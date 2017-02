Gülgökçe Korkmaz'la merak edilenler

Röportaj: Aziz Karataş

Oyuncu ve sunucu eski mankenlerden İzmirli güzel Gülgökçe, 2017 yılına damgasını vuracak gibi gözüküyor. 28 Ocakta Profilo Avm ‘de “Hiç Güleceğim Yoktu” adlı Stand Up oyunuyla ilk kez sahne alan korkmaz, stand up alanında kendinden söz ettirecek muazzam bir performans gösterdi.

Kendine has tarzı ve duruşu olan sevilen oyuncu Korkmaz, “Mankenlik yaparken bile soyunmadım ama şimdi Stand Up ‘a soyunuyorum… Kesin bilgi yayılsın!” Tarzında açıklamalar yapıp zekâsını bir kez daha konuşturdu.

BİZE KENDİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ? GÜLGÖKÇE KORKMAZ KİMDİR?

1987 İzmir Doğumluyum. İstanbul da yaşıyorum… Turizm Otelcilik mezunuyum. Yaklaşık 4 yıldır oyunculuk, sunuculuk ve modellik yapıyorum. Boğa burcuyum.

OYUNCULUK/SUNUCULUK MESLEĞİNE NASIL BAŞLADINIZ? İLK DENEYİM ANINIZI BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldım. Başkent iletişim Bilimleri Akademisinden Oyunculuk ve Tiyatro eğitimi aldım.. Televizyon programı ve ara ara set deneyimlerim oldu. Ve daha sonra bu mesleği sevdiğime ve devamını getirebileceğime inandım.

BU MESLEĞİ YAPARKEN ÖNÜNÜZE NE GİBİ ENGELLER ÇIKTI?

Çok fazla engel çıktı en çok da kıskanılmak ve işlerimin iptali söz konusu oldu.

AİLENİZİN BU MEŞAKETLİ YOLDA SİZE NE TÜR BİR DESTEĞİ OLDU?

Ailem çok fazla bu sektörde olmamı istemedi. Daha naif bir hayat yasayabilmem için ellerinden geleni yaptılar ve hala yapıyorlar.

HANGİ OYUNLARDA NASIL KARAKTERLERİ CANLANDIRDINIZ?

Saf ve masum kız veya tam tersi aksi, şirret bir karakter.

KAREKTER TERCİHİNİZ OLUYOR MU?

Aslında rol seçtiğim çok proje oldu bunu şımarıklık için söylemiyorum çünkü bazı zamanlarda kendi önümü kendim kapattım. Yine de aklıma ve gönlüme yatmayan hiçbir işi yapmak istememenin verdiği bir kararlılık var üzerimde.

BİR OYUNCUDA MİMİK VE VUCUT DİLİ NE KADAR ÖNEMLİ?

Mimik ve beden dilini kullanabilen çok yönlü bir oyuncuyum.

BİRLİKTE OYNAMAK İSTEDİĞİNİZ OYUNCU VEYA OYUNCULAR VAR MI?

Birlikte oynamak istediğim oyuncular kesinlikle var... Her sene başarılı sinema filmlerine imza atan komedyenlerimizin hepsiyle rol almak, deneyim kazanmak çok isterim.

Mesleğin zor yanı; sürekli aktif ve güncel kalabilmek. Bu yani, aynı zamanda insanı ayakta tutan ve yaşam enerjisi veren keyifli bir yanı haline gelebilmesi.

SİZCE BİR OYUNCU RÖLÜNE NASIL HAZIRLANMALI?

Bir oyuncunun rolüne hazırlandığı dönem bence en önemli ve en gerekli dönemdir. İyi konsantre olup, kafasında kurgulayıp, algılarını o yönde geliştirip, materyal, kostüm, duruş, konuşma tarzı, yeni bir ruh hali geliştirebilmelidir.

OYUNCU DENİNCE AKLINIZA GELEN İLK İSİM KİM? ÖRNEK ALDIĞINIZ BİR OYUNCU VAR MI?

Oyuncu denilince aklıma hep komedi oyuncuları geliyor.

OYNADIĞINIZ KAREKTERLERİN SİZE YANSIYAN YÖNLERİ VAR MI?

Oynadığım karakterler bana bir şey katmadı. Çünkü oyuncu olmaya karar verdiğimde farklı karakterler yetiştirmeye başladım. Bazılarını oyunculuk sayesinde gün yüzüne çıkarabildim. Kendini çok önceden keşfetmiş bir oyuncuyum ben tek ihtiyacım olan sunum, zaman ve doğru proje.

