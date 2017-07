Gönüllerin elçisi Pınar öğretmenden farkındalık projeleri

Röportaj: Aziz Karataş

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Pınar Demiray kimdir?

Antakya Hatay doğumluyum. İlköğretim, lise ve üniversite eğitimini Antakya'da tamamladım. Yedi Çocuklu bir ailenin altıncısıyım. Sporla tanışmam ilkokul dördüncü sınıfta olduğum sırada başladı. İlk madalyamı atletizm 2000 metre kros koşusunda birinci olarak aldım. Spora olan aşkım çocuk yaşta başladı. Hiçbir zorluk beni bu aşktan vazgeçiremedi. Öğretmeninin teşvikiyle üniversite okumaya karar verdim. 18 yaşında Mustafa kemal üniversitesi Beden eğitimi öğretmenliği bölümünü kazandım. 22 yaşında mezun oldum dört sene ücretli öğretmenlik ve antrenörlük yaptım. 2011 yılında ilk kadrolu Doğu görevim olan Şırnak Silopi Çukurca mezrası. Çukurca ortaokuluna atandım. Üstün başarılar kazandığım, hayatımın dönüm noktası olan ve halen bağlarımı koparmadığım bir yer oldu Şırnak. Bunu ilerleyen sorularda açacağım. Ben kısaca hayatı dolu yaşamayı seven azimli, mücadeleci hayatta tüm engellere rağmen hayallerini gerçekleştirmekten vazgeçmeyen biriyim. Çocukları ve yaşlıları çok severim. Şu anda Gelişim Üniversitesi Hareketi antrenman anabilim dalında mastırıma devam ediyorum.

Beden eğitimi öğretmeni olmanızda en büyük etken nedir?

Spora çok âşık biriyim. Ben zaten aktif bir çocuktum. Hiç unutmam, bir ara mahalle maçında sağ kanat oyuncusuydum. Hatta çalım atarken ayağım sakatlanmıştı. Diğer çocuklardan farklıydım. Liseye kadar okula basketbol topu ile giden, okul formasının altına pantolon giyen tek öğrenciydim. Bunun yanında Türkçe derslerim, resim dersim çok iyiydi. Avukat ve Savcı da olabilirdim ama sporu çok sevdiğim için beden eğitimi seçeneğim de aşk vardı ve onu seçtim. Dediğim gibi spor aşkı ağır bastı ve bu bölümü okumaya karar verdim.

İyi bir öğretmen olma kriterleri nedir?

İyi bir öğretmen olmanın en büyük kriteri gönüllü olarak bu işi fedakârlığı göze alarak yapmaktır. Öğretmenlik kutsal bir meslektir ticari amacı yoktur. İyi bir öğretmen, öğrencileri ile iletişim kurmada başarılı olur çocuklarla arkadaş olur onlarla iyi bir örnek olur. Sorumluluklar görevler vererek dersin daha etkin olmasını sağlar. Çocuklara insan olabilme yetisi kazandırır. Topluma fayda sağlayacak bireyler yetiştirirken milli birlik ve beraberlik duygularını aşılar bütünleştirir. Yokluktan var eder teneffüste aç bir öğrencisi olduğunda bunun farkında olur. Kimin aç kimin tok olduğunu iyi bilir. Asla ayrım yapmaz toplumun ihtiyacını göz önüne alarak çalışmalar yapar.

Öğretmenlerin toplumdaki görevleri nelerdir?

Bir öğretmenin öncelikle hedefi insan olmalıdır. İnsanların yararına bir şeyler yapabilmektir. İnsanlar arasında kardeşlik hissetmeli insanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamalıdır. Bir öğretmenin öncelikli görevi milletin rengine bakılmaksızın herkese eşit davranmaktır. Herkes iyi bir avukat doktor mühendis yetiştirebilir. Bunlar önemli olsa da asıl önemli olan topluma fayda sağlayabilecek vatanına, milletine sahip çıkan milli değerlerini bilen örf ve adetleri gelenekleri etik değerleri asimile etmeden kendi hoşgörülü insanlar yetiştirmektir. Ahlak kurallarını bilen ahlaklı saygılı bir nesil yetiştirmek olmalıdır. Sorgulayıcı hayal kurabilen yeniliğe açık, üreten bireyler yetiştirmek olmalıdır.

Sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkan birisiniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Toplumun ihtiyacını dikkate alarak özellikle dezavantajlı bölgelerde ailelerin durumlarını çocukların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gönüllü olarak hizmet etmek. Çalışmaktan büyük keyif duyuyorum. İnsanların yararına projeler yapmak bana farklı duygular yaşatıyor. Toplumda yaptığım projeler ile farkındalık yaratmayı seviyorum. Bunu büyük bir zevk ve aşkla yapıyorum. Her zaman öncelikli amacım insandır. Bizler bu toplumun hizmetkârıyız. İnsanlara hizmet etmeyi Allah için seviyorum. İnsanlara hizmet eden Allah'a hizmet etmiştir gözümde. Her zaman ilkem yaradılanı severiz yaradan dan ötürü. Kalbimizdeki insan sevgisi beni proje yapmamdaki en büyük etkendir.

Şırnak'tan İstanbul'a uzanan mektup kardeşliği projesi yapma fikri nerden çıktı?

Şırnak'a ilk atandığım zaman çok büyük korkularım ve tedirginliklerim vardı. Oraya gidince korkularımın yersiz olduğunu gördüm. Büyük dostluklar kazandım. Birçok proje yürüttüm birçok başarı elde ettim. Benimle o insanlar arasında bir gönül bağı oluştu ve bu gönül bağını Şırnak'tan İstanbul Bahçelievler’e Mustafa kemal ortaokuluna atandığım sene sürdürmeye karar verdim. Şırnak ve İstanbul'daki öğrencilerim arasında üç yıl süren mektup kardeşliği sonucu öğrencilerin isteği üzerine onları tanıştırmaya İstanbul'a getirtme karar verdim. Çabalarım ve mücadelem sonucunda milli eğitim müdürüm Emin Çıkrıkçı, Şırnak Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Şırnak Ticaret Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş yine Okul Müdürüm İsa Süleymanoğlu desteklerini alarak çocukları İstanbul'a getirttim. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. İsmini sayamadığım arkadaşlarıma da ayrıca çok teşekkür ederim. Bu çorbada tuzu olan herkese projemin amacı daha önce birbirini hiç görmeyen farklı kültürlerde yaşayan öğrencilerime aynı bayrak altında vatan olma birlik olma kardeşlik ve hoşgörü duygularını kazandırmaktır. Biz birlikte anlamlıyız güzeliz vatanım doğusu batısı kuzeyi güneyi ile birdir. Köyden daha dışarı çıkmamış denizi vapuru televizyonda gören çocuklara ömürleri boyunca unutamayacakları güzel anlar yaşattım ve çocuklar çok güzel anılar biriktirdiler. Dilerim bu bir ömür boyu devam eder ve başka okullara da örnek olur.

Öğrencilerin duygularını ele aldınız. Peki, size bakış açıları değişti mi?

Öğrencilerimin gözünde zaten her zaman farklı bir bakış açısı vardır. Öğrencilerimin gözünde kahraman oldum. Öğrencilerimle birlikte hayal kurduk. Hocam sizin yapmayacağımız hiçbir şey yoktur sizi annemiz gibi görüyoruz ve bu projede bize yer verdiğiniz için çok mutluyuz dediler. Hatta Cumhurbaşkanlığına faks çektim. Mektup kardeşliği projesi kapsamında külliye ziyareti ve Cumhurbaşkanı ziyareti için kısmet olursa davet edilirsek öğrencilerimle birlikte Ankara'ya gideceğiz. Çocuklarım benim için çok önemli ve çok değerlidir. Onların kılına zarar getirtmem hepsini çok seviyorum. Onların her zaman hayalinde kahraman bir öğretmen olarak kalacağım ve bu bana en büyük gururu yaşatıyor.

