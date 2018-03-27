GRİPİN, Beşinci Albümü İle Bizlerle

2012 yılında yayınladıkları “Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar” albümüyle büyük çıkış yakalayan ve sevdiğimiz birçok şarkıya imza atan Gripin grubu, yeni yıla girmek üzereyken “Nasılım Biliyor musun?” albümüyle karşımıza çıktı.

5 yıl aradan sonra karşımıza çıkardıkları yeni albümlerinin ilk video kilibini, albümünde adı olan “Nasılım Biliyor musun?” şarkısına çeken grup, grubunun solisti Birol Namoğlu’nun eşi Derya Beşerler’in ablası olan Zeynep Beşerler’i klipte oynatarak sevenlerine sürpriz yaptı.

Bizlerde 17 yıldır hiç dağılmadan hayatımızda kalan Gripin grup üyeleri; Birol Namoğlu, Arda İnceoğlu, İlker Baliç ve Murat Başdoğan ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Merhaba Birol, Arda, İlker ve Murat Bey Nasılsınız bilmiyoruz! İyi misiniz?

Merhabalar Elif’ciğim, artık biliyorsunuz. Belki de on şarkıda anlatmaya çalıştık nasıl olduğumuzu.

İki bin on yedinin son zamanlarında on şarkılık ‘Nasılım Biliyor musun?’ albümümüzü çıkarmıştınız. Neden beş sene beklediğinize kısaca değinip albüm hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Aynen öyle. Yeni albümümüzü üç ay önce çıkarttık. Açıkçası beş yıl geçmiş gibi gelmedi bize. Bu beş yıl içerisinde geçtiğimiz albüme beş klip çektik, üç adet derleme albüm içinde yer aldık, bir single yayınladık, bir yapımcılık deneyimimiz oldu ve beraber çalıştığımız gruba üç single yapıp hepsini kliplenirdik. Birçok konser ve dört ABD turnesi gerçekleştirdik. Bir de bu albümü yaptık tabii. Yine de daha fazlasını yapabilirdik. Albüme gelirsek 'Nasılım Biliyor musun?' adını taşıyor. Yeni albümümüzde geçen yıl yayınladığımız 'Beni Boş Yere Yorma'nın yanı sıra sekiz yeni Gripin şarkısı ve bir yeni Gripin coverı bulunuyor. Coverımız Suat Sayın'a ait olan bir eser, 'Gündüzüm Seninle' oldu.

Sinesteziden esinlenen bir albüm kapak tasarımı oldu. Kimin aklına geldi. Çok etkileyici olmuş?

Sinestezi bazı insanların algılama durumudur. Kokuları, sesleri bir renk ile anlamlandırıyorlar. Albümün tasarımında şarkıların ilk notalarının, frekanslarının oluşturduğu titreşimlerden elde edilen şekiller var. Bu Murat'ın fikriydi. Ardından şirketimiz Avrupa Müzik'te çalışan ve tasarımda bize yardımcı olan Nazlı'nın sinestezi fikri ile bu şekilleri birleştirmeye karar verdik.

Hepinizin albümdeki favori şarkılarınız farklı diye biliyorum. Hangi şarkı kimin favorisi? Peki klip şarkısı seçiminde nasıl buluştunuz?

Klip şarkısı için, yazı-tura atma aşamasına kadar geldik. En sonunda albüme adını veren şarkıda karar kıldık. Favorilerimiz farklı tabii.

Birol: Elini Korkak Alıştırma

Murat: Sor Bana Sor

Arda: Hiç Utanmadan

İlker: Nasılım Biliyor musun?

Albümde, çok sevilen bir şarkı olan ‘Gündüzüm Seninle’yi coverladınız. Bu seçimi yapmanızda özel bir sebep var mı?

Birol Namoğlu: Bu sefer var, Elif. Bugüne kadar her albümümüzde bir cover oldu. Ve bu cover tesadüf eseri belirleniyordu. Bu sefer bir hikâye var ortada benim bekârlığa vedamı Belgrad'da yaptık. Kaldığımız yerde hepimizin dinlenmeye çekildiği vakitlerde arkadaşım Algan, mütemadiyen uyumuyor, ortak alanda Ferdi Özbeğen ve özellikle de 'Gündüzüm Seninle' yorumunu dinliyordu. Orada aklımıza kazındı şarkı. 'Nasıl olur?' dedik ve en çok sevdiğimiz coverlardan biri oldu.

Biraz klip çekimine değinelim istiyorum kilp çekimi nasıldı? Birol Bey, eşinizin ablası ile kamera karşısına geçmek nasıl bir duygu oldu?

