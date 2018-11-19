Gülşah Yavuz ile medya üzerine

Gülşah Yavuz ile sunuculuk , oyunculuk ve medya üzerine

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz

20 Ağustos 1987 Kocaeli doğumluyum. Ailemin tek çocuğuyum. Tüm eğitim hayatımı İstanbul’da tamamladım. Beykent üniversitesi radyo-tv programcılığı mezunuyum. Anadolu üniversitesi işletme bölümünü de bitirmek üzereyim. Oyunculuk eğitimi dışında Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde Trt Spikeri ve Eurovision Sunucusu Bülent Özveren, Trt Spikeri Çiğdem Kiziroğlu, Trt Spikeri ve seslendirme sanatçısı Müge Oruçkaptan , Trt Spikeri Nuran Kutlubay, Trt Spikeri Elçin Temel, Trt Spikeri Rıza Okur, Trt Spikeri Fulin Arıkan, CNN Türk Spikeri Tunç Arslanalp ve Ali İpin gibi çok değerli isimlerden diksiyon-sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldım.

Neden Medya?

Medyada olmak benim daha çocukken aklıma koyduğum bir şeydi. İyi bir televizyon izleyicisiydim. İzlediğim her program için “bir gün ben de bu programların içinde olacağım mutlaka benim de katkım olacak.” derdim. Çevremdeki insanlar da , “sen büyüyünce mutlaka spiker olmalısın “derdi. Yani öyle “büyüyünce doktor ol, öğretmen ol “ diyen kimse olmadı. Akıcı konuşan bir çocuktum, okulda Türkçem hep çok iyiydi. Okunması gereken bir şey varsa mutlaka ben okurdum. yeni tanıştığım kişilere sorduğum sorularla aslında daha ilkokul zamanlarımda röportaj yapmaya başlamışım. Sadece televizyon değil aslında radyo da hayatımdaydı. Eski kasetlerin arasına anons çeker radyodaki müzikleri kayıt alır kendimce radyo programı yapardım. ” Bir insanın ileride hangi mesleği yapacağı daha küçükken belli olur”un en güzel örneğiyim.

Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

Üniversitede okuduğum bölümle ilgili staj yapmam gerekiyordu. Ben de Kanal D’de özellikle bu işin mutfak kısmında staj yaparak başladım. Staj sürem bittikten sonra hem okula gitmeye hem de Kanal D’de çalışmaya devam ettim. Sınav Haftası da dahil olmak üzere hep çalıştım. Üniversiteden mezun olduktan sonra TRT Çocuk kanalında yönetmen yardımcılığı ,yardımcı oyunculuk-oyuncu koçluğu ve seslendirme ardından TRT Müzik kanalında “Müzik Magazin” ,”Müzik Haber” ve “Renkler” programları için sanatçılarla özel röportajlar yaptım. Yine TRT OKUL’da yayınlanan “Kampüs Aktüel” programlarının haber sorumlusu ve muhabirliğini yaptıktan sonra “Fashion One Tv’de Boat Show “ programının sunuculuğu yaptım. Daha sonra Sevgili Demet Sabancı Çetindoğan’ın sahibi olduğu Türkiye’nin ilk turizm ve tatil kanalı World Travel Channel’da canlı yayın program sunuculuğu ve yine aynı kanalda her hafta yayınlanan sinema programı “Sinemix”in hem sunuculuğunu hem de editörlüğünü ve seslendirmesini yaptım. Yani Kanal D’de başlayan yolculuğum beni çok güzel yerlere getirdi...