ÜLKEMİZ DE SANATA VE SANATÇIYA YETERİ KADAR DEĞER VERİLDİĞNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Ülkemizde sanata ve sanatçıya her zaman değer verilir yeter ki gerçekten sanat yapabilelim ve sanatçı olabilelim sorun burada bence. 14. Sanat dünyasında bir şeyleri değiştirebilme şansım olsa yeni insanlara şans verilmesi gerektiğinin altını çizmek isterdim.

GÜNÜMÜZDE SİZCE İNSANLARIN SANATA İLGİSİ NE DURUMDA? ÖZELLİKLE GENÇLERİN.

Gençler popüler kültürün peşinden gidiyor ama bence şuan bundan da sıkıldılar. Diziler, yarışma programları kimsenin ilgisini çekmiyor.

TÜRKİYE DE OYUNCU OLMAK ZOR MUDUR?

Türkiye’de oyuncu olmak o kadar zor değil.

SUNUCULUKTA EN ÖNEMLİ UNSUR NEDİR?

Sunuculuk ta en önemli unsur önce sunduğun konuya kendini konsantre edebilmektir.

YENİ ÇALIŞMALARINIZ VAR MI? VARSA ÇALIŞMALARINIZDAN BAHSEDER MİSNİZ?

Yeni çalışmalarım var aslında 2017 benim için apayrı bir yıl olacak gibi. Kendi yazdığım bir Stand Up Show'um var. Zaman zaman sahneleyip, bu alanda kendimi yetiştirmek istiyorum.

AYNI ZAMANDA STAND UP YAPIYORSUNUZ. PEKİ, STAND UP YAPARKEN NELERDEN BESLENİYORSUNUZ?

Beni Stand Up yaparken besleyen konu tam anlamıyla kendi kafamın içindekiler, her şeyi yanlış anlamam bundan durum komedisi çıkarıp, sosyal tespitler yapıyor olmam. Kadın olmak... Günlük hayatımda komik şeylerin içinde kendimi bulup, maceralara atılıyor olmam... Şuan en büyük ilham kaynağım benim. Ve kendi yaratıcı fikir ve gözlemlerim... BİR BAŞKASINI Anlatsaydım bu kadar gülemezdim.

SAHNEDE BULUNMAK İÇİN NE TÜR FEDAKÂRLIKLARDA BULUNDUNUZ?

Sahne için bulunduğum fedakarlıklar; hayatımdaki her şeyi, eğlence anlayışını, işime zarar verebilecek arkadaşlarımı hayatımdan çıkartmam oldu. Tabi özel hayatımda biraz yalnızlaşmak... Steril ve mesafeli bir hayat yaşamayı seviyorum özünde... Sadece kendi isteklerime ve gelişimime önem veriyorum.

BU ALANDA EĞİTİM ALDINIZ MI?

Evet, sahne ve kamera önü için eğitim aldım fakat içimden nasıl gelirse öyle hareket etmeyi seven bir oyuncuyum. Özgün bir şeyler yaratmak, yorumlamak, tarz oluşturmak niyetindeyim.

KENDİNİZ YAZDINIZ İLERDE DEVAMINI GETİREBİLECEĞİNİZ İNANIYOR MUSUNUZ?

Evet, yazma konusunda bir sorun yaşamıyorum... Sayısız senaryolarım var. Dram, komedi... Yazmak için ihtiyacınız olan tek şey hayal gücü...

SOSYAL MEDYA HAKKINDA BAYA ESPİRİ YAPMIŞSINIZ?

Yeşilçam dönemi çok farklı bir dönem hem değerli, hem tarih, hem de vefa... Acısıyla tatlısıyla o dönemin filmleri ile büyüdük.. Bir sürü filmin replikleri ezberimde hala... Yeşilçam da bir yazar ve oyuncu için çok fazla malzeme var.

KENDİ HAYATINIZDAN ÖRNEKLER VERMEK ÇOK RİSKLİ BİR DURUM DEĞİL Mİ?

Kendi hayatımdan örnekler verdim çünkü ben içi dışı bir bi insanım… sır gibi saklanacak bir hayatım ve ya pürüzlü bir düşünce yapım yok…

BUNDAN SONRA Kİ HEDEFLERİNİZ NELER?

Stand Up alanında yapabileceğimin en iyisini yapmak istiyorum... Zamanla tarzım ve tavrımla insanların kabul gördüğü ve sevdiği bir kadın komedyen olmayı hedefliyorum. Bundan sonraki hedefim yurtdışında Stand Up yapmak… Kanto bir müzikal hazırlayıp yine Türkiye’de Nurdan Damcıoğlu 'ndan sonra pek denenmemiş bir sahne, müzik, Show programı hazırlamak istiyorum. Türkiye’de denememiş, farklı şeyler yapmak istiyorum ve Stand Up fikri benim için çok enerjik bir karar ve yeni bir başlangıç oldu.

Bizde Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz