Habib Aytekin yeni başlayacak televizyon dizisinde...

OYUNCU HABİB AYTEKİN TRAFİK KAZASINDAN SONRA TEKRAR YENİ BAŞLAYACAK TELEVİZYON DİZİSİNDE...

Röportaj: Zambak Karabay

Oyuncu Habib Aytekin Fox Tv’de Başlayacak Olan Baş Rolünü Oynadığı “Adalet” Dizisiyle Ekranlara Dönüş Yapıyor...

Sevgili okuyucularımız dizi ve sinema sektöründe yaptığı işlerde başarıları ile kendinden söz ettiren oyuncu Habib Aytekin ile yaptığım röportaj söyleşini sizinle paylaşmak istiyorum...

Sorularıma kısa ve öz cevaplar veren Habib beye öncelikle trafik kazanızdan dolayı çok geçmiş olsun diyorum. Bu konuyu çok üzücü olduğu için konuya girmedim.

Habib Bey hemen hemen tüm dizilerde rol almış bir oyuncu olarak tanınan bir karaktersiniz. Hatta birçok filmde de oynamış. Sizi daha fazla kitleye tanıtmak için kendinizden bahseder misiniz? Oyunculuk hayatınız nasıl başladı? Muhakkak bir hikayesi vardır...

1971 yılında Üsküdar’da doğdum. Aslen Sinop’luyum. 40 yıldır İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde ikamet etmekteyim. İlk ve orta öğrenimini İçerenköy Yahya Kemal Beyatlı okulunda bitirdim. Fenerbahçe Lisesi’nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimimi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladım. Evli ve 1 çocuk babasıyım. Uzun yıllar mali müşavir olarak çalıştım. Oyunculuğumun haricinde resim ve müzikle de ilgileniyorum. Söylemeden geçemeyeceğim çevremde çok sevilen ve sayılan biriyimdir.

”Oyunculukta ortaya çıkaracağınız işin değeri, ne olduğunuza veya bazı durumlarda kim olduğunuza çok bağlıdır. Yaptığınız her şey, hayatta yaşadığınız tecrübelerinizin bir parçası olarak karşınıza çıkıyor” şeklinde açıklamada bulunarak işine olan saygısını ve başarısını açıklıyor.

Uzun yıllar mali müşavirlik yapan Habib Aytekin, sıradan devam eden hayatının bir anda değişerek televizyonun büyülü dünyası içerisinde yer almasını, yolunun usta sanatçı Mahsun Kırmızıgül ile kesişmesine bağlıyor. Mahsun Kırmızıgül’ün teklifiyle ”Hayat Devam Ediyor” adlı diziyle oyunculuğa başlayan Habib Aytekin, 11 bölüm oynadıktan sonra karşısına değişik projeler çıktığını ve bir çok dizi, sinemada yer aldığını belirtti.

İlk kamera deneyiminiz nasıl oldu? Anlatır mısınız?

Anlatılmaz yaşanır. Şu bir gerçek çok heyecanlıydım. Replikleri karıştırıyordum ama zamanla düzeldim.

Sektöre girmeden önce eğitim aldınız mı? Yetenek de önemli...

Evet, Müjdat Gezen’den oyunuculuk eğitimi aldım. Sayısız dizilerde rol aldım...Elbette yetenek de önemli. Rolümün hakkını verme çabam her daim devam edecek.

Aldığınız rol karakteri sizin gerçek yaşamdaki karakteriniz ile bağlantılı mı?

Hayır normalde ben bir karıncayı bile incitmem. Ama rolüm icabı sevilmeyen karakterlerde de oynadım ve de oynamaya devam ediyorum.

Hani sokakta gezerken seyirci hep kötü karakter oyuncusuna tepkilidir ya. Siz bu durumu yaşadınız mı?

Evet, bir çok kez yaşadım suratıma tükürenler, mafya yada kötü adam gözüyle bakan çok oldu...Tabii ki rolüm gereği oynadığım kötü adam karakterlerinden dolayı yaşadım. Sadece ben değil, benim gibi yeşilçamın bir çok usta oyuncusu da benim yaşadıklarımı yaşadı. Gerçek yaşamda sevilen bir karakterim...

Oyuncu olarak film sektöründe fazlası ile tecrübeleriniz olmuştur. Aydınlatırsanız bu mesleğe yeni başlayacak ve başlayanlara ışıl tutacaktır.

Öncelikle eğitim alacaklar ve kendilerini yetiştirecekler. Ondan sonra sektöre girecekler. Birde oyuncu olmak şans işidir. Bunuda bilmeleri gerekiyor. Her zaman yolunda gitmeyen durumlarda söz konusu olabiliyor.

Yeni dizi ve sinema filmi var mı? Sizi takip eden hayranlarınıza ip ucu olacaktır.

Yeni dizim yakında Fox TV başlayacak. Baş rolünü oynadığım Adalet dizisiyle ekranlara tekrardan geri döneceğim.

Siz fazlası ile farklı karakterleri oynamış bir oyuncu olarak örnek aldığınız dizi ve sinema oyuncusu var mı?

Tabii ki; eski Yeşilçam oyuncularını severim ve aynı zamanda örnek alırım.

Sizin benim gerçek rolüm budur dediğiniz karakter oldu mu?

Hayır olmadı. Ben bana verilen tüm karakterleri oynama gayretinde olan bir oyuncuyum.

Hemen hemen tüm kanallardaki dizilerde oynamış bir oyuncu olarak tecrübelerinizden bahseder misiniz?

Evet, size oynadığım dizilerin isimlerini söylemek isterim.

Hayat Devam Ediyor - Arka Sokaklar -Alemin Kralı - Düşler ve Umutlar - Ulan İstanbul - Karadayı - Kurtlar Vadisi - Kaderimin Yazıldığı Gün - Yabancı Gelin - Muhteşem Yüzyıl - Not Defteri - Adı Esane – Söz.

Özel hayatınız da siz neler izliyor, neler okuyorsunuz? Hayatı nasıl gözlemliyor ve değerlendiriyorsunuz?

Vaktim olursa sinemaya gitmeyi severim. Vizyona yeni girmiş filmleri seyrederim... Hayat yaşamasını sevenlere güzel...

Günümüz dizi ve sinema sektörü hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Artı ve eksileri ile nasıl gidiyor?

Bu sektörde dolandırıcı çok yapımcı ve yönetmen var. Bir an önce devlet bunların önünü kesmesili.

Bir dönem bir gazete ve dergide makaleler yazdığınızdan bahsettiniz. Nerede yazmıştınız? Şimdi de yazmak ister misiniz?

Dergide köşe yazarlığı yaptım ama şimdi vaktim olmadığı için yapamıyorum. Ama vaktim olsa yaparım.

Oyunculuk dışındaki hayatınız nasıl geçiyor? Neler yaparsınız? Aileniz ile igili anlatmak istedikleriniz var mı?

Tenis - Gitar - Resim - Atâ binmek. Evliyim ve bir oğlum var. Hayat paylaşınca güzel diyorum.

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Evet, var. Buradan beni bırakmayıp hep yanımda olan bütün sevenlerime, ayrıca bana değerli zamanınızı ayırdığınız için size ve gazetenize çok teşekkür ediyorum...

İyi ki varsınız...