Sunuculuğun yanı sıra 4 yıldır da oyunculuk yapıyorum. 3 sezon Poyraz Karayel adlı dizinin haber spikerliğini yaptım. Genelde birçok dizide haber spikeri olarak ekrana geliyorum çünkü benim için haber spikerini oynamak bir rol değil ben zaten yine kendi işimi yapıyorum. Şevkat Yerimdar’da Füsun , Kiraz Mevsimi’nde Gaye, Zengin Kız Fakir Oğlan’da Zeynep, Kanatsız Kuşlar’da Selin, İkisini de Sevdim’de Senem, Çilek Kokusu’nda Mine, Aşk Yeniden’de Derya, Kiralık Aşk , Hayati ve Diğerleri, Adı Zehra, Kardeş Payı, Güllerin Savaşı, Paramparça, Kalbimdeki Deniz, Türk Malı, okurlarınızın beni hatırlayabileceği birkaç dizi ve karakter.

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Medya dışında ilgilendiğim “ girişimci sosyal kadınlar “ adında bir hesabımız. Çok kısa sürede binlerce kişiye ulaştık. Girişimci olan olmayan tüm hanımlar bu grubumuza katılabiliyor. Birlikte kahvaltılar yapıyoruz, girişimci hanımlara ürünlerini satma ve tanıtma imkanı sağlıyoruz. Sunuculuk ve oyunculuk dışında bir de Etkili konuşma ve diksiyon dersleri vermekteyim

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Ne meslek ne de normal hayatımda hiç kimseyle bir rekabet ya da kıyas halinde olmadım. Benim derdim de yarışım da hep kendimle. Kendi hayatıma, mesleğime daha fazla ne katarım? Kendimi daha fazla nasıl geliştiririm? İnsanlara daha fazla nasıl faydam olurun derdindeyim. Dolayısıyla bu sürecin hayatıma hep olumlu etkileri oluyor.

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Yaptığı işin hakkını veremeyen, sırf torpille bir yere gelmiş ama kendini geliştirmek için bile uğraşmayan kişileri oturdukları yerden kaldırmayı çok isterdim.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir ?

Bir yeteneğiniz bir özelliğiniz vardır ve bu alama ilgi duyuyorsunuzdur, eğitim alarak kendinizi geliştirebilirsiniz. iletişim mezunu olmanıza gerek yok. işine aşık biriyim ancak şu aklımla pilot ya da mimar olurdum ve yine sunuculuk yapardım.

Salt spikerlik / sunuculuk kursu ile spikerlik / sunuculuk yapılabilir mi?

Hayır yapılamaz. bu yönde bir özelliğiniz olmadıktan sonra aldığınız kurs üstünüzde çok eğreti durur. Ancak sunuculuk ya da spikerliğin eğitimle olunacak bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani “ben spikerlik kursuna gideyim kesin spiker olurum “ diye bir şey söz konusu değil. Bu yönde bir özelliğiniz ya da yeteneğiniz vardır ve bunu aldığınız eğitimlerle destekleyerek kendinizi daha da geliştirerek bu alanda ilerleyebilirsiniz.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Yavaş yavaş değiştirdim sanırım. Geçmişte olur öyle şeyler diye idare ettiğim durumlara karşı şimdi çok daha netim. İdare etmiyorum. Ama İyi niyetim, haksızlığa ve yalana olan tahammülsüzlüğüm hiçbir zaman değişmeyecek.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Mutlaka güne e-gazete okuyarak başlıyorum. Medyanın içinde olan biri olarak televizyon ve internetten uzak kalmam mümkün değil. Sosyal medyayı aktif kullanıyorum.

Televizyon’daki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Vaktim oldukça hafta içi canlı yayınlanan bir magazin programında yorumcu olarak yer alıyorum. Oyunculuk yapmaya devam ediyorum. Yeni dönem için bir takım program çalışmalarım var.

World travel channel turizm kanalındaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Türkiye’nin ilk turizm kanalıydı. Keşke daha uzun soluklu olsaydı ve kanalımız kapanmasaydı. Meslek hayatımın en güzel yıllarını kapsıyor. Canlı yayın deneyimini kazandığım ve kendi sinema programımı hazırlayıp sunma fırsatı bulduğum bir dönemdi.

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz?

