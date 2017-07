GÜNEŞİN ÂŞIK OLDUĞU BİR SANAT YÜREĞİ: ÖZLEM ÖREN

Bize kendinizden bahseder misiniz sizin deyiminizle Özlem Ören kimdir?

Aslen Eskişehirliyim. İzmit'te doğdum büyüdüm. Öğretmen anne babanın en küçük kızlarıyım. Bir de ablam var. İzmit Gazi Lisesi mezunuyum. Her dönem takdir almış başarılı bir öğrenciydim. Kredili sistemde 2,5 yılda liseden mezun oldum. Anadolu üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım okudum. Beşiktaşlıyım. Koç burcuyum. Aileme çok düşkünüm, işime aşığım. Oyunculuğu, ekranı, sunuculuğu, sahnede olmayı çok seviyorum. İşimi yaparken aldığım hazzın tarifi Yok... Sosyal sorumluluk projelerinde elimi taşın altına koymayı, bayrağı göğüslemeyi seviyorum. Hayvanları seviyorum. Yazlarım Bodrum'da geçiyor. Alışkanlıklarımdan kolay kolay vazgeçemiyorum. Saçlarımın rengini her seferinde değiştirmek istesem de yine sarıdan vazgeçemiyorum. Herkesin Bebek lakaplı oyuncu ve sunucu demesinden çok mutlu oluyorum. Vicdan, merhamet ve vefa sahibiyim. Ahde vefa önemli. Çok eğlenceli ve komik bir kızım. Biraz keyfime düşkün, tam bir keyif insanıyım. Şımarıklıklarım vardır ama sevdiklerime çok yakınlarıma şımarırım :)

Oyunculuk mesleğine nasıl başladınız? İlk deneyim anınızı bizimle paylaşır mısınız?

Lise yıllarımda okuldan çıkar İzmit'te radyo programı yapardım. Radyocu olarak başladım. Sonra şans benden yanaydı. Radyo D müzik editörü Asistanı olarak staj yaptım. Elin ayağın düzgün, yüzün güzel aynı işi ekranda yapar mısın dediler. VJ lik yapmaya başladım müzik kanallarında... Müzik eğlence programı, çocuk programı, yarışma programları, magazin programı, gezelim görelim birçok program sundum. Bunlar devam ederken de çok ünlü üstatlardan, hocalardan oyunculuk dersleri almaya devam ettim. Belediye konservatuarlarından ve özel konservatuarlardan dersler aldım. Tamam, oldum ben deme lüksünüz Yok hala çok çabalıyorum, çalışıyorum, okuyorum, yurtdışında oyunculuk adına okullar araştırıyorum. Her gün yeni bir şey öğreniyorum işimi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Vj lik , TV programları ,sunuculuk yaptığım için kameralara ve ekranlara alışkın olmam oyunculuk adına kameralar karşında daha rahat olmamı sağladı heyecanımı yendim diyebilirim .

Ailenizin bu meşakkatli yolda size ne tür bir desteği oldu?

Hayattaki en büyük şansım, uğurum ailem. Annem, Babam, Ablam, İlaydam, SPY ( köpeğimiz ama o bizim ailemizin bir Ferdi kardeşimiz, oğluşumuz :) )... Onların duaları; gücüm, başarım... Ve benim her an şükretme sebebim. En başından beri arkamda dağ gibi durdular, yanımda destek oldular, düştüm kaldırdılar, omuz oldular, can oldular bana... Umutsuzluğa kapıldığımda yeri geldi benden çok bana inandılar... Tek derdim onlara layık bir evlat olmak, hep birlikte emek verdik, yüzlerini Kara çıkarmamak... Varsa bir başarı hepimizin onların sayesinde... Bir kez daha çok teşekkür ediyorum aileme... Maddi manevi hep arkamda oldukları için. Ne iş yaparsanız yapın, kaç yaşında olursanız olun onların gözünde minik kızlarısınız. Her Bayram Babamda annemde cebime hala para sıkıştırır, bayram harçlığımı verir :) İstanbul İzmit arası yakın her fırsatta ya onlar İstanbul'da ya ben İzmit’teyim. İstanbul ' da bir semtten bir semte gitmekten daha kolay İzmit' e gitmek.