Birol Namoğlu: Klip çok kalabalık bir set ve cast ekibi ile yönetmenimiz Burak Sesli'nin emekleri ile gerçekleşti. İçimize sinen bir klip oldu. Açıkçası aile işi oldu diyebilirim. Zeynep ile çok uzun zamandır bir klipte bizimle olmasını konuşuyorduk. Bizi kırmadı, kendisine bir kez de buradan teşekkür edelim. Zeynep'in varlığı ve oyunculuğu klibin duygusunu sağladı. Çok iyi tanıdığımız bir oyuncu ile oynamak bizimde işimizi kolaylaştırdı.

Artık yeni bir klip bekliyoruz. Hangi şarkıya çekilecek?

Yeni klip için iki adayımız var. 'Acemisiyim Mutluluğun' ve 'Hiç Utanmadan'. Bakalım hangisi olacak…

Yoğun geçen imza günleriniz oldu ve hala da devam ediyor mu?

Önümüzdeki iki ay konser ağırlıklı geçecek. Ama arada imza günleri yapıyoruz. Kendi adımıza son derece samimi geçiyor diyebiliriz. Kısa süreli de olsa sevenlerimizle o denli yakın olmak farklı bir durum.

Konserler nasıl gidiyor?

Şahane başladık. (Tahtaya vuruyorlar) Umarız ki böyle gider. Malum biz müzisyenlerin en sevdiği aylar bahar ayları. Bahar şenlikleri bizler için dinleyenlerle buluşmak adına çok keyifli dönemler.

İlker Bey bir kızınız oldu. Birlikte güzel yıllarınız olsun. Baba olmak nasıl bir duygu?

İlker Baliç: Harika bir duygu Elif. Hayata pozitif duygular barındırıp, farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Her sabah bir öncekinden daha mutlu uyanıyorum. Yanımda gözünü açıp bana gülümsediğinde, dünyalar benim…

On yedi yıldır hayatımızdasınız. ‘Seneye reşit olacağız’ demiştiniz ne güze söylediniz. Bu yıllar içerisinde neler yaşadınız?

Uzun zaman oldu tabii. Neler yaşamadık ki Elif! Aslında her evreyi, her duyguyu tattık; umutsuzluk dışında. Beyoğlu'nda küçücük bir bardan, Bronx'tan hayallerimize uzanan bir yol oldu. Şimdi en büyük hayalimiz kaldı geriye. Bunu hayatımızın sonuna kadar böyle devam ettirmektir.

2001 yılından beri eksilmeden- artmadan aramızdasınız. Gruplar sorunlar yaşıyor, siz nasıl ayakta duruyorsunuz?

Elbette ki bizim de fikir ayrılıklarımız, sorunlarımız oluyor. Ama böyle durumlarda dört kişi olmanın avantajını kullanıp birbirimizi dinliyor, gerekirse müdahale ediyoruz. Temelimiz sağlam belki de. Aman nazar değmesin.

Dile kolay beş albüm! ‘Beni Boş Yere Yorma’, ‘Durma Yağmur Durma’, ‘Böyle Kahpedir Dünya’, ‘Aşk Nereden Nereye’, ‘Vazgeçtim Ben Bugün’, ‘Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar’, ‘Sen Gidiyorsun’, ‘Neden Bu Elveda’, ‘Bir Cevabım Var mı?’ şarkılarınıza hit diyoruz. Sizce de hitler mi?

Çok teşekkür ederiz Elif. Bunu dinleyicilerimiz ya da sizler daha iyi değerlendirebilirsiniz. Biz sosyal medyadaki sayılardan çok konserde aldığımız tepkilere bakan bir grubuz. Bu saydığınız şarkıların konserlerde aldıkları tepkiler son derece farklı ve iyi tabii. Yani lokomotif şarkılarımız bu saydığın aslında. Bu 'hit' demek ise; “evet” diyebiliriz.

Tamam, kabul bizler çok beğeniyoruz da sizde kendi aranızda "biz çok güzel şarkılar yapıyoruz" diyor musunuz?

Biz çok sevdiğimiz ve çok beğendiğimiz şarkılar yaptık. Eğer sizler de beğendiyseniz ne mutlu bize. Lakin müziği sınıflandırırken bile dinlemeyi tercih ettiğimiz ve dinlemeyi tercih etmediğimiz şarkılar olarak ikiye ayıran bir grubuz. Bir şarkı size güzel gelebilir ama bir başkasına hitap etmeyebilir. Yine başa dönmüş olacağız ama şarkılarımızı itina ile severek ve beğenerek yaptık.

“Biz rock grubu değiliz” demişsiniz… Bu zamanla mı değişti sizin için?

