlarımızda. Artık biliyorsunuz plaklara dönüş var ve Türkiye’de ilk defa İngiltere’de plak bastırıp, dünyanın en önemli stüdyosu Abbey Road ile birlikte Bora Ebeoğlu masteringlerimizi hazırladılar. Plak iyi ses kalitesi demek ve buna çok özen gösteriyoruz Nejat bey ile birlikte.

Sosyal medya felsefeniz nedir?

‘Olmayana; sevgililer günü, anneler günü, babalar günü çok zordur.

Bende 3'ü bir arada durumu.’ tweetimi görüp beni aradınız röportaj için yani o paylaşım zamanı ilk konuştuk sizinle.

Evet facebook , twitter ve instagram için boş vakitlerimde paylaşımlar yapmayı seviyorum. Facebook’da iki profilim var ve arkadaşlık limitim dolu ama twitter’da ‘Erenhakan’ instagramda ‘hakan_eren’ sosyal medya hesaplarına beklerim okuyucularınızı. Keyifli paylaşımlarla hayatın bazı zorluklarında bir nebze gülümsemeler yapalım benim felsefem. Dram ve ajitasyon içerikli paylaşımları sevmiyorum doğrusu.

Müzik dünyasında Bir Zamanlar’ı aşk ile üreten sevgili Hakan, nostalji pop müziği sana çok şey borçlu…

Her şey gönlünce olsun.