Bugüne kadar çok sayıda projelere öncülük ettiniz. Sizi bu alana yönelten etken ne oldu?

Daha önce belirttiğim gibi öncelikli hedefim insandır. İnsan olmaktır. İnsanların yararına bir şeyler yapabilmektir. Biz Türkiye’de tarihimizde olduğu gibi tüm insanlığı kucaklayacak ve tüm insanlığa çözüm olacak projeler yapmak istiyoruz. İnsanlar arasında kardeşlik tesis edilmeden insanlar arasında birlik ve beraberlik bağları bağlanmadan ortaya güzel bir şeyler çıkmaz. Milliyete renge bakılmaksızın hangi dilden, dinden olursa olsun öncelikli hedef bayrağının dalgalandığı her yere hizmet etmektir. Aynı bayrak altında ulusunun ortak çıkarları da olunduğunda milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek çalışmalar yapmaktır. Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye yaptıklarıyla tüm devletlere ve dünyaya insanlığa örnek olacak güçtedir. Türkiye’yi bölmek ya parçalamak isteyenler yıllardır Türk Kürt Arap Boşnak Laz ve Çerkez diyerek bizi birbirimize kırdırmaya çalışmıştır biz buna müsaade etmeyeceğiz yine bu topraklarda kardeş olarak güçlü bir şekilde yaşayacağız bunun için tüm çalışmalarımı gönüllü olarak yapıyorum her şey vatan için.

Bugüne kadar hangi projelere öncülük ettiniz kısaca bahseder misiniz?

İlk yaptığım proje Şırnak'taydı

1-Cudiden doğan yıldızlar adlı projem oldu Şırnak'ta gereken imkânlar sağlandığında çocukların şiddet ve saldırganlık duygularını yok etmek milli bilinci kazandırma amaçlı hazırladığı bir projedir yetenekli çocuklar keşfederek spora teşvik edilmeli.

2-Kastamonu Silopi mektup arkadaşım projesi milli birlik ve beraberlik amaçlı yaptığım bir projedir.

3-İstanbul Silopi kardeş okul Projesi köy okullarına kırtasiye ve kıyafet yardımı dağıttım.

4- Uyuşan bedenleri sporla uyandır uyuşturucu ile mücadele de spor adlı bir projedir çocukları maddi bağımlılığı konusunda bilgilendirmek maddeyi ulaşımlarını engellemek tedbir amaçlı yaptığımız bir projedir.

5-Kararan Zihinleri eğitimle Aklaştır (sosyal medya internet TV doğru kullanılması yanlış kullanımında oluşabilecek hasarlar)

6-Mektuplardan bir gönül bağı projesi İstanbul Şırnak üç yıl sürdü proje sonucunda çocuklar İstanbul'daki arkadaşlarıyla tanıştı.

7-Durmak yok koşmaya devam obeziteyle mücadele.

8-Herkes için Spor her çeşit spor çocukları farklı spor dallarını tanıtmak ve kadınlara evde yapabilecekleri egzersiz türlerini konu alan sağlık spor yaşamla ilgili bir televizyon programı hazırladım henüz hayata geçiremedim beklemede.

9- Yetim çocuklar şehit aileleri engelli vatandaşlarımıza ev ziyaretleri yaparak yardıma muhtaç insanlarımıza gönüllü olarak ramazan ayı boyunca yar.

10- Vefa sinema filmi yazdım. Doğu ve batı sentezi olan bu filmin içeriği çocuklarımızın birlik ve beraberlik duygularını tüm Türkiye’de farkındalık yaratacak şekilde dile getirmek. Gerçek yaşanmış bir hikâye hayata geçirmek. Bu proje şuan en büyük hayalim deste görürsem filmi en kısa zamanda çekeceğim ve herkesin izlemesi ders alması gereken bir filmdir.

Hedefinizi nasıl daha açık net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Hedeflerimi genelde açık net ve ölçülebilir yaptım. Projeye göre değişir hedef ve sonuç ilişkisi. Girdi ve çıktı arasında geçen araç gereç vs. bunlar önemlidir. Ortaya bir iyi bir ürün sunmak istiyorsan iyi bir plan yapmalısın. Hedeflerinize o şekilde daha da hızlı ulaşırsınız.

Hedeflerinize ulaşmana yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

Her zaman zor da olsa hedeflerime ulaştığım doğrudur. Bir işi başarmanın verdiği haz hiçbir şeyle ölçülemez mutlu ve huzurlu oluyorum. Bu da daha büyük hedefler koymamın önünü açıyor.

Düzenli olarak yaptığımız halde size hiçbir şey katmayan şey nedir?

Kova burcu biri olarak düzenli yaptığın hiçbir şey yoktur. Uyumak ve spor dışında genelde düzensiz dağınık bir yapım var onun için kaybettiğim bir şey yok.

Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?

Şuan üzerinde çalıştığım vefa sinema filmi gerçek yaşam öyküsü olup doğu ve batı çocukları arasında geçiyor. Onu filme aktarmayı çok istiyorum. Özellikle çocuklarımın vereceği çok güzel mesajları var. Bu projeme destek veya sponsor bulunursa en kısa zamanda filme dökeceğim. Türkiye’de farkındalık yaratma ve dikkat çekmek için yazdığım bir senaryodur ve tamamıyla gerçek hayattan alınmıştır. İkinci projemize 7’den 70'e herkes için Spor her çeşit spor adlı bir televizyon programı. Buradaki amacım çocukların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak. Farklı spor branşlarını tanıtarak onları istedikleri bir branşta üstün kılmak. Günümüz obezite sorunu egzersiz ve sağlık beslenme ile ilgili desteklenerek herkese hitap eden bir program yapmak. Destek görürsem bir TV programına çıkmak istiyorum. Uzak hedefim olarak ta hayal gücüm kuvvetli olduğu için söylüyorum. İlerde çocuk bakanlığı diye bir bakanlık kurulursa çocuk Bakanı olmak istiyorum. Çocuklara yapılan bütün sınavları kaldırıp yaratıcılıklarını ön plana çıkartacak çalışmalar yapacağım ayrıca gençlerin önünü açmak istiyorum daha ilerde de yazmayı düşünüyorum hayata dair yaşanmışlıklara dair umut ve hayallere dair birçok yazı yazmak istiyorum.

Aileniz bu meşakkatli yolda yer aldı mı onların bu konuda size yansıyan fikirlerini öğrenebilir miyiz?

Ailem her zaman yanımda oldu. Biz yedi kardeşiz. Altı kız bir erkek annem hepimizi büyük zorluklar içerisinde okuttu. Onun verdiği mücadele yanında benimki bir hiç kalır. Annem okuma yazma bilmediği halde üç tane öğretmen yetiştirdi. Ve istediğiniz kadar üniversite bitirin mastır doktora bitirin bir annenin fikirleri bakış açısı çok önemli. Benim annem ileriyi görebilen zeki çalışkan mücadeleci bir kadındır 70 yaşında 70 sene sırtında taşısam hakkını ödeyemem. Bana hakkını helal etmesi en büyük destektir. Semiha sultana buradan sevgilerimi yolluyorum. Bütün ailem verdiğim mücadeleye her zaman destek olmuştur sadece artık yorulmamı istemiyorlar. Çok mücadele ettiğim için beni her zaman tebrik ediyorlar.

2013'te Şırnak'ta yılın öğretmeni seçildiniz bunu bize biraz anlatır mısınız?