Bizde birçok grup gibi rock ve türevi müzikleri coverlayarak müzikal yolculuğumuza başladık. Açıkçası ilk albümümüz bu türevlere daha yakın bir albümdü. Daha sonrasında bu coğrafyanın her bir yanına yayılan “ruh” ile daha samimi olduk. Bugün baktığımızda “rock müzik ya da herhangi bir türevini yapıyoruz” demek doğru olmaz. Bize göre Gripin müziği birçok türü bünyesinde barındırıyor.

Müzik sektöründe size en çok zorlayan şeyler ne oldu?

Biz bu konuda biraz şanslıydık. Ama yine de zorluklarla karşılaştık. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de işi sevenler, getiriyi paylaşanlar olduğu gibi; parayı ve kendini sevenler de var.

Müzik haricinde uğraştığınız ilgi alanlarınız var mı?

Olmaz mı? Ama ortak olanı söyleyelim, yemek ve içmek. Mesleğimizin avantajını bu konuda da kullanıyoruz. Konser vesilesi ile gittiğimiz şehirlerde her şeyden önce lezzetlerin peşinde koşuyoruz. Altmış dokuz şehir gezdik, farklı ve birbirinden muhteşem lezzetler, yöreler gördük.

Gündemdeki genç yetenekleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok yetenekli, şahane arkadaşlarımız var. Bazen beraber sahne alıyoruz bazen keyifle dinliyoruz. Umarız ki uzun yıllar yorulmadan, yoldan çıkmadan devam edebilirler.

Sosyal medya hakkında neler söylersiniz? Bu kadar etkin olması iyi mi sizce?

Açıkçası biz ne söylersek söyleyelim çok büyük bir gücü olduğu kesin Elif. Fakat bizim genel olarak sahip olduğumuz gücü kullanmak ile ilgili problemlerimiz var. Ekranların arkasına sığınıp içimizdeki kiri insanların üzerine akıtmamalıyız. Ehlinden bilgi almak için şahane bir platform sosyal medya. Doğruluğuna emin olduğumuz bilgilerden bahsediyoruz tabii. Twitter için 'Boş teneke çok ses çıkartır.' deyimimizi ve Instagram için de Mevlâna’nın 'Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.' sözünü aklımızda tutup; edepli, hakkaniyetli olur ve empati kurmayı becerebilirsek şahane bir sosyalleşme aracı sosyal medya.

Sanırım ülkemizde en çok il gezen grupsunuz. Ah bir Harbiye konseri bu sene?

'Nazar değmesin' diyelim. Çok istiyoruz. Umarız ki sonbaharda olacak.

Yakın gelecekte ne tür projeleriniz olacak?

Az önce bahsettiğimiz gibi yeni albümün konserleri ve bahar şenlikleri var. Avusturalya'da konserlerimiz var. Ve tabii yeni klip ve klipler...

Son olarak okuyucularımıza neler söylersiniz?

Huzurlu, bol müzikli yarınlar dileriz…

Birol Namoğlu

Doğum Tarihi: 09.11.1978

Burcu: Akrep

En sevdiği huyu: Olabildiğince adil olmak

En sevmediği huyu: Çabuk sinirlenmek

Uğurlu sayısı: 9

Uğurlu günü: Salı

En sevdiği renk: Vişneye çalan, koyuca, tatlı bir kırmızı

En sevdiği çizgi film: Voltron

En sevdiği söz: Ancora İmparo (Hala öğreniyorum)

Arda İnceoğlu

Doğum Tarihi: 21.02.1982

Burcu: Balık

En sevdiği huyu: Çalışkanlık (Ama sadece müzik konusunda)

En sevmediği huyu: Hep geç kalmak

Uğurlu sayısı: 21

Uğurlu günü: Çarşamba

En sevdiği renk: Turuncu

En sevdiği çizgi film: He-Man

En sevdiği söz: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

İlker Baliç

Doğum tarihi: 22.05.1980

Burcu: İkizler

En sevdiği huyu: Düzenli olmak

En sevmediği huyu: Stresli olmak

Uğurlu sayısı: Yok

Uğurlu günü: Yok

En sevdiği renk: Eflatun

En sevdiği çizgi film: Clementine

En sevdiği söz: Yazışa bak

Murat Başdoğan

Doğum tarihi: 26.12.1981

Burcu: Oğlak

En sevdiği huyu: Sabırlı olmak

En sevmediği huyu: Kararsızlık

Uğurlu sayısı: 7

Uğurlu günü: Perşembe

En sevdiği renk: Turkuaz

En sevdiği çizgi film: Tom & Jerry

En sevdiği söz: Hayat güzel

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Duygu Yılmaz