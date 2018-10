Greencard başvurusu yapılırken nelere dikkat edilmeli?

ABD her yıl, farklı coğrafi bölgelerden ülke vatandaşlarına çekiliş yoluyla göçmenlik hakkı tanıyor. 2020 yılı Çeşitlilik Vize Programı kapsamında Yeşil Kart çekilişi için başvurular 6 Kasım’a kadar sürecek. Greencard’a başvururken nelere dikkat edilmeli? Konunun uzmanı Av. Ayhan Öğmen ile konuştuk.

Greencard başvurusu yapılırken nelere dikkat etmeli?

ABD her yıl, farklı coğrafi bölgelerden ülke vatandaşlarına çekiliş yoluyla göçmenlik hakkı tanıyor. 2020 Greencard başvurularu başladı ve 6 Kasım’a kadar sürecek.

2020 yılı Çeşitlilik Vize Programı kapsamında Yeşil Kart çekilişi için başvurular sürüyor. Amerika’da çalışma ve yaşama hakkı veren “Yeşil Kart” çekilişine katılmak isteyenler 6 Kasım günü 12’ye kadar www.dvlottery.state.gov adresinden başvurularını yapabilir. Greencard’a başvururken nelere dikkat etmeli, konunun uzmanı Avukat Ayhan Öğmen ile konuştuk.



Yeşil kart çekilişi başladı ve 6 kasım’a kadar sürecek öncelikle neden böyle bir çekiliş yapılıyor ?

ABD Kongresi yetkisiyle yapılmakta olan Çeşitlilik Göçmen Vize Programı (DV), ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup her sene Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın (INA) 203 (c) maddesince belirlenmiş şartlara göre düzenlenmektedir. Yasa, ‘Çeşitlilik Göçmenleri’ olarak bilinen bir grup için çıkarılmış olup ABD’ye göçün az olduğu ülkelerde doğmuş olan kişiler için öngörülmüştür. 2020 mali yılı için 50,000 çeşitlilik vizesi (DV) verilecektir. DV programına kayıt olmak ücretsizdir.

Her sene düzenlenen DV programından, basit ama katı bazı kurallarla sınırlandırılmış yeterlilik şartlarına uyan kişiler yararlanabilmektedir. DV programını kazananlar, bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş sonucunda belirlenmektedir. Vizeler, altı coğrafi bölge arasında paylaştırılır ve bu bölgelerde bulunan hiçbir ülke, ilgili sene içinde verilecek olan vizelerin toplamının yüzde yedisini aşamaz.



Yeşil Kart çekilişine başvururken nelere dikkat etmek gerekiyor Ayhan Bey ?

Yeşil kart yani Green Card başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralayabiliriz:

Öncelikle Green Card başvuru formu doldurulurken kişisel bilgilerinin doğru ve eksiksiz girilmesi gerekmektedir.

Green Card başvurusunda sisteme yüklenen fotoğrafların DV Yönergesine yani Green Card Çekilişi yönergesine uygun standartlarda biometrik fotoğraf olması gerekmektedir.

Green Card başvuru formunda telefon numarası, posta adresi ve e-mail gibi iletişim bilgilerinin doğru olmasına özen gösterilmelidir.

Green Card başvuru için gerekli olan eğitim veya iş şartını bireylerin karşılıyor olması gerekmektedir. Green Car başvuru şartları özetle şöyledir:

Lise veya dengi okul mezunu olmak;

Eğer lise veya dengi bir okul mezunu değilseniz, son 5 yılın 2 yılında, en az 2 yıl eğitim veya tecrübe gerektiren bir meslekte çalışmış olmanız ve bunu belgeleyebilmeniz gerekmektedir.

Eğer lise veya dengi okul mezunu iseniz iş tecrübesi aranmaz.

İngilizce bilmeniz kesinlikle şart değildir.

Çekilişe başvurularda bir yaş sınırlaması yoktur.

Çekilişe başvuruda bulunmak için mesleğinizin, yaşınızın, yüksek lisansın, üniversite mezunu olmanızın veya sertifikalarınızın hiçbir etkisi yoktur.



Ayhan Bey kişiler Yeşil Kart'a nereden başvurabilirler ?

Kişiler Green Card çekilişine: https://www.dvlottery.state.gov internet adresi üzerinden online form doldurarak başvuru yapabilmektedirler.



Türkiye’den kaç kişiye Yeşil Kart çıkıyor ?

ABD Göçmenlik Dairesi tarafından verilen son istatistiklere baktığımızda 2018 yılı için Türkiye'den yapılan Green Card başvurusu 406.929 iken, Türkiye'den Green Card kazanan kişi sayısı ise 4.390'dur.



ABD’de kaçak yaşayan birisine Yeşil Kart çıkarsa ne yapabilir ?

Amerika'da Yasal durumu olamayan kişiler, kendilerine çekilişten Green Card çıksa bile, bu haktan faydalanamayacaklar. Dolayısıyla Amerika'da yasal statüsü olmadan yaşayanların Green Card çekilişine başvurmalarına gerek yoktur.



Green Card dolandırıcılığına karşı nasıl bir önlem alınmalıdır ?

Her yıl binlerce başvurunun yapıldığı Türkiye'den, özellikle Green Card çekilişleri sırasında ciddi mağduriyetlerin yaşandığını duymaktayız. Zira bireyler bu başvuru için % 100 Green Card alınacak ve Amerika'ya gideceksiniz vaadiyle kandırılmakta ve kişilerden 1.000 hatta 10.000 dolarlara varan ücretler alınabilmektedir. Bu noktada biz özellikle vurgulamak istiyoruz ki, Green Card Çekilişi adı üzerinde bir çekilişten ibarettir, bu çekilişin kazanılması noktasında herhangi bir kişi veya kurumun müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir. Green Card kazanmak, tamamen şansa bağlıdır ve Green Card çekiliş başvuruları

www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden ücretsiz olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla kişiler bu site üzerinden başvurularını ücretsiz bir şekilde hiçbir para ödemeden girebilmektedir.

Bir diğer husus ise, çekiliş sonrası Green Card kazandınız diyerek mail veya kargo göndereceklerini söyleyen firma veya kişilere inanıp, bireylerin herhangi bir ücret ödememeleri gerekmektedir.

Avukat Ayhan Ogmen kimdir?

Yaklaşık 10 yıldır Amerika'da Göçmenlik ve Ticaret Hukuku alanında uzman avukat olarak hizmet veren Ayhan Ogmen, Ogmen Law Firm'in kurucusudur. Ogmen Law Firm, Amerika Göçmenlik hukuku, ticaret hukuku, ABD vatandaşlık işlemleri, Amerika'da şirket kurulumu, yatırımcı vizeleri, H1B çalışma vizeleri, F1 öğrenci vizeleri, J1 değişim programı vizeleri gibi her türlü vize konularında hizmet vermektedir. Ogmen Law Firm ekip olarak, Türk vatandaşlarımız ve Türk şirketlerimizin Amerika'daki hukuksal sorunlarına her zaman çözüm olmaya devam etmektedir.



Röportaj: Anıl Sural

Forum USA

Fotoğraf: Rona Doğan