Hangi oyunlarda nasıl karakterleri canlandırdınız?

Arka Sokaklar

Zoraki Başkan

Yalancı Yârim

Şöhretler Kebapçısı ve birçok TV dizisi...

Her rolü oynayabilirim. İyi bir hamur olduğumu, iyi bir kumaş olduğumu düşünüyorum. Lise öğrencisinde oynadım minyon olmak avantaj bu konuda, şımarık zengin kızını da, yuva yıkan kadında, aptal sarışında... Üniversite öğrencisini de, karton toplayan kızı da... Okuduğumda beni heyecanlandırıp içine çekmesi yeterli karakterin... Bir korku filminde oynamayı çok istiyorum. Sinema çok istiyorum, beyaz perde de olmak inşallah nasip olur.

Bir oyuncuda mimik ve vücut dili ne kadar önemli?

Mimik, vücut dili, ses tonu, doğru tonlama, iyi ezber, her şey çok önemli... Tiyatro sahnesinde daha büyük oynarsın; tepkilerin, sesin... TV de diziler de; tekrar şansın var evet ama kimse bir sahneyi 10 tekrarla çekmek istemez, doğru dublaj, daha abartısız yaşamdan tepkiler... Doğru bakmak, iyi resim vermek önemli... Şans en önemlisi... Doğru zaman... Doğru adım...

Birlikte oynamak istediğiniz oyuncu ve ya oyuncular var mı?

Şener Şen - Müjde Ar - Fikret Kuşkan - Uğur Yücel- Kıvanç Tatlıtuğ - Cem Yılmaz -Beren saat - Engin Günaydın aklıma gelenler...

Mesleğinizin ne tür zorlukları ve keyfi yanları var?

Yaptığın işin büyük kitlelerce izlenip, beğenilmesi, tanımadığınız insanların sizi çıkarsızca karşılıksız sevmesi, ilgisi alakası, Reyting alması, yanınıza gelmeleri, resim çektirmek istemeleri, alkışlanmak, adınızı bilmeleri, sosyal medyadan takip etmeleri vs... çok keyifli, çok kıymetli, her biri baştacı... Şanslı seçilmiş insanlarız beklide... Sevgi arsızıyım ben :) çok mutlu oluyorum. Çalışırken, TV 'de, sette, sahnede, sunum yaparken bu Allah'ın bir lütfu ve binlerce kez şükürler olsun, minnettarım. Her iş kadar zorlukları var, her mesleğin kendine göre zorlukları var. Evet, çok çalışıyoruz belki bir devlet memuruna ya da kamu personeline göre ama ona göre de kazanıyorsunuz. Devamlı düzenli her ay gelen şu kadar gelirim var diyemiyorsunuz. Belki aylarca işsiz kalabiliyorsunuz. Çok iyi oyuncu olmanız yeterli olmuyor ekip işi, projenin tamamı, yayın saati, günü, karşı kanallardaki işler... Reklam alması, Reyting açıklanması... vs. vs. vs. bir bütün olarak iyi bir iş olması gerekiyor.

Sizce bir oyuncu rolüne nasıl hazırlanmalı?

Çok iyi bir gözlemci olmalı, o yüzden halktan kopmamak lazım, görmek taklit etmek lazım. Çok okumak, çok gezmek, çok araştırmak, bol bol izlemek Yeni Filmleri, oyunları... Benzer rolleri nasıl oynamışlar... Aralarına girip yerinde gözlemlemek. Ben sevgili küçük İbo ile hayırsız evlat diye bir tv filminde karton toplayan bir kızı oynadım. Gittim sordum neleri topluyorsunuz. Çöp konteynerin içinden nasıl alacam, kartonların üzerine ayağımla basarak daha fazla karton toplayabileceğimi, o karton topladıkları çuvaldan arabaları nasıl çektiklerini, nasıl giyindiklerini gözlemledim, nasıl yapmamalıyım siz nasıl yapıyorsunuz diye sordum, göstermelerini rica ettim, danıştım. Ya da bir ameliyathanede doktorların ellerini yıkadıktan sonra nasıl tuttuklarını, bir sarhoşu, çocuğu olmayan bir oyuncunun Doğum sahnesini çok iyi oynaması... Çok iyi gözlemlemek, izlemek, okumak, araştırmak... Ayrıntıları görmek lazım

Oyuncu denince aklınıza gelen ilk isim kim? Örnek aldığınız bir oyuncu var mı?

Çok fazla beğendiğim oyuncular var... Ekrana da seyirciye de yansıyor bu... Halk artık kimi izleyeceğini biliyor. Bilinçli bir izleyici var artık. Örnek aldığım olmasa da beğendiğim oyuncular var

Oynadığınız karakterlerin size yansıyan yönleri var mı?

Çok eğlenceli biri olmama rağmen ekranda genelde rol gereği çok ağladım sadece ben ağlarken bana üzüldüklerini dile getiren teyzeler, hep gül inşallah diyen teyzeler var :)

Sahne sizin için ne ifade ediyor?

Mutlu olduğum, haz aldığım, çok sevildiğimi hissettiğim... Her alkış için binlerce kez şükrettiğim yer sahne, ekran... Başka bir iş yapamazdım sanırım. Aslında çok utangaç biriyimdir, düğünde oyna deseniz zor ama sahnede içime bir şey kaçıyor. Dans ediyorum, şarkı söylüyorum sahnem çok eğlenceli espriler yapıyorum izlemeniz lazım en mutlu olduğum yer AŞK, Tutku benim için sahne, ekran...

Sanat dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Her sezon iki elin parmaklarını geçmeyen aynı oyuncularla çalışılmasa keşke, gençlere şans verilse... O kadar çok evde oturan yetenekli oyuncular var ki...

Çalışma saatleri çok uzun; oyuncu sahnesini bekliyor arada dinlenme şansı var ama set ekibi, teknik ekip oyunculardan önce sete gelip en son onlar çıkıyor...

Günümüzde sizce insanların sanata ilgisi ne durumda? Özellikle gençlerin.

Ben çok başarılı buluyorum yeni jenerasyonu. Alttan hep daha iyisi, daha eğitimlisi, daha kültürlüsü, daha yeteneklisi, daha güzeli, daha yakışıklısı geliyor. Çok iyi genç oyuncular var. Çok iyi genç yönetmenler var. Çocuk oyuncular zehir gibi... Tiyatrolar belediyelerin destekleriyle ücretsiz seyirciye ulaşabiliyor. Çok iyi filmler yapılıyor. Uluslararası festivallerden başarılarla ödüllerle dönülüyor. Türk dizileri yurtdışına satılıyor. Vizyondaki filmlere bakıldığında Türk filmlerinin çoğunlukta görmek umut verici... Eskiden çocuğum doktor, mühendis, avukat olsun diyen ebeveynler şimdi sanatçı, oyuncu, topçu, popçu olsun derdinde :)

Müzik evrenseldir, sanat evrenseldir... Birlik ve beraberlik oluşturur... Ruhun gıdasıdır. Ruhu besler...

Türkiye de oyuncu olmak zor mudur?

Zor, her işin zorlukları var. Sabır gerektirir oyuncu demek beklemek demek. İyi bir iş, iyi proje, iyi senaryo, iyi cast, iyi yönetmen, iyi ekip, iyi yapımcı, iyi kanal, yayın günü, saati; karşısındaki işler, magazinin destek vermesi, iyi reklam yapılması ve sizin böyle bir işe dâhil olmanız... Çok büyük bir şans... Ve hep aynı isimlerle dönen bir çark var. Noname bir oyuncu için mucize... Bunun için bu kadar mücadele edip, kendini parçalandıktan sonrada; evet çalışma saatleri çok, dizilerin yayın saatleri uzun ama sevmeden yapılmaz zaten. Oyunculuk Tutku. Mutlu olmadığınız bir işte çalışamazsınız. Aile düzeni yok, uyku düzeni yok, yeme içme düzeni yok, özel hayat Yok ama çalışmayınca çok mutsuzsun, ben çalışmadığım zaman mutsuzum. İşimi çok seviyorum. Mızmızlanmayı sevmiyorum.

Aynı zamanda sunuculuk yapıyorsunuz. Peki, sunuculuk yaparken nelerden besleniyorsunuz? Sunuculukta en önemli etken nedir?

Aslından her şeyden; oyunculuğumdan mesela "sahne duruşu, nerde, nasıl, durman gerekiyor, elini kolunu nereye koyacağını bilmen gerekiyor, vücut dili çok önemli, seçtiğin kelimeler, kurduğun cümleler, diksiyonun, kelime dağarcığın, ses tonun doğru vurgulama, göz teması, sahne ışığın, enerjin, Güler yüzün, rahatlığın, yerinde ve dozunda espri, samimiyetin, hareketliliğin ..." Gündemden, magazinden... Kitap, gazete, dergi... Ama en önemlisi doğallık, olduğun gibi davranmak, şeffaflık direk geçiyor karşı tarafa... Halktan kopmamak, kendini soyutlamamak... Toplu taşıma kullanmak, Akbil'in olması :) ... İyi bir gözlemci olmak. İzlemek. Çok okumak, çok okumak... Kendini yetiştirmek, çok gezmek... Saygı ve sevgi, işini severek yapmak çok önemli...

Bu alanda eğitim aldınız mı?

Kuş dili eğitim merkezi vardı benim zamanımda en iyisi oydu. Gülgün Feyman, Orhan Ertanhan , Arzu yum gibi çok önemli hocalardan diksiyon , güzel konuşma ve artikülasyon dersleri aldım sertifikam mevcut ... Çok okuyorum her şeyi okuyorum... Belediyelerin açtıkları diksiyon ve güzel konuşma kurslarına gittim... Sertifikalarımı aldım.

Yeni çalışmalarınız var mı? Varsa çalışmalarınızdan, hedeflerinizden bahseder misiniz?

Türkiye genelinde rekortmen festival sunucusuyum. Türkiye'nin batısından Doğusuna Edirne 'den Kars'a her yerde beni elimde mikrofonla görebilirsiniz. Belediye festivalleri, üniversite bahar şenlikleri, toplu nikâh, sünnet, açılış, defile, Bayramlar, yılbaşı, bayii toplantıları... Yaz boyunca koşturuyorum aralarda tatil yapıyorum. Yen'i sezonda hem TV programı, hem oyunculuk adına ekranlarda olacağım. YouTube kanalım var özlem ören oradan da beni takip edebilirsiniz.

Aşk desem; özel hayatınız, yakında evlilik düşünceniz var mı? Aşka inancınız...

Belirli bir yaşa kadar okka burunlu köfte dudaklı kaslı adam istersin hayatında; biraz büyürsün iyi bir eş istersin; biraz daha büyürsün acaba iyi baba olur mu dersin? Az daha büyürsün bundan baba olur! Benim başıma bir şey gelse benim yerime anne de olur dersin! Öyle adamları sevin... Sanırım bu aşamadayım :) vicdan, vefa, merhamet duygusu olmazsa olmazım.

Şuan kimse yok hayatımda. Umarım birini çok sever, eşim olsun der, bebeğimin babası olsun der, senin bebeğini doğurmak istiyorum der, soyadın soyadım olsun, dünya benim olsun derim . Aşka âşık biriyim ben... Zeki adam seviyorum... Kibar, güçlü, güzel gülen, gülünce gözlerinin içi gülen... Gözünün içinde kendimi gördüğüm biri... Bir kadına Çiçek alabilecek ruha sahip bir centilmen... Duam belli duyan belli... Gerisi takdiri ilahi... Hayırlısı... Ama çok güzel bir evlenme teklifi almam lazım :) Ama kaba, soğuk, ağır abi, maço erkekleri sevmiyorum.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor musunuz? Siz kendiniz mi ilgileniyorsunuz?

Sosyal medyayı seviyorum. Şahsi kişisel gazetelerimiz aslında... Yaptığım işleri, hangi tarihte, hangi şehirde, hangi festivalde, açılışta, sunucu olarak yer alacağımızı duyuruyorum. Katılacağım TV ve radyo programlarımı duyuruyorum. Sonrasında sahne ve TV programı görüntülerini yayınlıyorum. Oynadığım dizileri haber veriyorum. Ne giyiyorum, makyajımı nasıl yapıyorum, saçımın rengi, çantam nerden, ayakkabım nerden vs. her şeyi merak ediyorlar :) mutlu oluyorum. Cevap veriyorum tek tek. Instagram , Facebook , Twitter ve YouTube kanalım var . Anında tepkileri alabilmek güzel... Genelde Özlem abla, barbi abla, bebek abla diye başlıyorlar yazmaya... Çocukları çok seviyorum bir sürü prenses ve prens takipçim var. Şahsi fotoğraflarda paylaşıyorum, en çok köpeğimiz SPY ın resmini paylaşıyorumdur. İşimle alakalı dünya starlarını ve futbolcuları takip ediyorum.

Çok koyu bir Beşiktaşlısınız. Maçlara gidiyor musunuz?

AŞK Beşiktaş. Beşiktaş için sahne de olmayı çok seviyorum. Şampiyonluk, açılış gibi etkinliklerinde Beşiktaş derneklerinde sunuculuk yapıyorum. Maçları kaçırmamaya çalışıyorum sık sık gidiyorum. Set yoksa çekim yoksa maçtayım. Bundan sonra her sene inşallah şeytanın bacağını kırdık 2 sene üst üste ŞAMPİYON olduk. Başkanımız Fikret Orman; şahane, efsane transferler yapmaya devam ediyor. Devamı gelecek inanıyoruz.

En son izlediğiniz film?

Karayıp korsanları Salazar'ın intikamı

Mumya

En son izlediğiniz konser?

Festival sunucusu olduğum için hemen hemen her sanatçının konserini sunuyorum zaten ama Tarkan konserini kaçırmamak lazımdı.

Arabanda kimleri dinlersin?

Tarkan ful albüm

Ebru Polat hava çok sıcak

Aleyna tilki cevapsız çınlama

Demet Akalın - ozan doğulu kulüp

Bengü - kuzum

Derya Uluğ- canavar

Hakan Altun 'u seviyorum aklıma gelenler...

Estetiğe bakış açınız nasıl?

Estetiğe ilgim alakam var. Araştırıyorum. İlgileniyorum. Tüüüü kaka değil benim için. Şu an ihtiyacım olmasa da eninde sonunda olacak... Yaş ilerledikçe yer çekimini kim engelleyebilir. Gerektiğinde yaptırılmalı. Ama lütfen çok araştırın. Sağlık çok önemli güzellik uğruna sağlığınızdan olmayın. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel haricinde kimsenin bana dokunmasına izin veremiyorum. Doktora da güven çok önemli... Ufak tefek rötuşlarım ona emanet. Sadece Akın Bey’e güvenebiliyorum bu konuda...

En çok neye para harcıyorsunuz?

Arabanın yakıtına :)

Makyaj malzemesine

Her kadın gibi ayakkabı çantaya

Tatile gezmeye

Son olarak, sizce oyuncu/sunucu adayları nasıl bir yol felsefesi çizebilir. Onlara kendi yol felsefesinden bir öneriniz var mı?

Eğitim şart, sabır çok önemli, oyunculuk eşittir beklemek. Saygı ve sevgi, çok sevmek, çok istemek, çok çalışmak. Ama lütfen ailenizin desteği ile ilerleyin...

Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…