2013'te yaptığım çalışmalar ve başarılardan dolayı Çankaya Köşkü'ne davet edildim. Başarı ödülü ile ödüllendirildim. Dönemin Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül'den ödül aldım. Birçok proje yaptığım için tebrik ettiler. Kazandığım şampiyonlukları da ayrıca tebrik ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ı görmeyi çok istemiştim fakat nasip olmadı. İnşallah bir projede görüşmemiz nasip olur buradan sevgi ve saygılarımı yolluyorum.

2012'de hap kilo dünya şampiyon oldunuz açar mısınız?

2012'de Güney Kore'de düzenlenen dostluk Turnuvası oldu. İki altın madalya kazandım Şırnak Silopi den Güney Kore'ye yarışmaya kendi imkânlarımla katıldım orada madalya ile Silopi'ye geri döndüm bunun üzerine Silopi kaymakamlığı başarı ödülü verdi.

2014’te yılın sporcusu ve günün elçisi ödülünü KKTC eden aldınız bunu açabilir misiniz?

2013'te düzenlenen KKTC DE Global tekvando Dünya Şampiyonası'na federasyon başkanı Sayın Eyüp Zafer gök bilenin davet üzerine Şırnak'tan katıldım. Renkli kuşaklar da dünya şampiyonu oldum. Bunun üzerine gönüllü olarak destek verdiğim için sayın cumhurbaşkanı derviş Eroğlu’ndan yılın sporcusu ödülünü aldım.

Kazandığınız ödülleri bize kısaca anlatır mısınız?

2012 Hapkido dünya şampiyonluğu

2013 Türkiye yılın öğretmeni

2014 Yılın sporcusu Oscar’ı KKTC

2015 Üstün hizmet belgesi KKTC

2015 Başarı belgesi İstanbul kaymakamlığı (uyuşturucu ile mücadelede spor Projesi )

2016 Başarı.

Projelerinizi hayata geçirme konusun da sıkıntı yaşıyor musunuz?

Projelerimi hayata geçirme konusun da yaşadığım en büyük sıkıntı destek bulamamak oluyor. Sosyal sorumluluk projeleri olduğu için zorlanıyorum. İnsanlar sözler veriyor ama maalesef verilen sözler yerine getirilemiyor. Bunun için birçok hayal kırıklıkları yaşıyorum. Yeri geliyor kendi maaşımla ve ya borçlanarak hayata geçiriyorum projelerimi çünkü bu işe gönlümü verdim ve bu konuda gerçekten destek bekliyor insanların da duyarlı olmalarını istiyorum. Herkes elini taşın altına koymalı. Bu çocuklar bizim çocuklarımız ben asla mücadelemden bir gün bile olsa vazgeçmedim ve her zaman umu t ettim. Dua ettim…

Aynı zaman da güzelliğinizle de göz kamaştırıyorsunuz. Biraz da aşk hayatınızdan bahsedelim. Hayatınız da biri var mı? Ya da aşk hakkında neler düşünüyorsunuz?

Çok teşekkür ederim. Bu konuda mütevazı olamayacağım soydan geliyor güzelliğimiz. Aslen Arap kökeniyim. Ben aşka âşık bir insanım. Hayatımda işten başka hiçbir şey yok. Nasip kısmet bu işler. Sevdiklerimiz, değer verdiklerimiz gönlümüzde taşıdıklarımız oldu elbet ama maalesef günümüz de aşk tamamıyla maddesel olmuş. İnsanlar size değil sahip olduklarınıza âşık oluyor. Bindiğiniz arabaya oturduğunuz eve gittiğiniz mekâna gerçek aşk anadan doğma çırılçıplak sevebilmektir. Dünya malı dünya da kalır. Bugün sahip olduklarınızı bir anda kaybedebilirsiniz. Bunun içindir ki ben birini sevdiğim zaman kalbini ruhunu gözlerini varlığını onu severken ondan olan her şeyi severim. Yaşadığı şehri bile severim. Demem o dur ki sevmelerim ağırıdır. Zor severim tam severim. Herkes benim sevgimi kaldıramaz onun içindir ki yüreği yüreğime değmeli bir insanın önce…

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…