Doğaçlama yeteneğine sahip olmanız gerek. Ne sunacaksanız ona hakim olmanız çok önemli. Yoksa herkes kağıtta yazanları okuyabilir önemli olan olaya hakim olmak. Sesinizi, nefesinizi ve heyecanınızı çok iyi kontrol edebilmelisiniz.

Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi? Spikerliğin stresli yanları neler?

Her mesleğin kendince bir stresi var elbette ancak eğer duruma hakimseniz oluşabilecek her olumsuz durumun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz.

Oyunculukla ilgili çalışmalar nasıl başladı?

Üniversiteden mezun olduktan sonra yoğun iş hayatına başlamadan kendimi geliştirmek adına almam gereken birkaç eğitim daha vardı. O dönem oyunculuk eğitimi de bunlardan biriydi çünkü biliyordum ki, medya içinde birçok alanda çalışabiliyor insan ve oyunculuk yine değerlendirebileceğim alanlardan biriydi. Bunu düşünerek oyunculuk eğitimi alıp tiyatroda oynadım. Televizyon programlarımın yoğun olduğu dönemde uzak kaldım tiyatrodan ama bir gün tanıdığım bir cast direktörü “neden oyunculuk yapmıyorsun o alanda da başarılı olacağına inanıyorum.”dedi ve ben ondan sonra dizilerde oynamaya başladım.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı?

Güzellik göreceli bir şey. Güzellikten önce düzgün konuşmanız, samimiyet ve içtenlikle birlikte donanımlı oluşunuz her zaman daha önce gelmeli.

Yeni Medyanın (Sosyal Medya ve İnternet) Geleneksel Medyayı (Radyo-tv gazete) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek?

Yeni medya hızını kesmeden ilerlemeye devam edecek ancak geleneksel medya da varlığını devam ettirecek. Yok olması gibi bir şey söz konusu olmaz diye düşünüyorum.

Zaman zaman magazin gündemini de yorumluyorsunuz programlardan bahseder misiniz?

Evet vaktim oldukça hafta içi canlı yayınlanan bir programda magazin yorumluyorum. Eleştiriden çok sohbet tadında ilerliyor.

Özel etkinlik sunumları da yapıyorsunuz. Özel etkinliklerin başarısında sunumun rolü ne bu tür sunumların püf noktaları neler?

Sunduğunuz etkinliğin içeriğine ne kadar hakimseniz programın akışını, aksilik ya da değişiklik bile olsa rahat yönetebiliyorsunuz. Bu da, etkinliği başarılı bir şekilde tamamlamanızı sağlıyor.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok yoğun bir çekim günü yaşamışsam ertesi gün mutlaka evden çıkmayıp dinlenmeyi tercih ediyorum. Yeni ve huzurlu yerler keşfetmeyi seven biriyim. Yeni bir youtube kanalımız var “Bunu Da Konuşalım” adında. Kanalımız için videolar çekiyoruz. Onların hazırlık aşaması çekim süreci derken zaten çok fazla boş vakit kalmıyor.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Luc Besson’ın Angel-a filmi.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

Yıllardır bizler için gerçekten çok emek harcıyorsunuz. yaptığınız röportajlar, hakkımızdaki en ufak haberi bile kaçırmayışınız, verdiğiniz ödüller hepsi ve daha fazlası için gerçekten teşekkür ediyorum. Sayenizde sektördeki tüm sunucular ve spikerler bir aradayız.

Yeni dönemde farklı tv projeleri olacak mı?

Evet çalışmalar devam ediyor.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Şükür ki, şu yaşıma kadar neyi hayal ettiysem hepsini gerçekleştirebildim. Bundan sonrası için her şey çok daha iyi olsun diye çalışıyorum.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Öncelikle size bu röportaj için teşekkür ediyorum sonra hayvansever biri olarak, sokak hayvanları için bir kap su ve mamayı çok görmemelerini ve onlara sevgi ile yaklaşmalarını, çocuklarına hayvan sevgisini aşılamalarını rica ediyorum.

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA